使用 ClickStack 监控 MySQL 日志

摘要 本指南演示如何通过配置 OpenTelemetry collector 来摄取 MySQL 服务器日志，从而使用 ClickStack 监控 MySQL。你将了解如何： 配置 MySQL 输出错误日志和慢查询日志

为日志摄取创建自定义 OTel collector 配置

使用自定义配置部署 ClickStack

使用预构建的仪表板可视化 MySQL 日志洞察（错误、慢查询、连接） 如果你希望在配置生产环境 MySQL 之前先测试集成，可以使用提供的包含示例日志的演示数据集。 预计耗时：10–15 分钟

本节介绍如何通过修改 ClickStack OTel collector 配置，将现有 MySQL 实例的日志发送到 ClickStack。

如果希望在配置自己的现有环境之前先测试 MySQL 日志集成功能，可以在"演示数据集"章节中使用我们预配置的环境和示例数据进行测试。

正在运行的 ClickStack 实例

已有的 MySQL 安装（版本 5.7 或更高）

具备访问并修改 MySQL 配置文件的权限

为日志文件预留的充足磁盘空间

配置 MySQL 日志 MySQL 支持多种日志类型。为实现使用 OpenTelemetry 的全面监控,建议启用错误日志和慢查询日志。 my.cnf 或 my.ini 配置文件通常位于: Linux（apt/yum） ： /etc/mysql/my.cnf 或 /etc/my.cnf

： 或 macOS（Homebrew） ： /usr/local/etc/my.cnf 或 /opt/homebrew/etc/my.cnf

： 或 Docker：通常通过环境变量或挂载的配置文件来完成配置 在 [mysqld] 部分中添加或修改这些设置: [mysqld] # Error log configuration log_error = /var/log/mysql/error.log # Slow query log configuration slow_query_log = ON slow_query_log_file = /var/log/mysql/mysql-slow.log long_query_time = 1 log_queries_not_using_indexes = ON # Optional: General query log (verbose, use with caution in production) # general_log = ON # general_log_file = /var/log/mysql/mysql-general.log 注意 慢查询日志会捕获执行时间超过 long_query_time 秒的查询。请根据应用程序的性能要求调整此阈值。如果设置得过低,会产生过多的日志。 完成上述更改后,重启 MySQL: # For systemd sudo systemctl restart mysql # For Docker docker restart <mysql-container> 验证日志正在被写入: # Check error log tail -f /var/log/mysql/error.log # Check slow query log tail -f /var/log/mysql/mysql-slow.log 创建自定义 OTel collector 配置 ClickStack 允许您通过挂载自定义配置文件并设置环境变量来扩展 OpenTelemetry Collector 的基础配置。自定义配置会与 HyperDX 通过 OpAMP 管理的基础配置进行合并。 创建名为 mysql-logs-monitoring.yaml 的文件,配置如下: receivers: filelog/mysql_error: include: - /var/log/mysql/error.log start_at: end multiline: line_start_pattern: '^\d{4}-\d{2}-\d{2}T\d{2}:\d{2}:\d{2}' operators: - type: regex_parser parse_from: body parse_to: attributes regex: '^(?P<timestamp>\d{4}-\d{2}-\d{2}T\d{2}:\d{2}:\d{2}\.\d{6}[+-]\d{2}:\d{2})\s+(?P<thread_id>\d+)\s+\[(?P<level>[^\]]+)\]\s+(\[(?P<error_code>[^\]]+)\]\s+)?(?P<message>.*)$' - type: time_parser parse_from: attributes.timestamp layout_type: gotime layout: '2006-01-02T15:04:05.999999-07:00' parse_to: body - type: add field: attributes.source value: "mysql-error" - type: add field: resource["service.name"] value: "mysql-production" filelog/mysql_slow: include: - /var/log/mysql/mysql-slow.log start_at: end multiline: line_start_pattern: '^# Time:' operators: - type: regex_parser parse_from: body parse_to: attributes regex: '^# Time: (?P<timestamp>\d{4}-\d{2}-\d{2}T\d{2}:\d{2}:\d{2}\.\d+Z)

# User@Host: (?P<user>[^\[]+)\[(?P<user_host>[^\]]*)\]\s+@\s+(?P<host>[^\[]*)\[(?P<ip>[^\]]*)\].*

# Query_time: (?P<query_time>[\d.]+)\s+Lock_time: (?P<lock_time>[\d.]+)\s+Rows_sent: (?P<rows_sent>\d+)\s+Rows_examined: (?P<rows_examined>\d+)' - type: time_parser parse_from: attributes.timestamp layout_type: gotime layout: '2006-01-02T15:04:05.999999Z' parse_to: body - type: add field: attributes.source value: "mysql-slow" - type: add field: resource["service.name"] value: "mysql-production" service: pipelines: logs/mysql: receivers: [filelog/mysql_error, filelog/mysql_slow] processors: - memory_limiter - transform - batch exporters: - clickhouse 该配置: 从 MySQL 的默认位置读取错误日志和慢查询日志

支持多行日志条目（慢查询通常会跨多行）

可解析这两种日志格式，从中提取结构化字段（level、error_code、query_time、rows_examined）

保留日志原始时间戳

添加 source: mysql-error 和 source: mysql-slow 属性，以便在 HyperDX 中进行过滤

和 属性，以便在 HyperDX 中进行过滤 通过专用管道将日志路由到 ClickHouse 导出器 注意 需要两个接收器,因为 MySQL 错误日志和慢查询日志的格式完全不同。 time_parser 使用 gotime 布局来处理 MySQL 的 ISO8601 时间戳格式(包含时区偏移)。 配置 ClickStack 加载自定义配置 要在现有 ClickStack 部署中启用自定义采集器配置,请将自定义配置文件挂载至 /etc/otelcol-contrib/custom.config.yaml ,并设置环境变量 CUSTOM_OTELCOL_CONFIG_FILE=/etc/otelcol-contrib/custom.config.yaml 。 更新您的 ClickStack 部署配置: services: clickstack: # ... existing configuration ... environment: - CUSTOM_OTELCOL_CONFIG_FILE=/etc/otelcol-contrib/custom.config.yaml # ... other environment variables ... volumes: - ./mysql-logs-monitoring.yaml:/etc/otelcol-contrib/custom.config.yaml:ro - /var/log/mysql:/var/log/mysql:ro # ... other volumes ... 注意 确保 ClickStack 采集器具有读取 MySQL 日志文件的相应权限。使用只读挂载( :ro )并遵循最小权限原则。 在 HyperDX 中验证日志 配置完成后,登录 HyperDX 并验证日志是否正常流入: 进入搜索视图 将 Source 设置为 Logs 按 source:mysql-error 或 source:mysql-slow 过滤，以查看特定于 MySQL 的日志 你应当会看到结构化的日志记录，其中包含 level 、 error_code 、 message （针对错误日志）以及 query_time 、 rows_examined 、 query （针对慢查询日志）等字段。

对于希望在配置生产系统之前先测试 MySQL 日志集成的用户，我们提供了一个包含预生成 MySQL 日志的示例数据集，这些日志具有逼真的模式。

下载示例数据集 下载示例日志文件: # Download error log curl -O https://datasets-documentation.s3.eu-west-3.amazonaws.com/clickstack-integrations/mysql/error.log # Download slow query log curl -O https://datasets-documentation.s3.eu-west-3.amazonaws.com/clickstack-integrations/mysql/mysql-slow.log 该数据集包括: 错误日志记录（启动消息、警告、连接错误、InnoDB 相关消息）

具有真实性能表现特征的慢查询

连接生命周期事件

数据库服务器启动和关闭过程 创建测试采集器配置 创建名为 mysql-logs-demo.yaml 的文件,配置如下: cat > mysql-logs-demo.yaml << 'EOF' receivers: filelog/mysql_error: include: - /tmp/mysql-demo/error.log start_at: beginning # Read from beginning for demo data multiline: line_start_pattern: '^\d{4}-\d{2}-\d{2}T\d{2}:\d{2}:\d{2}' operators: - type: regex_parser parse_from: body parse_to: attributes regex: '^(?P<timestamp>\d{4}-\d{2}-\d{2}T\d{2}:\d{2}:\d{2}\.\d{6}[+-]\d{2}:\d{2})\s+(?P<thread_id>\d+)\s+\[(?P<level>[^\]]+)\]\s+(\[(?P<error_code>[^\]]+)\]\s+)?(?P<message>.*)$' - type: time_parser parse_from: attributes.timestamp layout_type: gotime layout: '2006-01-02T15:04:05.999999-07:00' parse_to: body - type: add field: attributes.source value: "mysql-demo-error" - type: add field: resource["service.name"] value: "mysql-demo" filelog/mysql_slow: include: - /tmp/mysql-demo/mysql-slow.log start_at: beginning # Read from beginning for demo data multiline: line_start_pattern: '^# Time:' operators: - type: regex_parser parse_from: body parse_to: attributes regex: '^# Time: (?P<timestamp>\d{4}-\d{2}-\d{2}T\d{2}:\d{2}:\d{2}\.\d+Z)

# User@Host: (?P<user>[^\[]+)\[(?P<user_host>[^\]]*)\]\s+@\s+(?P<host>[^\[]*)\[(?P<ip>[^\]]*)\].*

# Query_time: (?P<query_time>[\d.]+)\s+Lock_time: (?P<lock_time>[\d.]+)\s+Rows_sent: (?P<rows_sent>\d+)\s+Rows_examined: (?P<rows_examined>\d+)' - type: time_parser parse_from: attributes.timestamp layout_type: gotime layout: '2006-01-02T15:04:05.999999Z' parse_to: body - type: add field: attributes.source value: "mysql-demo-slow" - type: add field: resource["service.name"] value: "mysql-demo" service: pipelines: logs/mysql-demo: receivers: [filelog/mysql_error, filelog/mysql_slow] processors: - memory_limiter - transform - batch exporters: - clickhouse EOF 使用演示配置运行 ClickStack 使用演示日志和配置运行 ClickStack: docker run --name clickstack-demo \ -p 8080:8080 -p 4317:4317 -p 4318:4318 \ -e CUSTOM_OTELCOL_CONFIG_FILE=/etc/otelcol-contrib/custom.config.yaml \ -v "$(pwd)/mysql-logs-demo.yaml:/etc/otelcol-contrib/custom.config.yaml:ro" \ -v "$(pwd)/error.log:/tmp/mysql-demo/error.log:ro" \ -v "$(pwd)/mysql-slow.log:/tmp/mysql-demo/mysql-slow.log:ro" \ clickhouse/clickstack-all-in-one:latest 在 HyperDX 中验证日志 ClickStack 运行后: 稍等片刻，让 ClickStack 完成初始化（通常需要 30–60 秒） 打开 HyperDX，并登录您的账户（如有需要，先创建一个账户）。 在 Search 视图中，将 Source 设置为 Logs 将时间范围设为 2025-11-13 00:00:00 - 2025-11-16 00:00:00 你应该能看到总共 40 条日志（30 条带有 source:mysql-demo-error 的错误日志 + 10 条带有 source:mysql-demo-slow 的慢查询） 注意 如果您没有立即看到全部 40 条日志,请等待约一分钟让采集器完成处理。如果等待后日志仍未显示,请运行 docker restart clickstack-demo 命令,然后再等待一分钟后检查。这是 OpenTelemetry filelog 接收器在使用 start_at: beginning 批量加载已存在文件时的已知问题。生产环境部署使用 start_at: end 配置时会实时处理写入的日志,不会出现此问题。 时区显示 HyperDX 会以您浏览器的本地时区显示时间戳。演示数据的时间跨度为 2025-11-14 00:00:00 - 2025-11-15 00:00:00 (UTC)。较宽的时间范围可确保您无论身处何地都能看到演示日志。查看日志后,您可以将时间范围缩小至 24 小时,以获得更清晰的可视化效果。

为了帮助你开始使用 ClickStack 监控 MySQL，我们提供了用于 MySQL 日志的关键可视化图表。

下载 仪表板配置 导入预构建的仪表板 打开 HyperDX 并导航到 Dashboards 部分 点击右上角省略号下的 Import Dashboard 上传 mysql-logs-dashboard.json 文件并点击 Finish Import 查看仪表板 系统会创建一个仪表板，并预先配置好所有可视化图表。 注意 对于演示数据集，将时间范围设置为 2025-11-14 00:00:00 - 2025-11-15 00:00:00 (UTC)（根据你的本地时区进行调整）。导入的仪表板默认不会指定时间范围。

确认已设置环境变量：

docker exec <container-name> printenv CUSTOM_OTELCOL_CONFIG_FILE

检查自定义配置文件是否已挂载并可读：

docker exec <container-name> cat /etc/otelcol-contrib/custom.config.yaml | head -10

检查实际生效的配置中是否包含 filelog receiver：

docker exec <container> cat /etc/otel/supervisor-data/effective.yaml | grep -A 10 filelog

检查采集器日志中是否存在错误：

docker exec <container> cat /etc/otel/supervisor-data/agent.log | grep -i mysql

如果使用演示数据集，请确保日志文件是可访问的：

docker exec <container> cat /tmp/mysql-demo/error.log | wc -l docker exec <container> cat /tmp/mysql-demo/mysql-slow.log | wc -l

确认在 MySQL 中已启用慢查询日志：

SHOW VARIABLES LIKE 'slow_query_log'; SHOW VARIABLES LIKE 'long_query_time';

检查 MySQL 是否正在写入慢查询日志：

tail -f /var/log/mysql/mysql-slow.log

生成一条用于测试的慢查询：

SELECT SLEEP(2);

请确认您的 MySQL 日志格式与预期格式一致。本指南中的正则表达式模式是针对 MySQL 5.7+ 和 8.0+ 默认格式设计的。

检查错误日志中的几行示例：

head -5 /var/log/mysql/error.log

期望的格式：

2025-11-14T10:23:45.123456+00:00 0 [System] [MY-010116] [Server] /usr/sbin/mysqld (mysqld 8.0.35) starting as process 1

如果格式存在较大差异，请在配置中相应调整正则表达式模式。

在完成 MySQL 日志监控配置后：

为关键事件（连接失败、超过阈值的慢查询、错误激增）设置告警

按查询模式创建自定义仪表板，用于慢查询分析

根据实际观测到的查询性能特征调优 long_query_time

本指南在 ClickStack 内置的 OpenTelemetry Collector 基础上，实现快速上手配置。对于生产环境部署，建议自行运行 OTel Collector，并将数据发送到 ClickStack 的 OTLP 端点。生产环境配置请参阅发送 OpenTelemetry 数据。