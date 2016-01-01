要在现有的 ClickStack 部署中启用自定义采集器配置,您必须:

将自定义配置文件挂载至 /etc/otelcol-contrib/custom.config.yaml 设置环境变量 CUSTOM_OTELCOL_CONFIG_FILE=/etc/otelcol-contrib/custom.config.yaml 将 temporal.key 文件挂载到 /etc/otelcol-contrib/temporal.key 路径 确保 ClickStack 与 Temporal 之间网络互通

所有命令均假定在存储 temporal-metrics.yaml 和 temporal.key 文件的示例目录下执行。

更新您的 ClickStack 部署配置：

services: clickstack: # ... existing configuration ... environment: - CUSTOM_OTELCOL_CONFIG_FILE=/etc/otelcol-contrib/custom.config.yaml volumes: - ./temporal-metrics.yaml:/etc/otelcol-contrib/custom.config.yaml:ro - ./temporal.key:/etc/otelcol-contrib/temporal.key:ro # ... other volumes ...

如果使用 docker run 运行一体化镜像：