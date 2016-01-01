ClickStack - 示例日志、跟踪和指标

假设我们收到报告，用户在支付商品时遇到问题。我们可以使用 HyperDX 的会话回放功能查看他们的体验。

从左侧菜单中选择 客户端会话 。

此视图允许我们查看电子商务商店的前端会话。在用户结账并尝试完成购买之前，会话保持匿名。

请注意，某些包含电子邮件的会话有一个关联的错误，可能确认了交易失败的报告。

选择一个有故障和相关电子邮件的跟踪。随后的视图允许我们回放用户的会话并查看他们的问题。按播放观看会话。

回放显示用户浏览网站、将商品添加到购物车。可以自由跳到会话后期，他们尝试完成支付。

提示 任何错误都在时间轴上用红色标记。

用户无法下订单，没有明显的错误。向下滚动到左侧面板的底部，查看用户浏览器中的网络和控制台事件。您会注意到在进行 /api/checkout 调用时出现了 500 错误。