开源版 ClickStack 入门

要部署 ClickStack Open Source（由你自行运行和管理 ClickHouse 和 ClickStack UI），我们提供预构建的 Docker 镜像，将 UI、一个 OpenTelemetry collector 和 ClickHouse 打包到单个容器中——让本地开发、测试以及自管理部署的起步变得简单直接。

这些镜像基于官方的 ClickHouse Debian 包构建，并提供多种发行版本，以适配不同的使用场景。

最简单的选项是一个 单镜像发行版，其中包含整个栈的所有核心组件，打包在一起：

  • HyperDX UI
  • OpenTelemetry (OTel) collector
  • ClickHouse

这种一体化镜像允许你通过一条命令启动完整的栈，非常适合用于测试、实验或快速本地部署。

使用 Docker 部署堆栈

以下命令将运行一个 OpenTelemetry collector（监听端口 4317 和 4318）、HyperDX UI（监听端口 8080）以及 ClickHouse（监听端口 8123）。

docker run --name clickstack -p 8123:8123 -p 8080:8080 -p 4317:4317 -p 4318:4318 clickhouse/clickstack-all-in-one:latest clickstack
镜像名称更新

ClickStack 镜像现在发布为 clickhouse/clickstack-*（之前为 docker.hyperdx.io/hyperdx/*）。

持久化数据和设置

要在容器重启后仍然保留数据和设置，您可以修改上述 docker 命令，将路径 /data/db/var/lib/clickhouse/var/log/clickhouse-server 挂载为本地卷。

例如：

# 修改命令以挂载路径
docker run \
  --name clickstack
  -p 8123:8123 \
  -p 8080:8080 \
  -p 4317:4317 \
  -p 4318:4318 \
  -v "$(pwd)/.volumes/db:/data/db" \
  -v "$(pwd)/.volumes/ch_data:/var/lib/clickhouse" \
  -v "$(pwd)/.volumes/ch_logs:/var/log/clickhouse-server" \
  clickhouse/clickstack-all-in-one:latest

访问 http://localhost:8080 以打开 ClickStack UI（HyperDX）。

创建一个用户，并提供满足复杂性要求的用户名和密码。

HyperDX UI

HyperDX 会自动连接到本地集群，并为日志（logs）、链路追踪（traces）、指标（metrics）和会话（sessions）创建数据源，从而让您可以立即开始探索产品。

探索产品

在堆栈部署完成后，可以尝试以下任一示例数据集。

若要继续使用本地集群：

  • 示例数据集 - 从我们的公共演示环境加载一个示例数据集，并诊断一个简单问题。
  • 本地文件与指标 - 使用本地 OTel collector 从 OSX 或 Linux 加载本地文件并监控系统。

或者，您可以连接到一个演示集群，在其中探索更大的数据集：

其他部署模型

本地模式

本地模式是一种在无需认证的情况下部署 HyperDX 的方式。

不支持认证功能

此模式适用于快速测试、开发、演示以及调试等场景，在这些场景中不需要认证或配置持久化。

有关此部署模型的更多详细信息，请参阅"仅本地模式"

托管版本

您可以使用以本地模式运行的托管版 ClickStack，访问地址为 play-clickstack.clickhouse.com

自托管版本

使用 Docker 运行

自托管本地模式镜像内置了一个 OpenTelemetry collector、ClickStack UI 和预先配置好的 ClickHouse 服务器。这使你可以轻松从应用程序中采集遥测数据，并在几乎无需额外外部配置的情况下进行可视化。要开始使用自托管版本，只需运行 Docker 容器并映射相应端口：

docker run -p 8080:8080 clickhouse/clickstack-local:latest

与 “All-in-one” 镜像不同，你不会被提示创建用户，因为本地模式不包含身份认证

完成连接凭据

要连接到你自己的外部 ClickHouse 集群，可以手动填写连接凭据。

或者，如果只是想快速体验产品，你也可以点击 Connect to Demo Server 来访问预加载的数据集，在无需任何安装配置的情况下试用 ClickStack。

凭据

如果连接到演示服务器，你可以按照演示数据集使用说明来探索该数据集。