跳到主要内容
跳到主要内容

使用 ClickStack 监控 Nginx 日志

概要

本指南演示如何通过配置 OpenTelemetry collector 来摄取 Nginx 访问日志，从而使用 ClickStack 监控 Nginx。你将了解如何：

  • 将 Nginx 配置为输出 JSON 格式的日志
  • 创建用于日志摄取的自定义 OTel collector 配置
  • 使用自定义配置部署 ClickStack
  • 使用预构建的仪表板可视化 Nginx 指标

如果你希望在为生产环境的 Nginx 进行配置之前先测试集成，可以使用提供的包含示例日志的演示数据集。

所需时间：5–10 分钟

集成现有的 Nginx

本节介绍如何通过修改 ClickStack 中的 OTel collector 配置，将你现有 Nginx 部署产生的日志发送到 ClickStack。 如果你希望在配置自己的现有环境之前先测试该集成，可以使用我们预先配置的环境和示例数据进行测试，详见下一节

前提条件
  • 正在运行的 ClickStack 实例
  • 已安装的 Nginx
  • 有权限访问并修改 Nginx 配置文件

配置 Nginx 日志格式

首先,配置 Nginx 以 JSON 格式输出日志,便于解析。将以下日志格式定义添加到 nginx.conf 文件中:

nginx.conf 文件通常位于:

  • Linux（apt/yum）/etc/nginx/nginx.conf
  • macOS（Homebrew）/usr/local/etc/nginx/nginx.conf/opt/homebrew/etc/nginx/nginx.conf
  • Docker：配置通常以卷的形式挂载

将此日志格式定义添加到 http 块中：

http {
    log_format json_combined escape=json
    '{'
      '"time_local":"$time_local",'
      '"remote_addr":"$remote_addr",'
      '"request_method":"$request_method",'
      '"request_uri":"$request_uri",'
      '"status":$status,'
      '"body_bytes_sent":$body_bytes_sent,'
      '"request_time":$request_time,'
      '"upstream_response_time":"$upstream_response_time",'
      '"http_referer":"$http_referer",'
      '"http_user_agent":"$http_user_agent"'
    '}';

    access_log /var/log/nginx/access.log json_combined;
    error_log /var/log/nginx/error.log warn;
}

完成此更改后,请重新加载 Nginx。

创建自定义 OTel collector 配置

ClickStack 允许您通过挂载自定义配置文件并设置环境变量来扩展 OpenTelemetry Collector 的基础配置。自定义配置会与 HyperDX 通过 OpAMP 管理的基础配置进行合并。

创建名为 nginx-monitoring.yaml 的文件,并添加以下配置:

receivers:
  filelog:
    include:
      - /var/log/nginx/access.log
      - /var/log/nginx/error.log
    start_at: end 
    operators:
      - type: json_parser
        parse_from: body
        parse_to: attributes
      - type: time_parser
        parse_from: attributes.time_local
        layout: '%d/%b/%Y:%H:%M:%S %z'
      - type: add
        field: attributes.source
        value: "nginx"

service:
  pipelines:
    logs/nginx:
      receivers: [filelog]
      processors:
        - memory_limiter
        - transform
        - batch
      exporters:
        - clickhouse

此配置：

  • 从 Nginx 的默认日志路径读取日志
  • 解析 JSON 日志条目
  • 提取并保留日志的原始时间戳
  • 添加 source: Nginx 属性，以便在 HyperDX 中进行过滤
  • 通过专用 pipeline 将日志转发到 ClickHouse exporter
注意
  • 你只需在自定义配置中定义新的 receiver 和 pipeline 即可
  • 这些处理器（memory_limiter、transform、batch）和导出器（clickhouse）在基础 ClickStack 配置中已经预先定义好——你只需要按名称引用它们即可
  • time_parser 运算符从 Nginx 的 time_local 字段中提取时间戳，以保留日志的原始时间
  • 这些 pipeline 会通过现有的 processor，将数据从 receiver 路由到 ClickHouse exporter

配置 ClickStack 加载自定义配置

要在现有的 ClickStack 部署中启用自定义采集器配置，您必须：

  1. 将自定义配置文件挂载到 /etc/otelcol-contrib/custom.config.yaml
  2. 将环境变量 CUSTOM_OTELCOL_CONFIG_FILE 设置为 /etc/otelcol-contrib/custom.config.yaml
  3. 挂载 Nginx 日志目录，使采集器能够读取其中的日志
选项 1：Docker Compose

更新您的 ClickStack 部署配置：

services:
  clickstack:
    # ... 现有配置 ...
    environment:
      - CUSTOM_OTELCOL_CONFIG_FILE=/etc/otelcol-contrib/custom.config.yaml
      # ... 其他环境变量 ...
    volumes:
      - ./nginx-monitoring.yaml:/etc/otelcol-contrib/custom.config.yaml:ro
      - /var/log/nginx:/var/log/nginx:ro
      # ... 其他卷 ...
选项 2:Docker Run(一体化镜像)

如果使用 docker run 运行一体化镜像：

docker run --name clickstack \
  -p 8080:8080 -p 4317:4317 -p 4318:4318 \
  -e CUSTOM_OTELCOL_CONFIG_FILE=/etc/otelcol-contrib/custom.config.yaml \
  -v "$(pwd)/nginx-monitoring.yaml:/etc/otelcol-contrib/custom.config.yaml:ro" \
  -v /var/log/nginx:/var/log/nginx:ro \
  docker.hyperdx.io/hyperdx/hyperdx-all-in-one:latest
注意

确保 ClickStack 采集器具有读取 nginx 日志文件的相应权限。在生产环境中,使用只读挂载方式(:ro)并遵循最小权限原则。

在 HyperDX 中验证日志

配置完成后,登录 HyperDX 并验证日志是否正常流入:

  1. 进入搜索视图
  2. 将 Source 设置为 Logs，并确认可以看到包含 request、request_time、upstream_response_time 等字段的日志条目。

以下是您应看到的示例：

日志视图
日志视图

演示数据集

对于希望在配置生产系统之前先测试 nginx 集成的用户，我们提供了一个预先生成的 nginx 访问日志示例数据集，其中包含逼真的流量模式。

下载示例数据集

# 下载日志
curl -O https://datasets-documentation.s3.eu-west-3.amazonaws.com/clickstack-integrations/access.log

该数据集包括：

  • 具有逼真流量模式的日志记录
  • 各种端点和 HTTP 方法
  • 成功请求与错误请求的混合
  • 逼真的响应时间和字节数

创建测试 collector 配置

创建名为 nginx-demo.yaml 的文件，并填入以下配置：

cat > nginx-demo.yaml << 'EOF'
receivers:
  filelog:
    include:
      - /tmp/nginx-demo/access.log
    start_at: beginning  # 为演示数据从开头开始读取
    operators:
      - type: json_parser
        parse_from: body
        parse_to: attributes
      - type: time_parser
        parse_from: attributes.time_local
        layout: '%d/%b/%Y:%H:%M:%S %z'
      - type: add
        field: attributes.source
        value: "nginx-demo"

service:
  pipelines:
    logs/nginx-demo:
      receivers: [filelog]
      processors:
        - memory_limiter
        - transform
        - batch
      exporters:
        - clickhouse
EOF

使用演示配置运行 ClickStack

使用演示日志和配置运行 ClickStack：

docker run --name clickstack-demo \
  -p 8080:8080 -p 4317:4317 -p 4318:4318 \
  -e CUSTOM_OTELCOL_CONFIG_FILE=/etc/otelcol-contrib/custom.config.yaml \
  -v "$(pwd)/nginx-demo.yaml:/etc/otelcol-contrib/custom.config.yaml:ro" \
  -v "$(pwd)/access.log:/tmp/nginx-demo/access.log:ro" \
  docker.hyperdx.io/hyperdx/hyperdx-all-in-one:latest

在 HyperDX 中验证日志

当 ClickStack 运行后：

  1. 打开 HyperDX 并登录你的账户（你可能需要先创建一个账户）
  2. 进入 Search 视图，并将 source 设置为 Logs
  3. 将时间范围设置为 2025-10-19 11:00:00 - 2025-10-22 11:00:00

在搜索视图中，你应当能看到如下内容：

时区显示

HyperDX 会以浏览器的本地时区显示时间戳。演示数据的时间范围为 2025-10-20 11:00:00 - 2025-10-21 11:00:00 UTC。设置较宽的时间范围可以确保无论你所在的时区如何，都能看到演示日志。看到日志后，你可以将时间范围缩小到 24 小时，以获得更清晰的可视化效果。

日志视图
日志视图

仪表盘与可视化

为了帮助你开始使用 ClickStack 监控 Nginx，我们提供了用于 Nginx 日志的基础可视化仪表盘。

下载 仪表盘配置

导入预置仪表盘

  1. 打开 HyperDX 并导航到 Dashboards 页面。
  2. 点击右上角省略号下的 "Import Dashboard"。
导入仪表盘
  1. 上传 nginx-logs-dashboard.json 文件并点击完成导入。
完成导入

仪表盘会被创建，并预先配置好所有可视化组件

注意

对于演示数据集，将时间范围设置为 2025-10-20 11:00:00 - 2025-10-21 11:00:00 (UTC)（可根据你的本地时区进行调整）。导入的仪表盘默认不会指定时间范围。

示例仪表盘

故障排查

自定义配置未加载

  • 检查环境变量 CUSTOM_OTELCOL_CONFIG_FILE 是否设置正确
docker exec <容器名称> printenv CUSTOM_OTELCOL_CONFIG_FILE
  • 检查自定义配置文件是否已挂载到 /etc/otelcol-contrib/custom.config.yaml
docker exec <容器名称> ls -lh /etc/otelcol-contrib/custom.config.yaml
  • 查看自定义配置内容，确认其内容可读
docker exec <container-name> cat /etc/otelcol-contrib/custom.config.yaml

HyperDX 中未显示日志

  • 确保 nginx 正在输出 JSON 格式的日志
tail -f /var/log/nginx/access.log
  • 检查采集器是否能读取日志
docker exec `<container>` cat /var/log/nginx/access.log
  • 确认有效配置中包含你的 filelog 接收器
docker exec `<container>` cat /etc/otel/supervisor-data/effective.yaml | grep filelog
  • 检查采集器日志是否存在错误
docker exec `<container>` cat /etc/otel/supervisor-data/agent.log

后续步骤

如果你希望进一步探索仪表板，可以尝试以下操作：

  • 为关键指标设置告警（错误率、延迟阈值）
  • 为特定使用场景创建额外的仪表板（API 监控、安全事件）