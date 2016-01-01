使用 Rotel 在 ClickStack 中监控 AWS Lambda 日志
本指南演示如何使用 Rotel Lambda Extension，将函数日志、扩展日志以及 OpenTelemetry 数据直接收集并转发到 ClickHouse，从而利用 ClickStack 监控 AWS Lambda 函数。您将学习如何：
- 为 Lambda 函数部署 Rotel Lambda Extension 层
- 配置扩展，将日志和追踪数据导出到 ClickStack
- （可选）禁用 CloudWatch Logs 以降低成本
通过完全绕过 CloudWatch Logs，此方案可以显著降低 Lambda 的可观测性成本。
所需时间：5–10 分钟
与现有 Lambda 函数集成
本节说明如何配置现有的 AWS Lambda 函数，使其通过 Rotel Lambda Extension 将日志和追踪发送到 ClickStack。
前置条件
- 已在运行的 ClickStack 实例
- 一个或多个需要监控的 AWS Lambda 函数
- 已配置且具有相应权限的 AWS CLI
- 具有添加 Layer 权限的 Lambda 执行角色
选择合适的 Rotel Lambda Extension 层
Rotel Lambda 扩展以预构建的 AWS Lambda 层形式提供。请选择与您的 Lambda 函数架构相匹配的层 ARN:
|架构
|ARN 格式
|最新版本
|x86-64/amd64
arn:aws:lambda:{region}:418653438961:layer:rotel-extension-amd64-alpha:{version}
|arm64
arn:aws:lambda:{region}:418653438961:layer:rotel-extension-arm64-alpha:{version}
可用区域：
- us-east-2, us-west-2
- eu-central-1, eu-north-1, eu-west-3
- ca-central-1
- ap-southeast-2, ap-northeast-2
- ap-south-1
- sa-east-1
配置扩展以导出至 ClickStack
Rotel Lambda 扩展通过环境变量进行配置。您需要将 OTLP 导出器端点配置为指向您的 ClickStack 实例。以下示例假定您的 AWS Lambda 函数能够访问 ClickStack 实例。
基本配置（环境变量）
将以下环境变量添加到您的 Lambda 函数:
高级配置（使用 .env 文件）
对于更复杂的配置，请在 Lambda 函数包中创建
rotel.env 文件：
rotel.env:
然后设置环境变量指向该文件：
使用 AWS Secrets Manager 或 Parameter Store
对于生产环境部署，请将 API 密钥等敏感值存储在 AWS Secrets Manager 或 Parameter Store 中：
AWS Secrets Manager 示例：
AWS Parameter Store 示例：
所需 IAM 权限：
将这些权限添加到您的 Lambda 执行角色中：
对于 Secrets Manager：
对于 Parameter Store：
AWS API 调用检索密钥会增加 100-150 毫秒的冷启动延迟。密钥以批量方式检索（最多 10 个），且仅在初始化时检索，因此后续调用不受影响。
测试集成
调用您的 Lambda 函数以验证日志是否已发送到 ClickStack:
检查 Lambda 日志是否存在错误：
在 HyperDX 中验证日志
配置完成后,登录 HyperDX(ClickStack 的 UI)并验证日志是否正常流入:
在日志中查找这些关键属性：
service.name: Lambda 函数的名称
faas.name: AWS Lambda 函数名
faas.invocation_id: 唯一的调用 ID
cloud.provider: "aws"
cloud.platform: "aws_lambda"
禁用 CloudWatch Logs（成本优化）
默认情况下，AWS Lambda 会将所有日志发送到 CloudWatch Logs，在大规模使用时成本可能会非常高。一旦你确认日志已经成功导入 ClickStack，便可以禁用 CloudWatch 日志记录以降低成本。
从执行角色中移除 CloudWatch 权限
- 打开 AWS 控制台并导航到 AWS Lambda
- 进入你的 Lambda 函数
- 选择 Configuration → Permissions
- 点击执行角色名称以打开 IAM 控制台
- 编辑该角色并移除所有
logs:*操作：
- 如果使用自定义策略，编辑以移除
logs:CreateLogGroup、
logs:CreateLogStream和
logs:PutLogEvents
- 如果使用 AWS 管理的策略
AWSLambdaBasicExecutionRole，将其从该角色中移除
- 如果使用自定义策略，编辑以移除
- 保存角色
验证 CloudWatch 日志记录已禁用
再次调用你的函数并验证：
- 没有创建新的 CloudWatch 日志流
- 日志仍然会出现在 ClickStack/HyperDX 中
添加 OpenTelemetry 自动插桩
Rotel Lambda Extension 能与 OpenTelemetry 的自动插桩 layer 无缝协作，在采集日志的同时收集分布式追踪和指标。
选择所用语言的插桩 layer
AWS 为多种语言提供了 OpenTelemetry 自动插桩 layer：
|语言
|Layer ARN 模板
|Node.js
arn:aws:lambda:{region}:901920570463:layer:aws-otel-nodejs-{arch}-ver-{version}
|Python
arn:aws:lambda:{region}:901920570463:layer:aws-otel-python-{arch}-ver-{version}
|Java
arn:aws:lambda:{region}:901920570463:layer:aws-otel-java-agent-{arch}-ver-{version}
在 AWS OpenTelemetry Lambda 仓库中获取最新版本。
将两个 layer 都添加到函数中
将 Rotel 扩展 layer 和 自动插桩 layer 一并添加：
配置自动插桩
设置
AWS_LAMBDA_EXEC_WRAPPER 环境变量以启用自动插桩：
对于 Node.js：
对于 Python：
对于 Java：
在 HyperDX 中验证追踪数据
在调用函数之后：
- 打开 HyperDX 中的 Traces 视图
- 你应当能看到包含来自 Lambda 函数 span 的追踪
- 这些追踪会通过
trace_id和
span_id属性与日志进行关联
示例应用
查看演示 Rotel Lambda Extension 的 Python 示例应用：
- Python + ClickHouse：通过手动接入 OpenTelemetry 的 Python 应用程序，将 trace 和 log 直接发送到 ClickHouse
加入 Rotel 社区
如果你对 Rotel 有任何疑问，请加入 Rotel Discord 服务器，在其中分享你的反馈或问题。你也可以了解并使用 Rotel Lambda Extension，为项目改进做出贡献。
更多资源
- Rotel Lambda Extension：源代码及详细文档
- Rotel Core：驱动该扩展的轻量级 OTel 数据平面