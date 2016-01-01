管理 ClickStack

本节介绍如何管理 ClickStack。

章节 描述 基础管理 介绍如何在 ClickStack 中执行常见管理任务。 部署到生产环境 在将 ClickStack 投入生产环境之前推荐的步骤和最佳实践。 Materialized views 详细指南，介绍如何在 ClickStack 中使用 materialized view 以提升查询性能。 性能调优 面向大规模工作负载调优 ClickStack 的完整指南。

大多数 ClickStack 管理任务都需要对底层 ClickHouse 数据库有一定了解。我们建议在执行任何管理或性能相关操作之前，先回顾下文列出的核心 ClickHouse 概念。

概念 描述 Tables ClickStack 数据源如何映射到底层 ClickHouse 表。ClickHouse 表主要使用 MergeTree 引擎。 Parts 数据如何被写入为不可变的分区片段，并随时间进行合并。 Partitions 对表的分区片段进行逻辑分组，以简化数据管理、查询和优化。 Merges 在后台运行的进程，用于合并分区片段，从而减少查询时需要处理的分区片段数量并维持性能。 Granules 在查询执行过程中被读取和裁剪的最小数据单元。 Primary (ordering) keys ORDER BY 键如何定义磁盘上的数据布局、压缩方式以及查询裁剪行为。

这些概念是 ClickHouse 性能的基础，将帮助您在管理 ClickStack 时做出更明智的管理决策。