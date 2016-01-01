进入生产环境
When deploying ClickStack in production, there are several additional considerations to ensure security, stability, and correct configuration.
Network and Port Security
通过默认设置，Docker Compose 会在主机上暴露端口，使它们可以从容器外部访问 - 即使启用了像
ufw (Uncomplicated Firewall) 这样的工具。 此行为是由于 Docker 网络堆栈，在未明确配置的情况下可以绕过主机级防火墙规则。
建议：
仅暴露生产使用所需的端口。通常包括 OTLP 端点、API 服务器和前端。
例如，在
docker-compose.yml 文件中移除或注释掉不必要的端口映射：
有关隔离容器和加强访问控制的详细信息，请参阅 Docker networking documentation。
Session Secret Configuration
在生产环境中，必须为
EXPRESS_SESSION_SECRET 环境变量设置一个强大且随机的值，以保护会话数据并防止篡改。
以下是如何将其添加到您的应用服务
docker-compose.yml 文件中的示例：
您可以使用 openssl 生成强密钥：
避免将密钥提交到源代码控制。 在生产中，考虑使用环境变量管理工具（例如 Docker Secrets、HashiCorp Vault 或特定于环境的 CI/CD 配置）。
Secure ingestion
所有数据摄取都应通过 ClickStack 的 OpenTelemetry (OTel) 收集器暴露的 OTLP 端口进行。默认情况下，这需要在启动时生成一个安全的摄取 API 密钥。此密钥在将数据发送到 OTel 端口时是必需的，可以在 HyperDX UI 下的
Team Settings → API Keys 找到。
此外，我们建议为 OTLP 端点启用 TLS 并创建一个 dedicated user for ClickHouse ingestion。
ClickHouse
对于生产部署，我们建议使用 ClickHouse Cloud，它默认采用行业标准的 security practices - 包括 enhanced encryption、authentication and connectivity 和 managed access controls。请参阅 "ClickHouse Cloud" 获取使用 ClickHouse Cloud 和最佳实践的分步指南。
User Permissions
HyperDX user
HyperDX 的 ClickHouse 用户只需是一个
readonly 用户，并且能够更改以下设置：
max_rows_to_read（至少达到 100 万）
read_overflow_mode
cancel_http_readonly_queries_on_client_close
wait_end_of_query
在 OSS 和 ClickHouse Cloud 中，默认用户
default 将具备这些权限，但我们建议您创建一个具有这些权限的新用户。
Database and ingestion user
我们建议为 OTel 收集器创建一个专用用户，以便向 ClickHouse 进行摄取并确保数据发送到特定数据库，例如
otel。有关更多细节，请参阅 "Creating an ingestion user"。
Self-managed security
如果您管理自己的 ClickHouse 实例，启用 SSL/TLS、强制身份验证，并遵循加强访问控制的最佳实践是至关重要的。请参阅 this blog post 了解有关实际错误配置及如何避免它们的背景信息。
ClickHouse OSS 提供了强大的安全功能，但需要配置：
- 通过
tcp_port_secure和
<openSSL>在
config.xml中 使用 SSL/TLS。请参阅 guides/sre/configuring-ssl。
- 为
default用户 设置强密码 或禁用它。
- 避免外部暴露 ClickHouse，除非明确打算。默认情况下，ClickHouse 仅绑定到
localhost，除非修改
listen_host。
- 使用如密码、证书、SSH 密钥或 external authenticators 等 身份验证方法。
- 使用 IP 过滤和
HOST子句 限制访问。请参阅 sql-reference/statements/create/user#user-host。
- 启用 基于角色的访问控制 (RBAC) 以授予细粒度权限。请参阅 operations/access-rights。
- 使用 quotas、settings profiles 和只读模式 强制执行配额和限制。
- 加密静态数据 并使用安全外部存储。请参阅 operations/storing-data 和 cloud/security/CMEK。
- 避免硬编码凭证。 在 ClickHouse Cloud 中使用 named collections 或 IAM 角色。
- 使用 system logs 和 session logs 审计访问和查询。
另请参见 external authenticators 和 query complexity settings 以管理用户并确保查询/资源限制。
MongoDB Guidelines
遵循官方 MongoDB security checklist。
ClickHouse Cloud
以下是使用 ClickHouse Cloud 的 ClickStack 简单部署，它符合最佳实践。
Create a service
Copy connection details
要找到 HyperDX 的连接详细信息，请导航到 ClickHouse Cloud 控制台并单击侧边栏的 Connect 按钮，记录具体的 HTTP 连接详细信息，特别是 url。
虽然您可以使用此步骤中显示的默认用户名和密码来连接 HyperDX，但我们建议创建一个专用用户 - 请参见下文
Create a HyperDX user
我们建议您为 HyperDX 创建一个专用用户。在 Cloud SQL console 中运行以下 SQL 命令，提供符合复杂性要求的安全密码：
Prepare for ingestion user
为数据创建一个
otel 数据库，并创建一个具有有限权限的
hyperdx_ingest 用户进行数据摄取。
Deploy ClickStack
部署 ClickStack - 优选使用 Helm 或 Docker Compose 部署模型（经过修改以排除 ClickHouse）。
高级用户可以将 OTel collector 和 HyperDX 以各自的独立部署模式单独部署。
有关使用 ClickHouse Cloud 的 Helm 图表的说明，请参见 这里。 Docker Compose 的等效说明可在 这里找到。
Navigate to the HyperDX UI
访问 http://localhost:8080 以访问 HyperDX UI。
创建用户，提供符合要求的用户名和密码。
单击
Create 时，系统将提示输入连接详细信息。
Connect to ClickHouse Cloud
使用之前创建的凭证，完成连接详细信息并单击
Create。
Send data to ClickStack
要将数据发送到 ClickStack，请参阅 "Sending OpenTelemetry data"。