使用 ClickStack 监控 PostgreSQL 日志

要点速览 本指南介绍如何通过配置 OpenTelemetry collector 来摄取 PostgreSQL 服务器日志，从而使用 ClickStack 监控 PostgreSQL。你将学习如何： 将 PostgreSQL 配置为以 CSV 格式输出日志，以便进行结构化解析

为日志摄取创建自定义 OTel collector 配置

使用你的自定义配置部署 ClickStack

使用预构建的仪表盘可视化 PostgreSQL 日志信息（错误、慢查询、连接情况） 如果你希望在为生产环境 PostgreSQL 配置前先测试集成，可使用包含示例日志的演示数据集。 所需时间：10–15 分钟

本节介绍如何通过修改 ClickStack OTel collector 配置，将你现有的 PostgreSQL 实例日志发送到 ClickStack。

如果你希望在为自己的现有环境进行配置之前先测试 PostgreSQL 日志集成，可以在"演示数据集"一节中，使用我们预配置的环境和示例数据进行测试。

正在运行的 ClickStack 实例

现有的 PostgreSQL 部署（版本 9.6 或更高）

可修改 PostgreSQL 配置文件的权限

足够的磁盘空间用于存储日志文件

配置 PostgreSQL 日志记录 PostgreSQL 支持多种日志格式。为了使用 OpenTelemetry 进行结构化解析,我们推荐使用 CSV 格式,它能提供一致且可解析的输出。 postgresql.conf 文件通常位于: Linux（apt/yum） : /etc/postgresql/{version}/main/postgresql.conf

: macOS（Homebrew） ： /usr/local/var/postgres/postgresql.conf 或 /opt/homebrew/var/postgres/postgresql.conf

： 或 Docker：通常通过环境变量或挂载的配置文件进行配置 在 postgresql.conf 中添加或修改这些设置： # CSV 日志记录必需配置 logging_collector = on log_destination = 'csvlog' # 推荐配置:连接日志记录 log_connections = on log_disconnections = on # 可选配置:根据监控需求调整 #log_min_duration_statement = 1000 # 记录执行时间超过 1 秒的查询 #log_statement = 'ddl' # 记录 DDL 语句(CREATE、ALTER、DROP) #log_checkpoints = on # 记录检查点活动 #log_lock_waits = on # 记录锁等待 注意 本指南使用 PostgreSQL 的 csvlog 格式以实现可靠的结构化解析。如果您使用 stderr 或 jsonlog 格式,需要相应调整 OpenTelemetry 采集器配置。 完成这些更改后,请重启 PostgreSQL: # 对于 systemd sudo systemctl restart postgresql # 对于 Docker docker restart 验证日志是否正在写入： # Linux 上的默认日志位置 tail -f /var/lib/postgresql/{version}/main/log/postgresql-*.log # macOS Homebrew tail -f /usr/local/var/postgres/log/postgresql-*.log 创建自定义 OTel collector 配置 ClickStack 允许您通过挂载自定义配置文件并设置环境变量来扩展 OpenTelemetry Collector 的基础配置。自定义配置会与 HyperDX 通过 OpAMP 管理的基础配置进行合并。 创建名为 postgres-logs-monitoring.yaml 的文件,使用以下配置: receivers: filelog/postgres: include: - /var/lib/postgresql/*/main/log/postgresql-*.csv # 根据您的 PostgreSQL 安装路径进行调整 start_at: end multiline: line_start_pattern: '^\d{4}-\d{2}-\d{2} \d{2}:\d{2}:\d{2}' operators: - type: csv_parser parse_from: body parse_to: attributes header: 'log_time,user_name,database_name,process_id,connection_from,session_id,session_line_num,command_tag,session_start_time,virtual_transaction_id,transaction_id,error_severity,sql_state_code,message,detail,hint,internal_query,internal_query_pos,context,query,query_pos,location,application_name,backend_type,leader_pid,query_id' lazy_quotes: true - type: time_parser parse_from: attributes.log_time layout: '%Y-%m-%d %H:%M:%S.%L %Z' - type: add field: attributes.source value: "postgresql" - type: add field: resource["service.name"] value: "postgresql-production" service: pipelines: logs/postgres: receivers: [filelog/postgres] processors: - memory_limiter - transform - batch exporters: - clickhouse 此配置： 从默认位置读取 PostgreSQL CSV 日志

支持多行日志记录（错误通常会跨越多行）

解析包含所有标准 PostgreSQL 日志字段的 CSV 日志格式

提取时间戳以保留日志的原始时间

添加 source: postgresql 属性，用于在 HyperDX 中进行过滤

属性，用于在 HyperDX 中进行过滤 通过专用管道将日志路由至 ClickHouse exporter 注意 只需在自定义配置中定义新的接收器和管道即可

在基础 ClickStack 配置中，处理器（ memory_limiter 、 transform 、 batch ）和导出器（ clickhouse ）已经定义好了——你只需通过名称引用它们即可

、 、 ）和导出器（ ）已经定义好了——你只需通过名称引用它们即可 csv_parser 算子会将所有标准 PostgreSQL CSV 日志字段提取为结构化属性。

算子会将所有标准 PostgreSQL CSV 日志字段提取为结构化属性。 此配置使用 start_at: end ，以避免在 collector 重启后重新摄取日志。用于测试时，可将其改为 start_at: beginning ，以便立即查看历史日志。

，以避免在 collector 重启后重新摄取日志。用于测试时，可将其改为 ，以便立即查看历史日志。 将 include 路径调整为与 PostgreSQL 日志目录的位置相匹配 配置 ClickStack 加载自定义配置 要在现有的 ClickStack 部署中启用自定义采集器配置，您必须： 将自定义配置文件挂载到路径 /etc/otelcol-contrib/custom.config.yaml 将环境变量 CUSTOM_OTELCOL_CONFIG_FILE 设置为 /etc/otelcol-contrib/custom.config.yaml 挂载 PostgreSQL 日志目录，使收集器能够读取这些日志 更新您的 ClickStack 部署配置： services: clickstack: # ... 现有配置 ... environment: - CUSTOM_OTELCOL_CONFIG_FILE=/etc/otelcol-contrib/custom.config.yaml # ... 其他环境变量 ... volumes: - ./postgres-logs-monitoring.yaml:/etc/otelcol-contrib/custom.config.yaml:ro - /var/lib/postgresql:/var/lib/postgresql:ro # ... 其他数据卷 ... 如果您使用 docker run 运行一体化镜像： docker run --name clickstack \ -p 8080:8080 -p 4317:4317 -p 4318:4318 \ -e CUSTOM_OTELCOL_CONFIG_FILE=/etc/otelcol-contrib/custom.config.yaml \ -v "$(pwd)/postgres-logs-monitoring.yaml:/etc/otelcol-contrib/custom.config.yaml:ro" \ -v /var/lib/postgresql:/var/lib/postgresql:ro \ docker.hyperdx.io/hyperdx/hyperdx-all-in-one:latest 注意 确保 ClickStack 采集器具有读取 PostgreSQL 日志文件的相应权限。在生产环境中,使用只读挂载( :ro )并遵循最小权限原则。 在 HyperDX 中验证日志 配置完成后,登录 HyperDX 并验证日志是否正常流入: 转到搜索视图 将 Source 设为 Logs 按 source:postgresql 过滤，查看 PostgreSQL 相关日志 你应该会看到结构化的日志条目，其中包含 user_name 、 database_name 、 error_severity 、 message 、 query 等字段。

对于希望在配置生产系统之前先测试 PostgreSQL 日志集成的用户，我们提供了一份预先生成的、模式接近真实场景的 PostgreSQL 日志示例数据集。

下载示例数据集 下载示例日志文件： curl -O https://datasets-documentation.s3.eu-west-3.amazonaws.com/clickstack-integrations/postgres/postgresql.log 创建测试采集器配置 创建名为 postgres-logs-demo.yaml 的文件，并使用以下配置： cat > postgres-logs-demo.yaml << 'EOF' receivers: filelog/postgres: include: - /tmp/postgres-demo/postgresql.log start_at: beginning # 为演示数据从开头开始读取 multiline: line_start_pattern: '^\d{4}-\d{2}-\d{2} \d{2}:\d{2}:\d{2}' operators: - type: csv_parser parse_from: body parse_to: attributes header: 'log_time,user_name,database_name,process_id,connection_from,session_id,session_line_num,command_tag,session_start_time,virtual_transaction_id,transaction_id,error_severity,sql_state_code,message,detail,hint,internal_query,internal_query_pos,context,query,query_pos,location,application_name,backend_type,leader_pid,query_id' lazy_quotes: true - type: time_parser parse_from: attributes.log_time layout: '%Y-%m-%d %H:%M:%S.%L %Z' - type: add field: attributes.source value: "postgresql-demo" - type: add field: resource["service.name"] value: "postgresql-demo" service: pipelines: logs/postgres-demo: receivers: [filelog/postgres] processors: - memory_limiter - transform - batch exporters: - clickhouse EOF 使用演示配置运行 ClickStack 使用演示日志和配置运行 ClickStack： docker run --name clickstack-demo \ -p 8080:8080 -p 4317:4317 -p 4318:4318 \ -e CUSTOM_OTELCOL_CONFIG_FILE=/etc/otelcol-contrib/custom.config.yaml \ -v "$(pwd)/postgres-logs-demo.yaml:/etc/otelcol-contrib/custom.config.yaml:ro" \ -v "$(pwd)/postgresql.log:/tmp/postgres-demo/postgresql.log:ro" \ docker.hyperdx.io/hyperdx/hyperdx-all-in-one:latest 在 HyperDX 中验证日志 当 ClickStack 运行后： 打开 HyperDX 并登录您的账户（如有需要，先创建一个账户） 进入 Search 视图，将 source 设置为 Logs 将时间范围设置为 2025-11-09 00:00:00 - 2025-11-12 00:00:00 时区显示 HyperDX 会以浏览器的本地时区显示时间戳。演示数据的时间范围为 2025-11-10 00:00:00 - 2025-11-11 00:00:00 (UTC)。较宽的时间范围可以确保无论您身处何地都能看到演示日志。看到日志后，您可以将时间范围缩小到 24 小时，以获得更清晰的可视化效果。

为帮助您开始使用 ClickStack 监控 PostgreSQL，我们提供了针对 PostgreSQL 日志的关键可视化内容。

下载 仪表板配置 导入预构建的仪表板 打开 HyperDX 并进入 Dashboards 区域 点击右上角省略号下的 Import Dashboard 上传 postgresql-logs-dashboard.json 文件并点击 Finish Import 查看仪表板 系统会创建一个已预先配置好所有可视化内容的仪表板： 注意 对于演示数据集，将时间范围设置为 2025-11-10 00:00:00 - 2025-11-11 00:00:00 (UTC)（可根据本地时区进行调整）。导入的仪表板默认未指定时间范围。

确认已设置环境变量：

docker exec <容器名称> printenv CUSTOM_OTELCOL_CONFIG_FILE

检查自定义配置文件是否已挂载并可读：

docker exec <容器名称> cat /etc/otelcol-contrib/custom.config.yaml | head -10

检查生效的配置中是否包含你的 filelog 接收器：

docker exec <容器> cat /etc/otel/supervisor-data/effective.yaml | grep -A 10 filelog

检查收集器日志中是否有错误：

docker exec <容器> cat /etc/otel/supervisor-data/agent.log | grep -i postgres

如果使用演示数据集，请确认日志文件可访问：

docker exec <container> cat /tmp/postgres-demo/postgresql.log | wc -l

在完成 PostgreSQL 日志监控配置之后：

为关键事件（连接失败、慢查询、错误激增）配置告警

将日志与PostgreSQL 指标关联，实现全面的数据库监控

创建自定义仪表板，以可视化特定于应用的查询模式

配置 log_min_duration_statement ，以根据你的性能要求识别相应的慢查询

本指南在 ClickStack 内置的 OpenTelemetry Collector 基础上进行扩展，以便快速完成设置。对于生产环境中的部署，我们建议运行您自己的 OTel Collector，并将数据发送到 ClickStack 的 OTLP 端点。生产环境配置参见 发送 OpenTelemetry 数据。