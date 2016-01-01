Kubernetes

ClickStack 使用 OpenTelemetry (OTel) 收集器从 Kubernetes 集群中收集日志、指标和 Kubernetes 事件，并将它们转发到 ClickStack。我们支持原生的 OTel 日志格式，并且不需要额外的供应商特定配置。

本指南集成了以下内容：

日志

基础设施指标

备注 要发送应用级别的指标或 APM/追踪，您还需要将相应的语言集成添加到您的应用程序中。

为了从每个节点和集群本身收集日志和指标，我们需要部署两个单独的 OpenTelemetry 收集器。一个将作为 DaemonSet 部署，以从每个节点收集日志和指标，另一个将作为部署部署，以收集集群本身的日志和指标。

DaemonSet 将从集群中的每个节点收集日志和指标，但不会收集 Kubernetes 事件或集群范围的指标。

创建一个名为 daemonset.yaml 的文件，内容如下：

为了收集 Kubernetes 事件和集群范围的指标，我们需要将一个单独的 OpenTelemetry 收集器作为部署进行部署。

创建一个名为 deployment.yaml 的文件，内容如下：

现在可以使用 OpenTelemetry Helm Chart 在您的 Kubernetes 集群中部署 OpenTelemetry 收集器。

添加 OpenTelemetry Helm 仓库：

使用上述配置安装图表：

现在，您的 Kubernetes 集群中的指标、日志和 Kubernetes 事件应该出现在 HyperDX 中。

为了将应用级别的日志、指标和追踪与 Kubernetes 元数据（例如 pod 名称、命名空间等）关联起来，您需要使用 OTEL_RESOURCE_ATTRIBUTES 环境变量将 Kubernetes 元数据转发到您的应用程序。

以下是一个示例部署，通过环境变量将 Kubernetes 元数据转发到应用程序：