基于角色的访问控制（RBAC）
ClickStack 包含基于角色的访问管理 (RBAC) ，因此您可以定义自定义角色，并为仪表板、已保存搜索、数据源、告警、Webhook 和笔记本配置细粒度权限。权限分为两个层级：资源级访问 (针对每种资源类型可设置为无权限、读取或管理) ，以及可选的细粒度规则，用于按名称、标签或 ID 限制对单个资源的访问。ClickStack 预置了三个内置角色，您也可以创建自定义角色以满足团队需求。
RBAC 仅在托管 ClickStack 部署中可用。
用户访问前提条件
ClickStack 通过 ClickHouse Cloud 进行身份验证。在您为 ClickStack 分配角色之前，每位用户都必须满足以下条件：
- 已受邀加入您的 ClickHouse Cloud 组织。 组织管理员可通过 Cloud 控制台邀请用户。详情请参见管理 Cloud 用户。
- 拥有该服务的 SQL Console 访问权限。 前往服务的 设置 → SQL Console Access，并设置相应的权限级别：
|Cloud SQL Console 访问权限
|ClickStack 访问权限
|SQL Console Admin (完全访问)
|拥有 ClickStack 的完全访问权限。启用告警需要此权限。
|SQL Console Read Only (只读)
|可查看可观测性数据并创建仪表板。
|无访问权限
|无法访问 ClickStack。
用户获得 Cloud 访问权限后，就会显示在 ClickStack 的 Team Settings 页面中，您可以在其中为其分配 ClickStack 角色。
- Cloud 用户和角色
- ClickStack Team Settings
内置角色
ClickStack 包含三种系统角色。这些角色无法编辑或删除。默认情况下，Admin 角色会分配给团队创建者。
|权限
|Admin
|Member
|ReadOnly
|查看所有资源
|✓
|✓
|✓
|管理仪表板
|✓
|✓
|管理已保存的搜索
|✓
|✓
|管理数据源
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|✓
|管理告警
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|✓
|管理 Webhook
|✓
|✓
|管理笔记本
|✓
|✓
|更新团队设置
|✓
|✓
|创建/删除团队
|✓
|管理用户和邀请
|✓
为团队成员分配角色
团队设置页面会列出所有团队成员及其当前角色。要修改角色，请点击用户名旁边的 编辑，然后选择新角色。每个用户只能拥有一个角色。
新用户默认角色
您可以在安全策略中为新用户设置默认角色。自动加入团队的新用户会自动分配为此角色。
创建自定义角色
前往 Team Settings
打开 Team Settings，然后滚动到 RBAC Roles。
添加新角色
点击 + Add Role。输入 Role Name，并可选择填写 Description。
配置权限并保存
为该角色设置权限，然后点击 Create Role。
自定义角色会与系统角色一同显示在 RBAC Roles 部分，并提供 Edit 和 Delete 控件。
角色权限
资源权限
每个角色对每种资源类型都有一个访问级别。共有三个级别：
|访问级别
|允许的操作
|无访问权限
|该角色完全看不到此类资源。
|读取
|可以查看资源及其配置，但不能创建、编辑或删除。
|管理
|拥有完全控制权限——可创建、编辑和删除该类型的资源。
您可以控制的资源类型包括：
- 仪表板 — 已保存的仪表板布局和图表。
- 已保存的搜索 — 持久保存的日志/追踪/事件查询。
- 数据源 — 摄取源配置。
- 告警 — 告警规则及其通知设置。
- Webhooks — 出站通知目标 (例如 Slack、PagerDuty 和通用 HTTP 端点) ，用于接收告警发送的通知。这里指的不是 ClickStack API。
- 笔记本 — 用于协作调查的笔记本。
管理权限
除资源权限外，每个角色还包含两项管理设置：
- Users (无权访问 · 有限访问) — 控制该角色是否可以查看团队成员及其角色。只有管理员才能邀请、移除或更新用户。
- Team (只读 · 管理) — 控制该角色是否可以查看或修改团队级设置，例如安全策略和 RBAC 配置。
细粒度访问规则
仪表板、已保存搜索、数据源和笔记本支持细粒度控制，可将访问权限限制到某个类别中的单个资源。当您需要将某个角色限制为仅访问特定资源，而不是授予其对整个资源类型的全部访问权限时，请使用这些控制。
默认访问与细粒度控制
每种资源类型都有一种访问管理模式：
- 默认访问 — 对该类型的所有资源统一应用单一访问级别 (无权限、读取或管理) 。
- 细粒度控制 — 允许您定义基于条件匹配特定资源的访问规则。未匹配任何规则的资源默认无权限。
要切换模式，请在角色编辑器中点击展开某个资源类型旁的尖角箭头，然后切换访问管理模式。
配置访问规则
每条访问规则都由一个条件和一个访问级别组成。条件会根据资源属性来匹配资源：
|条件字段
|运算符
|匹配内容
|示例
|名称
is,
contains
|资源的显示名称，例如仪表板标题。
|名称
contains
production ——匹配标题中包含“production”的任意仪表板。
|标签
is,
contains
|通过资源视图右上角的标签面板分配给资源的标签。仅适用于仪表板、已保存的搜索和笔记本。
|标签
is
critical ——匹配带有“critical”标签的资源。
|ID
is,
contains
|资源标识符，可在打开资源时的 URL 栏中找到。
|ID
is
abc123 ——匹配某个特定的单一资源。
下图同时显示了 URL 栏中高亮的仪表板 ID，以及标签面板 (右上角) 中可见的“TESTING”标签。
您可以为每种资源类型添加多条规则。每条规则都会独立检查，并按 OR 逻辑生效——只要资源匹配任意一条规则，即可访问。不匹配任何规则的资源将无法访问。
示例：如需为某个角色授予测试仪表板的只读访问权限，请展开“仪表板”，切换到“细粒度控制”，然后添加两条规则：
- 名称
contains
testing，访问级别为 Read
- 标签
is
testing，访问级别为 Read
匹配任意一条规则的仪表板都可访问。
安全策略
团队设置中的安全策略部分提供了额外的控制项。
默认新用户角色用于设置新加入团队的用户将被自动分配的角色。
Generative AI 可让你启用或禁用由 Anthropic 或 Amazon Bedrock 提供支持的 LLM 功能 (例如自然语言查询生成) 。禁用后，不会向 AI 提供商发送任何数据。