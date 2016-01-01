HyperDX 仅限

这个选项是为已经运行的 ClickHouse 实例并填充了可观察性或事件数据的用户设计的。

HyperDX 可以独立于其余堆栈使用，并且与任何数据架构兼容 - 不仅仅是 OpenTelemetry (OTel)。这使得它适用于已经在 ClickHouse 上构建的自定义可观察性管道。

要启用完整功能，您必须提供一个 MongoDB 实例来存储应用程序状态，包括仪表板、保存的搜索、用户设置和警报。

在这种模式下，数据摄取完全由用户负责。您可以使用自己托管的 OpenTelemetry 收集器、从客户端库直接摄取、ClickHouse 原生表引擎（如 Kafka 或 S3）、ETL 管道或管理的摄取服务（如 ClickPipes）将数据导入 ClickHouse。此方法提供了最大的灵活性，适合那些已经在操作 ClickHouse 的团队，并希望在其上层叠加 HyperDX 进行可视化、搜索和警报。

现有的 ClickHouse 用户

自定义事件管道

使用 Docker 部署 运行以下命令，根据需要修改 YOUR_MONGODB_URI 。 访问 HyperDX 用户界面 访问 http://localhost:8080 以访问 HyperDX 用户界面。 创建一个用户，提供符合要求的用户名和密码。 单击 Create 后，系统将提示您输入连接详细信息。 完善连接详细信息 连接到您自己的外部 ClickHouse 集群，例如 ClickHouse Cloud。 如果提示您创建源，请保留所有默认值，并在 Table 字段中填写 otel_logs 。所有其他设置应自动检测，使您可以点击 Save New Source 。 创建源 创建源需要在 ClickHouse 中存在表。如果您没有数据，我们建议部署 ClickStack OpenTelemetry 收集器以创建表。

用户可以修改 Docker Compose 配置 以实现与本指南相同的效果，从清单中删除 OTel 收集器和 ClickHouse 实例。

即使您管理自己的 OpenTelemetry 收集器，而不依赖于堆栈中的其他组件，我们仍建议使用 ClickStack 版本的收集器。这确保了使用默认架构并应用最佳实践进行摄取。

有关部署和配置独立收集器的详细信息，请参见 "使用 OpenTelemetry 摄取"。