使用 Bindplane 将 OpenTelemetry 发送到 ClickStack

摘要 本指南介绍如何使用 Bindplane 的原生 ClickStack 目标，将遥测数据路由到 ClickStack。你将学习如何： 在 Bindplane 中将 ClickStack 配置为目标

创建用于处理和路由遥测数据的配置

将配置远程部署到 OTel collector 并开始采集数据

在 ClickStack 中查看遥测数据 此集成将 ClickStack 的高性能摄取能力与 Bindplane 的集中式 collector 管理相结合，使你能够在不增加运维开销的情况下，更轻松地扩展可观测性。 所需时间：10–15 分钟

Bindplane 是一个原生支持 OpenTelemetry 的遥测管道，用于对 OpenTelemetry Collector 进行集中化管理。它通过提供可视化配置编辑、安全的逐步发布（rollout）以及管道智能等能力，简化了大规模 Collector 集群的运维管理。

在大规模场景下，管理大批量的 OpenTelemetry Collector 会成为运维瓶颈。ClickStack 已经证明其可以处理极端的摄取规模——客户以每秒数 GB 的速率摄取遥测数据，并存储数百 PB 的数据。此时，挑战从查询性能转变为如何可靠地运行向 ClickHouse 提供数据的 Collector 基础设施。

Bindplane 通过以下方式解决这一问题：

为数量从数千到上百万的 OpenTelemetry Collector 提供集中管理

通过可视化配置编辑实现安全的一键式发布

在数据到达 ClickStack 之前，自动进行资源检测和丰富，并保证统一执行

支持扇出路由，使同一条遥测数据流可以同时发送到 ClickStack 和其他目标

提供完整的管道可见性，包括 Collector 健康状态、吞吐量和端到端性能

关键要点 ClickStack 负责处理极端的摄取规模、海量存储以及快速分析型查询

Bindplane 管理摄取管道，并解决运行大规模 Collector 机群的运维复杂度

已运行的 ClickStack 实例（本地、服务器或 ClickHouse Cloud）

Bindplane 账号（在 app.bindplane.com 创建账号)

创建账号) 已安装 Bindplane OTel Collector（参见 Install Your First Collector）

Bindplane collector 与 ClickStack OTLP 端点之间的网络连通性

ClickStack API 摄取密钥（可在 ClickStack Team Settings > API Keys 中找到，参考文档见此处）

已开放相应的网络端口（ 4318 用于 HTTP(S)， 4317 用于 gRPC）

将 ClickStack 配置为目标 登录你的 Bindplane 账号 进入 Library 点击 Add Destination 从可用目标列表中选择 ClickStack 配置连接： Protocol ：选择 HTTP 或 gRPC（默认：HTTP，端口为 4318 ）

：选择 HTTP 或 gRPC（默认：HTTP，端口为 ） Hostname ：输入你的 ClickStack OTLP 端点主机名或 IP 地址

：输入你的 ClickStack OTLP 端点主机名或 IP 地址 Port ：输入端口（HTTP 使用 4318 ，gRPC 使用 4317 ）

：输入端口（HTTP 使用 ，gRPC 使用 ） API Ingestion Key：输入你的 ClickStack API 摄取密钥 为该目标命名（例如：“ClickStack Production”） 点击 Save 创建该目标 关键要点 ClickStack 目标支持 HTTP 和 gRPC 两种协议。对于高流量场景，推荐使用带压缩（gzip、zstd 或 snappy）的 gRPC 以获得更好的性能。 创建配置 在完成 ClickStack 目标配置后，创建一个配置来处理并路由遥测数据： 前往 Configurations → Create Configuration 为该配置命名（例如：“ClickStack Pipeline”） 为你的部署选择 Collector Type 和 Platform 添加源（sources）： 点击 Add Source ，从 80+ 个可用源中进行选择

，从 80+ 个可用源中进行选择 在测试环境中，你可以添加一个 telemetry generator 源来模拟流量

在生产环境中，为你的实际遥测数据（logs、metrics、traces）添加源 添加 ClickStack 目标： 点击 Add Destination

选择你在上一步创建的 ClickStack 目标

选择要发送的遥测类型（Logs、Metrics、Traces，或全部） 关键要点 你可以添加处理器，用于过滤、采样、脱敏/掩码、增强、批处理等，在遥测数据到达 ClickStack 之前对其进行整形。这可以确保进入 ClickHouse 的数据保持一致且结构化。 添加处理器（可选） Bindplane 提供 pipeline 智能能力和处理器推荐。你可以添加处理器来： Filter ：通过排除不必要的遥测数据来减少数据量

：通过排除不必要的遥测数据来减少数据量 Sample ：对高流量 traces 应用采样策略

：对高流量 traces 应用采样策略 Enrich ：添加资源属性、标签或元数据

：添加资源属性、标签或元数据 Transform ：修改遥测数据的结构或内容

：修改遥测数据的结构或内容 Batch：优化批次大小以提高传输效率 这些处理器会在数据到达 ClickStack 之前，一致地应用到你的整个 collector 集群上。 部署 collectors 并开始滚动发布 向你的配置中添加一个 collector（BDOT Collector）： 在 Bindplane 中进入 Agents

在目标系统上安装 Bindplane collector，遵循 Bindplane 的安装说明

collector 连接成功后会出现在你的 collector 列表中 将配置分配给你的 collectors： 选择你要使用的 collectors

将你的 ClickStack 配置分配给它们 启动滚动发布： 点击 Start Rollout 以部署配置

以部署配置 Bindplane 会在发布前验证该配置

在 Bindplane UI 中监控发布状态 关键要点 Bindplane 提供安全的一键滚动发布与验证。你可以通过 Bindplane 界面实时监控 collector 的健康状况、吞吐量以及任何错误。 在 ClickStack 中验证遥测数据 配置滚动发布完成后，遥测数据会从受管的 collector 集群流入 ClickStack： 登录你的 ClickStack 实例（HyperDX UI） 前往 Logs、Metrics 或 Traces 探索器 你应当能看到来自 Bindplane 管理的 collectors 的遥测数据 到达 ClickStack 的数据已经经过 Bindplane 处理器的增强和结构化处理

Bindplane 支持扇出（fan-out）路由，允许你将同一遥测数据流同时发送到多个目标。你可以：

将日志、指标和追踪发送到 ClickStack 进行长期存储和分析

将相同的数据路由到其他可观测性平台，用于实时告警

将特定遥测数据转发到 SIEM 平台进行安全分析

这是通过在 Bindplane 配置中添加多个目标来实现的。

对于高流量场景，请为 ClickStack 目标配置压缩：

HTTP ：支持 gzip、deflate、snappy、zstd 或 none（默认：gzip）

：支持 gzip、deflate、snappy、zstd 或 none（默认：gzip） gRPC：支持 gzip、snappy、zstd 或 none（默认：gzip）

压缩在向 ClickStack 发送遥测数据时可以减少带宽占用，在大规模场景下尤为重要。

现在你已经将遥测数据从 Bindplane 传输到 ClickStack，可以：