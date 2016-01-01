ClickStack MCP 服务器
ClickStack 内置 Model Context Protocol (MCP) 服务器，使 AI 助手能够与你的可观测性数据交互。连接后，AI 助手可以查询日志、链路追踪和指标；管理仪表板和告警；浏览数据源；以及使用已保存的搜索——这一切都可通过自然语言完成。
这样一来，你就可以使用 Claude Code、Cursor 或任何兼容 MCP 的客户端，在不离开开发环境的情况下排查事件、构建仪表板并管理你的可观测性环境。
可用性
MCP 服务器 适用于以下 ClickStack 部署类型：
|部署
|状态
|开源 ClickStack
|可用
|BYOC (Bring Your Own Cloud)
|可用
|托管 ClickStack
|即将推出
|HyperDX v1 (hyperdx.io)
|不支持
面向托管 ClickStack 的 MCP 服务器 支持正在积极开发中，很快即可使用。本页中的说明适用于开源和 BYOC 部署。
前置条件
在连接 MCP 客户端之前，您需要具备以下条件：
- 一个正在运行的 ClickStack 实例 (有关设置选项，请参阅部署)
- 一个 Personal API Access Key——可在 HyperDX 的 Team Settings → API Keys → Personal API Access Key 中找到
Personal API Access Key 不同于 摄取 API key。后者可在 Team Settings 中找到，用于对发送到 OpenTelemetry collector 的遥测数据进行身份验证。
端点
MCP 服务器可通过 ClickStack 前端 URL 上的
/api/mcp 路径访问：
例如，使用默认的本地部署时：
如果你自定义了默认配置，请将
localhost:8080 替换为你的实例主机和端口。
本页中的示例使用前端应用 URL (默认端口为
8080) 。你也可以通过后端的
<BACKEND_URL>/mcp 直接访问 MCP 服务器，但并非所有部署都会暴露后端，因此本文档使用前端路径。
MCP 服务器使用 Streamable HTTP 传输和 Bearer token 身份验证。
连接 MCP 客户端
下面的示例说明了如何配置常用的 MCP 客户端。将
<YOUR_CLICKSTACK_URL> 替换为您的实例 URL (例如
http://localhost:8080) ，并将
<YOUR_API_KEY> 替换为您的个人 API 访问密钥。
Claude Code
Cursor
将以下内容添加到项目的
.cursor/mcp.json 文件或全局 Cursor 设置中：
OpenCode
将以下内容添加到
opencode.json 配置中：
其他客户端
任何支持 Streamable HTTP 传输方式的 MCP 客户端都可以连接。请按如下方式进行配置：
- URL：
<YOUR_CLICKSTACK_URL>/api/mcp
- 请求头：
Authorization: Bearer <YOUR_API_KEY>
你可以使用 MCP 做什么？
连接成功后，你的 AI 助手即可访问一系列覆盖 ClickStack 核心功能的工具。其中包括：
- 查询数据 — 使用 ClickStack 的查询构建器、搜索语法或原始 SQL，对日志、链路追踪和指标进行搜索与聚合。
- 数据源 — 列出可用的数据源、数据库连接、列 schema 和 attribute 键名。
- 仪表板 — 创建、更新、删除和查看仪表板及其图块。
- 告警 — 创建、更新和查看告警及其评估历史记录。
- 已保存的搜索 — 创建、更新和查看可复用的已保存搜索定义。
- Webhooks — 列出可用于发送告警通知的 webhook 目标端。
- 团队 — 列出当前用户所属的团队，并识别当前活跃团队。
具体工具集可能会随着时间推移而扩展。你的 MCP 客户端在连接时会自动发现可用工具。
多团队使用
默认情况下，MCP 请求会在你的主团队上下文中执行。如果你属于多个团队，可以在传递
Authorization 请求头的同时，添加一个值为团队 ID 的
x-hdx-team 请求头，以指定目标团队。如果省略该请求头，则使用你的主团队。如果你指定了一个自己不属于的团队，请求会被拒绝，并返回
401 错误。
使用 MCP 客户端中的团队列表工具，查看你可以访问哪些团队，以及当前激活的是哪个团队。
故障排查
我遇到了 403 身份验证错误
- 请确认你使用的是 Personal API Access Key (而不是 摄取 API key) 。
- 确认该 key 已作为
Bearer令牌包含在
Authorization请求头中。
- 检查你的 ClickStack 实例是否正在运行，并且可通过你配置的 URL 访问。
我遇到了限流
MCP 服务器 对每位用户实施 每分钟 600 次请求 的速率限制。如果超过该限制，请求会被暂时拒绝。请降低请求频率，或等待一段时间后再重试。
我在使用 x-hdx-team 请求头时遇到了 401 错误
请确认团队 ID 正确，并且你的用户账户属于该团队。
我无法连接到 MCP 服务器
- 确保你的 MCP 客户端支持 Streamable HTTP 传输。仅支持 stdio 传输的旧客户端将无法使用。
- 如果你在本地运行 ClickStack，请确认应用可通过已配置的 URL 访问 (默认为
http://localhost:8080) 。
- 对于位于负载均衡器或反向代理之后的 BYOC 部署，请确保
/api/mcp路径未被拦截或重写。