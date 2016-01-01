追踪采样

高吞吐量服务每秒可生成数百万个 span。存储每一个 span 的成本很高，因此团队通常会运行 OpenTelemetry Collector 的 尾部采样处理器，只保留每 N 个 span 中的 1 个。每个被保留的 span 都带有一个 SampleRate 属性，用于记录 N。

一旦数据经过采样，直接做聚合就会得出错误结果： count() 返回的事件数会比实际少 N 倍， sum() 和 avg() 会产生偏差，百分位数也会发生偏移。仪表板会显示具有误导性的偏低请求数、处理量和错误率。

ClickStack 通过具备采样感知能力的查询引擎解决了这个问题。当你在链路追踪数据源上配置采样率表达式时，查询构建器会改写 SQL 聚合，让每个 span 都按其采样率进行加权——这一能力适用于仪表板、告警和临时搜索。

当 链路追踪数据源配置了 sampleRateExpression 时，ClickStack 会将其封装为：

greatest(toUInt64OrZero(toString(expr)), 1)

不带 SampleRate 属性的 Span 默认权重为 1，因此对于未采样数据，结果与原始查询完全一致。

随后，查询构建器会改写聚合计算：

聚合 改写前 改写后 (采样校正) count count() sum(weight) count + 条件 countIf(cond) sumIf(weight, cond) avg avg(col) sum(col * weight) / sum(weight) sum sum(col) sum(col * weight) quantile(p) quantile(p)(col) quantileTDigestWeighted(p)(col, weight) min / max 不变 不变 count_distinct 不变 不变

注意 在采样场景下，百分位数使用 quantileTDigestWeighted ；这是一种近似的 T-Digest sketch，因此结果接近但并非精确值。

在 Source Settings 中打开链路追踪数据源，并在 Sample Rate Expression 字段中输入一个用于计算每个 span 采样率的 ClickHouse 表达式。

例如，如果 OpenTelemetry 尾部采样处理器将该速率写入 SpanAttributes['SampleRate'] ：

配置完成后，所有图表、仪表板、告警和服务仪表板面板都会自动应用基于采样率加权的聚合。无需修改单个查询。