ClickStack - 示例日志、跟踪和指标
以下示例假设您已经使用 全功能图像的说明 启动了 ClickStack，并连接到 本地 ClickHouse 实例 或 ClickHouse Cloud 实例。
导航到 HyperDX UI
访问 http://localhost:8080 以访问 HyperDX UI。
下载示例数据
为了用示例数据填充 UI，请下载以下文件：
此文件包含来自我们公共 OpenTelemetry 演示 的示例日志、指标和跟踪——一个简单的微服务电子商务商店。将此文件复制到您选择的目录中。
加载示例数据
要加载这些数据，我们只需将其发送到已部署的 OpenTelemetry (OTel) 收集器的 HTTP 端点。
首先，导出上面复制的 API 密钥。
运行以下命令将数据发送到 OTel 收集器：
这模拟了 OLTP 日志、跟踪和指标源将数据发送到 OTel 收集器。在生产环境中，这些源可能是语言客户端，甚至是其他 OTel 收集器。
返回到
搜索 视图，您应该看到数据已经开始加载：
数据加载将需要几分钟。在继续执行下一步之前，请确保加载已完成。
探索会话
假设我们收到报告，用户在支付商品时遇到问题。我们可以使用 HyperDX 的会话回放功能查看他们的体验。
从左侧菜单中选择
客户端会话。
此视图允许我们查看电子商务商店的前端会话。在用户结账并尝试完成购买之前，会话保持匿名。
请注意，某些包含电子邮件的会话有一个关联的错误，可能确认了交易失败的报告。
选择一个有故障和相关电子邮件的跟踪。随后的视图允许我们回放用户的会话并查看他们的问题。按播放观看会话。
回放显示用户浏览网站、将商品添加到购物车。可以自由跳到会话后期，他们尝试完成支付。
任何错误都在时间轴上用红色标记。
用户无法下订单，没有明显的错误。向下滚动到左侧面板的底部，查看用户浏览器中的网络和控制台事件。您会注意到在进行
/api/checkout 调用时出现了 500 错误。
选择此
500 错误。
概览 和
列值 都没有指示问题的来源，除了这个错误是意料之外的，导致了
内部错误。
探索跟踪
导航到
跟踪 标签以查看完整的分布式跟踪。
向下滚动跟踪以查看错误的来源——
checkout 服务跨度。选择
Payment 服务跨度。
选择
列值 标签并向下滚动。我们可以看到问题与缓存满有关。
向上滚动并返回到跟踪，我们可以看到日志与跨度有关联，这得益于之前的配置。这些提供了进一步的背景。
我们已确定在支付服务中缓存正在被填满，这阻止了支付的完成。
图表指标
尽管代码中显然引入了错误，但我们可以使用指标确认缓存的大小。导航到
图表浏览器 视图。
选择
指标 作为数据源。完成图表构建器以绘制
visa_validation_cache.size (Gauge) 的
最大值 并按播放按钮。缓存显然在达到最大大小之前不断增加，之后生成了错误。