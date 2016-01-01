会话回放演示

要点速览 本指南将演示如何使用 ClickStack Browser SDK 为 Web 应用接入会话回放功能。与其他加载预生成数据的示例数据集不同，本示例提供了一个交互式应用，你可以通过自己的操作生成会话数据。 预计耗时：10–15 分钟

会话回放示例应用 是一个使用原生 JavaScript 构建的文档浏览器。它演示了会话回放埋点如何做到极简——只需一个 script 标签和一次初始化调用，即可自动捕获所有用户交互。

该代码仓库包含两个分支：

main —— 已完整埋点，可立即使用

—— 已完整埋点，可立即使用 pre-instrumented —— 未包含埋点代码的干净版本，代码注释中标明了需要添加埋点的位置

本指南将首先使用 main 分支直观展示会话回放的实际效果，然后逐步讲解埋点代码，便于在自己的应用中采用相同的模式。

关于会话回放的背景介绍以及它在 ClickStack 中所扮演的角色，请参阅 Session Replay 功能页面。

已安装 Docker 和 Docker Compose

端口 3000、4317、4318 和 8080 可用

克隆代码仓库 git clone https://github.com/ClickHouse/clickstack-session-replay-demo cd clickstack-session-replay-demo 启动 ClickStack docker-compose up -d clickstack 获取你的 API key 在浏览器中打开 HyperDX，地址为 http://localhost:8080 创建一个账户，或在需要时登录 进入 Team Settings → API Keys 复制你的 摄取 API key 将其设置为环境变量： export CLICKSTACK_API_KEY='your-api-key-here' 启动示例应用 docker-compose --profile demo up demo-app 注意 请确保在导出 CLICKSTACK_API_KEY 变量的同一个终端中运行此命令。 在浏览器中打开 http://localhost:3000，与该应用进行交互——搜索主题、按类别过滤、查看代码示例以及收藏条目。 所有交互都会由 ClickStack Browser SDK 自动捕获。 查看你的会话回放 返回 http://localhost:8080 中的 HyperDX，在左侧边栏中进入 Client Sessions。 你应该会看到你的会话列表，以及对应的持续时间和事件数量。点击 ▶️ 按钮即可回放。 在 Highlighted 和 All Events 模式之间切换，以调整时间线上的细节级别。

该演示应用展示了启用 Session Replay 只需极少量代码。只需要对应用做两处改动即可：

1. 引入 SDK（ app/public/index.html ）：

2. 在 app/public/js/app.js 中初始化 ClickStack：

window.HyperDX.init({ url: 'http://localhost:4318', apiKey: window.CLICKSTACK_API_KEY, service: 'clickhouse-session-replay-demo', consoleCapture: true, advancedNetworkCapture: true, });

其余部分都是标准应用程序代码。SDK 会自动捕获所有用户交互、控制台日志、网络请求和错误——无需任何额外的手动埋点或插桩。

要从零开始为应用添加埋点，请切换到 pre-instrumented 分支：

git checkout pre-instrumented

此分支包含未添加任何 ClickStack 插桩的同一应用程序版本。 app/public/index.html 和 app/public/js/app.js 中的代码注释精确标明了需要添加上述两个代码片段的具体位置。添加完成后，重启演示应用，你的交互行为就会开始出现在 ClickStack 中。

检查浏览器控制台中是否存在错误 确认 ClickStack 正在运行： docker-compose ps 确认已设置 API 密钥： echo $CLICKSTACK_API_KEY 在 Client Sessions 视图中调整时间范围（尝试选择 Last 15 minutes） 强制刷新浏览器页面： Cmd+Shift+R （Mac）或 Ctrl+Shift+R （Windows/Linux）

API 密钥未正确设置。请确保：

已在终端中导出它： export CLICKSTACK_API_KEY='your-key' 在同一个终端中启动了演示应用（即你导出该变量的终端） 从 HyperDX UI 获取了该密钥（而不是一个随机生成的字符串）

停止服务：

docker-compose down

删除所有数据：