Next.js
ClickStack 可以从你在 Next 13.2+ 的 Next.js 无服务器函数 中提取原生 OpenTelemetry 跟踪。
本指南整合了：
- 控制台日志
- 跟踪
备注
如果你在寻找会话重放/浏览器端监控，你需要安装 浏览器集成 。
安装
启用仪器钩子（v15 及以下版本必需）
要开始，你需要通过在你的
next.config.js 中设置
experimental.instrumentationHook = true; 来启用 Next.js 仪器钩子。
示例：
安装 ClickHouse OpenTelemetry SDK
- NPM
- Yarn
创建仪器文件
在你的 Next.js 项目根目录中创建一个名为
instrumentation.ts（或
.js）的文件，内容如下：
这将允许 Next.js 导入任何无服务器函数调用的 OpenTelemetry 仪器。
配置环境变量
如果你直接将跟踪发送到 ClickStack，你需要使用以下环境变量启动你的 Next.js 服务器，以将 spans 指向 OTel 收集器：
如果你在 Vercel 上部署，确保所有上述环境变量已为你的部署配置。