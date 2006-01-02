跳到主要内容
使用 ClickStack 监控主机日志

TL;DR

本指南介绍如何通过配置 OpenTelemetry collector，从 systemd、内核、SSH、cron 以及其他系统服务收集日志，从而使用 ClickStack 监控主机系统日志。主要内容包括：

  • 配置 OTel collector 读取系统日志文件
  • 使用自定义配置部署 ClickStack
  • 使用预构建的仪表盘可视化主机日志中的关键信息（错误、警告、服务活动）

如果希望在为生产主机配置之前先测试集成，可以使用提供的包含示例日志的演示数据集。

所需时间：5–10 分钟

与现有主机集成

本节介绍如何通过修改 ClickStack OTel collector 的配置，使其读取所有系统日志文件（包括 syslog、auth、kernel、daemon 以及应用程序日志），从而将您现有主机的系统日志发送到 ClickStack。

如果您希望在配置自己的现有环境之前先测试主机日志集成，可以在「演示数据集」一节中使用我们预配置的环境和示例数据进行测试。

前置条件
  • 正在运行的 ClickStack 实例
  • 带有 syslog 文件的系统
  • 具有访问并修改 ClickStack 配置文件的权限

验证 syslog 文件是否存在

首先,验证系统是否正在写入 syslog 文件:

# 检查 syslog 文件是否存在（Linux）
ls -la /var/log/syslog /var/log/messages

# 或者在 macOS 上
ls -la /var/log/system.log

# 查看最近的日志条目
tail -20 /var/log/syslog

常见 syslog 位置：

  • Ubuntu/Debian/var/log/syslog
  • RHEL/CentOS/Fedora/var/log/messages
  • macOS/var/log/system.log

创建自定义 OTel collector 配置

ClickStack 允许您通过挂载自定义配置文件和设置环境变量来扩展基础 OpenTelemetry Collector 配置。

创建名为 host-logs-monitoring.yaml 的文件,包含系统配置:

receivers:
  filelog/syslog:
    include:
      - /var/log/syslog
      - /var/log/**/*.log
    start_at: end
    operators:
      - type: regex_parser
        regex: '^(?P<timestamp>\S+) (?P<hostname>\S+) (?P<unit>\S+?)(?:\[(?P<pid>\d+)\])?: (?P<message>.*)$'
        parse_from: body
        parse_to: attributes
      
      - type: time_parser
        parse_from: attributes.timestamp
        layout_type: gotime
        layout: '2006-01-02T15:04:05.999999-07:00'
      
      - type: add
        field: attributes.source
        value: "host-logs"
      
      - type: add
        field: resource["service.name"]
        value: "host-production"

service:
  pipelines:
    logs/host:
      receivers: [filelog/syslog]
      processors:
        - memory_limiter
        - transform
        - batch
      exporters:
        - clickhouse

所有配置：

  • 从默认位置读取 syslog 文件
  • 解析 syslog 格式，以提取结构化字段（时间戳、主机名、单元/服务、PID、消息）
  • 保留日志的原始时间戳
  • 在 HyperDX 中添加 source: host-logs 属性以便进行过滤
  • 通过专用 pipeline 将日志路由到 ClickHouse 导出器
注意
  • 你只需要在自定义配置中定义新的 receiver 和 pipeline
  • 处理器（memory_limitertransformbatch）和导出器（clickhouse）已在 ClickStack 的基础配置中预先定义好——你只需按名称引用它们即可
  • 该正则表达式解析器会从 syslog 格式中提取 systemd 单元名、PID 以及其他元数据。
  • 此配置使用 start_at: end，以避免在 collector 重启后重新摄取日志。测试时，可将其改为 start_at: beginning，以便立即查看历史日志。

配置 ClickStack 加载自定义配置

要在现有的 ClickStack 部署中启用自定义采集器配置，您必须：

  1. 将自定义配置文件挂载为 /etc/otelcol-contrib/custom.config.yaml
  2. 设置环境变量 CUSTOM_OTELCOL_CONFIG_FILE=/etc/otelcol-contrib/custom.config.yaml
  3. 将你的 syslog 目录挂载到容器中，以便采集器能够读取这些日志
选项 1：Docker Compose

更新您的 ClickStack 部署配置：

services:
  clickstack:
    # ... existing configuration ...
    environment:
      - CUSTOM_OTELCOL_CONFIG_FILE=/etc/otelcol-contrib/custom.config.yaml
      # ... other environment variables ...
    volumes:
      - ./host-logs-monitoring.yaml:/etc/otelcol-contrib/custom.config.yaml:ro
      - /var/log:/var/log:ro
      # ... other volumes ...
选项 2:Docker Run(一体化镜像)

如果您使用 docker run 运行一体化镜像：

docker run --name clickstack \
  -p 8080:8080 -p 4317:4317 -p 4318:4318 \
  -e CUSTOM_OTELCOL_CONFIG_FILE=/etc/otelcol-contrib/custom.config.yaml \
  -v "$(pwd)/host-logs-monitoring.yaml:/etc/otelcol-contrib/custom.config.yaml:ro" \
  -v /var/log:/var/log:ro \
  docker.hyperdx.io/hyperdx/hyperdx-all-in-one:latest
注意

确保 ClickStack 采集器具有读取 syslog 文件的相应权限。在生产环境中,请使用只读挂载(:ro)并遵循最小权限原则。

在 HyperDX 中验证日志

配置完成后,登录 HyperDX 并验证日志是否正常流入:

  1. 进入搜索视图
  2. 将 Source 设置为“Logs”
  3. source:host-logs 过滤以查看主机级日志
  4. 可以看到结构化的日志条目，其中包含 unithostnamepidmessage 等字段。
搜索界面
日志视图

演示数据集

对于希望在配置生产系统之前先测试主机日志集成的用户，我们提供了一个预生成的系统日志示例数据集，具有接近真实环境的日志模式。

下载示例数据集

下载示例日志文件：

curl -O https://datasets-documentation.s3.eu-west-3.amazonaws.com/clickstack-integrations/host-logs/journal.log

该数据集包括：

  • 系统启动序列
  • SSH 登录活动（成功与失败尝试）
  • 安全事件（暴力破解攻击以及 fail2ban 响应）
  • 计划性维护任务（cron 作业、anacron）
  • 服务重启（rsyslog）
  • 内核消息和防火墙活动
  • 既包含正常运行日志，也包含重要事件

创建测试 collector 配置

创建一个名为 host-logs-demo.yaml 的文件，并写入以下配置：

cat > host-logs-demo.yaml << 'EOF'
receivers:
  filelog/journal:
    include:
      - /tmp/host-demo/journal.log
    start_at: beginning
    operators:
      - type: regex_parser
        regex: '^(?P<timestamp>\S+) (?P<hostname>\S+) (?P<unit>\S+?)(?:\[(?P<pid>\d+)\])?: (?P<message>.*)$'
        parse_from: body
        parse_to: attributes
      
      - type: time_parser
        parse_from: attributes.timestamp
        layout: '%Y-%m-%dT%H:%M:%S%z'
      
      - type: add
        field: attributes.source
        value: "host-demo"
      
      - type: add
        field: resource["service.name"]
        value: "host-demo"

service:
  pipelines:
    logs/host-demo:
      receivers: [filelog/journal]
      processors:
        - memory_limiter
        - transform
        - batch
      exporters:
        - clickhouse
EOF

使用演示配置运行 ClickStack

使用演示日志和配置运行 ClickStack：

docker run --name clickstack-demo \
  -p 8080:8080 -p 4317:4317 -p 4318:4318 \
  -e CUSTOM_OTELCOL_CONFIG_FILE=/etc/otelcol-contrib/custom.config.yaml \
  -v "$(pwd)/host-logs-demo.yaml:/etc/otelcol-contrib/custom.config.yaml:ro" \
  -v "$(pwd)/journal.log:/tmp/host-demo/journal.log:ro" \
  docker.hyperdx.io/hyperdx/hyperdx-all-in-one:latest
注意

这会将日志文件直接挂载到容器中。此操作仅用于使用静态演示数据进行测试。

在 HyperDX 中验证日志

在 ClickStack 运行后：

  1. 打开 HyperDX 并登录到您的账户（如果还没有账户，可能需要先创建一个）
  2. 导航到 Search 视图，并将 source 设置为 Logs
  3. 将时间范围设置为 2025-11-10 00:00:00 - 2025-11-13 00:00:00
搜索视图
日志视图
时区显示

HyperDX 会按照浏览器本地时区显示时间戳。演示数据覆盖的时间范围为 2025-11-11 00:00:00 - 2025-11-12 00:00:00 (UTC)。使用较宽的时间范围可以确保无论您所在的时区如何，都能看到演示日志。在确认能看到日志后，可以将时间范围缩小到 24 小时，以获得更清晰的可视化效果。

仪表板和可视化

为了帮助你开始使用 ClickStack 监控主机日志，我们提供了系统日志的关键可视化图表。

下载 仪表板配置

导入预构建的仪表板

  1. 打开 HyperDX 并导航到 Dashboards 部分
  2. 点击右上角省略号菜单中的 Import Dashboard
Import dashboard button
  1. 上传 host-logs-dashboard.json 文件并点击 Finish Import
Finish import

查看仪表板

系统会创建仪表板，并预先配置好所有可视化图表：

Logs dashboard

关键可视化包括：

  • 按严重级别划分的日志量随时间变化情况
  • 生成日志最多的 systemd 单元
  • SSH 登录活动（成功 vs 失败）
  • 防火墙活动（阻止 vs 允许）
  • 安全事件（登录失败、封禁、拦截）
  • 服务重启活动
注意

对于演示数据集，请将时间范围设置为 2025-11-11 00:00:00 - 2025-11-12 00:00:00 (UTC)（并根据你的本地时区进行调整）。导入的仪表板默认不会指定时间范围。

故障排查

自定义配置未生效

确认环境变量已设置：

docker exec <容器名称> printenv CUSTOM_OTELCOL_CONFIG_FILE

检查自定义配置文件是否已挂载并可读：

docker exec <容器名称> cat /etc/otelcol-contrib/custom.config.yaml | head -10

HyperDX 中没有日志显示

验证 syslog 文件是否存在且正在被写入：

# 检查 syslog 是否存在
ls -la /var/log/syslog /var/log/messages

# 验证日志是否正在写入
tail -f /var/log/syslog

验证 Collector 是否能读取日志：

docker exec <container> cat /var/log/syslog | head -20

检查生效的配置中是否包含 filelog 接收器：

docker exec <container> cat /etc/otel/supervisor-data/effective.yaml | grep -A 10 filelog

检查 collector 日志中是否存在错误：

docker exec <container> cat /etc/otel/supervisor-data/agent.log | grep -i "filelog\|syslog"

如果使用演示数据集，请检查日志文件是否可访问：

docker exec <container> cat /tmp/host-demo/journal.log | wc -l

日志解析不正确

请确认您的 syslog 格式与所选配置一致：

适用于现代 Linux（Ubuntu 24.04 及更高版本）：

# 应显示 ISO8601 格式:2025-11-17T20:55:44.826796+00:00
tail -5 /var/log/syslog

适用于旧版 Linux 或 macOS 系统：

# 应显示传统格式：Nov 17 14:16:16
tail -5 /var/log/syslog
# 或者
tail -5 /var/log/system.log

如果你的格式不同，请在创建自定义 OTel collector 配置章节中选择相应的配置选项卡。

后续步骤

在完成主机日志监控设置之后：

  • 为关键系统事件（服务故障、身份验证失败、磁盘告警）配置告警
  • 按特定单元进行过滤，以监控特定服务
  • 将主机日志与应用日志进行关联，以实现全面的故障排查
  • 创建用于安全监控的自定义仪表板（SSH 登录尝试、sudo 使用情况、防火墙拦截）

部署到生产环境

本指南基于 ClickStack 内置的 OpenTelemetry Collector 实现快速搭建。对于生产环境部署，建议运行自有的 OTel Collector，并将数据发送到 ClickStack 的 OTLP 端点。有关生产环境配置，请参见发送 OpenTelemetry 数据