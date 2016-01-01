集成指南
ClickStack 提供多种方式，将可观测性数据摄取到 ClickHouse 实例中。本节包含针对各类日志、追踪和指标来源的快速入门指南。
注意
其中部分集成指南使用了 ClickStack 内置的 OpenTelemetry Collector 进行快速测试。对于生产环境部署，推荐运行自托管的 OTel Collector，并将数据发送到 ClickStack 的 OTLP 端点。生产环境配置请参阅发送 OpenTelemetry 数据。
|Section
|Description
|Kafka Metrics
|Kafka 指标快速入门指南
|Kubernetes
|Kubernetes 快速入门指南
|Nginx Logs
|Nginx 日志快速入门指南
|Nginx Traces
|Nginx 追踪快速入门指南
|PostgreSQL Logs
|PostgreSQL 日志快速入门指南
|PostgreSQL Metrics
|PostgreSQL 指标快速入门指南
|Redis Logs
|Redis 日志快速入门指南
|Redis Metrics
|Redis 指标快速入门指南