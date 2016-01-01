Helm（v1.x）
ClickStack 的 helm 图表可在这里找到，并且是生产环境部署的推荐方式。
默认情况下，Helm 图表会部署所有核心组件，包括：
- ClickHouse
- HyperDX
- OpenTelemetry (OTel collector)
- MongoDB (用于持久化应用状态)
不过，它也可以轻松自定义，以集成现有的 ClickHouse 部署，例如托管在 ClickHouse Cloud 中的部署。
该图表支持 Kubernetes 的标准最佳实践，包括：
- 通过
values.yaml提供针对不同环境的配置
- 资源限制和 pod (容器组) 级别的伸缩
- TLS 和入口配置
- Secret 管理和身份验证配置
适用场景
- 概念验证
- 生产环境
部署步骤
添加 ClickStack Helm 仓库
添加 ClickStack Helm 仓库：
安装 ClickStack
要使用默认值安装 ClickStack Chart：
验证安装
验证安装：
当所有 Pod (容器组) 都已就绪后，继续下一步。
进入界面
访问 http://localhost:8080 以打开 HyperDX 界面。
创建用户，并提供符合要求的用户名和密码。
点击
Create 后，将为通过 Helm 图表部署的 ClickHouse 实例创建数据源。
您可以重写连接到集成 ClickHouse 实例的默认连接配置。有关详细信息，请参阅"使用 ClickHouse Cloud"。
自定义值 (可选)
您可以使用
--set 标志来自定义设置。例如：
或者，直接编辑
values.yaml。如需获取默认值：
配置示例：
使用 Secret (可选)
如需处理 API 密钥或数据库凭据等敏感数据，请使用 Kubernetes Secret。HyperDX Helm 图表提供了默认的 Secret 文件，您可以根据需要修改并将其应用到集群中。
使用预配置的 Secret
Helm 图表包含一个默认的 Secret 模板，位于
charts/clickstack/templates/secrets.yaml。此文件提供了管理 Secret 的基础结构。
如果您需要手动应用 Secret，请修改并应用提供的
secrets.yaml 模板：
将该 Secret 应用到集群中：
创建自定义 Secret
如果您愿意，也可以手动创建自定义 Kubernetes Secret：
引用 Secret
要在
values.yaml 中引用 Secret：
有关 API 密钥设置的详细说明 (包括多种配置方法和 pod (容器组) 重启步骤) ，请参阅 API 密钥设置指南。
ClickHouse Cloud 的使用
如果使用 ClickHouse Cloud，请禁用通过 Helm 图表部署的 ClickHouse 实例，并指定 ClickHouse Cloud 凭据：
或者，使用
values.yaml 文件：
对于采用基于 Secret 的配置、外部 OTel collector 或精简部署的生产环境，请参阅部署选项指南。
生产环境说明
默认情况下，此 图表 还会安装 ClickHouse 和 OTel collector。不过，在生产环境中，建议分别管理 ClickHouse 和 OTel collector。
要禁用 ClickHouse 和 OTel collector，请设置以下值：
任务配置
默认情况下，图表配置中有一个以 CronJob 形式运行的任务，负责检查是否应触发告警。以下是其配置选项：
|参数
|说明
|默认值
tasks.enabled
|在集群中启用/禁用 cron 任务。默认情况下，HyperDX 镜像会在进程内运行 cron 任务。如果你希望在集群中使用单独的 cron 任务，请将其设为 true。
false
tasks.checkAlerts.schedule
check-alerts 任务的 Cron 调度计划
*/1 * * * *
tasks.checkAlerts.resources
check-alerts 任务的资源请求和限制
|参见
values.yaml
升级 图表
要升级到新版本：
要查看可用的 图表 版本：
如果要迁移到基于 v2.x 子图表 的图表，请参阅升级指南获取迁移说明。这是一项破坏性变更，不支持原地执行
helm upgrade。
卸载 ClickStack
删除该部署：
这会删除与该发布相关的所有资源，但持久化数据 (如有) 可能仍会保留。
故障排查
查看日志
调试安装失败
验证部署
JSON 类型支持
ClickStack 中的 JSON 类型支持目前为 Beta 功能。虽然 JSON 类型本身在 ClickHouse 25.3+ 中已经可以用于生产环境，但其在 ClickStack 中的集成仍在积极开发中，可能存在功能限制、未来变更或缺陷。
从
2.0.4 版本开始，ClickStack 对 JSON 类型 提供 Beta 支持。
关于此类型的优势，请参见 JSON 类型的优势。
要启用对 JSON 类型的支持，你必须设置以下环境变量：
OTEL_AGENT_FEATURE_GATE_ARG='--feature-gates=clickhouse.json'- 在 OTel collector 中启用支持，确保使用 JSON 类型创建模式（schema）。
BETA_CH_OTEL_JSON_SCHEMA_ENABLED=true（仅适用于 ClickStack 开源版）- 在 ClickStack UI 应用中启用支持，允许查询 JSON 数据。
您可以通过参数或
values.yaml 设置这些环境变量，例如：
values.yaml
或使用
--set：
相关文档
v1.x 部署指南
- 部署选项 (v1.x) - 外部 ClickHouse、OTel collector 和精简部署
- 配置指南 (v1.x) - API 密钥、Secrets 和入口配置
- Cloud 部署 (v1.x) - GKE、EKS、AKS 配置和生产环境最佳实践
v2.x 文档
- Helm (v2.x) - v2.x 部署指南
- 升级指南 - 从 v1.x 升级到 v2.x
更多资源
- ClickStack 入门指南 - ClickStack 简介
- ClickStack Helm 图表代码仓库 - 图表源码和 values 参考
- Kubernetes 文档 - Kubernetes 参考文档
- Helm 文档 - Helm 参考文档