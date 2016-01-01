跳到主要内容
使用 Rotel 在 ClickStack 中监控 AWS Lambda 日志

摘要

本指南演示如何使用 Rotel Lambda Extension，将函数日志、扩展日志以及 OpenTelemetry 数据直接收集并转发到 ClickHouse，从而利用 ClickStack 监控 AWS Lambda 函数。您将学习如何：

  • 为 Lambda 函数部署 Rotel Lambda Extension 层
  • 配置扩展，将日志和追踪数据导出到 ClickStack
  • （可选）禁用 CloudWatch Logs 以降低成本

通过完全绕过 CloudWatch Logs，此方案可以显著降低 Lambda 的可观测性成本。

所需时间：5–10 分钟

与现有 Lambda 函数集成

本节说明如何配置现有的 AWS Lambda 函数，使其通过 Rotel Lambda Extension 将日志和追踪发送到 ClickStack。

前置条件

  • 已在运行的 ClickStack 实例
  • 一个或多个需要监控的 AWS Lambda 函数
  • 已配置且具有相应权限的 AWS CLI
  • 具有添加 Layer 权限的 Lambda 执行角色

选择合适的 Rotel Lambda Extension 层

Rotel Lambda 扩展以预构建的 AWS Lambda 层形式提供。请选择与您的 Lambda 函数架构相匹配的层 ARN:

架构ARN 格式最新版本
x86-64/amd64arn:aws:lambda:{region}:418653438961:layer:rotel-extension-amd64-alpha:{version}版本
arm64arn:aws:lambda:{region}:418653438961:layer:rotel-extension-arm64-alpha:{version}版本

可用区域：

  • us-east-2, us-west-2
  • eu-central-1, eu-north-1, eu-west-3
  • ca-central-1
  • ap-southeast-2, ap-northeast-2
  • ap-south-1
  • sa-east-1

将 Rotel 层添加到 Lambda 函数

在这些示例中,将 {arch}{region}{version} 替换为上述相应的值。

选项 1：AWS 控制台
  1. 打开 AWS Lambda 控制台
  2. 前往你的 Lambda 函数
  3. 向下滚动至 Layers 部分，然后单击 Add a layer
  4. 选择 指定 ARN
  5. 请输入 Rotel 层的 ARN： 
    arn:aws:lambda:{region}:418653438961:layer:rotel-extension-{arch}-alpha:{version}
  6. 点击 Add
选项 2：AWS CLI
aws lambda update-function-configuration \
  --function-name my-function \
  --layers arn:aws:lambda:{region}:418653438961:layer:rotel-extension-{arch}-alpha:{version}
选项 3：AWS SAM
Resources:
  MyFunction:
    Type: AWS::Serverless::Function
    Properties:
      # ... other configuration ...
      Layers:
        - arn:aws:lambda:{version}:418653438961:layer:rotel-extension-{arch}-alpha:{version}

配置扩展以导出至 ClickStack

Rotel Lambda 扩展通过环境变量进行配置。您需要将 OTLP 导出器端点配置为指向您的 ClickStack 实例。以下示例假定您的 AWS Lambda 函数能够访问 ClickStack 实例。

基本配置（环境变量）

将以下环境变量添加到您的 Lambda 函数:

# Required: ClickStack OTLP endpoint
ROTEL_OTLP_EXPORTER_ENDPOINT=https://clickstack.example.com:4317

# Optional: Authentication headers
ROTEL_OTLP_EXPORTER_CUSTOM_HEADERS="Authorization=<YOUR_INGESTION_API_KEY>"

# Optional: Service name (defaults to Lambda function name)
ROTEL_OTEL_RESOURCE_ATTRIBUTES="service.name=my-lambda-api,service.version=1.0.0"
高级配置（使用 .env 文件）

对于更复杂的配置，请在 Lambda 函数包中创建 rotel.env 文件：

rotel.env:

ROTEL_OTLP_EXPORTER_ENDPOINT=https://clickstack.example.com:4317
ROTEL_OTLP_EXPORTER_CUSTOM_HEADERS="Authorization=<YOUR_INGESTION_API_KEY>"
ROTEL_OTEL_RESOURCE_ATTRIBUTES="service.name=my-lambda-api,deployment.environment=production"

然后设置环境变量指向该文件：

ROTEL_ENV_FILE=/var/task/rotel.env
使用 AWS Secrets Manager 或 Parameter Store

对于生产环境部署，请将 API 密钥等敏感值存储在 AWS Secrets Manager 或 Parameter Store 中：

AWS Secrets Manager 示例：

ROTEL_OTLP_EXPORTER_ENDPOINT=https://clickstack.example.com:4317
ROTEL_OTLP_EXPORTER_CUSTOM_HEADERS="Authorization=${arn:aws:secretsmanager:us-east-1:123456789012:secret:clickstack-api-key-abc123}"

AWS Parameter Store 示例：

ROTEL_OTLP_EXPORTER_ENDPOINT=https://clickstack.example.com:4317
ROTEL_OTLP_EXPORTER_CUSTOM_HEADERS="Authorization=${arn:aws:ssm:us-east-1:123456789012:parameter/clickstack-api-key}"

所需 IAM 权限：

将这些权限添加到您的 Lambda 执行角色中：

对于 Secrets Manager：

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "secretsmanager:GetSecretValue",
        "secretsmanager:BatchGetSecretValue"
      ],
      "Resource": "arn:aws:secretsmanager:us-east-1:123456789012:secret:clickstack-api-key-*"
    }
  ]
}

对于 Parameter Store：

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "ssm:GetParameters"
      ],
      "Resource": "arn:aws:ssm:us-east-1:123456789012:parameter/clickstack-api-key"
    }
  ]
}
注意

AWS API 调用检索密钥会增加 100-150 毫秒的冷启动延迟。密钥以批量方式检索（最多 10 个），且仅在初始化时检索，因此后续调用不受影响。

测试集成

调用您的 Lambda 函数以验证日志是否已发送到 ClickStack:

aws lambda invoke \
  --function-name my-function \
  --payload '{"test": "data"}' \
  response.json

检查 Lambda 日志是否存在错误：

aws logs tail /aws/lambda/my-function --follow

在 HyperDX 中验证日志

配置完成后,登录 HyperDX(ClickStack 的 UI)并验证日志是否正常流入:

Lambda 日志视图
Lambda 日志详情

在日志中查找这些关键属性：

  • service.name: Lambda 函数的名称
  • faas.name: AWS Lambda 函数名
  • faas.invocation_id: 唯一的调用 ID
  • cloud.provider: "aws"
  • cloud.platform: "aws_lambda"

禁用 CloudWatch Logs（成本优化）

默认情况下，AWS Lambda 会将所有日志发送到 CloudWatch Logs，在大规模使用时成本可能会非常高。一旦你确认日志已经成功导入 ClickStack，便可以禁用 CloudWatch 日志记录以降低成本。

从执行角色中移除 CloudWatch 权限

  1. 打开 AWS 控制台并导航到 AWS Lambda
  2. 进入你的 Lambda 函数
  3. 选择 ConfigurationPermissions
  4. 点击执行角色名称以打开 IAM 控制台
  5. 编辑该角色并移除所有 logs:* 操作：
    • 如果使用自定义策略，编辑以移除 logs:CreateLogGrouplogs:CreateLogStreamlogs:PutLogEvents
    • 如果使用 AWS 管理的策略 AWSLambdaBasicExecutionRole，将其从该角色中移除
  6. 保存角色

验证 CloudWatch 日志记录已禁用

再次调用你的函数并验证：

  1. 没有创建新的 CloudWatch 日志流
  2. 日志仍然会出现在 ClickStack/HyperDX 中
# 在策略变更后，这里不应显示新的日志流
aws logs describe-log-streams \
  --log-group-name /aws/lambda/my-function \
  --order-by LastEventTime \
  --descending \
  --max-items 5

添加 OpenTelemetry 自动插桩

Rotel Lambda Extension 能与 OpenTelemetry 的自动插桩 layer 无缝协作，在采集日志的同时收集分布式追踪和指标。

选择所用语言的插桩 layer

AWS 为多种语言提供了 OpenTelemetry 自动插桩 layer：

语言Layer ARN 模板
Node.jsarn:aws:lambda:{region}:901920570463:layer:aws-otel-nodejs-{arch}-ver-{version}
Pythonarn:aws:lambda:{region}:901920570463:layer:aws-otel-python-{arch}-ver-{version}
Javaarn:aws:lambda:{region}:901920570463:layer:aws-otel-java-agent-{arch}-ver-{version}

AWS OpenTelemetry Lambda 仓库中获取最新版本。

将两个 layer 都添加到函数中

Rotel 扩展 layer自动插桩 layer 一并添加：

aws lambda update-function-configuration \
  --function-name my-function \
  --layers \
    arn:aws:lambda:{region}:418653438961:layer:rotel-extension-{arch}-alpha:{version} \
    arn:aws:lambda:{region}:901920570463:layer:aws-otel-nodejs-{arch}-ver-1-30-2:1

配置自动插桩

设置 AWS_LAMBDA_EXEC_WRAPPER 环境变量以启用自动插桩：

对于 Node.js：

AWS_LAMBDA_EXEC_WRAPPER=/opt/otel-handler

对于 Python：

AWS_LAMBDA_EXEC_WRAPPER=/opt/otel-instrument

对于 Java：

AWS_LAMBDA_EXEC_WRAPPER=/opt/otel-handler

在 HyperDX 中验证追踪数据

在调用函数之后：

  1. 打开 HyperDX 中的 Traces 视图
  2. 你应当能看到包含来自 Lambda 函数 span 的追踪
  3. 这些追踪会通过 trace_idspan_id 属性与日志进行关联

示例应用

查看演示 Rotel Lambda Extension 的 Python 示例应用：

  • Python + ClickHouse：通过手动接入 OpenTelemetry 的 Python 应用程序，将 trace 和 log 直接发送到 ClickHouse

加入 Rotel 社区

如果你对 Rotel 有任何疑问，请加入 Rotel Discord 服务器，在其中分享你的反馈或问题。你也可以了解并使用 Rotel Lambda Extension，为项目改进做出贡献。

