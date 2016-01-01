All-in-One 单个 Docker 容器，打包了所有 ClickStack 组件。 非生产环境部署、演示、概念验证 不建议用于生产环境 All-in-One

Helm 基于 Kubernetes 部署的官方 Helm 图表。支持 ClickHouse Cloud 和生产级扩展。 在 Kubernetes 上的生产环境部署 需要具备 Kubernetes 相关知识，通过 Helm 进行自定义配置 Helm

Docker Compose 通过 Docker Compose 单独部署每个 ClickStack 组件。 本地测试、概念验证、单台服务器上的生产环境、自带 ClickHouse 无容错能力，需要管理多个容器 Docker Compose

HyperDX Only 独立使用 HyperDX，并配合您自己的 ClickHouse 和 schema。 现有 ClickHouse 用户、自定义事件管道 不包含 ClickHouse，用户必须自行管理数据摄取和 schema HyperDX Only