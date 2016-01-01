使用 OpenTelemetry 进行数据摄取
所有数据通过 OpenTelemetry (OTel) 收集器 实例被输入到 ClickStack 中，该实例作为日志、指标、追踪和会话数据的主要入口点。我们建议为此实例使用官方 ClickStack 发行版 的收集器。
用户通过 语言 SDKs 或通过收集基础设施指标和日志的数据收集代理（例如以 代理 角色运行的 OTel 收集器或其他技术，如 Fluentd 或 Vector）向该收集器发送数据。
安装 ClickStack OpenTelemetry 收集器
ClickStack OpenTelemetry 收集器包含在大多数 ClickStack 发行版中，包括：
独立部署
ClickStack OTel 收集器也可以独立部署，与堆栈的其他组件无关。
如果您使用的是 仅限 HyperDX 发行版，则需要自己将数据发送到 ClickHouse。这可以通过以下方式实现：
- 运行自己的 OpenTelemetry 收集器并指向 ClickHouse - 请参见下文。
- 使用其他工具（如 Vector、Fluentd 等）直接发送到 ClickHouse，甚至使用默认的 OTel contrib 收集器发行版。
这使用户能够受益于标准化的数据输入、强制的架构以及与 HyperDX UI 的开箱即用兼容性。使用默认架构可以实现自动源检测和预配置列映射。
有关更多详细信息，请参见 "部署收集器"。
发送 OpenTelemetry 数据
要将数据发送到 ClickStack，请将您的 OpenTelemetry 工具指向 OpenTelemetry 收集器提供的以下端点：
- HTTP (OTLP):
http://localhost:4318
- gRPC (OTLP):
localhost:4317
对于大多数支持 OpenTelemetry 的 语言 SDKs 和遥测库，用户只需在您的应用程序中设置
OTEL_EXPORTER_OTLP_ENDPOINT 环境变量：
此外，还需要包含一个包含 API 输入密钥的授权头。您可以在 HyperDX 应用程序的
团队设置 → API 密钥 中找到该密钥。
对于语言 SDKs，可以通过
init 函数或通过
OTEL_EXPORTER_OTLP_HEADERS 环境变量来设置，例如：
代理同样应在任何 OTLP 通信中包含此授权头。例如，如果在代理角色中部署 OTel 收集器的 contrib 发行版，它们可以使用 OTLP 导出器。下面是一个示例代理配置，消费此 结构化日志文件，请注意需要指定授权密钥 - 请参见
<YOUR_API_INGESTION_KEY>。