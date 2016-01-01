Helm（v1.x）

如需处理 API 密钥或数据库凭据等敏感数据，请使用 Kubernetes Secret。HyperDX Helm 图表提供了默认的 Secret 文件，您可以根据需要修改并将其应用到集群中。

Helm 图表包含一个默认的 Secret 模板，位于 charts/clickstack/templates/secrets.yaml 。此文件提供了管理 Secret 的基础结构。

如果您需要手动应用 Secret，请修改并应用提供的 secrets.yaml 模板：

apiVersion: v1 kind: Secret metadata: name: hyperdx-secret annotations: "helm.sh/resource-policy": keep type: Opaque data: API_KEY: <base64-encoded-api-key>

将该 Secret 应用到集群中：

kubectl apply -f secrets.yaml

如果您愿意，也可以手动创建自定义 Kubernetes Secret：

kubectl create secret generic hyperdx-secret \ --from-literal=API_KEY=my-secret-api-key

要在 values.yaml 中引用 Secret：

hyperdx: apiKey: valueFrom: secretKeyRef: name: hyperdx-secret key: API_KEY