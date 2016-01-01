跳到主要内容
集成指南

ClickStack 提供多种方式，将可观测性数据摄取到 ClickHouse 实例中。本节包含针对各类日志、追踪和指标来源的快速入门指南。

注意

其中部分集成指南使用了 ClickStack 内置的 OpenTelemetry Collector 进行快速测试。对于生产环境部署，推荐运行自托管的 OTel Collector，并将数据发送到 ClickStack 的 OTLP 端点。生产环境配置请参阅发送 OpenTelemetry 数据

SectionDescription
Kafka MetricsKafka 指标快速入门指南
KubernetesKubernetes 快速入门指南
Nginx LogsNginx 日志快速入门指南
Nginx TracesNginx 追踪快速入门指南
PostgreSQL LogsPostgreSQL 日志快速入门指南
PostgreSQL MetricsPostgreSQL 指标快速入门指南
Redis LogsRedis 日志快速入门指南
Redis MetricsRedis 指标快速入门指南