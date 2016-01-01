开源版 ClickStack 入门
要部署 ClickStack Open Source（由你自行运行和管理 ClickHouse 和 ClickStack UI），我们提供预构建的 Docker 镜像，将 UI、一个 OpenTelemetry collector 和 ClickHouse 打包到单个容器中——让本地开发、测试以及自管理部署的起步变得简单直接。
这些镜像基于官方的 ClickHouse Debian 包构建，并提供多种发行版本，以适配不同的使用场景。
最简单的选项是一个 单镜像发行版，其中包含整个栈的所有核心组件，打包在一起：
- HyperDX UI
- OpenTelemetry (OTel) collector
- ClickHouse
这种一体化镜像允许你通过一条命令启动完整的栈，非常适合用于测试、实验或快速本地部署。
使用 Docker 部署堆栈
以下命令将运行一个 OpenTelemetry collector（监听端口 4317 和 4318）、HyperDX UI（监听端口 8080）以及 ClickHouse（监听端口 8123）。
ClickStack 镜像现在发布为
clickhouse/clickstack-*（之前为
docker.hyperdx.io/hyperdx/*）。
要在容器重启后仍然保留数据和设置，您可以修改上述 docker 命令，将路径
/data/db、
/var/lib/clickhouse 和
/var/log/clickhouse-server 挂载为本地卷。
例如：
访问 ClickStack UI
访问 http://localhost:8080 以打开 ClickStack UI（HyperDX）。
创建一个用户，并提供满足复杂性要求的用户名和密码。
HyperDX 会自动连接到本地集群，并为日志（logs）、链路追踪（traces）、指标（metrics）和会话（sessions）创建数据源，从而让您可以立即开始探索产品。
其他部署模型
本地模式
本地模式是一种在无需认证的情况下部署 HyperDX 的方式。
不支持认证功能。
此模式适用于快速测试、开发、演示以及调试等场景，在这些场景中不需要认证或配置持久化。
有关此部署模型的更多详细信息，请参阅"仅本地模式"。
托管版本
您可以使用以本地模式运行的托管版 ClickStack，访问地址为 play-clickstack.clickhouse.com。
自托管版本
使用 Docker 运行
自托管本地模式镜像内置了一个 OpenTelemetry collector、ClickStack UI 和预先配置好的 ClickHouse 服务器。这使你可以轻松从应用程序中采集遥测数据，并在几乎无需额外外部配置的情况下进行可视化。要开始使用自托管版本，只需运行 Docker 容器并映射相应端口：
与 “All-in-one” 镜像不同，你不会被提示创建用户，因为本地模式不包含身份认证。