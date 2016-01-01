Next.js

ClickStack 可以从你在 Next 13.2+ 的 Next.js 无服务器函数 中提取原生 OpenTelemetry 跟踪。

本指南整合了：

控制台日志

跟踪

备注 如果你在寻找会话重放/浏览器端监控，你需要安装 浏览器集成 。

要开始，你需要通过在你的 next.config.js 中设置 experimental.instrumentationHook = true; 来启用 Next.js 仪器钩子。

示例：

NPM

Yarn

在你的 Next.js 项目根目录中创建一个名为 instrumentation.ts （或 .js ）的文件，内容如下：

这将允许 Next.js 导入任何无服务器函数调用的 OpenTelemetry 仪器。

如果你直接将跟踪发送到 ClickStack，你需要使用以下环境变量启动你的 Next.js 服务器，以将 spans 指向 OTel 收集器：

如果你在 Vercel 上部署，确保所有上述环境变量已为你的部署配置。