使用 ClickStack 监控 MySQL 日志

摘要

本指南演示如何通过配置 OpenTelemetry collector 来摄取 MySQL 服务器日志，从而使用 ClickStack 监控 MySQL。你将了解如何：

  • 配置 MySQL 输出错误日志和慢查询日志
  • 为日志摄取创建自定义 OTel collector 配置
  • 使用自定义配置部署 ClickStack
  • 使用预构建的仪表板可视化 MySQL 日志洞察（错误、慢查询、连接）

如果你希望在配置生产环境 MySQL 之前先测试集成，可以使用提供的包含示例日志的演示数据集。

预计耗时：10–15 分钟

与现有 MySQL 集成

本节介绍如何通过修改 ClickStack OTel collector 配置，将现有 MySQL 实例的日志发送到 ClickStack。

如果希望在配置自己的现有环境之前先测试 MySQL 日志集成功能，可以在"演示数据集"章节中使用我们预配置的环境和示例数据进行测试。

前提条件
  • 正在运行的 ClickStack 实例
  • 已有的 MySQL 安装（版本 5.7 或更高）
  • 具备访问并修改 MySQL 配置文件的权限
  • 为日志文件预留的充足磁盘空间

配置 MySQL 日志

MySQL 支持多种日志类型。为实现使用 OpenTelemetry 的全面监控,建议启用错误日志和慢查询日志。

my.cnfmy.ini 配置文件通常位于:

  • Linux（apt/yum）/etc/mysql/my.cnf/etc/my.cnf
  • macOS（Homebrew）/usr/local/etc/my.cnf/opt/homebrew/etc/my.cnf
  • Docker：通常通过环境变量或挂载的配置文件来完成配置

[mysqld] 部分中添加或修改这些设置:

[mysqld]
# Error log configuration
log_error = /var/log/mysql/error.log

# Slow query log configuration
slow_query_log = ON
slow_query_log_file = /var/log/mysql/mysql-slow.log
long_query_time = 1
log_queries_not_using_indexes = ON

# Optional: General query log (verbose, use with caution in production)
# general_log = ON
# general_log_file = /var/log/mysql/mysql-general.log
注意

慢查询日志会捕获执行时间超过 long_query_time 秒的查询。请根据应用程序的性能要求调整此阈值。如果设置得过低,会产生过多的日志。

完成上述更改后,重启 MySQL:

# For systemd
sudo systemctl restart mysql

# For Docker
docker restart <mysql-container>

验证日志正在被写入:

# Check error log
tail -f /var/log/mysql/error.log

# Check slow query log
tail -f /var/log/mysql/mysql-slow.log

创建自定义 OTel collector 配置

ClickStack 允许您通过挂载自定义配置文件并设置环境变量来扩展 OpenTelemetry Collector 的基础配置。自定义配置会与 HyperDX 通过 OpAMP 管理的基础配置进行合并。

创建名为 mysql-logs-monitoring.yaml 的文件,配置如下:

receivers:
  filelog/mysql_error:
    include:
      - /var/log/mysql/error.log
    start_at: end
    multiline:
      line_start_pattern: '^\d{4}-\d{2}-\d{2}T\d{2}:\d{2}:\d{2}'
    operators:
      - type: regex_parser
        parse_from: body
        parse_to: attributes
        regex: '^(?P<timestamp>\d{4}-\d{2}-\d{2}T\d{2}:\d{2}:\d{2}\.\d{6}[+-]\d{2}:\d{2})\s+(?P<thread_id>\d+)\s+\[(?P<level>[^\]]+)\]\s+(\[(?P<error_code>[^\]]+)\]\s+)?(?P<message>.*)$'
        
      - type: time_parser
        parse_from: attributes.timestamp
        layout_type: gotime
        layout: '2006-01-02T15:04:05.999999-07:00'
        parse_to: body
      
      - type: add
        field: attributes.source
        value: "mysql-error"
      
      - type: add
        field: resource["service.name"]
        value: "mysql-production"

  filelog/mysql_slow:
    include:
      - /var/log/mysql/mysql-slow.log
    start_at: end
    multiline:
      line_start_pattern: '^# Time:'
    operators:
      - type: regex_parser
        parse_from: body
        parse_to: attributes
        regex: '^# Time: (?P<timestamp>\d{4}-\d{2}-\d{2}T\d{2}:\d{2}:\d{2}\.\d+Z)\n# User@Host: (?P<user>[^\[]+)\[(?P<user_host>[^\]]*)\]\s+@\s+(?P<host>[^\[]*)\[(?P<ip>[^\]]*)\].*\n# Query_time: (?P<query_time>[\d.]+)\s+Lock_time: (?P<lock_time>[\d.]+)\s+Rows_sent: (?P<rows_sent>\d+)\s+Rows_examined: (?P<rows_examined>\d+)'
      
      - type: time_parser
        parse_from: attributes.timestamp
        layout_type: gotime
        layout: '2006-01-02T15:04:05.999999Z'
        parse_to: body
      
      - type: add
        field: attributes.source
        value: "mysql-slow"
      
      - type: add
        field: resource["service.name"]
        value: "mysql-production"

service:
  pipelines:
    logs/mysql:
      receivers: [filelog/mysql_error, filelog/mysql_slow]
      processors:
        - memory_limiter
        - transform
        - batch
      exporters:
        - clickhouse

该配置:

  • 从 MySQL 的默认位置读取错误日志和慢查询日志
  • 支持多行日志条目（慢查询通常会跨多行）
  • 可解析这两种日志格式，从中提取结构化字段（level、error_code、query_time、rows_examined）
  • 保留日志原始时间戳
  • 添加 source: mysql-errorsource: mysql-slow 属性，以便在 HyperDX 中进行过滤
  • 通过专用管道将日志路由到 ClickHouse 导出器
注意

需要两个接收器,因为 MySQL 错误日志和慢查询日志的格式完全不同。time_parser 使用 gotime 布局来处理 MySQL 的 ISO8601 时间戳格式(包含时区偏移)。

配置 ClickStack 加载自定义配置

要在现有 ClickStack 部署中启用自定义采集器配置,请将自定义配置文件挂载至 /etc/otelcol-contrib/custom.config.yaml,并设置环境变量 CUSTOM_OTELCOL_CONFIG_FILE=/etc/otelcol-contrib/custom.config.yaml

更新您的 ClickStack 部署配置:

services:
  clickstack:
    # ... existing configuration ...
    environment:
      - CUSTOM_OTELCOL_CONFIG_FILE=/etc/otelcol-contrib/custom.config.yaml
      # ... other environment variables ...
    volumes:
      - ./mysql-logs-monitoring.yaml:/etc/otelcol-contrib/custom.config.yaml:ro
      - /var/log/mysql:/var/log/mysql:ro
      # ... other volumes ...
注意

确保 ClickStack 采集器具有读取 MySQL 日志文件的相应权限。使用只读挂载(:ro)并遵循最小权限原则。

在 HyperDX 中验证日志

配置完成后,登录 HyperDX 并验证日志是否正常流入:

  1. 进入搜索视图
  2. 将 Source 设置为 Logs
  3. source:mysql-errorsource:mysql-slow 过滤，以查看特定于 MySQL 的日志
  4. 你应当会看到结构化的日志记录，其中包含 levelerror_codemessage（针对错误日志）以及 query_timerows_examinedquery（针对慢查询日志）等字段。
搜索界面
日志视图

演示数据集

对于希望在配置生产系统之前先测试 MySQL 日志集成的用户，我们提供了一个包含预生成 MySQL 日志的示例数据集，这些日志具有逼真的模式。

下载示例数据集

下载示例日志文件:

# Download error log
curl -O https://datasets-documentation.s3.eu-west-3.amazonaws.com/clickstack-integrations/mysql/error.log

# Download slow query log
curl -O https://datasets-documentation.s3.eu-west-3.amazonaws.com/clickstack-integrations/mysql/mysql-slow.log

该数据集包括:

  • 错误日志记录（启动消息、警告、连接错误、InnoDB 相关消息）
  • 具有真实性能表现特征的慢查询
  • 连接生命周期事件
  • 数据库服务器启动和关闭过程

创建测试采集器配置

创建名为 mysql-logs-demo.yaml 的文件,配置如下:

cat > mysql-logs-demo.yaml << 'EOF'
receivers:
  filelog/mysql_error:
    include:
      - /tmp/mysql-demo/error.log
    start_at: beginning  # Read from beginning for demo data
    multiline:
      line_start_pattern: '^\d{4}-\d{2}-\d{2}T\d{2}:\d{2}:\d{2}'
    operators:
      - type: regex_parser
        parse_from: body
        parse_to: attributes
        regex: '^(?P<timestamp>\d{4}-\d{2}-\d{2}T\d{2}:\d{2}:\d{2}\.\d{6}[+-]\d{2}:\d{2})\s+(?P<thread_id>\d+)\s+\[(?P<level>[^\]]+)\]\s+(\[(?P<error_code>[^\]]+)\]\s+)?(?P<message>.*)$'
      - type: time_parser
        parse_from: attributes.timestamp
        layout_type: gotime
        layout: '2006-01-02T15:04:05.999999-07:00'
        parse_to: body
      - type: add
        field: attributes.source
        value: "mysql-demo-error"
      - type: add
        field: resource["service.name"]
        value: "mysql-demo"

  filelog/mysql_slow:
    include:
      - /tmp/mysql-demo/mysql-slow.log
    start_at: beginning  # Read from beginning for demo data
    multiline:
      line_start_pattern: '^# Time:'
    operators:
      - type: regex_parser
        parse_from: body
        parse_to: attributes
        regex: '^# Time: (?P<timestamp>\d{4}-\d{2}-\d{2}T\d{2}:\d{2}:\d{2}\.\d+Z)\n# User@Host: (?P<user>[^\[]+)\[(?P<user_host>[^\]]*)\]\s+@\s+(?P<host>[^\[]*)\[(?P<ip>[^\]]*)\].*\n# Query_time: (?P<query_time>[\d.]+)\s+Lock_time: (?P<lock_time>[\d.]+)\s+Rows_sent: (?P<rows_sent>\d+)\s+Rows_examined: (?P<rows_examined>\d+)'
      - type: time_parser
        parse_from: attributes.timestamp
        layout_type: gotime
        layout: '2006-01-02T15:04:05.999999Z'
        parse_to: body
      - type: add
        field: attributes.source
        value: "mysql-demo-slow"
      - type: add
        field: resource["service.name"]
        value: "mysql-demo"

service:
  pipelines:
    logs/mysql-demo:
      receivers: [filelog/mysql_error, filelog/mysql_slow]
      processors:
        - memory_limiter
        - transform
        - batch
      exporters:
        - clickhouse
EOF

使用演示配置运行 ClickStack

使用演示日志和配置运行 ClickStack:

docker run --name clickstack-demo \
  -p 8080:8080 -p 4317:4317 -p 4318:4318 \
  -e CUSTOM_OTELCOL_CONFIG_FILE=/etc/otelcol-contrib/custom.config.yaml \
  -v "$(pwd)/mysql-logs-demo.yaml:/etc/otelcol-contrib/custom.config.yaml:ro" \
  -v "$(pwd)/error.log:/tmp/mysql-demo/error.log:ro" \
  -v "$(pwd)/mysql-slow.log:/tmp/mysql-demo/mysql-slow.log:ro" \
  clickhouse/clickstack-all-in-one:latest

在 HyperDX 中验证日志

ClickStack 运行后:

  1. 稍等片刻，让 ClickStack 完成初始化（通常需要 30–60 秒）
  2. 打开 HyperDX，并登录您的账户（如有需要，先创建一个账户）。
  3. 在 Search 视图中，将 Source 设置为 Logs
  4. 将时间范围设为 2025-11-13 00:00:00 - 2025-11-16 00:00:00
  5. 你应该能看到总共 40 条日志（30 条带有 source:mysql-demo-error 的错误日志 + 10 条带有 source:mysql-demo-slow 的慢查询）
注意

如果您没有立即看到全部 40 条日志,请等待约一分钟让采集器完成处理。如果等待后日志仍未显示,请运行 docker restart clickstack-demo 命令,然后再等待一分钟后检查。这是 OpenTelemetry filelog 接收器在使用 start_at: beginning 批量加载已存在文件时的已知问题。生产环境部署使用 start_at: end 配置时会实时处理写入的日志,不会出现此问题。

搜索视图
日志视图
时区显示

HyperDX 会以您浏览器的本地时区显示时间戳。演示数据的时间跨度为 2025-11-14 00:00:00 - 2025-11-15 00:00:00 (UTC)。较宽的时间范围可确保您无论身处何地都能看到演示日志。查看日志后,您可以将时间范围缩小至 24 小时,以获得更清晰的可视化效果。

仪表板和可视化

为了帮助你开始使用 ClickStack 监控 MySQL，我们提供了用于 MySQL 日志的关键可视化图表。

下载 仪表板配置

导入预构建的仪表板

  1. 打开 HyperDX 并导航到 Dashboards 部分
  2. 点击右上角省略号下的 Import Dashboard
导入仪表板按钮
  1. 上传 mysql-logs-dashboard.json 文件并点击 Finish Import
完成导入

查看仪表板

系统会创建一个仪表板，并预先配置好所有可视化图表。

示例仪表板
注意

对于演示数据集，将时间范围设置为 2025-11-14 00:00:00 - 2025-11-15 00:00:00 (UTC)（根据你的本地时区进行调整）。导入的仪表板默认不会指定时间范围。

故障排查

自定义配置未生效

确认已设置环境变量：

docker exec <container-name> printenv CUSTOM_OTELCOL_CONFIG_FILE

检查自定义配置文件是否已挂载并可读：

docker exec <container-name> cat /etc/otelcol-contrib/custom.config.yaml | head -10

HyperDX 中未显示任何日志

检查实际生效的配置中是否包含 filelog receiver：

docker exec <container> cat /etc/otel/supervisor-data/effective.yaml | grep -A 10 filelog

检查采集器日志中是否存在错误：

docker exec <container> cat /etc/otel/supervisor-data/agent.log | grep -i mysql

如果使用演示数据集，请确保日志文件是可访问的：

docker exec <container> cat /tmp/mysql-demo/error.log | wc -l
docker exec <container> cat /tmp/mysql-demo/mysql-slow.log | wc -l

慢查询日志未出现

确认在 MySQL 中已启用慢查询日志：

SHOW VARIABLES LIKE 'slow_query_log';
SHOW VARIABLES LIKE 'long_query_time';

检查 MySQL 是否正在写入慢查询日志：

tail -f /var/log/mysql/mysql-slow.log

生成一条用于测试的慢查询：

SELECT SLEEP(2);

日志未正确解析

请确认您的 MySQL 日志格式与预期格式一致。本指南中的正则表达式模式是针对 MySQL 5.7+ 和 8.0+ 默认格式设计的。

检查错误日志中的几行示例：

head -5 /var/log/mysql/error.log

期望的格式：

2025-11-14T10:23:45.123456+00:00 0 [System] [MY-010116] [Server] /usr/sbin/mysqld (mysqld 8.0.35) starting as process 1

如果格式存在较大差异，请在配置中相应调整正则表达式模式。

后续步骤

在完成 MySQL 日志监控配置后：

  • 为关键事件（连接失败、超过阈值的慢查询、错误激增）设置告警
  • 按查询模式创建自定义仪表板，用于慢查询分析
  • 根据实际观测到的查询性能特征调优 long_query_time

进入生产环境

本指南在 ClickStack 内置的 OpenTelemetry Collector 基础上，实现快速上手配置。对于生产环境部署，建议自行运行 OTel Collector，并将数据发送到 ClickStack 的 OTLP 端点。生产环境配置请参阅发送 OpenTelemetry 数据