Java

ClickStack使用OpenTelemetry标准收集遥测数据（日志和跟踪）。跟踪是通过自动仪器生成的，因此不需要手动仪器就可以从跟踪中获得价值。

本指南集成：

✅ 日志 ✅ 指标 ✅ 跟踪

备注 目前，此集成仅与 Java 8+ 兼容

下载 opentelemetry-javaagent.jar 并将JAR放置在您首选的目录中。JAR文件包含代理和仪器库。您也可以使用以下命令下载代理：

之后，您需要在Shell中配置以下环境变量，以便将遥测数据发送到ClickStack：

OTEL_SERVICE_NAME 环境变量用于在HyperDX应用中识别您的服务，可以是您想要的任何名称。

OTEL_EXPORTER_OTLP_HEADERS 环境变量包含通过HyperDX应用在 团队设置 → API密钥 中可用的API密钥。

在此处阅读有关Java OpenTelemetry仪器的更多信息：https://opentelemetry.io/docs/instrumentation/java/