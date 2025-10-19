使用 ClickStack 监控 Nginx 日志

概要 本指南演示如何通过配置 OpenTelemetry collector 来摄取 Nginx 访问日志，从而使用 ClickStack 监控 Nginx。你将了解如何： 将 Nginx 配置为输出 JSON 格式的日志

创建用于日志摄取的自定义 OTel collector 配置

使用自定义配置部署 ClickStack

使用预构建的仪表板可视化 Nginx 指标 如果你希望在为生产环境的 Nginx 进行配置之前先测试集成，可以使用提供的包含示例日志的演示数据集。 所需时间：5–10 分钟

本节介绍如何通过修改 ClickStack 中的 OTel collector 配置，将你现有 Nginx 部署产生的日志发送到 ClickStack。 如果你希望在配置自己的现有环境之前先测试该集成，可以使用我们预先配置的环境和示例数据进行测试，详见下一节。

正在运行的 ClickStack 实例

已安装的 Nginx

有权限访问并修改 Nginx 配置文件

配置 Nginx 日志格式 首先,配置 Nginx 以 JSON 格式输出日志,便于解析。将以下日志格式定义添加到 nginx.conf 文件中: nginx.conf 文件通常位于: Linux（apt/yum） ： /etc/nginx/nginx.conf

： macOS（Homebrew） ： /usr/local/etc/nginx/nginx.conf 或 /opt/homebrew/etc/nginx/nginx.conf

： 或 Docker：配置通常以卷的形式挂载 将此日志格式定义添加到 http 块中： http { log_format json_combined escape=json '{' '"time_local":"$time_local",' '"remote_addr":"$remote_addr",' '"request_method":"$request_method",' '"request_uri":"$request_uri",' '"status":$status,' '"body_bytes_sent":$body_bytes_sent,' '"request_time":$request_time,' '"upstream_response_time":"$upstream_response_time",' '"http_referer":"$http_referer",' '"http_user_agent":"$http_user_agent"' '}'; access_log /var/log/nginx/access.log json_combined; error_log /var/log/nginx/error.log warn; } 完成此更改后,请重新加载 Nginx。 创建自定义 OTel collector 配置 ClickStack 允许您通过挂载自定义配置文件并设置环境变量来扩展 OpenTelemetry Collector 的基础配置。自定义配置会与 HyperDX 通过 OpAMP 管理的基础配置进行合并。 创建名为 nginx-monitoring.yaml 的文件,并添加以下配置: receivers: filelog: include: - /var/log/nginx/access.log - /var/log/nginx/error.log start_at: end operators: - type: json_parser parse_from: body parse_to: attributes - type: time_parser parse_from: attributes.time_local layout: '%d/%b/%Y:%H:%M:%S %z' - type: add field: attributes.source value: "nginx" service: pipelines: logs/nginx: receivers: [filelog] processors: - memory_limiter - transform - batch exporters: - clickhouse 此配置： 从 Nginx 的默认日志路径读取日志

解析 JSON 日志条目

提取并保留日志的原始时间戳

添加 source: Nginx 属性，以便在 HyperDX 中进行过滤

通过专用 pipeline 将日志转发到 ClickHouse exporter 注意 你只需在自定义配置中定义新的 receiver 和 pipeline 即可

这些处理器（memory_limiter、transform、batch）和导出器（clickhouse）在基础 ClickStack 配置中已经预先定义好——你只需要按名称引用它们即可

time_parser 运算符从 Nginx 的 time_local 字段中提取时间戳，以保留日志的原始时间

这些 pipeline 会通过现有的 processor，将数据从 receiver 路由到 ClickHouse exporter 要在现有的 ClickStack 部署中启用自定义采集器配置，您必须： 将自定义配置文件挂载到 /etc/otelcol-contrib/custom.config.yaml 将环境变量 CUSTOM_OTELCOL_CONFIG_FILE 设置为 /etc/otelcol-contrib/custom.config.yaml 挂载 Nginx 日志目录，使采集器能够读取其中的日志 更新您的 ClickStack 部署配置： services: clickstack: # ... 现有配置 ... environment: - CUSTOM_OTELCOL_CONFIG_FILE=/etc/otelcol-contrib/custom.config.yaml # ... 其他环境变量 ... volumes: - ./nginx-monitoring.yaml:/etc/otelcol-contrib/custom.config.yaml:ro - /var/log/nginx:/var/log/nginx:ro # ... 其他卷 ... 如果使用 docker run 运行一体化镜像： docker run --name clickstack \ -p 8080:8080 -p 4317:4317 -p 4318:4318 \ -e CUSTOM_OTELCOL_CONFIG_FILE=/etc/otelcol-contrib/custom.config.yaml \ -v "$(pwd)/nginx-monitoring.yaml:/etc/otelcol-contrib/custom.config.yaml:ro" \ -v /var/log/nginx:/var/log/nginx:ro \ docker.hyperdx.io/hyperdx/hyperdx-all-in-one:latest 注意 确保 ClickStack 采集器具有读取 nginx 日志文件的相应权限。在生产环境中,使用只读挂载方式( :ro )并遵循最小权限原则。 在 HyperDX 中验证日志 配置完成后,登录 HyperDX 并验证日志是否正常流入: 进入搜索视图 将 Source 设置为 Logs，并确认可以看到包含 request、request_time、upstream_response_time 等字段的日志条目。 以下是您应看到的示例：

对于希望在配置生产系统之前先测试 nginx 集成的用户，我们提供了一个预先生成的 nginx 访问日志示例数据集，其中包含逼真的流量模式。

下载示例数据集 # 下载日志 curl -O https://datasets-documentation.s3.eu-west-3.amazonaws.com/clickstack-integrations/access.log 该数据集包括： 具有逼真流量模式的日志记录

各种端点和 HTTP 方法

成功请求与错误请求的混合

逼真的响应时间和字节数 创建测试 collector 配置 创建名为 nginx-demo.yaml 的文件，并填入以下配置： cat > nginx-demo.yaml << 'EOF' receivers: filelog: include: - /tmp/nginx-demo/access.log start_at: beginning # 为演示数据从开头开始读取 operators: - type: json_parser parse_from: body parse_to: attributes - type: time_parser parse_from: attributes.time_local layout: '%d/%b/%Y:%H:%M:%S %z' - type: add field: attributes.source value: "nginx-demo" service: pipelines: logs/nginx-demo: receivers: [filelog] processors: - memory_limiter - transform - batch exporters: - clickhouse EOF 使用演示配置运行 ClickStack 使用演示日志和配置运行 ClickStack： docker run --name clickstack-demo \ -p 8080:8080 -p 4317:4317 -p 4318:4318 \ -e CUSTOM_OTELCOL_CONFIG_FILE=/etc/otelcol-contrib/custom.config.yaml \ -v "$(pwd)/nginx-demo.yaml:/etc/otelcol-contrib/custom.config.yaml:ro" \ -v "$(pwd)/access.log:/tmp/nginx-demo/access.log:ro" \ docker.hyperdx.io/hyperdx/hyperdx-all-in-one:latest 在 HyperDX 中验证日志 当 ClickStack 运行后： 打开 HyperDX 并登录你的账户（你可能需要先创建一个账户） 进入 Search 视图，并将 source 设置为 Logs 将时间范围设置为 2025-10-19 11:00:00 - 2025-10-22 11:00:00 在搜索视图中，你应当能看到如下内容： 时区显示 HyperDX 会以浏览器的本地时区显示时间戳。演示数据的时间范围为 2025-10-20 11:00:00 - 2025-10-21 11:00:00 UTC。设置较宽的时间范围可以确保无论你所在的时区如何，都能看到演示日志。看到日志后，你可以将时间范围缩小到 24 小时，以获得更清晰的可视化效果。

为了帮助你开始使用 ClickStack 监控 Nginx，我们提供了用于 Nginx 日志的基础可视化仪表盘。

下载 仪表盘配置 导入预置仪表盘 打开 HyperDX 并导航到 Dashboards 页面。 点击右上角省略号下的 "Import Dashboard"。 上传 nginx-logs-dashboard.json 文件并点击完成导入。 仪表盘会被创建，并预先配置好所有可视化组件 注意 对于演示数据集，将时间范围设置为 2025-10-20 11:00:00 - 2025-10-21 11:00:00 (UTC)（可根据你的本地时区进行调整）。导入的仪表盘默认不会指定时间范围。

检查环境变量 CUSTOM_OTELCOL_CONFIG_FILE 是否设置正确

docker exec <容器名称> printenv CUSTOM_OTELCOL_CONFIG_FILE

检查自定义配置文件是否已挂载到 /etc/otelcol-contrib/custom.config.yaml

docker exec <容器名称> ls -lh /etc/otelcol-contrib/custom.config.yaml

查看自定义配置内容，确认其内容可读

docker exec <container-name> cat /etc/otelcol-contrib/custom.config.yaml

确保 nginx 正在输出 JSON 格式的日志

tail -f /var/log/nginx/access.log

检查采集器是否能读取日志

docker exec `<container>` cat /var/log/nginx/access.log

确认有效配置中包含你的 filelog 接收器

docker exec `<container>` cat /etc/otel/supervisor-data/effective.yaml | grep filelog

检查采集器日志是否存在错误

docker exec `<container>` cat /etc/otel/supervisor-data/agent.log

如果你希望进一步探索仪表板，可以尝试以下操作：