HyperDX 仅限
这个选项是为已经运行的 ClickHouse 实例并填充了可观察性或事件数据的用户设计的。
HyperDX 可以独立于其余堆栈使用，并且与任何数据架构兼容 - 不仅仅是 OpenTelemetry (OTel)。这使得它适用于已经在 ClickHouse 上构建的自定义可观察性管道。
要启用完整功能，您必须提供一个 MongoDB 实例来存储应用程序状态，包括仪表板、保存的搜索、用户设置和警报。
在这种模式下，数据摄取完全由用户负责。您可以使用自己托管的 OpenTelemetry 收集器、从客户端库直接摄取、ClickHouse 原生表引擎（如 Kafka 或 S3）、ETL 管道或管理的摄取服务（如 ClickPipes）将数据导入 ClickHouse。此方法提供了最大的灵活性，适合那些已经在操作 ClickHouse 的团队，并希望在其上层叠加 HyperDX 进行可视化、搜索和警报。
适合
- 现有的 ClickHouse 用户
- 自定义事件管道
部署步骤
使用 Docker 部署
运行以下命令，根据需要修改
YOUR_MONGODB_URI。
访问 HyperDX 用户界面
访问 http://localhost:8080 以访问 HyperDX 用户界面。
创建一个用户，提供符合要求的用户名和密码。
单击
Create 后，系统将提示您输入连接详细信息。
完善连接详细信息
连接到您自己的外部 ClickHouse 集群，例如 ClickHouse Cloud。
如果提示您创建源，请保留所有默认值，并在
Table 字段中填写
otel_logs。所有其他设置应自动检测，使您可以点击
Save New Source。
创建源需要在 ClickHouse 中存在表。如果您没有数据，我们建议部署 ClickStack OpenTelemetry 收集器以创建表。
使用 Docker Compose
用户可以修改 Docker Compose 配置 以实现与本指南相同的效果，从清单中删除 OTel 收集器和 ClickHouse 实例。
ClickStack OpenTelemetry 收集器
即使您管理自己的 OpenTelemetry 收集器，而不依赖于堆栈中的其他组件，我们仍建议使用 ClickStack 版本的收集器。这确保了使用默认架构并应用最佳实践进行摄取。
有关部署和配置独立收集器的详细信息，请参见 "使用 OpenTelemetry 摄取"。