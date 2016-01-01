将数据导入 ClickStack

语言 SDKs 负责从您的应用程序内收集遥测数据 - 最显著的是 跟踪 和 日志 - 并通过 OTLP 端点将这些数据导出到 OpenTelemetry 收集器，该收集器处理数据的输入到 ClickHouse。有关 ClickStack 提供的语言 SDKs 的更多详细信息，请参见 SDKs 。

数据收集代理 是部署在边缘的代理——在服务器、Kubernetes 节点或与应用程序一起运行。它们收集基础设施遥测数据（例如日志、指标），或直接从使用 SDKs 工具的应用程序接收事件。在这种情况下，代理与应用程序运行在同一主机上，通常作为侧车或 DaemonSet。这些代理将数据转发到中央 ClickStack OTel 收集器，该收集器充当 网关，通常每个集群、数据中心或区域部署一次。网关 接收来自代理或应用程序的 OTLP 事件并处理数据的输入到 ClickHouse。有关更多详细信息，请参见 OTel 收集器。这些代理可以是其他 OTel 收集器的实例或替代技术，如 Fluentd 或 Vector。