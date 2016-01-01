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Next.js

ClickStack 可以从你在 Next 13.2+ 的 Next.js 无服务器函数 中提取原生 OpenTelemetry 跟踪。

本指南整合了：

  • 控制台日志
  • 跟踪
备注

如果你在寻找会话重放/浏览器端监控，你需要安装 浏览器集成

安装

启用仪器钩子（v15 及以下版本必需）

要开始，你需要通过在你的 next.config.js 中设置 experimental.instrumentationHook = true; 来启用 Next.js 仪器钩子。

示例：

安装 ClickHouse OpenTelemetry SDK

创建仪器文件

在你的 Next.js 项目根目录中创建一个名为 instrumentation.ts（或 .js）的文件，内容如下：

这将允许 Next.js 导入任何无服务器函数调用的 OpenTelemetry 仪器。

配置环境变量

如果你直接将跟踪发送到 ClickStack，你需要使用以下环境变量启动你的 Next.js 服务器，以将 spans 指向 OTel 收集器：

如果你在 Vercel 上部署，确保所有上述环境变量已为你的部署配置。