使用 ClickStack 监控 Redis 日志

要点速览 本指南演示如何通过配置 OpenTelemetry collector 来摄取 Redis 服务器日志，从而使用 ClickStack 监控 Redis。你将了解如何： 配置 OTel collector 以解析 Redis 日志格式

使用自定义配置部署 ClickStack

使用预构建的仪表盘可视化 Redis 指标（连接数、命令数、内存、错误） 如果你希望在为生产环境 Redis 配置之前先验证集成效果，可以使用提供的包含示例日志的演示数据集。 预计耗时：5–10 分钟

本节介绍如何通过修改 ClickStack OTel collector 配置，将现有的 Redis 实例配置为向 ClickStack 发送日志。 如果希望在配置自己的现有环境之前先测试 Redis 集成，可以在“演示数据集”一节中使用我们预配置的环境和示例数据进行测试。

正在运行的 ClickStack 实例

已安装的 Redis（3.0 或更高版本）

可访问 Redis 日志文件

验证 Redis 日志配置 首先，检查您的 Redis 日志配置。连接到 Redis 并检查日志文件位置: redis-cli CONFIG GET logfile Redis 常见日志位置： Linux（apt/yum） ： /var/log/redis/redis-server.log

： macOS（Homebrew） : /usr/local/var/log/redis.log

: Docker：通常会将日志输出到 stdout，但也可以配置为写入 /data/redis.log 如果 Redis 正在将日志输出到 stdout,请通过更新 redis.conf 将其配置为写入文件: # 将日志记录到文件而非标准输出 logfile /var/log/redis/redis-server.log # 设置日志级别（选项：debug、verbose、notice、warning） loglevel notice 更改配置后,重新启动 Redis: # 使用 systemd sudo systemctl restart redis # 使用 Docker docker restart <redis-container> 创建自定义 OTel collector 配置 ClickStack 允许您通过挂载自定义配置文件并设置环境变量来扩展 OpenTelemetry Collector 的基础配置。自定义配置会与 HyperDX 通过 OpAMP 管理的基础配置进行合并。 创建一个名为 redis-monitoring.yaml 的文件，其中包含以下配置： receivers: filelog/redis: include: - /var/log/redis/redis-server.log start_at: beginning operators: - type: regex_parser regex: '^(?P\d+):(?P\w+) (?P\d{2} \w+ \d{4} \d{2}:\d{2}:\d{2})\.\d+ (?P[.\-*#]) (?P.*)$' parse_from: body parse_to: attributes - type: time_parser parse_from: attributes.timestamp layout: '%d %b %Y %H:%M:%S' - type: add field: attributes.source value: "redis" - type: add field: resource["service.name"] value: "redis-production" service: pipelines: logs/redis: receivers: [filelog/redis] processors: - memory_limiter - transform - batch exporters: - clickhouse 此配置： 从默认位置读取 Redis 日志

使用正则表达式解析 Redis 日志格式，以提取结构化字段（ pid 、 role 、 timestamp 、 log_level 、 message ）

、 、 、 、 ） 添加 source: redis 属性，以便在 HyperDX 中进行筛选

属性，以便在 HyperDX 中进行筛选 通过专用管道将日志转发到 ClickHouse exporter 注意 你只需要在自定义配置中定义新的 receivers 和 pipelines

和 处理器（ memory_limiter 、 transform 、 batch ）和导出器（ clickhouse ）已经在基础 ClickStack 配置中定义好，只需按名称引用即可。

、 、 ）和导出器（ ）已经在基础 ClickStack 配置中定义好，只需按名称引用即可。 time_parser 运算符从 Redis 日志中提取时间戳，以保留日志的原始时间

运算符从 Redis 日志中提取时间戳，以保留日志的原始时间 此配置使用 start_at: beginning ，在 collector 启动时读取所有已有日志，使你可以立即看到日志。对于生产环境部署，如果希望在 collector 重启时避免重新摄取已有日志，请改为使用 start_at: end 。 要在现有的 ClickStack 部署中启用自定义采集器配置，您必须： 将自定义配置文件挂载到 /etc/otelcol-contrib/custom.config.yaml 设置环境变量 CUSTOM_OTELCOL_CONFIG_FILE=/etc/otelcol-contrib/custom.config.yaml 挂载 Redis 日志目录，以便采集器可以读取这些日志 更新您的 ClickStack 部署配置： services: clickstack: # ... existing configuration ... environment: - CUSTOM_OTELCOL_CONFIG_FILE=/etc/otelcol-contrib/custom.config.yaml # ... other environment variables ... volumes: - ./redis-monitoring.yaml:/etc/otelcol-contrib/custom.config.yaml:ro - /var/log/redis:/var/log/redis:ro # ... other volumes ... 如果您使用 Docker 的一体化镜像,请运行: docker run --name clickstack \ -p 8080:8080 -p 4317:4317 -p 4318:4318 \ -e CUSTOM_OTELCOL_CONFIG_FILE=/etc/otelcol-contrib/custom.config.yaml \ -v "$(pwd)/redis-monitoring.yaml:/etc/otelcol-contrib/custom.config.yaml:ro" \ -v /var/log/redis:/var/log/redis:ro \ docker.hyperdx.io/hyperdx/hyperdx-all-in-one:latest 注意 确保 ClickStack 采集器具有读取 Redis 日志文件的相应权限。在生产环境中,使用只读挂载( :ro )并遵循最小权限原则。 在 HyperDX 中验证日志 配置完成后,登录 HyperDX 并验证日志是否正常流入:

对于希望在配置生产系统之前先测试 Redis 集成的用户，我们提供了一个预生成的 Redis 日志演示数据集，日志模式接近真实生产场景。

下载示例数据集 下载示例日志文件： curl -O https://datasets-documentation.s3.eu-west-3.amazonaws.com/clickstack-integrations/redis/redis-server.log 创建测试 collector 配置 创建一个名为 redis-demo.yaml 的文件，并写入以下配置： cat > redis-demo.yaml << 'EOF' receivers: filelog/redis: include: - /tmp/redis-demo/redis-server.log start_at: beginning # 为演示数据从文件开头开始读取 operators: - type: regex_parser regex: '^(?P<pid>\d+):(?P<role>\w+) (?P<timestamp>\d{2} \w+ \d{4} \d{2}:\d{2}:\d{2})\.\d+ (?P<log_level>[.\-*#]) (?P<message>.*)$' parse_from: body parse_to: attributes - type: time_parser parse_from: attributes.timestamp layout: '%d %b %Y %H:%M:%S' - type: add field: attributes.source value: "redis-demo" - type: add field: resource["service.name"] value: "redis-demo" service: pipelines: logs/redis-demo: receivers: [filelog/redis] processors: - memory_limiter - transform - batch exporters: - clickhouse EOF 使用演示配置运行 ClickStack 使用演示日志和配置运行 ClickStack： docker run --name clickstack-demo \ -p 8080:8080 -p 4317:4317 -p 4318:4318 \ -e CUSTOM_OTELCOL_CONFIG_FILE=/etc/otelcol-contrib/custom.config.yaml \ -v "$(pwd)/redis-demo.yaml:/etc/otelcol-contrib/custom.config.yaml:ro" \ -v "$(pwd)/redis-server.log:/tmp/redis-demo/redis-server.log:ro" \ docker.hyperdx.io/hyperdx/hyperdx-all-in-one:latest 注意 这会将日志文件直接挂载到容器中。这仅用于基于静态演示数据的测试。 当 ClickStack 运行后： 打开 HyperDX 并登录到您的账户（如果还没有账户，可能需要先创建一个） 进入 Search 视图，并将 source 设置为 Logs 将时间范围设置为 2025-10-26 10:00:00 - 2025-10-29 10:00:00 时区显示 HyperDX 会使用浏览器的本地时区显示时间戳。演示数据的时间跨度为 2025-10-27 10:00:00 - 2025-10-28 10:00:00 (UTC)。这里使用较宽的时间范围，以确保无论您处于哪个时区，都能看到演示日志。看到日志后，您可以将范围缩小到 24 小时，以获得更清晰的可视化效果。

为了帮助你开始使用 ClickStack 监控 Redis，我们提供了用于 Redis 日志的关键可视化图表。

下载 仪表盘配置 导入预构建仪表盘 打开 HyperDX，并导航到 Dashboards 部分。 点击右上角省略号菜单中的 "Import Dashboard"。 上传 redis-logs-dashboard.json 文件并点击完成导入。 仪表盘将会被创建，并包含所有预先配置好的可视化图表 注意 对于演示数据集，将时间范围设置为 2025-10-27 10:00:00 - 2025-10-28 10:00:00 (UTC)（可根据本地时区进行调整）。导入的仪表盘默认不会指定时间范围。

检查环境变量是否已正确设置：

docker exec <container-name> printenv CUSTOM_OTELCOL_CONFIG_FILE # 预期输出:/etc/otelcol-contrib/custom.config.yaml

检查自定义配置文件是否已挂载：

docker exec <container-name> ls -lh /etc/otelcol-contrib/custom.config.yaml # 预期输出:应显示文件大小和权限

查看自定义配置内容：

docker exec <container-name> cat /etc/otelcol-contrib/custom.config.yaml # 应显示您的 redis-monitoring.yaml 内容

检查有效配置中是否包含你的 filelog 接收器：

docker exec <container> cat /etc/otel/supervisor-data/effective.yaml | grep -A 10 filelog # 应显示您的 filelog/Redis 接收器配置

确保 Redis 正在将日志写入文件：

redis-cli CONFIG GET logfile # 预期输出:应显示文件路径,而非空字符串 # 示例:1) "logfile" 2) "/var/log/redis/redis-server.log"

确认 Redis 是否正在输出日志：

tail -f /var/log/redis/redis-server.log # 应显示 Redis 格式的最近日志条目

验证 Collector 是否能够读取日志：

docker exec <container> cat /var/log/redis/redis-server.log # 应显示 Redis 日志条目

检查 Collector 日志是否有错误：

docker exec <container> cat /etc/otel/supervisor-data/agent.log # 查找与 filelog 或 Redis 相关的错误消息

如果使用 docker-compose，请检查共享卷：

# 检查两个容器是否使用同一卷 \{#expected-output-etcotelcol-contribcustomconfigyaml} docker volume inspect <volume-name> # 验证两个容器均已挂载该卷 \{#expected-output-should-show-file-size-and-permissions}

检查 Redis 日志格式是否符合预期模式：

# Redis 日志应类似如下： \{#should-show-your-filelogredis-receiver-configuration} # 12345:M 28 Oct 2024 14:23:45.123 * Server started tail -5 /var/log/redis/redis-server.log

如果你的 Redis 日志格式不同，则可能需要调整 regex_parser 算子的正则表达式模式。标准格式为：

pid:role timestamp level message

示例： 12345:M 28 Oct 2024 14:23:45.123 * Server started

如果你想进一步探索，可以尝试以下与仪表板相关的操作：