追踪采样
高吞吐量服务每秒可生成数百万个 span。存储每一个 span 的成本很高，因此团队通常会运行 OpenTelemetry Collector 的 尾部采样处理器，只保留每 N 个 span 中的 1 个。每个被保留的 span 都带有一个
SampleRate 属性，用于记录 N。
一旦数据经过采样，直接做聚合就会得出错误结果：
count() 返回的事件数会比实际少 N 倍，
sum() 和
avg() 会产生偏差，百分位数也会发生偏移。仪表板会显示具有误导性的偏低请求数、处理量和错误率。
ClickStack 通过具备采样感知能力的查询引擎解决了这个问题。当你在链路追踪数据源上配置采样率表达式时，查询构建器会改写 SQL 聚合，让每个 span 都按其采样率进行加权——这一能力适用于仪表板、告警和临时搜索。
工作原理
当 链路追踪数据源配置了
sampleRateExpression 时，ClickStack 会将其封装为：
不带
SampleRate 属性的 Span 默认权重为 1，因此对于未采样数据，结果与原始查询完全一致。
随后，查询构建器会改写聚合计算：
|聚合
|改写前
|改写后 (采样校正)
|count
count()
sum(weight)
|count + 条件
countIf(cond)
sumIf(weight, cond)
|avg
avg(col)
sum(col * weight) / sum(weight)
|sum
sum(col)
sum(col * weight)
|quantile(p)
quantile(p)(col)
quantileTDigestWeighted(p)(col, weight)
|min / max
|不变
|不变
|count_distinct
|不变
|不变
在采样场景下，百分位数使用
quantileTDigestWeighted；这是一种近似的 T-Digest sketch，因此结果接近但并非精确值。
配置采样率表达式
在 Source Settings 中打开链路追踪数据源，并在 Sample Rate Expression 字段中输入一个用于计算每个 span 采样率的 ClickHouse 表达式。
例如，如果 OpenTelemetry 尾部采样处理器将该速率写入
SpanAttributes['SampleRate']：
配置完成后，所有图表、仪表板、告警和服务仪表板面板都会自动应用基于采样率加权的聚合。无需修改单个查询。