使用 ClickStack 监控 Node.js Trace

TL;DR

本指南演示如何从你的 Node.js 应用中采集分布式 Trace，并利用 OpenTelemetry 自动埋点在 ClickStack 中进行可视化。你将学到如何：

  • 为 Node.js 安装并配置 OpenTelemetry 自动埋点
  • 将 Trace 发送到 ClickStack 的 OTLP 端点
  • 验证 Trace 是否出现在 HyperDX 中
  • 使用预构建的 Dashboard 可视化应用性能

如果你希望在为生产应用添加埋点之前先测试集成效果，我们提供了一个包含示例 Trace 的演示数据集。

预计耗时：10–15 分钟

与现有 Node.js 应用集成

本节介绍如何使用 OpenTelemetry 的自动埋点（automatic instrumentation），为现有的 Node.js 应用添加分布式追踪。

如果你希望在为自己的现有环境进行配置之前先测试集成效果，可以使用我们预配置的环境和示例数据，参见 演示数据集章节

前提条件
  • 已运行的 ClickStack 实例，且 OTLP 端点可访问（端口 4317/4318）
  • 现有 Node.js 应用程序（Node.js 14 或更高版本）
  • npm 或 yarn 包管理器
  • ClickStack 主机名或 IP 地址

安装并配置 OpenTelemetry

安装 @hyperdx/node-opentelemetry 包，并在应用程序启动时进行初始化。详细安装步骤请参阅 Node.js SDK 指南

获取 ClickStack API key

用于将跟踪数据发送到 ClickStack 的 OTLP 端点的 API key。

  1. 在 ClickStack 的 URL (例如：http://localhost:8080) 中打开 HyperDX
  2. 如有需要，创建账号或登录
  3. 导航到 Team Settings → API Keys
  4. 复制 摄取 API key
ClickStack API Key

运行应用程序

设置好环境变量后启动 Node.js 应用程序：

export CLICKSTACK_API_KEY=your-api-key-here
export OTEL_EXPORTER_OTLP_ENDPOINT=http://localhost:4318

生成一些流量

向应用程序发起请求以生成跟踪数据：

# 简单请求
curl http://localhost:3000/
curl http://localhost:3000/api/users
curl http://localhost:3000/api/products

# 模拟负载
for i in {1..100}; do curl -s http://localhost:3000/ > /dev/null; done

在 HyperDX 中验证跟踪数据

完成配置后，登录 HyperDX 并验证跟踪数据是否正常流入。应当能看到如下所示的界面。如果没有看到跟踪数据，尝试调整时间范围：

跟踪搜索视图

点击任意跟踪以查看包含 span、时间和属性的详细视图：

单个跟踪视图

演示数据集

对于希望在为生产环境应用进行插桩之前，先使用 ClickStack 测试 Node.js 链路追踪的用户，我们提供了一个预先生成的 Node.js 应用链路追踪示例数据集，包含接近真实的流量模式。

下载示例数据集

下载示例链路追踪文件：

curl -O https://datasets-documentation.s3.eu-west-3.amazonaws.com/clickstack-integrations/nodejs/nodejs-traces-sample.json

启动 ClickStack

如果尚未运行 ClickStack，可以通过以下命令启动：

docker run -d --name clickstack-demo \
  -p 8080:8080 -p 4317:4317 -p 4318:4318 \
  -e CLICKHOUSE_USER=default \
  -e CLICKHOUSE_PASSWORD= \
  clickhouse/clickstack-all-in-one:latest

获取 ClickStack API key

用于将链路追踪数据摄取到 ClickStack 的 OTLP 端点的 API key。

  1. 在 ClickStack 的 URL (例如：http://localhost:8080) 中打开 HyperDX
  2. 如有需要，创建账户或登录
  3. 进入 Team Settings → API Keys
  4. 复制你的 摄取 API key（Ingestion API Key）
ClickStack API Key

将 API key 设置为环境变量：

export CLICKSTACK_API_KEY=your-api-key-here

将链路追踪发送到 ClickStack

curl -X POST http://localhost:4318/v1/traces \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -H "Authorization: $CLICKSTACK_API_KEY" \
  -d @nodejs-traces-sample.json

应当看到类似 {"partialSuccess":{}} 的响应，表示链路追踪已成功发送。

在 HyperDX 中验证链路追踪

  1. 打开 HyperDX 并登录账户（可能需要先创建账户）
  2. 进入 Search 视图，并将 source 设置为 Traces
  3. 将时间范围设置为 2025-10-25 13:00:00 - 2025-10-28 13:00:00
Traces search view
Individual trace view
时区显示

HyperDX 会以浏览器的本地时区显示时间戳。演示数据的时间范围为 2025-10-26 13:00:00 - 2025-10-27 13:00:00 (UTC)。我们使用较宽的时间范围以确保无论你所处的位置如何，都能看到演示链路追踪。一旦看到这些链路追踪后，可以将时间范围收窄到 24 小时，以获得更清晰的可视化效果。

仪表板和可视化

为了帮助你开始监控 Node.js 应用的性能，我们提供了一个预构建的仪表板，其中包含关键的 Trace 可视化图表。

下载 仪表板配置

导入预构建仪表板

  1. 打开 HyperDX 并导航到 Dashboards 部分
  2. 点击右上角（省略号下方）的 Import Dashboard
导入仪表板
  1. 上传 nodejs-traces-dashboard.json 文件并点击 Finish Import
完成导入

系统会创建仪表板，并预先配置好其中的所有可视化图表

示例仪表板
注意

对于演示数据集，将时间范围设置为 2025-10-26 13:00:00 - 2025-10-27 13:00:00 (UTC)（可根据本地时区进行调整）。导入的仪表板默认不会指定时间范围。

故障排查

通过 curl 发送的演示 trace 未显示

如果已通过 curl 发送了 trace，但在 HyperDX 中仍然看不到，请尝试再发送一次：

curl -X POST http://localhost:4318/v1/traces \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -H "Authorization: $CLICKSTACK_API_KEY" \
  -d @nodejs-traces-sample.json

这是一个已知问题，只会在通过 curl 使用演示方案时出现，不会影响已完成埋点的生产环境应用程序。

在 HyperDX 中未看到任何 Trace 数据

检查环境变量是否已设置：

echo $CLICKSTACK_API_KEY
# Should output your API key

echo $OTEL_EXPORTER_OTLP_ENDPOINT
# Should output http://localhost:4318 or your ClickStack host

检查网络连通性：

curl -v http://localhost:4318/v1/traces

应已成功连接到 OTLP 端点。

检查应用日志： 在应用启动时查找 OpenTelemetry 初始化相关的消息。HyperDX SDK 应会输出已完成初始化的确认信息。

后续步骤

如需进一步探索，可以参考以下步骤来继续试用你的仪表盘：

  • 为关键指标（错误率、延迟阈值）设置告警
  • 为特定使用场景（API 监控、安全事件）创建额外的仪表盘

进入生产环境

本指南使用 HyperDX SDK，将 traces 直接发送到 ClickStack 的 OTLP 端点。对于开发、测试以及中小规模的生产部署，这种方式运行良好。 对于更大规模的生产环境，或者当你需要对遥测数据进行更多控制时，请考虑将自托管的 OpenTelemetry Collector 作为 agent 部署。 有关生产环境部署模式和 Collector 配置示例，请参阅 Ingesting with OpenTelemetry