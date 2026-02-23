使用 ClickStack 监控 Cloudflare 日志

替代方案：直接 HTTP 摄取

Cloudflare Logpush 还支持将日志直接推送到 HTTP 端点。由于 Cloudflare 将日志导出为换行分隔的 JSON (NDJSON) ，而 ClickHouse 可通过 JSONEachRow 原生接收这种格式，因此您可以使用以下端点 URL 格式，将 Logpush 直接指向您的 ClickHouse Cloud HTTP 接口：

https://YOUR_CLICKHOUSE_HOST:8443/?query=INSERT+INTO+cloudflare_http_logs+FORMAT+JSONEachRow&header_Authorization=Basic+BASE64_CREDENTIALS

将 YOUR_CLICKHOUSE_HOST 替换为你的 ClickHouse Cloud 主机名，并将 BASE64_CREDENTIALS 替换为经过 Base64 编码的凭据 ( echo -n 'default:YOUR_PASSWORD' | base64 ) 。

这种方式设置起来更简单 (无需配置 S3、SQS 或 IAM) ，但如果传输失败，Cloudflare Logpush 无法补传历史数据——因此，如果 ClickHouse 在某次推送期间不可用，这些日志将永久丢失。