通过 ClickStack 监控 MongoDB 日志

简而言之

使用 OTel filelog 接收器在 ClickStack 中采集并可视化 MongoDB 服务器日志（4.4+ JSON 格式）。包含演示数据集和预置仪表板。

与现有 MongoDB 集成

本节介绍如何通过修改 ClickStack OTel collector 的配置，将现有 MongoDB 部署的日志发送到 ClickStack。 如果您想在配置自己的现有环境之前先测试 MongoDB 集成，可以在"演示数据集"部分使用我们预先配置的环境和示例数据进行测试。

前提条件

  • ClickStack 实例正在运行
  • 已有的自管理 MongoDB 安装 (版本 4.4 或更高)
  • 可访问 MongoDB 日志文件

验证 MongoDB 日志配置

MongoDB 4.4+ 默认输出结构化 JSON 日志。请确认您的日志文件路径：

cat /etc/mongod.conf | grep -A 5 systemLog

常见的 MongoDB 日志位置：

  • Linux (apt/yum)/var/log/mongodb/mongod.log
  • macOS (Homebrew)/usr/local/var/log/mongodb/mongo.log
  • Docker：通常会记录到 stdout，但也可配置为写入 /var/log/mongodb/mongod.log

如果 MongoDB 当前将日志输出到 stdout，请更新 mongod.conf，将其配置为写入文件：

systemLog:
  destination: file
  path: /var/log/mongodb/mongod.log
  logAppend: true

更改配置后，重启 MongoDB：

# For systemd
sudo systemctl restart mongod

# For Docker
docker restart <mongodb-container>

为 MongoDB 创建自定义 OTel collector 配置

ClickStack 支持通过挂载自定义配置文件并设置环境变量来扩展基础 OpenTelemetry Collector 配置。自定义配置将通过 OpAMP 与 HyperDX 管理的基础配置进行合并。

创建一个名为 mongodb-monitoring.yaml 的文件，配置如下：

receivers:
  filelog/mongodb:
    include:
      - /var/log/mongodb/mongod.log
    start_at: beginning
    operators:
      - type: json_parser
        parse_from: body
        parse_to: attributes
        timestamp:
          parse_from: attributes.t.$$date
          layout: '2006-01-02T15:04:05.000-07:00'
          layout_type: gotime
        severity:
          parse_from: attributes.s
          overwrite_text: true
          mapping:
            fatal: F
            error: E
            warn: W
            info: I
            debug:
              - D1
              - D2
              - D3
              - D4
              - D5

      - type: move
        from: attributes.msg
        to: body

      - type: add
        field: attributes.source
        value: "mongodb"

      - type: add
        field: resource["service.name"]
        value: "mongodb-production"

service:
  pipelines:
    logs/mongodb:
      receivers: [filelog/mongodb]
      processors:
        - memory_limiter
        - transform
        - batch
      exporters:
        - clickhouse
注意
  • 你只需在自定义配置中定义新的 receiver 和 pipeline。处理器 (memory_limitertransformbatch) 和 exporter (clickhouse) 已在 ClickStack 基础配置中预先定义——你只需按名称引用它们。
  • 此配置使用 start_at: beginning，使采集器在启动时读取所有现有日志。对于生产环境中的部署，请改为 start_at: end，以避免采集器重启时重复摄取日志。

配置 ClickStack 以加载自定义配置

要在现有 ClickStack 部署中启用自定义采集器配置，您需要：

  1. 将自定义配置文件挂载至 /etc/otelcol-contrib/custom.config.yaml
  2. 设置环境变量 CUSTOM_OTELCOL_CONFIG_FILE=/etc/otelcol-contrib/custom.config.yaml
  3. 挂载 MongoDB 的日志目录，以便采集器能够读取日志

更新 ClickStack 的部署配置：

services:
  clickstack:
    # ... 现有配置 ...
    environment:
      - CUSTOM_OTELCOL_CONFIG_FILE=/etc/otelcol-contrib/custom.config.yaml
      # ... 其他环境变量 ...
    volumes:
      - ./mongodb-monitoring.yaml:/etc/otelcol-contrib/custom.config.yaml:ro
      - /var/log/mongodb:/var/log/mongodb:ro
      # ... 其他卷 ...
注意

确保 ClickStack 收集器具有读取 MongoDB 日志文件的适当权限。在生产环境中，请使用只读挂载 (:ro) 并遵循最小权限原则。

在 HyperDX 中验证日志

配置完成后，登录 HyperDX 并验证日志是否正常流入：

MongoDB 日志搜索视图
MongoDB 日志详情视图

演示数据集

在配置生产系统之前，先使用预先生成的示例数据集测试 MongoDB 集成。

下载示例数据集

下载示例日志文件：

curl -O https://datasets-documentation.s3.eu-west-3.amazonaws.com/clickstack-integrations/mongodb/mongod.log

创建测试采集器配置

创建一个名为 mongodb-demo.yaml 的文件，内容如下：

cat > mongodb-demo.yaml << 'EOF'
receivers:
  filelog/mongodb:
    include:
      - /tmp/mongodb-demo/mongod.log
    start_at: beginning
    operators:
      - type: json_parser
        parse_from: body
        parse_to: attributes
        timestamp:
          parse_from: attributes.t.$$date
          layout: '2006-01-02T15:04:05.000-07:00'
          layout_type: gotime
        severity:
          parse_from: attributes.s
          overwrite_text: true
          mapping:
            fatal: F
            error: E
            warn: W
            info: I
            debug:
              - D1
              - D2
              - D3
              - D4
              - D5

      - type: move
        from: attributes.msg
        to: body

      - type: add
        field: attributes.source
        value: "mongodb-demo"

      - type: add
        field: resource["service.name"]
        value: "mongodb-demo"

service:
  pipelines:
    logs/mongodb-demo:
      receivers: [filelog/mongodb]
      processors:
        - memory_limiter
        - transform
        - batch
      exporters:
        - clickhouse
EOF

使用演示配置运行 ClickStack

使用演示日志和配置运行 ClickStack：

docker run --name clickstack-demo \
  -p 8080:8080 -p 4317:4317 -p 4318:4318 \
  -e CUSTOM_OTELCOL_CONFIG_FILE=/etc/otelcol-contrib/custom.config.yaml \
  -v "$(pwd)/mongodb-demo.yaml:/etc/otelcol-contrib/custom.config.yaml:ro" \
  -v "$(pwd)/mongod.log:/tmp/mongodb-demo/mongod.log:ro" \
  clickhouse/clickstack-all-in-one:latest

在 HyperDX 中验证日志

ClickStack 运行后：

  1. 打开 HyperDX 并登录你的账户 (你可能需要先创建账户)
  2. 进入 Search 视图，并将 source 设置为 Logs
  3. 将时间范围设置为包含 2026-03-09 00:00:00 - 2026-03-10 00:00:00 (UTC)
MongoDB 日志搜索视图
MongoDB 日志详情视图

仪表板和可视化

下载 仪表板配置

导入预置仪表板

  1. 打开 HyperDX，导航到 Dashboards 部分。
  2. 点击右上角省略号菜单中的“Import Dashboard”。
导��入仪表板
  1. 上传 mongodb-logs-dashboard.json 文件，然后点击完成导入。
完成导入 MongoDB 日志仪表板

将创建一个已预先配置好所有可视化内容的仪表板

对于演示数据集，将时间范围设置为包含 2026-03-09 00:00:00 - 2026-03-10 00:00:00 (UTC)

MongoDB 日志仪表板

故障排查

验证当前生效的配置是否包含 filelog 接收器：

docker exec <container> cat /etc/otel/supervisor-data/effective.yaml | grep -A 10 filelog

检查采集器错误：

docker exec <container> cat /etc/otel/supervisor-data/agent.log

确认 MongoDB 是否输出 JSON 日志 (4.4+) ：

tail -1 /var/log/mongodb/mongod.log | python3 -m json.tool

如果输出不是有效的 JSON，你的 MongoDB 版本可能使用的是旧版文本日志格式 (4.4 之前) 。你需要将 json_parser 运算符替换为 regex_parser，或者升级到 MongoDB 4.4+。

后续步骤

  • 为关键事件设置告警 (如错误激增、慢查询阈值)
  • 针对特定用例创建更多仪表板 (如副本集监控、连接跟踪)

进入生产环境

本指南基于 ClickStack 内置的 OpenTelemetry Collector，便于快速完成设置。对于生产部署，我们建议运行您自己的 OTel collector，并将数据发送到 ClickStack 的 OTLP 端点。有关生产环境配置，请参阅发送 OpenTelemetry 数据