编程语言 SDKs
用户通常通过 OpenTelemetry (OTel) 收集器 将数据发送到 ClickStack，数据可以直接来自语言 SDK 或通过充当代理的中间 OpenTelemetry 收集器，例如收集基础设施指标和日志。
语言 SDK 负责从您的应用程序内部收集遥测数据，尤其是 跟踪 和 日志，并通过 OTLP 端点将这些数据导出到 OpenTelemetry 收集器，该收集器负责将数据摄取到 ClickHouse 中。
在基于浏览器的环境中，SDK 还可能负责收集 会话数据，包括用户界面事件、点击和导航，从而实现用户会话的重放。
工作原理
- 您的应用程序使用 ClickStack SDK（例如，Node.js、Python、Go）。这些 SDK 基于 OpenTelemetry SDK，并具有额外的功能和可用性增强。
- SDK 通过 OTLP（HTTP 或 gRPC）收集并导出跟踪和日志。
- OpenTelemetry 收集器接收遥测数据，并通过配置的导出程序将其写入 ClickHouse。
支持的语言
虽然 ClickStack 提供其自己的语言 SDK，附带增强的遥测和功能，但用户也可以无缝使用现有的 OpenTelemetry SDK。
|语言
|描述
|链接
|浏览器
|用于基于浏览器应用程序的 JavaScript SDK
|文档
|Elixir
|Elixir 应用程序
|文档
|Go
|Go 应用程序和微服务
|文档
|Java
|Java 应用程序
|文档
|NestJS
|NestJS 应用程序
|文档
|Next.js
|Next.js 应用程序
|文档
|Node.js
|用于服务器端应用程序的 JavaScript 运行时
|文档
|Deno
|Deno 应用程序
|文档
|Python
|Python 应用程序和 Web 服务
|文档
|React Native
|React Native 移动应用程序
|文档
|Ruby
|Ruby on Rails 应用程序和 Web 服务
|文档
使用 API 密钥进行安全保护
为了通过 OTel 收集器将数据发送到 ClickStack，SDK 需要指定一个摄取 API 密钥。可以通过 SDK 中的
init 函数或
OTEL_EXPORTER_OTLP_HEADERS 环境变量进行设置：
该 API 密钥由 HyperDX 应用生成，可以在应用中的
团队设置 → API 密钥 中找到。
对于大多数支持 OpenTelemetry 的 语言 SDK 和遥测库，用户只需在应用程序中设置
OTEL_EXPORTER_OTLP_ENDPOINT 环境变量，或在初始化 SDK 时指定：
Kubernetes 集成
所有 SDK 支持在 Kubernetes 环境中运行时与 Kubernetes 元数据（如 pod 名称、命名空间等）的自动关联。这使您能够：
- 查看与您的服务相关联的 Pods 和节点的 Kubernetes 指标
- 将应用程序日志和跟踪与基础设施指标关联
- 跟踪整个 Kubernetes 集群的资源使用情况和性能
要启用此功能，请配置 OpenTelemetry 收集器以将资源标签转发至 Pods。有关详细设置说明，请参阅 Kubernetes 集成指南。