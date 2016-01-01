使用 Bindplane 将 OpenTelemetry 发送到 ClickStack
本指南介绍如何使用 Bindplane 的原生 ClickStack 目标，将遥测数据路由到 ClickStack。你将学习如何：
- 在 Bindplane 中将 ClickStack 配置为目标
- 创建用于处理和路由遥测数据的配置
- 将配置远程部署到 OTel collector 并开始采集数据
- 在 ClickStack 中查看遥测数据
此集成将 ClickStack 的高性能摄取能力与 Bindplane 的集中式 collector 管理相结合，使你能够在不增加运维开销的情况下，更轻松地扩展可观测性。
所需时间：10–15 分钟
什么是 Bindplane？
Bindplane 是一个原生支持 OpenTelemetry 的遥测管道，用于对 OpenTelemetry Collector 进行集中化管理。它通过提供可视化配置编辑、安全的逐步发布（rollout）以及管道智能等能力，简化了大规模 Collector 集群的运维管理。
为什么选择 Bindplane + ClickStack？
在大规模场景下，管理大批量的 OpenTelemetry Collector 会成为运维瓶颈。ClickStack 已经证明其可以处理极端的摄取规模——客户以每秒数 GB 的速率摄取遥测数据，并存储数百 PB 的数据。此时，挑战从查询性能转变为如何可靠地运行向 ClickHouse 提供数据的 Collector 基础设施。
Bindplane 通过以下方式解决这一问题：
- 为数量从数千到上百万的 OpenTelemetry Collector 提供集中管理
- 通过可视化配置编辑实现安全的一键式发布
- 在数据到达 ClickStack 之前，自动进行资源检测和丰富，并保证统一执行
- 支持扇出路由，使同一条遥测数据流可以同时发送到 ClickStack 和其他目标
- 提供完整的管道可见性，包括 Collector 健康状态、吞吐量和端到端性能
- ClickStack 负责处理极端的摄取规模、海量存储以及快速分析型查询
- Bindplane 管理摄取管道，并解决运行大规模 Collector 机群的运维复杂度
前置条件
- 已运行的 ClickStack 实例（本地、服务器或 ClickHouse Cloud）
- Bindplane 账号（在
app.bindplane.com创建账号)
- 已安装 Bindplane OTel Collector（参见 Install Your First Collector）
- Bindplane collector 与 ClickStack OTLP 端点之间的网络连通性
- ClickStack API 摄取密钥（可在 ClickStack Team Settings > API Keys 中找到，参考文档见此处）
- 已开放相应的网络端口（
4318用于 HTTP(S)，
4317用于 gRPC）
将 ClickStack 与 Bindplane 集成
将 ClickStack 配置为目标
- 登录你的 Bindplane 账号
- 进入 Library
- 点击 Add Destination
- 从可用目标列表中选择 ClickStack
- 配置连接：
- Protocol：选择 HTTP 或 gRPC（默认：HTTP，端口为
4318）
- Hostname：输入你的 ClickStack OTLP 端点主机名或 IP 地址
- Port：输入端口（HTTP 使用
4318，gRPC 使用
4317）
- API Ingestion Key：输入你的 ClickStack API 摄取密钥
- Protocol：选择 HTTP 或 gRPC（默认：HTTP，端口为
- 为该目标命名（例如：“ClickStack Production”）
- 点击 Save 创建该目标
ClickStack 目标支持 HTTP 和 gRPC 两种协议。对于高流量场景，推荐使用带压缩（gzip、zstd 或 snappy）的 gRPC 以获得更好的性能。
创建配置
在完成 ClickStack 目标配置后，创建一个配置来处理并路由遥测数据：
- 前往 Configurations → Create Configuration
- 为该配置命名（例如：“ClickStack Pipeline”）
- 为你的部署选择 Collector Type 和 Platform
- 添加源（sources）：
- 点击 Add Source，从 80+ 个可用源中进行选择
- 在测试环境中，你可以添加一个 telemetry generator 源来模拟流量
- 在生产环境中，为你的实际遥测数据（logs、metrics、traces）添加源
- 添加 ClickStack 目标：
- 点击 Add Destination
- 选择你在上一步创建的 ClickStack 目标
- 选择要发送的遥测类型（Logs、Metrics、Traces，或全部）
你可以添加处理器，用于过滤、采样、脱敏/掩码、增强、批处理等，在遥测数据到达 ClickStack 之前对其进行整形。这可以确保进入 ClickHouse 的数据保持一致且结构化。
添加处理器（可选）
Bindplane 提供 pipeline 智能能力和处理器推荐。你可以添加处理器来：
- Filter：通过排除不必要的遥测数据来减少数据量
- Sample：对高流量 traces 应用采样策略
- Enrich：添加资源属性、标签或元数据
- Transform：修改遥测数据的结构或内容
- Batch：优化批次大小以提高传输效率
这些处理器会在数据到达 ClickStack 之前，一致地应用到你的整个 collector 集群上。
部署 collectors 并开始滚动发布
-
向你的配置中添加一个 collector（BDOT Collector）：
- 在 Bindplane 中进入 Agents
- 在目标系统上安装 Bindplane collector，遵循 Bindplane 的安装说明
- collector 连接成功后会出现在你的 collector 列表中
-
将配置分配给你的 collectors：
- 选择你要使用的 collectors
- 将你的 ClickStack 配置分配给它们
-
启动滚动发布：
- 点击 Start Rollout 以部署配置
- Bindplane 会在发布前验证该配置
- 在 Bindplane UI 中监控发布状态
Bindplane 提供安全的一键滚动发布与验证。你可以通过 Bindplane 界面实时监控 collector 的健康状况、吞吐量以及任何错误。
在 ClickStack 中验证遥测数据
配置滚动发布完成后，遥测数据会从受管的 collector 集群流入 ClickStack：
- 登录你的 ClickStack 实例（HyperDX UI）
- 前往 Logs、Metrics 或 Traces 探索器
- 你应当能看到来自 Bindplane 管理的 collectors 的遥测数据
- 到达 ClickStack 的数据已经经过 Bindplane 处理器的增强和结构化处理
高级配置
扇出路由
Bindplane 支持扇出（fan-out）路由，允许你将同一遥测数据流同时发送到多个目标。你可以：
- 将日志、指标和追踪发送到 ClickStack 进行长期存储和分析
- 将相同的数据路由到其他可观测性平台，用于实时告警
- 将特定遥测数据转发到 SIEM 平台进行安全分析
这是通过在 Bindplane 配置中添加多个目标来实现的。
压缩和性能
对于高流量场景，请为 ClickStack 目标配置压缩：
- HTTP：支持 gzip、deflate、snappy、zstd 或 none（默认：gzip）
- gRPC：支持 gzip、snappy、zstd 或 none（默认：gzip）
压缩在向 ClickStack 发送遥测数据时可以减少带宽占用，在大规模场景下尤为重要。
后续步骤
现在你已经将遥测数据从 Bindplane 传输到 ClickStack，可以：
- 构建仪表盘：在 ClickStack（HyperDX）中为日志、指标和链路追踪创建可视化
- 设置告警：在 ClickStack 中为关键条件配置告警
- 扩展部署：随着可观测性需求的增长，添加更多采集器和数据源
- 优化管道：利用 Bindplane 的管道智能功能识别优化机会