远程演示数据集
以下指南假设您已使用 一体化镜像的说明 或 仅本地模式 部署了 ClickStack，并完成了初始用户创建。
本入门指南使用一个可在演示服务器上访问的数据集，该数据集在用户首次部署 HyperDX 时可以使用。该数据集托管在公共 ClickHouse 实例上，网址为 sql.clickhouse.com。
它包含从 ClickHouse 版本的官方 OpenTelemetry（OTel）演示中捕获的大约 40 小时的数据。数据每晚重放，时间戳调整为当前时间窗口，允许用户利用 HyperDX 的集成日志、跟踪和指标来探索系统行为。
由于数据集从每天午夜重放，因此确切的可视化效果可能会因您探索演示的时间而异。
演示场景
在本次演示中，我们调查一个涉及销售望远镜及相关配件的电子商务网站的事件。
客户支持团队报告称，用户在结帐时遇到支付完成问题。该问题已上报给网站可靠性工程（SRE）团队进行调查。
SRE 团队将使用 HyperDX 分析日志、跟踪和指标来诊断和解决问题，然后审查会话数据，以确认他们的结论是否与实际用户行为一致。
演示架构
此演示重用官方 OpenTelemetry 演示。它由用不同编程语言编写的微服务组成，这些微服务通过 gRPC 和 HTTP 相互通信，还有一个使用 Locust 生成虚拟用户流量的负载生成器。
版权: https://opentelemetry.io/docs/demo/architecture/
有关演示的更多细节，请参阅 官方 OpenTelemetry 文档。
演示步骤
我们已经使用 ClickStack SDKs 对此次演示进行了注入，在 Kubernetes 中部署了服务，并收集了指标和日志。
连接到演示服务器
如果您在本地模式中部署时点击了
连接到演示服务器，可以跳过此步骤。如果使用此模式，数据源将以
Demo_ 为前缀，例如
Demo_Logs
导航到
团队设置 并点击
编辑 以修改
本地连接：
将连接名称更改为
Demo，并按照以下演示服务器的连接详细信息填写后续表单：
连接名称:
Demo
主机:
https://sql-clickhouse.clickhouse.com
用户名:
otel_demo
密码: 保持为空
修改数据源
如果您在本地模式中部署时点击了
连接到演示服务器，可以跳过此步骤。如果使用此模式，数据源将以
Demo_ 为前缀，例如
Demo_Logs
向上滚动到
数据源，并修改每个数据源
日志、
跟踪、
指标 和
会话，使其使用
otel_v2 数据库。
您可能需要重新加载页面，以确保每个数据源中列出所有数据库。
调整时间范围
使用右上角的时间选择器，将时间调整为显示过去
1天 的所有数据。
您可能会在概述条形图中观察到错误数量的微小差异，多根连续条形中的红色部分有所增加。
条形图的位置可能因您查询数据集的时间而有所不同。
过滤错误
为了突出错误的发生，请使用
SeverityText 过滤器并选择
错误，以仅显示错误级别的条目。
错误应该更加明显：
识别错误模式
借助 HyperDX 的聚类功能，您可以自动识别错误并将其分组为有意义的模式。这在处理大量日志和跟踪时加速了用户分析。要使用此功能，请从左侧面板的
分析模式 菜单中选择
事件模式。
错误集群揭示了与支付失败相关的问题，包括一个名为
未能下订单 的模式。附加集群还表明存在信用卡收费和缓存已满的问题。
请注意，这些错误集群可能源自不同的服务。
探索错误模式
点击最明显的错误集群，它与我们报告的用户能够完成支付的问题相关：
未能下订单。
这将显示与
前端 服务关联的此错误的所有发生实例的列表：
选择任何一个结果错误。日志元数据将详细显示。向下滚动
概览 和
列值，表明由于缓存问题导致的信用卡收费失败：
未能收费：无法收费信用卡：rpc 错误：代码 = Unknown 描述 = Visa 缓存已满：无法添加新项目。
探索基础设施
我们已识别出与缓存相关的错误，这可能导致支付失败。我们仍需要确定此问题在我们的微服务架构中来源于哪里。
鉴于缓存问题，调查基础设施是合乎逻辑的 - 可能我们在相关 Pods 中存在内存问题？在 ClickStack 中，日志和指标是统一的，并在上下文中显示，使快速查找根本原因变得更加容易。
选择
基础设施 标签以查看与
前端 服务的底层 Pods 相关的指标，并扩大时间范围至
1天：
问题似乎与基础设施无关 - 在该时间段内没有指标显著变化：无论是在错误发生之前还是之后。关闭基础设施标签。
探索跟踪
在 ClickStack 中，跟踪也会自动与日志和指标相关联。让我们探索与我们选择的日志相关的跟踪，以识别责任服务。
选择
跟踪 以可视化相关跟踪。向下滚动，通过后续视图，我们可以看到 HyperDX 如何能够在微服务之间可视化分布式跟踪，连接每个服务中的跨度。一次支付明显涉及多个微服务，包括执行结账和货币转换的服务。
向下滚动到视图底部，我们可以看到
支付 服务导致了错误，这反过来又向上传播至调用链。
搜索跟踪
我们已经确定用户由于支付服务中的缓存问题未能完成购买。让我们更详细地探索此服务的跟踪，以查看是否可以了解更多关于根本原因的信息。
通过选择
搜索 切换到主搜索视图。为
跟踪 切换数据源，选择
结果表 视图。确保时间跨度仍然在过去一天内。
该视图显示了过去一天内的所有跟踪。我们知道问题起源于支付服务，因此将
ServiceName 过滤器应用于
支付。
如果我们选择
事件模式 对跟踪应用事件聚类，我们可以立刻看到支付服务中的缓存问题。
为跟踪探索基础设施
通过单击
结果表 切换到结果视图。使用
StatusCode 过滤器和
错误 值进行错误过滤。
选择
错误：Visa 缓存已满：无法添加新项目。 错误，切换到
基础设施 标签并将时间跨度扩大至
1天。
通过将跟踪与指标关联，我们可以看到内存和 CPU 随着
支付 服务的增加而上升，然后下降到
0（我们可以将其归因于 Pod 重启） - 这表明缓存问题引发了资源问题。我们可以预期这影响了支付完成时间。
事件增量以加快解决时间
事件增量通过将性能或错误率的变化归因于特定数据子集，帮助揭示异常 - 使快速定位根本原因变得更容易。
虽然我们知道
支付 服务存在缓存问题，导致资源消耗增加，但我们尚未完全确定根本原因。
返回结果表视图，选择包含错误的时间段以限制数据。确保您选择错误之前和之后的若干小时（问题可能仍在发生）：
移除错误过滤器，并从左侧
分析模式 菜单中选择
事件增量。
顶部面板显示了时间分布，颜色指示事件密度（跨度的数量）。主要集中之外的事件子集通常是值得调查的。
如果我们选择持续时间大于
200ms 的事件，并应用
按选择过滤 的过滤器，我们可以将分析限制在较慢的事件：
对数据子集进行分析后，我们可以看到大多数性能峰值都与
visa 交易相关。
使用图表获取更多上下文
在 ClickStack 中，我们可以从日志、跟踪或指标中图示任何数值，以获取更多的上下文。
我们已确立：
- 我们的问题出在支付服务
- 缓存已满
- 这导致资源消耗增加
- 该问题阻止了 Visa 支付的完成 - 或至少导致其完成时间很长。
从左侧菜单中选择
图表浏览器。填写以下值以按照图表类型显示支付完成所需的时间：
数据源:
跟踪
指标:
最大
SQL 列:
持续时间
条件:
ServiceName: payment
时间段:
过去 1 天
点击
▶️ 会显示支付性能随时间的减退情况。
如果我们将
分组依据 设置为
SpanAttributes['app.payment.card_type']（只需输入
card 进行自动完成功能），我们可以看到与万事达卡相比，Visa 交易的服务性能如何衰退：
注意，一旦出现错误，响应会以
0s 返回。
更深入探索指标的上下文
最后，让我们将缓存大小作为指标绘图，以查看它随时间的变化，从而提供更好的上下文。
填写以下值：
数据源:
指标
指标:
最大
SQL 列:
visa_validation_cache.size (gauge)（只需输入
cache进行自动完成功能）
条件:
ServiceName: payment
分组依据:
<empty>
我们可以看到缓存大小在 4-5 小时内增加（可能是在软件部署后），然后达到最大值
100,000。通过
匹配事件示例，我们可以看到我们的错误与缓存达到此限制相关，之后记录的大小为
0，响应也返回为
0s。
总之，通过探索日志、跟踪和最后的指标，我们得出以下结论：
- 我们的问题出在支付服务
- 由于可能的部署，服务行为发生变化，导致 Visa 缓存在 4-5 小时内缓慢增加 - 达到最大值
100,000。
- 这导致缓存增长时资源消耗增加 - 很可能由于实现不佳
- 随着缓存的增长，Visa 支付的性能下降
- 当达到最大尺寸时，缓存拒绝支付并报告其大小为
0。
使用会话
会话让我可以重播用户体验，从用户的角度提供有关错误如何发生的可视化说明。尽管通常不用于诊断根本原因，但它们在确认客户支持报告的问题时很有价值，还可以作为更深入调查的起点。
在 HyperDX 中，会话与跟踪和日志相关联，提供有关根本原因的完整视图。
例如，如果支持团队提供了遇到支付问题的用户电子邮件
[email protected]，通常更有效的做法是先查看他们的会话，而不是直接搜索日志或跟踪。
从左侧菜单导航到
客户端会话 标签，确保数据源设置为
会话，时间范围设置为
过去 1天：
搜索
SpanAttributes.userEmail: Braulio 找到我们的客户会话。选择该会话将显示该客户会话的浏览器事件和关联跨度在左侧，用户的浏览器体验将重新渲染在右侧：
重播会话
通过按 ▶️ 按钮来重播会话。在
高亮 和
所有事件 之间切换，允许不同程度的跨度粒度，其中前者突出显示关键事件和错误。
如果我们向下滚动到跨度的底部，可以看到一个与
/api/checkout 相关的
500 错误。为这个特定跨度按 ▶️ 按钮将重播移动到会话的这一点，让我们确认客户体验 - 支付似乎就是无法完成，没有错误显示。
选择这个跨度我们可以确认这是由内部错误引起的。通过点击
跟踪 标签并滚动浏览连接的跨度，我们能够确认客户确实是我们缓存问题的受害者。
该演示通过处理电子商务应用中的支付失败事件，展示了 ClickStack 如何通过统一的日志、跟踪、指标和会话重播帮助揭示根本原因 - 探索我们的 其他入门指南，深入了解特定功能。