开源版 ClickStack 入门

要部署 ClickStack Open Source（由你自行运行和管理 ClickHouse 和 ClickStack UI），我们提供预构建的 Docker 镜像，将 UI、一个 OpenTelemetry collector 和 ClickHouse 打包到单个容器中——让本地开发、测试以及自管理部署的起步变得简单直接。

这些镜像基于官方的 ClickHouse Debian 包构建，并提供多种发行版本，以适配不同的使用场景。

最简单的选项是一个 单镜像发行版，其中包含整个栈的所有核心组件，打包在一起：

HyperDX UI

OpenTelemetry (OTel) collector

ClickHouse

这种一体化镜像允许你通过一条命令启动完整的栈，非常适合用于测试、实验或快速本地部署。

使用 Docker 部署堆栈 以下命令将运行一个 OpenTelemetry collector（监听端口 4317 和 4318）、HyperDX UI（监听端口 8080）以及 ClickHouse（监听端口 8123）。 docker run --name clickstack -p 8123:8123 -p 8080:8080 -p 4317:4317 -p 4318:4318 clickhouse/clickstack-all-in-one:latest clickstack 镜像名称更新 ClickStack 镜像现在发布为 clickhouse/clickstack-* （之前为 docker.hyperdx.io/hyperdx/* ）。 持久化数据和设置 要在容器重启后仍然保留数据和设置，您可以修改上述 docker 命令，将路径 /data/db 、 /var/lib/clickhouse 和 /var/log/clickhouse-server 挂载为本地卷。 例如： # 修改命令以挂载路径 docker run \ --name clickstack -p 8123:8123 \ -p 8080:8080 \ -p 4317:4317 \ -p 4318:4318 \ -v "$(pwd)/.volumes/db:/data/db" \ -v "$(pwd)/.volumes/ch_data:/var/lib/clickhouse" \ -v "$(pwd)/.volumes/ch_logs:/var/log/clickhouse-server" \ clickhouse/clickstack-all-in-one:latest 访问 ClickStack UI 访问 http://localhost:8080 以打开 ClickStack UI（HyperDX）。 创建一个用户，并提供满足复杂性要求的用户名和密码。 HyperDX 会自动连接到本地集群，并为日志（logs）、链路追踪（traces）、指标（metrics）和会话（sessions）创建数据源，从而让您可以立即开始探索产品。 探索产品 在堆栈部署完成后，可以尝试以下任一示例数据集。 若要继续使用本地集群： 示例数据集 - 从我们的公共演示环境加载一个示例数据集，并诊断一个简单问题。

本地文件与指标 - 使用本地 OTel collector 从 OSX 或 Linux 加载本地文件并监控系统。

或者，您可以连接到一个演示集群，在其中探索更大的数据集： 远程演示数据集 - 在我们的演示 ClickHouse 服务中探索一个演示数据集。

本地模式是一种在无需认证的情况下部署 HyperDX 的方式。

不支持认证功能。

此模式适用于快速测试、开发、演示以及调试等场景，在这些场景中不需要认证或配置持久化。

有关此部署模型的更多详细信息，请参阅"仅本地模式"。

您可以使用以本地模式运行的托管版 ClickStack，访问地址为 play-clickstack.clickhouse.com。