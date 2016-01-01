ClickStack 的 AI 笔记本

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AI Notebooks 是 ClickStack 中的一种交互式调查工具，将 AI 智能体与人工分析结合起来。您可以用自然语言描述问题，AI 智能体会代您查询日志、追踪和指标，并以一系列卡片的形式呈现相关数据、图表和摘要。您也可以在 AI 生成的输出旁添加自己的卡片 (图表、表格、搜索和 Markdown 注释) ，构建完整的调查记录。

仅限托管版 ClickStack AI Notebooks 仅在托管版 ClickStack 部署中可用。

AI Notebooks 当前在 ClickHouse Cloud 中处于私有预览阶段。AI 模型和提供商由平台自动管理。

使用 AI Notebooks 之前：

启用 Generative AI — 团队管理员必须开启 Generative AI 同意开关。请参阅 启用 Generative AI。 Notebook 访问权限 — 您的角色必须具有 Notebooks 的读写权限。

启用后，左侧边栏中会向所有具有相应角色的用户显示 Notebooks 条目。

必须先由团队管理员启用生成式 AI 同意开关，之后才能使用笔记本 (及其他 AI 功能) 。

前往 Team Settings > Security Policies。 将 Generative AI 切换为开启状态。 查看并接受同意对话框。

在左侧边栏中选择 Notebooks。 点击 New Private Notebook (仅您可见) 或 New Shared Notebook (您的团队可见) 。

笔记本列表页面显示您可访问的所有笔记本。您可以按名称或标签筛选，也可以在 My Notebooks 和 All Notebooks 之间切换。

在笔记本底部，输入一条提示，描述您想调查的内容——例如，"为什么过去一小时内 checkout 服务的错误率激增？"

按 Send (或按 Enter 键) 。AI 智能体将：

查看您可用的数据源。 针对您的日志、追踪和指标运行搜索与聚合查询。 生成一系列卡片，展示其思考过程、运行的查询、中间图表，以及包含结论的最终总结。

每个步骤都会以笔记本中的一个卡片显示。思考过程 卡片会展示每个查询背后的推理，输出 卡片则包含智能体的结论和可选图表。与普通的 AI 聊天不同，笔记本让您可以清楚看到 AI 在每一步具体基于哪些数据开展工作——这样您就可以验证其推理，发现它可能忽略的有价值线索，并通过分支功能将调查引导到不同方向。

调查运行期间，您可以点击 Stop 取消。

在 AI 调查过程中，你可能会注意到某个中间步骤出现了有价值的线索，但 agent 已继续沿着另一条路径展开。分支功能可让你从该节点使用不同的提示重新开始，而不会丢失原始调查路径。

要创建分支：

展开一个思考过程图块，然后点击 Restart from Here。 在对话框中输入修改后的提示，将调查引导到新的方向。 点击 Interrupt & Create Branch。AI 会从该节点启动一个新的调查分支。

当一个图块包含多个分支时，图块头部会显示左右箭头按钮，以及一个徽标 (例如 1/2) 来指示分支数量。点击箭头即可在各个分支之间切换。

除了 AI 生成的卡片外，您还可以使用笔记本底部的按钮添加自己的分析区块：

Button Shortcut Description Search S 日志/链路搜索视图，等同于搜索页面。 Chart L 时间序列折线图，使用与仪表板相同的可视化构建器。 Table T 表格聚合视图。 Markdown M 用于记录备注、假设或结论的自由文本。

添加卡片后，它会以内联编辑模式打开，您可以在其中配置数据源、筛选器和聚合——与构建仪表板可视化时使用的是同一界面。点击 Save 以保存并完成该卡片。

手动卡片会添加到当前分支中最后一个可见卡片的下方。您可以拖动卡片的底边来垂直调整其大小。

注意 如果当前有 AI 调查正在运行，添加或编辑手动卡片会取消该调查。继续前会显示确认对话框。

私有与共享 — 切换笔记本标题栏中的锁形图标，即可在私有 (仅自己可见) 和共享 (团队可见) 之间切换。只有笔记本创建者才能修改此设置。

— 切换笔记本标题栏中的锁形图标，即可在私有 (仅自己可见) 和共享 (团队可见) 之间切换。只有笔记本创建者才能修改此设置。 标签 — 为笔记本添加标签，便于在列表页面中筛选。

— 为笔记本添加标签，便于在列表页面中筛选。 命名 — 点击笔记本标题即可重命名。如果你在一个未命名的笔记本中开始调查，AI 会自动建议一个名称。

团队管理员可以提供额外的上下文，这些内容会包含在团队内每次 AI 笔记本 调查中。这有助于让 AI 了解你的系统架构、命名约定或已知问题等背景信息。

要进行配置：

在左侧边栏中进入 Notebooks。 打开 Agent Settings (仅团队管理员可用) 。 输入自定义上下文 (最多 50,000 个字符) 并保存。

对于团队中的所有 笔记本 调查，此上下文都会附加到 AI 的系统提示中。