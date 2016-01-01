管理 ClickStack
本节介绍如何管理 ClickStack。
管理指南
|章节
|描述
|基础管理
|介绍如何在 ClickStack 中执行常见管理任务。
|部署到生产环境
|在将 ClickStack 投入生产环境之前推荐的步骤和最佳实践。
|Materialized views
|详细指南，介绍如何在 ClickStack 中使用 materialized view 以提升查询性能。
|性能调优
|面向大规模工作负载调优 ClickStack 的完整指南。
核心 ClickHouse 概念
大多数 ClickStack 管理任务都需要对底层 ClickHouse 数据库有一定了解。我们建议在执行任何管理或性能相关操作之前，先回顾下文列出的核心 ClickHouse 概念。
|概念
|描述
|Tables
|ClickStack 数据源如何映射到底层 ClickHouse 表。ClickHouse 表主要使用 MergeTree 引擎。
|Parts
|数据如何被写入为不可变的分区片段，并随时间进行合并。
|Partitions
|对表的分区片段进行逻辑分组，以简化数据管理、查询和优化。
|Merges
|在后台运行的进程，用于合并分区片段，从而减少查询时需要处理的分区片段数量并维持性能。
|Granules
|在查询执行过程中被读取和裁剪的最小数据单元。
|Primary (ordering) keys
ORDER BY 键如何定义磁盘上的数据布局、压缩方式以及查询裁剪行为。
这些概念是 ClickHouse 性能的基础，将帮助您在管理 ClickStack 时做出更明智的管理决策。