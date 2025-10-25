使用 ClickStack 监控 Node.js Trace

TL;DR 本指南演示如何从你的 Node.js 应用中采集分布式 Trace，并利用 OpenTelemetry 自动埋点在 ClickStack 中进行可视化。你将学到如何： 为 Node.js 安装并配置 OpenTelemetry 自动埋点

将 Trace 发送到 ClickStack 的 OTLP 端点

验证 Trace 是否出现在 HyperDX 中

使用预构建的 Dashboard 可视化应用性能 如果你希望在为生产应用添加埋点之前先测试集成效果，我们提供了一个包含示例 Trace 的演示数据集。 预计耗时：10–15 分钟

本节介绍如何使用 OpenTelemetry 的自动埋点（automatic instrumentation），为现有的 Node.js 应用添加分布式追踪。

如果你希望在为自己的现有环境进行配置之前先测试集成效果，可以使用我们预配置的环境和示例数据，参见 演示数据集章节。

已运行的 ClickStack 实例，且 OTLP 端点可访问（端口 4317/4318）

现有 Node.js 应用程序（Node.js 14 或更高版本）

npm 或 yarn 包管理器

ClickStack 主机名或 IP 地址

安装并配置 OpenTelemetry 安装 @hyperdx/node-opentelemetry 包，并在应用程序启动时进行初始化。详细安装步骤请参阅 Node.js SDK 指南。 获取 ClickStack API key 用于将跟踪数据发送到 ClickStack 的 OTLP 端点的 API key。 在 ClickStack 的 URL (例如：http://localhost:8080) 中打开 HyperDX 如有需要，创建账号或登录 导航到 Team Settings → API Keys 复制 摄取 API key 运行应用程序 设置好环境变量后启动 Node.js 应用程序： export CLICKSTACK_API_KEY=your-api-key-here export OTEL_EXPORTER_OTLP_ENDPOINT=http://localhost:4318 生成一些流量 向应用程序发起请求以生成跟踪数据： # 简单请求 curl http://localhost:3000/ curl http://localhost:3000/api/users curl http://localhost:3000/api/products # 模拟负载 for i in {1..100}; do curl -s http://localhost:3000/ > /dev/null; done 在 HyperDX 中验证跟踪数据 完成配置后，登录 HyperDX 并验证跟踪数据是否正常流入。应当能看到如下所示的界面。如果没有看到跟踪数据，尝试调整时间范围： 点击任意跟踪以查看包含 span、时间和属性的详细视图：

对于希望在为生产环境应用进行插桩之前，先使用 ClickStack 测试 Node.js 链路追踪的用户，我们提供了一个预先生成的 Node.js 应用链路追踪示例数据集，包含接近真实的流量模式。

下载示例数据集 下载示例链路追踪文件： curl -O https://datasets-documentation.s3.eu-west-3.amazonaws.com/clickstack-integrations/nodejs/nodejs-traces-sample.json 启动 ClickStack 如果尚未运行 ClickStack，可以通过以下命令启动： docker run -d --name clickstack-demo \ -p 8080:8080 -p 4317:4317 -p 4318:4318 \ -e CLICKHOUSE_USER=default \ -e CLICKHOUSE_PASSWORD= \ clickhouse/clickstack-all-in-one:latest 获取 ClickStack API key 用于将链路追踪数据摄取到 ClickStack 的 OTLP 端点的 API key。 在 ClickStack 的 URL (例如：http://localhost:8080) 中打开 HyperDX 如有需要，创建账户或登录 进入 Team Settings → API Keys 复制你的 摄取 API key（Ingestion API Key） 将 API key 设置为环境变量： export CLICKSTACK_API_KEY=your-api-key-here 将链路追踪发送到 ClickStack curl -X POST http://localhost:4318/v1/traces \ -H "Content-Type: application/json" \ -H "Authorization: $CLICKSTACK_API_KEY" \ -d @nodejs-traces-sample.json 应当看到类似 {"partialSuccess":{}} 的响应，表示链路追踪已成功发送。 在 HyperDX 中验证链路追踪 打开 HyperDX 并登录账户（可能需要先创建账户） 进入 Search 视图，并将 source 设置为 Traces 将时间范围设置为 2025-10-25 13:00:00 - 2025-10-28 13:00:00 时区显示 HyperDX 会以浏览器的本地时区显示时间戳。演示数据的时间范围为 2025-10-26 13:00:00 - 2025-10-27 13:00:00 (UTC)。我们使用较宽的时间范围以确保无论你所处的位置如何，都能看到演示链路追踪。一旦看到这些链路追踪后，可以将时间范围收窄到 24 小时，以获得更清晰的可视化效果。

为了帮助你开始监控 Node.js 应用的性能，我们提供了一个预构建的仪表板，其中包含关键的 Trace 可视化图表。

下载 仪表板配置 导入预构建仪表板 打开 HyperDX 并导航到 Dashboards 部分 点击右上角（省略号下方）的 Import Dashboard 上传 nodejs-traces-dashboard.json 文件并点击 Finish Import 系统会创建仪表板，并预先配置好其中的所有可视化图表 注意 对于演示数据集，将时间范围设置为 2025-10-26 13:00:00 - 2025-10-27 13:00:00 (UTC)（可根据本地时区进行调整）。导入的仪表板默认不会指定时间范围。

如果已通过 curl 发送了 trace，但在 HyperDX 中仍然看不到，请尝试再发送一次：

curl -X POST http://localhost:4318/v1/traces \ -H "Content-Type: application/json" \ -H "Authorization: $CLICKSTACK_API_KEY" \ -d @nodejs-traces-sample.json

这是一个已知问题，只会在通过 curl 使用演示方案时出现，不会影响已完成埋点的生产环境应用程序。

检查环境变量是否已设置：

echo $CLICKSTACK_API_KEY # Should output your API key echo $OTEL_EXPORTER_OTLP_ENDPOINT # Should output http://localhost:4318 or your ClickStack host

检查网络连通性：

curl -v http://localhost:4318/v1/traces

应已成功连接到 OTLP 端点。

检查应用日志： 在应用启动时查找 OpenTelemetry 初始化相关的消息。HyperDX SDK 应会输出已完成初始化的确认信息。

如需进一步探索，可以参考以下步骤来继续试用你的仪表盘：

本指南使用 HyperDX SDK，将 traces 直接发送到 ClickStack 的 OTLP 端点。对于开发、测试以及中小规模的生产部署，这种方式运行良好。 对于更大规模的生产环境，或者当你需要对遥测数据进行更多控制时，请考虑将自托管的 OpenTelemetry Collector 作为 agent 部署。 有关生产环境部署模式和 Collector 配置示例，请参阅 Ingesting with OpenTelemetry。