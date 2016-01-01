ClickStack MCP 服务器

ClickStack 内置 Model Context Protocol (MCP) 服务器，使 AI 助手能够与你的可观测性数据交互。连接后，AI 助手可以查询日志、链路追踪和指标；管理仪表板和告警；浏览数据源；以及使用已保存的搜索——这一切都可通过自然语言完成。

这样一来，你就可以使用 Claude Code、Cursor 或任何兼容 MCP 的客户端，在不离开开发环境的情况下排查事件、构建仪表板并管理你的可观测性环境。

MCP 服务器 适用于以下 ClickStack 部署类型：

部署 状态 开源 ClickStack 可用 BYOC (Bring Your Own Cloud) 可用 托管 ClickStack 即将推出 HyperDX v1 (hyperdx.io) 不支持

托管 ClickStack 面向托管 ClickStack 的 MCP 服务器 支持正在积极开发中，很快即可使用。本页中的说明适用于开源和 BYOC 部署。

在连接 MCP 客户端之前，您需要具备以下条件：

一个正在运行的 ClickStack 实例 (有关设置选项，请参阅部署)

一个 Personal API Access Key——可在 HyperDX 的 Team Settings → API Keys → Personal API Access Key 中找到

注意 Personal API Access Key 不同于 摄取 API key。后者可在 Team Settings 中找到，用于对发送到 OpenTelemetry collector 的遥测数据进行身份验证。

MCP 服务器可通过 ClickStack 前端 URL 上的 /api/mcp 路径访问：

例如，使用默认的本地部署时：

如果你自定义了默认配置，请将 localhost:8080 替换为你的实例主机和端口。

注意 本页中的示例使用前端应用 URL (默认端口为 8080 ) 。你也可以通过后端的 <BACKEND_URL>/mcp 直接访问 MCP 服务器，但并非所有部署都会暴露后端，因此本文档使用前端路径。

MCP 服务器使用 Streamable HTTP 传输和 Bearer token 身份验证。

下面的示例说明了如何配置常用的 MCP 客户端。将 <YOUR_CLICKSTACK_URL> 替换为您的实例 URL (例如 http://localhost:8080 ) ，并将 <YOUR_API_KEY> 替换为您的个人 API 访问密钥。

claude mcp add --transport http hyperdx <YOUR_CLICKSTACK_URL>/api/mcp \ --header "Authorization: Bearer <YOUR_API_KEY>"

将以下内容添加到项目的 .cursor/mcp.json 文件或全局 Cursor 设置中：

{ "mcpServers": { "hyperdx": { "url": "<YOUR_CLICKSTACK_URL>/api/mcp", "headers": { "Authorization": "Bearer <YOUR_API_KEY>" } } } }

将以下内容添加到 opencode.json 配置中：

{ "mcp": { "hyperdx": { "type": "http", "url": "<YOUR_CLICKSTACK_URL>/api/mcp", "headers": { "Authorization": "Bearer <YOUR_API_KEY>" } } } }

任何支持 Streamable HTTP 传输方式的 MCP 客户端都可以连接。请按如下方式进行配置：

URL： <YOUR_CLICKSTACK_URL>/api/mcp

请求头： Authorization: Bearer <YOUR_API_KEY>

连接成功后，你的 AI 助手即可访问一系列覆盖 ClickStack 核心功能的工具。其中包括：

查询数据 — 使用 ClickStack 的查询构建器、搜索语法或原始 SQL，对日志、链路追踪和指标进行搜索与聚合。

— 使用 ClickStack 的查询构建器、搜索语法或原始 SQL，对日志、链路追踪和指标进行搜索与聚合。 数据源 — 列出可用的数据源、数据库连接、列 schema 和 attribute 键名。

— 列出可用的数据源、数据库连接、列 schema 和 attribute 键名。 仪表板 — 创建、更新、删除和查看仪表板及其图块。

— 创建、更新、删除和查看仪表板及其图块。 告警 — 创建、更新和查看告警及其评估历史记录。

— 创建、更新和查看告警及其评估历史记录。 已保存的搜索 — 创建、更新和查看可复用的已保存搜索定义。

— 创建、更新和查看可复用的已保存搜索定义。 Webhooks — 列出可用于发送告警通知的 webhook 目标端。

— 列出可用于发送告警通知的 webhook 目标端。 团队 — 列出当前用户所属的团队，并识别当前活跃团队。

具体工具集可能会随着时间推移而扩展。你的 MCP 客户端在连接时会自动发现可用工具。

默认情况下，MCP 请求会在你的主团队上下文中执行。如果你属于多个团队，可以在传递 Authorization 请求头的同时，添加一个值为团队 ID 的 x-hdx-team 请求头，以指定目标团队。如果省略该请求头，则使用你的主团队。如果你指定了一个自己不属于的团队，请求会被拒绝，并返回 401 错误。

使用 MCP 客户端中的团队列表工具，查看你可以访问哪些团队，以及当前激活的是哪个团队。

我遇到了 403 身份验证错误 请确认你使用的是 Personal API Access Key (而不是 摄取 API key) 。

(而不是 摄取 API key) 。 确认该 key 已作为 Bearer 令牌包含在 Authorization 请求头中。

令牌包含在 请求头中。 检查你的 ClickStack 实例是否正在运行，并且可通过你配置的 URL 访问。

我遇到了限流 MCP 服务器 对每位用户实施 每分钟 600 次请求 的速率限制。如果超过该限制，请求会被暂时拒绝。请降低请求频率，或等待一段时间后再重试。

我在使用 x-hdx-team 请求头时遇到了 401 错误 请确认团队 ID 正确，并且你的用户账户属于该团队。