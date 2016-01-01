ClickStack 中的 Map 与 JSON 类型

ClickStack 的默认 schema将 resource、scope、log 和 span 属性存储为 Map(LowCardinality(String), String) 列。ClickHouse 也支持强类型的 JSON 类型 ，而且 ClickStack 已 Beta 支持用它替代 Map 。

对于典型的可观测性工作负载，我们建议保留默认的基于 Map 的 schema。 JSON 类型 适用于希望在属性键集合较小且稳定的工作负载上进行评估的用户，但它并不是通用场景下推荐的 schema。

可观测性数据主要由各类属性构成，例如资源属性、scope 属性，以及 span 属性和日志属性。这些属性集合通常规模很大、基数很高，并且以高吞吐量摄取。对于这类属性，你选择的 schema 是决定摄取成本和存储布局的关键因素。

Map(LowCardinality(String), String) 会将键和值存储在同一结构中。 Map 过去的主要缺点是，读取单个键时必须读取整个 map 列。现在这一点已经不再成立：ClickHouse 现已支持分桶 map 序列化，可将 map 拆分为多个 bucket，使查询只需读取所需的 bucket。再结合 map 键和值上的文本索引——这也是 ClickStack 默认 schema 的配置方式—— Map 就能在读取时兼顾选择性和速度，同时不会因为新增键而带来任何额外的摄取成本。

在实践中，这意味着：

随着键数量增长，摄取成本依然稳定。 添加新的属性键不会改变磁盘上的列布局，也不会创建新的列文件。摄取成本受数据量限制，而不是受键基数限制。

添加新的属性键不会改变磁盘上的列布局，也不会创建新的列文件。摄取成本受数据量限制，而不是受键基数限制。 不会发生元数据膨胀。 磁盘上的列文件数量不会随着唯一属性键的数量增加而增长。

磁盘上的列文件数量不会随着唯一属性键的数量增加而增长。 可通过索引进行选择性查找。 map 键和值上的文本索引可支持点查找，无需扫描每一行。

map 键和值上的文本索引可支持点查找，无需扫描每一行。 在高吞吐量下表现可预测。 Map 可以处理突发式、无 schema 的属性集合——这在 tracing 和日志中很常见——而不会产生按键计算的额外开销。

JSON 类型采用了不同的方式：在写入时，ClickHouse 会为它看到的每个路径动态创建一个专用的强类型子列。在读取时，这种方式很有吸引力，因为只会读取所请求的子列，类型会得到保留，而且无需在查询时进行类型转换。

代价则出现在摄取时。创建和管理大量动态子列会带来写入时开销和元数据复杂性。对于可观测性工作负载来说，其属性集通常非常庞大或高度动态，且摄取处理量很高，因此这种开销相当显著。 max_dynamic_paths 限制可以通过将额外路径溢写到共享列中来控制影响，但访问共享列比访问专用子列更慢，这会削弱当初使用 JSON 所看重的读取时优势。

随着 Map 的分桶序列化消除了其在读取时历史上的大部分开销，对于典型的可观测性工作负载而言， JSON 在读取时的优势已经不足以抵消其在摄取时的成本。

仅当以下条件全部成立时，JSON 类型才比较适合：

你的属性键集合 较小且稳定 ，也就是说，不会出现数千个唯一键，并且很少新增键。

，也就是说，不会出现数千个唯一键，并且很少新增键。 相对于属性基数，摄取 处理量 较低。

较低。 你希望以 强类型方式访问 属性，而无需在查询时进行类型转换 (数字保持为数字，布尔值保持为布尔值) 。

属性，而无需在查询时进行类型转换 (数字保持为数字，布尔值保持为布尔值) 。 你愿意在 ClickStack 中使用一项 Beta 功能，并接受相关集成后续可能发生变化。

如果这些条件不能全部满足，请继续使用默认的基于 Map 的 schema。

Beta feature. Learn more. Beta feature.

Beta 功能，尚未达到生产就绪状态 ClickStack 对 JSON 类型 的支持属于 Beta 功能。虽然 JSON 类型 本身在 ClickHouse 25.3+ 中已可用于生产环境，但它在 ClickStack 中的集成仍在积极开发中，可能存在局限性、后续发生变化或包含缺陷。

从 2.0.4 版本开始，ClickStack 提供对 JSON 类型 的 Beta 支持。

如需使用 JSON 类型的 schema，而不是默认的基于 Map 的 schema，请设置以下环境变量。

变量 设置位置 用途 OTEL_AGENT_FEATURE_GATE_ARG='--feature-gates=clickhouse.json' OTel collector 在 ClickHouse 中使用 JSON 类型创建 schema。 BETA_CH_OTEL_JSON_SCHEMA_ENABLED=true HyperDX (ClickStack UI) 使应用层能够查询 JSON 类型的 schema。仅适用于 ClickStack 开源版。

要在托管 ClickStack 中启用 JSON 支持，请先联系 [email protected]，再配置 collector。还必须在 ClickHouse Cloud 中的 ClickStack UI (HyperDX) 内启用此功能。

在 collector 上设置 OTEL_AGENT_FEATURE_GATE_ARG='--feature-gates=clickhouse.json' 。例如：

docker run -e OTEL_AGENT_FEATURE_GATE_ARG='--feature-gates=clickhouse.json' -e CLICKHOUSE_ENDPOINT=${CLICKHOUSE_ENDPOINT} -e CLICKHOUSE_USER=default -e CLICKHOUSE_PASSWORD=${CLICKHOUSE_PASSWORD} -p 8080:8080 -p 4317:4317 -p 4318:4318 clickhouse/clickstack-otel-collector:latest

在任何包含 collector 的部署中设置 OTEL_AGENT_FEATURE_GATE_ARG='--feature-gates=clickhouse.json' ，并在 HyperDX 应用层设置 BETA_CH_OTEL_JSON_SCHEMA_ENABLED=true ，以便查询 JSON 类型的 schema。

例如：

docker run -e OTEL_AGENT_FEATURE_GATE_ARG='--feature-gates=clickhouse.json' -e OPAMP_SERVER_URL=${OPAMP_SERVER_URL} -e CLICKHOUSE_ENDPOINT=${CLICKHOUSE_ENDPOINT} -e CLICKHOUSE_USER=default -e CLICKHOUSE_PASSWORD=${CLICKHOUSE_PASSWORD} -p 8080:8080 -p 4317:4317 -p 4318:4318 clickhouse/clickstack-otel-collector:latest

向后兼容性 JSON 类型 与现有基于 Map 的 schema 不向后兼容。启用此功能后会使用 JSON 类型创建新表，并且需要手动迁移数据。

要从默认的基于 Map 的 schema迁移，请按以下步骤操作：

停止 OTel collector 重命名现有表并更新数据源 重命名现有表，并更新 HyperDX 中的数据源。 例如： RENAME TABLE otel_logs TO otel_logs_map; RENAME TABLE otel_metrics TO otel_metrics_map; 部署 OTel collector 部署 OTel collector，并设置 OTEL_AGENT_FEATURE_GATE_ARG 。 启用 JSON schema 支持并重启 HyperDX 容器 export BETA_CH_OTEL_JSON_SCHEMA_ENABLED=true 创建新的数据源 在 HyperDX 中创建指向 JSON 表的新数据源。

要将旧数据迁移到新的 JSON 表中，请执行以下操作：

INSERT INTO otel_logs SELECT * FROM otel_logs_map; INSERT INTO otel_metrics SELECT * FROM otel_metrics_map;