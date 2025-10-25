TL;DR

本指南演示如何从现有的 Nginx 部署中捕获分布式链路追踪（traces），并在 ClickStack 中对其进行可视化。您将学习如何：

为 Nginx 添加 OpenTelemetry 模块

配置 Nginx 将 traces 发送到 ClickStack 的 OTLP 端点

验证 traces 已出现在 HyperDX 中

使用预构建的仪表板可视化请求性能（延迟、错误、吞吐量）

如果您希望在为生产环境中的 Nginx 配置前先测试集成，可以使用提供的包含示例 traces 的演示数据集。

所需时间：5–10 分钟