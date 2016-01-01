Java
ClickStack使用OpenTelemetry标准收集遥测数据（日志和跟踪）。跟踪是通过自动仪器生成的，因此不需要手动仪器就可以从跟踪中获得价值。
本指南集成：
|✅ 日志
|✅ 指标
|✅ 跟踪
开始使用
备注
目前，此集成仅与 Java 8+ 兼容
下载OpenTelemetry Java代理
下载
opentelemetry-javaagent.jar
并将JAR放置在您首选的目录中。JAR文件包含代理和仪器库。您也可以使用以下命令下载代理：
配置环境变量
之后，您需要在Shell中配置以下环境变量，以便将遥测数据发送到ClickStack：
OTEL_SERVICE_NAME 环境变量用于在HyperDX应用中识别您的服务，可以是您想要的任何名称。
OTEL_EXPORTER_OTLP_HEADERS 环境变量包含通过HyperDX应用在
团队设置 → API密钥 中可用的API密钥。
使用OpenTelemetry Java代理运行应用
在此处阅读有关Java OpenTelemetry仪器的更多信息：https://opentelemetry.io/docs/instrumentation/java/