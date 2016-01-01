跳转到主内容
开源 ClickStack 提供多种部署选项，以适配不同的使用场景。

下文对各部署选项进行了汇总。开源快速入门指南 重点演示了第 1 种选项，此处为完整起见一并列出。

NameDescriptionSuitable ForLimitationsExample Link
All-in-One单个 Docker 容器，打包了所有 ClickStack 组件。非生产环境部署、演示、概念验证不建议用于生产环境All-in-One
Helm基于 Kubernetes 部署的官方 Helm 图表。支持 ClickHouse Cloud 和生产级扩展。在 Kubernetes 上的生产环境部署需要具备 Kubernetes 相关知识，通过 Helm 进行自定义配置Helm
Docker Compose通过 Docker Compose 单独部署每个 ClickStack 组件。本地测试、概念验证、单台服务器上的生产环境、自带 ClickHouse无容错能力，需要管理多个容器Docker Compose
HyperDX Only独立使用 HyperDX，并配合您自己的 ClickHouse 和 schema。现有 ClickHouse 用户、自定义事件管道不包含 ClickHouse，用户必须自行管理数据摄取和 schemaHyperDX Only
Local Mode Only完全在浏览器中运行并使用本地存储。无后端或持久化。演示、调试、与 HyperDX 集成的开发无认证、无持久化、无告警、仅限单用户使用Local Mode Only