ClickStack 常见问题

ClickStack 在仪表板上支持自定义下拉过滤器，这些过滤器由从 ClickHouse 查询的数据填充。通过这些过滤器，你可以将仪表板上的所有图块动态限定到某个特定值（例如服务名、环境或主机）。

ClickStack 当前不支持类似 Grafana 模板变量那样可复用的仪表板变量。由于 ClickStack 仅使用 ClickHouse 作为数据源，下钻和过滤功能可以原生提供，而无需引入变量抽象层。

有关创建仪表板和应用过滤器的详细信息，请参阅 Dashboards。