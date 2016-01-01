基于角色的访问控制（RBAC）

ClickStack 包含基于角色的访问管理 (RBAC) ，因此您可以定义自定义角色，并为仪表板、已保存搜索、数据源、告警、Webhook 和笔记本配置细粒度权限。权限分为两个层级：资源级访问 (针对每种资源类型可设置为无权限、读取或管理) ，以及可选的细粒度规则，用于按名称、标签或 ID 限制对单个资源的访问。ClickStack 预置了三个内置角色，您也可以创建自定义角色以满足团队需求。

仅适用于托管 ClickStack RBAC 仅在托管 ClickStack 部署中可用。

ClickStack 通过 ClickHouse Cloud 进行身份验证。在您为 ClickStack 分配角色之前，每位用户都必须满足以下条件：

已受邀加入您的 ClickHouse Cloud 组织。 组织管理员可通过 Cloud 控制台邀请用户。详情请参见管理 Cloud 用户。 拥有该服务的 SQL Console 访问权限。 前往服务的 设置 → SQL Console Access，并设置相应的权限级别：

Cloud SQL Console 访问权限 ClickStack 访问权限 SQL Console Admin (完全访问) 拥有 ClickStack 的完全访问权限。启用告警需要此权限。 SQL Console Read Only (只读) 可查看可观测性数据并创建仪表板。 无访问权限 无法访问 ClickStack。

用户获得 Cloud 访问权限后，就会显示在 ClickStack 的 Team Settings 页面中，您可以在其中为其分配 ClickStack 角色。

Cloud 用户和角色

ClickStack Team Settings

ClickStack 包含三种系统角色。这些角色无法编辑或删除。默认情况下，Admin 角色会分配给团队创建者。

权限 Admin Member ReadOnly 查看所有资源 ✓ ✓ ✓ 管理仪表板 ✓ ✓ 管理已保存的搜索 ✓ ✓ 管理数据源 ✓ ✓ 管理告警 ✓ ✓ 管理 Webhook ✓ ✓ 管理笔记本 ✓ ✓ 更新团队设置 ✓ ✓ 创建/删除团队 ✓ 管理用户和邀请 ✓

团队设置页面会列出所有团队成员及其当前角色。要修改角色，请点击用户名旁边的 编辑，然后选择新角色。每个用户只能拥有一个角色。

您可以在安全策略中为新用户设置默认角色。自动加入团队的新用户会自动分配为此角色。

前往 Team Settings 打开 Team Settings，然后滚动到 RBAC Roles。 添加新角色 点击 + Add Role。输入 Role Name，并可选择填写 Description。 配置权限并保存 为该角色设置权限，然后点击 Create Role。

自定义角色会与系统角色一同显示在 RBAC Roles 部分，并提供 Edit 和 Delete 控件。

每个角色对每种资源类型都有一个访问级别。共有三个级别：

访问级别 允许的操作 无访问权限 该角色完全看不到此类资源。 读取 可以查看资源及其配置，但不能创建、编辑或删除。 管理 拥有完全控制权限——可创建、编辑和删除该类型的资源。

您可以控制的资源类型包括：

仪表板 — 已保存的仪表板布局和图表。

— 已保存的仪表板布局和图表。 已保存的搜索 — 持久保存的日志/追踪/事件查询。

— 持久保存的日志/追踪/事件查询。 数据源 — 摄取源配置。

— 摄取源配置。 告警 — 告警规则及其通知设置。

— 告警规则及其通知设置。 Webhooks — 出站通知目标 (例如 Slack、PagerDuty 和通用 HTTP 端点) ，用于接收告警发送的通知。这里指的不是 ClickStack API。

— 出站通知目标 (例如 Slack、PagerDuty 和通用 HTTP 端点) ，用于接收告警发送的通知。这里指的不是 ClickStack API。 笔记本 — 用于协作调查的笔记本。

除资源权限外，每个角色还包含两项管理设置：

Users (无权访问 · 有限访问) — 控制该角色是否可以查看团队成员及其角色。只有管理员才能邀请、移除或更新用户。

(无权访问 · 有限访问) — 控制该角色是否可以查看团队成员及其角色。只有管理员才能邀请、移除或更新用户。 Team (只读 · 管理) — 控制该角色是否可以查看或修改团队级设置，例如安全策略和 RBAC 配置。

仪表板、已保存搜索、数据源和笔记本支持细粒度控制，可将访问权限限制到某个类别中的单个资源。当您需要将某个角色限制为仅访问特定资源，而不是授予其对整个资源类型的全部访问权限时，请使用这些控制。

每种资源类型都有一种访问管理模式：

默认访问 — 对该类型的所有资源统一应用单一访问级别 (无权限、读取或管理) 。

— 对该类型的所有资源统一应用单一访问级别 (无权限、读取或管理) 。 细粒度控制 — 允许您定义基于条件匹配特定资源的访问规则。未匹配任何规则的资源默认无权限。

要切换模式，请在角色编辑器中点击展开某个资源类型旁的尖角箭头，然后切换访问管理模式。

每条访问规则都由一个条件和一个访问级别组成。条件会根据资源属性来匹配资源：

条件字段 运算符 匹配内容 示例 名称 is , contains 资源的显示名称，例如仪表板标题。 名称 contains production ——匹配标题中包含“production”的任意仪表板。 标签 is , contains 通过资源视图右上角的标签面板分配给资源的标签。仅适用于仪表板、已保存的搜索和笔记本。 标签 is critical ——匹配带有“critical”标签的资源。 ID is , contains 资源标识符，可在打开资源时的 URL 栏中找到。 ID is abc123 ——匹配某个特定的单一资源。

下图同时显示了 URL 栏中高亮的仪表板 ID，以及标签面板 (右上角) 中可见的“TESTING”标签。

您可以为每种资源类型添加多条规则。每条规则都会独立检查，并按 OR 逻辑生效——只要资源匹配任意一条规则，即可访问。不匹配任何规则的资源将无法访问。

示例：如需为某个角色授予测试仪表板的只读访问权限，请展开“仪表板”，切换到“细粒度控制”，然后添加两条规则：

名称 contains testing ，访问级别为 Read

，访问级别为 标签 is testing ，访问级别为 Read

匹配任意一条规则的仪表板都可访问。

团队设置中的安全策略部分提供了额外的控制项。

默认新用户角色用于设置新加入团队的用户将被自动分配的角色。

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