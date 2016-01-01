托管版 ClickStack 入门

要将 OpenTelemetry 数据发送到托管版 ClickStack,建议使用 OpenTelemetry Collector。该收集器作为网关,接收来自应用程序(及其他收集器)的 OpenTelemetry 数据,并将其转发至 ClickHouse Cloud。

如果您尚未运行收集器,请按照以下步骤启动。如果您已有现有收集器,同样提供了配置示例供参考。

以下内容假定您使用推荐的 ClickStack 发行版 OpenTelemetry Collector,该版本包含额外的处理功能,并专门针对 ClickHouse Cloud 进行了优化。如果您希望使用自己的 OpenTelemetry Collector,请参阅“配置现有收集器”。

要快速开始,请复制并运行下方显示的 Docker 命令。

该命令应包含预先填充好的连接凭据。

部署到生产环境 虽然此命令使用 default 用户连接托管 ClickStack,但在投入生产并修改配置时,您应该创建一个专用用户。

运行此命令即可启动 ClickStack 收集器,OTLP 端点将在端口 4317(gRPC)和 4318(HTTP)上暴露。如果您已配置 OpenTelemetry 插桩和代理,可立即开始向这些端点发送遥测数据。

您也可以配置现有的 OpenTelemetry Collector,或使用自定义的 Collector 发行版。

需要 ClickHouse exporter 如果您使用的是自己的发行版,例如 contrib 镜像,请确保其中包含 ClickHouse exporter。

为此,我们提供了一个示例 OpenTelemetry Collector 配置,该配置使用 ClickHouse 导出器并设置了适当的参数,同时公开 OTLP 接收器。此配置与 ClickStack 发行版所需的接口和行为相匹配。

此配置的示例如下所示（如果从 UI 复制，环境变量将会自动填充）：

receivers: otlp/hyperdx: protocols: grpc: include_metadata: true endpoint: "0.0.0.0:4317" http: cors: allowed_origins: ["*"] allowed_headers: ["*"] include_metadata: true endpoint: "0.0.0.0:4318" processors: batch: memory_limiter: # 80% of maximum memory up to 2G, adjust for low memory environments limit_mib: 1500 # 25% of limit up to 2G, adjust for low memory environments spike_limit_mib: 512 check_interval: 5s connectors: routing/logs: default_pipelines: [logs/out-default] error_mode: ignore table: - context: log statement: route() where IsMatch(attributes["rr-web.event"], ".*") pipelines: [logs/out-rrweb] exporters: debug: verbosity: detailed sampling_initial: 5 sampling_thereafter: 200 clickhouse/rrweb: database: default endpoint: <clickhouse_cloud_endpoint> password: <your_password_here> username: default ttl: 720h logs_table_name: hyperdx_sessions timeout: 5s retry_on_failure: enabled: true initial_interval: 5s max_interval: 30s max_elapsed_time: 300s clickhouse: database: default endpoint: <clickhouse_cloud_endpoint> password: <your_password_here> username: default ttl: 720h timeout: 5s retry_on_failure: enabled: true initial_interval: 5s max_interval: 30s max_elapsed_time: 300s service: pipelines: traces: receivers: [otlp/hyperdx] processors: [memory_limiter, batch] exporters: [clickhouse] metrics: receivers: [otlp/hyperdx] processors: [memory_limiter, batch] exporters: [clickhouse] logs/in: receivers: [otlp/hyperdx] exporters: [routing/logs] logs/out-default: receivers: [routing/logs] processors: [memory_limiter, batch] exporters: [clickhouse] logs/out-rrweb: receivers: [routing/logs] processors: [memory_limiter, batch] exporters: [clickhouse/rrweb]

有关配置 OpenTelemetry 采集器的更多详细信息,请参阅"使用 OpenTelemetry 进行摄取"

如果您有需要使用 OpenTelemetry 进行插桩的现有应用或基础设施,请在 UI 中转到链接的相关指南。

要对应用进行插桩以收集 traces 和日志,请使用受支持的语言 SDKs,这些 SDKs 会将数据发送到您的 OpenTelemetry Collector,后者作为网关将数据摄取到托管版 ClickStack。

日志可以通过使用 OpenTelemetry Collectors 收集(以 agent 模式运行)并转发到同一个 collector。对于 Kubernetes 监控,请参阅专用指南。有关其他集成,请参阅我们的快速入门指南。

或者,如果您当前没有现有数据,可以尝试我们提供的示例数据集之一。