ClickStack - ClickHouse 观察堆栈
ClickStack 是一个基于 ClickHouse 的生产级可观察性平台，将日志、跟踪、指标和会话统一为一个高性能的解决方案。它旨在监控和调试复杂系统，使开发人员和 SRE 能够端到端地追踪问题，而无需在工具之间切换或手动使用时间戳或关联 ID 拼接数据。
ClickStack 的核心是一个简单而强大的理念：所有可观察性数据都应该作为宽广、丰富的事件进行摄取。这些事件按数据类型存储在 ClickHouse 表中——日志、跟踪、指标和会话——但在数据库层面上仍然可以完全查询和交叉关联。
ClickStack 通过利用 ClickHouse 的列式架构、本地 JSON 支持和完全并行的执行引擎，能够高效处理高基数工作负载。这使得对大数据集进行亚秒查询、快速的广时间范围聚合和对单个跟踪的深度检查成为可能。JSON 以压缩的列式格式存储，允许架构演变而无需手动干预或预先定义。
特性
该堆栈包括几个旨在调试和根本原因分析的关键特性：
- 在一个地方关联/搜索日志、指标、会话重放和跟踪
- 无架构依赖，适用于现有的 ClickHouse 架构
- 针对 ClickHouse 优化的超快速搜索和可视化
- 直观的全文搜索和属性搜索语法（如
level:err），SQL 可选！
- 分析异常中的趋势和事件差异
- 只需几次点击即可设置警报
- 在没有复杂查询语言的情况下仪表盘高基数事件
- 本地 JSON 字符串查询
- 实时获取最新事件的日志和跟踪
- 开箱即用的 OpenTelemetry (OTel) 支持
- 监控从 HTTP 请求到数据库查询的健康和性能（APM）
- 用于识别异常和性能回归的事件差异
- 日志模式识别
组件
ClickStack 由三个核心组件组成：
- HyperDX UI – 专为探索和可视化可观察性数据而设计的前端
- OpenTelemetry collector – 一个定制构建的、预配置的收集器，具有针对日志、跟踪和指标的立场导向架构
- ClickHouse – 堆栈核心的高性能分析数据库
这些组件可以独立或一起部署。同时，还提供浏览器托管的 HyperDX UI 版本，允许用户在没有额外基础设施的情况下连接到现有的 ClickHouse 部署。
要开始使用，请访问 入门指南，然后加载 示例数据集。您还可以查阅 部署选项 和 生产最佳实践 的文档。
原则
ClickStack 是根据一组核心原则设计的，这些原则优先考虑可观察性堆栈每一层的易用性、性能和灵活性：
数分钟内轻松设置
ClickStack 与任何 ClickHouse 实例和架构开箱即用，所需配置最少。无论您是全新启动还是与现有设置集成，您都可以在几分钟内启动和运行。
用户友好且专用
HyperDX UI 同时支持 SQL 和 Lucene 风格的语法，让用户可以选择适合其工作流程的查询接口。专为可观察性而构建，UI 被优化为帮助团队快速识别根本原因，并轻松浏览复杂数据。
端到端可观察性
ClickStack 提供全栈可见性，从前端用户会话到后端基础设施指标、应用程序日志和分布式跟踪。这种统一视图使整个系统的深度关联和分析成为可能。
为 ClickHouse 构建
堆栈的每一层都旨在充分发挥 ClickHouse 的能力。查询经过优化以利用 ClickHouse 的分析函数和列式引擎，确保在海量数据上快速搜索和聚合。
原生支持 OpenTelemetry
ClickStack 与 OpenTelemetry 原生集成，通过 OpenTelemetry 收集器端点摄取所有数据。对于高级用户，它还支持使用本地文件格式、自定义管道或第三方工具（如 Vector）直接摄取到 ClickHouse。
开源且完全可定制
ClickStack 完全开源，可以在任何地方部署。架构灵活且可用户修改，UI 被设计为可配置到自定义架构，无需更改。所有组件——包括收集器、ClickHouse 及 UI - 都可以独立扩展，以满足摄取、查询或存储需求。
架构概述
ClickStack 由三个核心组件组成：
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HyperDX UI
一个用户友好的界面，专为可观察性而构建。它支持 Lucene 风格和 SQL 查询、交互式仪表板、警报、跟踪探索等——所有这些都针对 ClickHouse 作为后端进行了优化。
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OpenTelemetry collector
一个定制构建的收集器，配置有针对 ClickHouse 摄取优化的立场导向架构。它通过 OpenTelemetry 协议接收日志、指标和跟踪，并使用高效的批量插入直接写入 ClickHouse。
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ClickHouse
高性能分析数据库，作为宽广事件的中央数据存储。ClickHouse 利用其列式引擎和对 JSON 的本地支持，强大驱动快速搜索、过滤和大规模聚合。
除了这三个组件，ClickStack 还使用 MongoDB 实例 来存储应用状态，例如仪表板、用户帐户和配置设置。
完整的架构图和部署细节可以在 架构部分 找到。