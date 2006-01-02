通过 ClickStack 监控 MongoDB 日志

简而言之 使用 OTel filelog 接收器在 ClickStack 中采集并可视化 MongoDB 服务器日志（4.4+ JSON 格式）。包含演示数据集和预置仪表板。

本节介绍如何通过修改 ClickStack OTel collector 的配置，将现有 MongoDB 部署的日志发送到 ClickStack。 如果您想在配置自己的现有环境之前先测试 MongoDB 集成，可以在"演示数据集"部分使用我们预先配置的环境和示例数据进行测试。

ClickStack 实例正在运行

已有的自管理 MongoDB 安装 (版本 4.4 或更高)

可访问 MongoDB 日志文件

验证 MongoDB 日志配置 MongoDB 4.4+ 默认输出结构化 JSON 日志。请确认您的日志文件路径： cat /etc/mongod.conf | grep -A 5 systemLog 常见的 MongoDB 日志位置： Linux (apt/yum) ： /var/log/mongodb/mongod.log

： macOS (Homebrew) ： /usr/local/var/log/mongodb/mongo.log

： Docker：通常会记录到 stdout，但也可配置为写入 /var/log/mongodb/mongod.log 如果 MongoDB 当前将日志输出到 stdout，请更新 mongod.conf ，将其配置为写入文件： systemLog: destination: file path: /var/log/mongodb/mongod.log logAppend: true 更改配置后，重启 MongoDB： # For systemd sudo systemctl restart mongod # For Docker docker restart <mongodb-container> 为 MongoDB 创建自定义 OTel collector 配置 ClickStack 支持通过挂载自定义配置文件并设置环境变量来扩展基础 OpenTelemetry Collector 配置。自定义配置将通过 OpAMP 与 HyperDX 管理的基础配置进行合并。 创建一个名为 mongodb-monitoring.yaml 的文件，配置如下： receivers: filelog/mongodb: include: - /var/log/mongodb/mongod.log start_at: beginning operators: - type: json_parser parse_from: body parse_to: attributes timestamp: parse_from: attributes.t.$$date layout: '2006-01-02T15:04:05.000-07:00' layout_type: gotime severity: parse_from: attributes.s overwrite_text: true mapping: fatal: F error: E warn: W info: I debug: - D1 - D2 - D3 - D4 - D5 - type: move from: attributes.msg to: body - type: add field: attributes.source value: "mongodb" - type: add field: resource["service.name"] value: "mongodb-production" service: pipelines: logs/mongodb: receivers: [filelog/mongodb] processors: - memory_limiter - transform - batch exporters: - clickhouse 注意 你只需在自定义配置中定义新的 receiver 和 pipeline。处理器 ( memory_limiter 、 transform 、 batch ) 和 exporter ( clickhouse ) 已在 ClickStack 基础配置中预先定义——你只需按名称引用它们。

、 、 ) 和 exporter ( ) 已在 ClickStack 基础配置中预先定义——你只需按名称引用它们。 此配置使用 start_at: beginning ，使采集器在启动时读取所有现有日志。对于生产环境中的部署，请改为 start_at: end ，以避免采集器重启时重复摄取日志。 配置 ClickStack 以加载自定义配置 要在现有 ClickStack 部署中启用自定义采集器配置，您需要： 将自定义配置文件挂载至 /etc/otelcol-contrib/custom.config.yaml 设置环境变量 CUSTOM_OTELCOL_CONFIG_FILE=/etc/otelcol-contrib/custom.config.yaml 挂载 MongoDB 的日志目录，以便采集器能够读取日志 Docker Compose

Docker Run（All-in-One 镜像） 更新 ClickStack 的部署配置： services: clickstack: # ... 现有配置 ... environment: - CUSTOM_OTELCOL_CONFIG_FILE=/etc/otelcol-contrib/custom.config.yaml # ... 其他环境变量 ... volumes: - ./mongodb-monitoring.yaml:/etc/otelcol-contrib/custom.config.yaml:ro - /var/log/mongodb:/var/log/mongodb:ro # ... 其他卷 ... 如果你使用 Docker 运行 all-in-one 镜像，请执行： docker run --name clickstack \ -p 8080:8080 -p 4317:4317 -p 4318:4318 \ -e CUSTOM_OTELCOL_CONFIG_FILE=/etc/otelcol-contrib/custom.config.yaml \ -v "$(pwd)/mongodb-monitoring.yaml:/etc/otelcol-contrib/custom.config.yaml:ro" \ -v /var/log/mongodb:/var/log/mongodb:ro \ clickhouse/clickstack-all-in-one:latest 注意 确保 ClickStack 收集器具有读取 MongoDB 日志文件的适当权限。在生产环境中，请使用只读挂载 ( :ro ) 并遵循最小权限原则。 在 HyperDX 中验证日志 配置完成后，登录 HyperDX 并验证日志是否正常流入：

在配置生产系统之前，先使用预先生成的示例数据集测试 MongoDB 集成。

下载示例数据集 下载示例日志文件： curl -O https://datasets-documentation.s3.eu-west-3.amazonaws.com/clickstack-integrations/mongodb/mongod.log 创建测试采集器配置 创建一个名为 mongodb-demo.yaml 的文件，内容如下： cat > mongodb-demo.yaml << 'EOF' receivers: filelog/mongodb: include: - /tmp/mongodb-demo/mongod.log start_at: beginning operators: - type: json_parser parse_from: body parse_to: attributes timestamp: parse_from: attributes.t.$$date layout: '2006-01-02T15:04:05.000-07:00' layout_type: gotime severity: parse_from: attributes.s overwrite_text: true mapping: fatal: F error: E warn: W info: I debug: - D1 - D2 - D3 - D4 - D5 - type: move from: attributes.msg to: body - type: add field: attributes.source value: "mongodb-demo" - type: add field: resource["service.name"] value: "mongodb-demo" service: pipelines: logs/mongodb-demo: receivers: [filelog/mongodb] processors: - memory_limiter - transform - batch exporters: - clickhouse EOF 使用演示配置运行 ClickStack 使用演示日志和配置运行 ClickStack： docker run --name clickstack-demo \ -p 8080:8080 -p 4317:4317 -p 4318:4318 \ -e CUSTOM_OTELCOL_CONFIG_FILE=/etc/otelcol-contrib/custom.config.yaml \ -v "$(pwd)/mongodb-demo.yaml:/etc/otelcol-contrib/custom.config.yaml:ro" \ -v "$(pwd)/mongod.log:/tmp/mongodb-demo/mongod.log:ro" \ clickhouse/clickstack-all-in-one:latest ClickStack 运行后： 打开 HyperDX 并登录你的账户 (你可能需要先创建账户) 进入 Search 视图，并将 source 设置为 Logs 将时间范围设置为包含 2026-03-09 00:00:00 - 2026-03-10 00:00:00 (UTC)

下载 仪表板配置 导入预置仪表板 打开 HyperDX，导航到 Dashboards 部分。 点击右上角省略号菜单中的“Import Dashboard”。 上传 mongodb-logs-dashboard.json 文件，然后点击完成导入。 将创建一个已预先配置好所有可视化内容的仪表板 对于演示数据集，将时间范围设置为包含 2026-03-09 00:00:00 - 2026-03-10 00:00:00 (UTC)。

验证当前生效的配置是否包含 filelog 接收器：

docker exec <container> cat /etc/otel/supervisor-data/effective.yaml | grep -A 10 filelog

检查采集器错误：

docker exec <container> cat /etc/otel/supervisor-data/agent.log

确认 MongoDB 是否输出 JSON 日志 (4.4+) ：

tail -1 /var/log/mongodb/mongod.log | python3 -m json.tool

如果输出不是有效的 JSON，你的 MongoDB 版本可能使用的是旧版文本日志格式 (4.4 之前) 。你需要将 json_parser 运算符替换为 regex_parser ，或者升级到 MongoDB 4.4+。

为关键事件设置告警 (如错误激增、慢查询阈值)

针对特定用例创建更多仪表板 (如副本集监控、连接跟踪)

本指南基于 ClickStack 内置的 OpenTelemetry Collector，便于快速完成设置。对于生产部署，我们建议运行您自己的 OTel collector，并将数据发送到 ClickStack 的 OTLP 端点。有关生产环境配置，请参阅发送 OpenTelemetry 数据。