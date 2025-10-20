跳到主要内容
跳到主要内容

使用 ClickStack 监控 Redis 指标

TL;DR

本指南演示如何通过配置 OpenTelemetry collector 的 Redis receiver，使用 ClickStack 监控 Redis 性能指标。你将学会如何：

  • 配置 OTel collector 来采集 Redis 指标
  • 使用自定义配置部署 ClickStack
  • 使用预置仪表板可视化 Redis 性能（commands/sec、内存使用、已连接客户端、缓存性能）

如果你希望在为生产环境 Redis 配置集成之前进行测试，可以使用提供的包含示例指标的演示数据集。

预计耗时：5–10 分钟

集成现有 Redis

本节介绍如何通过为 ClickStack OTel collector 配置 Redis receiver，将你现有的 Redis 实例配置为向 ClickStack 发送指标数据。

如果你希望在为自己的现有环境进行配置之前先测试 Redis 指标集成，可以使用我们预配置的演示数据集进行测试，详见下一节

前提条件
  • 正在运行的 ClickStack 实例
  • 已部署的 Redis（版本 3.0 或更高）
  • ClickStack 到 Redis 的网络连通性（默认端口 6379）
  • 如果启用了身份验证，则需要 Redis 密码

验证 Redis 连接

首先,验证您可以连接到 Redis 且 INFO 命令能够正常运行:

# 测试连接
redis-cli ping
# 预期输出：PONG

# 测试 INFO 命令（由指标采集器使用）
redis-cli INFO server
# 应显示 Redis 服务器信息

如果 Redis 需要身份验证:

redis-cli -a <your-password> ping

常见 Redis 端点：

  • 本地实例localhost:6379
  • Docker：使用容器名或服务名（例如 redis:6379
  • 远程: <redis-host>:6379

创建自定义 OTel collector 配置

ClickStack 允许您通过挂载自定义配置文件并设置环境变量来扩展 OpenTelemetry 采集器的基础配置。自定义配置会与 HyperDX 通过 OpAMP 管理的基础配置进行合并。

创建一个名为 redis-metrics.yaml 的文件,其中包含以下配置:

receivers:
  redis:
    endpoint: "localhost:6379"
    collection_interval: 10s
    # 如果 Redis 需要身份验证，请取消注释
    # password: ${env:REDIS_PASSWORD}
    
    # 配置要收集的指标
    metrics:
      redis.commands.processed:
        enabled: true
      redis.clients.connected:
        enabled: true
      redis.memory.used:
        enabled: true
      redis.keyspace.hits:
        enabled: true
      redis.keyspace.misses:
        enabled: true
      redis.keys.evicted:
        enabled: true
      redis.keys.expired:
        enabled: true

processors:
  resource:
    attributes:
      - key: service.name
        value: "redis"
        action: upsert

service:
  pipelines:
    metrics/redis:
      receivers: [redis]
      processors:
        - resource
        - memory_limiter
        - batch
      exporters:
        - clickhouse

此配置：

  • 连接到 localhost:6379 的 Redis（请根据实际环境调整该端点）
  • 每 10 秒采集一次指标
  • 收集关键性能指标（命令、客户端、内存、键空间统计信息）
  • 根据 OpenTelemetry 语义约定 设置必需的 service.name 资源属性
  • 通过专用管道将指标路由到 ClickHouse exporter

收集的关键指标：

  • redis.commands.processed - 每秒处理的命令数量
  • redis.clients.connected - 已连接的客户端数量
  • redis.clients.blocked - 因阻塞式调用而被阻塞的客户端
  • redis.memory.used - Redis 已使用的内存（以字节为单位）
  • redis.memory.peak - 内存峰值使用量
  • redis.keyspace.hits - 键空间命中次数
  • redis.keyspace.misses - 键查找失败次数（用于计算缓存命中率）
  • redis.keys.expired - 过期的键数
  • redis.keys.evicted - 因内存压力被逐出的键数量
  • redis.connections.received - 已接收的连接总数
  • redis.connections.rejected - 被拒绝的连接次数
注意
  • 你只需要在自定义配置中定义新的接收器、处理器和管道
  • 在基础 ClickStack 配置中，memory_limiterbatch 处理器以及 clickhouse 导出器已经定义好——只需按名称引用它们即可
  • resource 处理器按照 OpenTelemetry 语义约定设置必需的 service.name 属性
  • 在生产环境中启用认证时，将密码存储在环境变量中：${env:REDIS_PASSWORD}
  • 根据需要调整 collection_interval（默认为 10s；值越小，数据量越大）
  • 对于多个 Redis 实例，自定义 service.name 来区分不同实例（例如："redis-cache""redis-sessions"

配置 ClickStack 加载自定义配置

要在现有的 ClickStack 部署中启用自定义采集器配置，您必须：

  1. 将自定义配置文件挂载到 /etc/otelcol-contrib/custom.config.yaml
  2. 设置环境变量 CUSTOM_OTELCOL_CONFIG_FILE=/etc/otelcol-contrib/custom.config.yaml
  3. 确保 ClickStack 与 Redis 之间的网络连接正常
选项 1：Docker Compose

更新您的 ClickStack 部署配置：

services:
  clickstack:
    # ... 现有配置 ...
    environment:
      - CUSTOM_OTELCOL_CONFIG_FILE=/etc/otelcol-contrib/custom.config.yaml
      # 可选：如果 Redis 需要身份验证
      # - REDIS_PASSWORD=your-redis-password
      # ... 其他环境变量 ...
    volumes:
      - ./redis-metrics.yaml:/etc/otelcol-contrib/custom.config.yaml:ro
      # ... 其他卷 ...
    # 如果 Redis 在同一个 compose 文件中：
    depends_on:
      - redis

  redis:
    image: redis:7-alpine
    ports:
      - "6379:6379"
    # 可选：启用身份验证
    # command: redis-server --requirepass your-redis-password
选项 2:Docker run(一体化镜像)

如果使用 docker run 运行一体化镜像：

docker run --name clickstack \
  -p 8080:8080 -p 4317:4317 -p 4318:4318 \
  -e CUSTOM_OTELCOL_CONFIG_FILE=/etc/otelcol-contrib/custom.config.yaml \
  -v "$(pwd)/redis-metrics.yaml:/etc/otelcol-contrib/custom.config.yaml:ro" \
  docker.hyperdx.io/hyperdx/hyperdx-all-in-one:latest

重要提示： 如果 Redis 运行在另一个容器中，请使用 Docker 网络：

# 创建网络
docker network create monitoring

# 在网络中运行 Redis
docker run -d --name redis --network monitoring redis:7-alpine

# 在同一网络中运行 ClickStack（在配置中将端点更新为 "redis:6379"）
docker run --name clickstack \
  --network monitoring \
  -p 8080:8080 -p 4317:4317 -p 4318:4318 \
  -e CUSTOM_OTELCOL_CONFIG_FILE=/etc/otelcol-contrib/custom.config.yaml \
  -v "$(pwd)/redis-metrics.yaml:/etc/otelcol-contrib/custom.config.yaml:ro" \
  docker.hyperdx.io/hyperdx/hyperdx-all-in-one:latest

在 HyperDX 中验证指标

配置完成后,登录 HyperDX 并验证指标数据是否正常流入:

  1. 转到 Metrics Explorer
  2. 搜索以 redis. 开头的指标（例如：redis.commands.processedredis.memory.used
  3. 你应该会看到指标数据点按你配置的采集间隔开始出现

演示数据集

对于希望在配置生产系统之前先测试 Redis Metrics 集成的用户，我们提供了一个预先生成的数据集，其中包含逼真的 Redis Metrics 行为模式。

下载示例指标数据集

下载预生成的指标文件（包含 24 小时的 Redis Metrics，具有逼真模式）：

# 下载 gauge 类型指标（内存、碎片率） \{#expected-output-pong}
curl -O https://datasets-documentation.s3.eu-west-3.amazonaws.com/clickstack-integrations/redis/redis-metrics-gauge.csv

# 下载 sum 类型指标（命令数、连接数、keyspace 统计） \{#test-info-command-used-by-metrics-collector}
curl -O https://datasets-documentation.s3.eu-west-3.amazonaws.com/clickstack-integrations/redis/redis-metrics-sum.csv

该数据集包含以下典型模式：

  • 缓存预热事件（06:00） - 命中率从 30% 提升到 80%
  • 流量峰值（14:30-14:45） - 流量突增 5 倍并伴随连接压力
  • 内存压力（20:00） - 键被逐出并且缓存性能下降
  • 日常流量模式 - 工作时间流量高峰、晚间下降、随机小尖峰

启动 ClickStack

启动一个 ClickStack 实例：

docker run -d --name clickstack-demo \
  -p 8080:8080 -p 4317:4317 -p 4318:4318 \
  docker.hyperdx.io/hyperdx/hyperdx-all-in-one:latest

等待大约 30 秒，直至 ClickStack 完全启动。

将指标加载到 ClickStack 中

将指标直接加载到 ClickHouse 中：

# 加载 gauge 类型指标（内存、碎片）
cat redis-metrics-gauge.csv | docker exec -i clickstack-demo \
  clickhouse-client --query "INSERT INTO otel_metrics_gauge FORMAT CSVWithNames"

# 加载 sum 类型指标（命令数、连接数、keyspace）
cat redis-metrics-sum.csv | docker exec -i clickstack-demo \
  clickhouse-client --query "INSERT INTO otel_metrics_sum FORMAT CSVWithNames"

在 HyperDX 中验证指标

指标加载完成后，最快的查看方式是使用预构建的仪表板。

前往 仪表板与可视化 部分，导入仪表板并一次性查看所有 Redis Metrics。

注意

演示数据集的时间范围为 2025-10-20 00:00:00 至 2025-10-21 05:00:00。请确保你在 HyperDX 中选择的时间范围与该时间窗口一致。

留意以下有代表性的模式：

  • 06:00 - 缓存预热（低命中率逐步上升）
  • 14:30-14:45 - 流量峰值（高客户端连接数，存在部分拒绝）
  • 20:00 - 内存压力（开始出现键逐出）

仪表板和可视化

为了帮助你开始使用 ClickStack 监控 Redis，我们提供了 Redis 指标的基础可视化图表。

下载 仪表板配置

导入预构建的仪表板

  1. 打开 HyperDX 并导航到 Dashboards 部分
  2. 点击右上角省略号中的 Import Dashboard
导入仪表板按钮
  1. 上传 redis-metrics-dashboard.json 文件并点击 Finish Import
完成导入对话框

查看仪表板

系统会创建一个仪表板，并预先配置好所有可视化组件：

Redis 指标仪表板
注意

对于演示数据集，将时间范围设置为 2025-10-20 05:00:00 - 2025-10-21 05:00:00 (UTC)（可根据你的本地时区进行调整）。导入的仪表板默认不会指定时间范围。

疑难排解

自定义配置未加载

请确认环境变量 CUSTOM_OTELCOL_CONFIG_FILE 是否已正确设置：

docker exec <container-name> printenv CUSTOM_OTELCOL_CONFIG_FILE

检查自定义配置文件是否已挂载在 /etc/otelcol-contrib/custom.config.yaml

docker exec <容器名称> ls -lh /etc/otelcol-contrib/custom.config.yaml

查看自定义配置内容，以确认其是否可读：

docker exec <容器名称> cat /etc/otelcol-contrib/custom.config.yaml

在 HyperDX 中没有显示指标

验证 collector 是否可以访问 Redis：

# 从 ClickStack 容器中执行 \{#download-sum-metrics-commands-connections-keyspace-stats}
docker exec <clickstack-container> redis-cli -h <redis-host> ping
# 预期输出：PONG

检查 Redis INFO 命令是否正常工作：

docker exec <clickstack-container> redis-cli -h <redis-host> INFO stats
# 应显示 Redis 统计信息

验证当前生效的配置中已包含你的 Redis receiver：

docker exec <容器> cat /etc/otel/supervisor-data/effective.yaml | grep -A 10 "redis:"

检查采集器日志是否有错误：

docker exec <container> cat /etc/otel/supervisor-data/agent.log | grep -i redis
# 查找连接错误或认证失败 \{#load-gauge-metrics-memory-fragmentation}

身份验证错误

如果您在日志中看到身份验证错误：

# 验证 Redis 是否要求身份验证
redis-cli CONFIG GET requirepass

# 测试身份验证
redis-cli -a <password> ping

# 确保在 ClickStack 环境中已设置密码
docker exec <clickstack-container> printenv REDIS_PASSWORD

更新您的配置以使用此密码：

receivers:
  redis:
    endpoint: "redis:6379"
    password: ${env:REDIS_PASSWORD}

网络连通性问题

如果 ClickStack 无法访问 Redis：

# 检查两个容器是否在同一网络上
docker network inspect <network-name>

# 测试连通性
docker exec <clickstack-container> ping redis
docker exec <clickstack-container> telnet redis 6379

确保在 Docker Compose 文件或 docker run 命令中，将这两个容器加入同一网络。

后续步骤

如果想进一步探索，可以通过以下方式继续改进和试验监控配置：

  • 为关键指标（内存使用阈值、连接数上限、缓存命中率下降）设置告警
  • 为特定用例（复制延迟、持久化性能）创建额外的仪表盘
  • 通过复制 receiver 配置并使用不同的端点和服务名称，监控多个 Redis 实例