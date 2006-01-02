通过 ClickStack 监控 MongoDB 日志
使用 OTel
filelog 接收器在 ClickStack 中采集并可视化 MongoDB 服务器日志（4.4+ JSON 格式）。包含演示数据集和预置仪表板。
与现有 MongoDB 集成
本节介绍如何通过修改 ClickStack OTel collector 的配置，将现有 MongoDB 部署的日志发送到 ClickStack。 如果您想在配置自己的现有环境之前先测试 MongoDB 集成，可以在"演示数据集"部分使用我们预先配置的环境和示例数据进行测试。
前提条件
- ClickStack 实例正在运行
- 已有的自管理 MongoDB 安装 (版本 4.4 或更高)
- 可访问 MongoDB 日志文件
验证 MongoDB 日志配置
MongoDB 4.4+ 默认输出结构化 JSON 日志。请确认您的日志文件路径：
常见的 MongoDB 日志位置：
- Linux (apt/yum)：
/var/log/mongodb/mongod.log
- macOS (Homebrew)：
/usr/local/var/log/mongodb/mongo.log
- Docker：通常会记录到 stdout，但也可配置为写入
/var/log/mongodb/mongod.log
如果 MongoDB 当前将日志输出到 stdout，请更新
mongod.conf，将其配置为写入文件：
更改配置后，重启 MongoDB：
为 MongoDB 创建自定义 OTel collector 配置
ClickStack 支持通过挂载自定义配置文件并设置环境变量来扩展基础 OpenTelemetry Collector 配置。自定义配置将通过 OpAMP 与 HyperDX 管理的基础配置进行合并。
创建一个名为
mongodb-monitoring.yaml 的文件，配置如下：
- 你只需在自定义配置中定义新的 receiver 和 pipeline。处理器 (
memory_limiter、
transform、
batch) 和 exporter (
clickhouse) 已在 ClickStack 基础配置中预先定义——你只需按名称引用它们。
- 此配置使用
start_at: beginning，使采集器在启动时读取所有现有日志。对于生产环境中的部署，请改为
start_at: end，以避免采集器重启时重复摄取日志。
配置 ClickStack 以加载自定义配置
要在现有 ClickStack 部署中启用自定义采集器配置，您需要：
- 将自定义配置文件挂载至
/etc/otelcol-contrib/custom.config.yaml
- 设置环境变量
CUSTOM_OTELCOL_CONFIG_FILE=/etc/otelcol-contrib/custom.config.yaml
- 挂载 MongoDB 的日志目录，以便采集器能够读取日志
- Docker Compose
- Docker Run（All-in-One 镜像）
更新 ClickStack 的部署配置：
如果你使用 Docker 运行 all-in-one 镜像，请执行：
确保 ClickStack 收集器具有读取 MongoDB 日志文件的适当权限。在生产环境中，请使用只读挂载 (
:ro) 并遵循最小权限原则。
在 HyperDX 中验证日志
配置完成后，登录 HyperDX 并验证日志是否正常流入：
演示数据集
在配置生产系统之前，先使用预先生成的示例数据集测试 MongoDB 集成。
下载示例数据集
下载示例日志文件：
创建测试采集器配置
创建一个名为
mongodb-demo.yaml 的文件，内容如下：
仪表板和可视化
导入预置仪表板
- 打开 HyperDX，导航到 Dashboards 部分。
- 点击右上角省略号菜单中的“Import Dashboard”。
- 上传 mongodb-logs-dashboard.json 文件，然后点击完成导入。
将创建一个已预先配置好所有可视化内容的仪表板
对于演示数据集，将时间范围设置为包含 2026-03-09 00:00:00 - 2026-03-10 00:00:00 (UTC)。
故障排查
验证当前生效的配置是否包含 filelog 接收器：
检查采集器错误：
确认 MongoDB 是否输出 JSON 日志 (4.4+) ：
如果输出不是有效的 JSON，你的 MongoDB 版本可能使用的是旧版文本日志格式 (4.4 之前) 。你需要将
json_parser 运算符替换为
regex_parser，或者升级到 MongoDB 4.4+。
后续步骤
进入生产环境
本指南基于 ClickStack 内置的 OpenTelemetry Collector，便于快速完成设置。对于生产部署，我们建议运行您自己的 OTel collector，并将数据发送到 ClickStack 的 OTLP 端点。有关生产环境配置，请参阅发送 OpenTelemetry 数据。