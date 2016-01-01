Helm 升级指南

这个指南介绍如何从 inline-template ClickStack Helm 图表 (v1.x) 迁移到基于子图表的架构 (v2.x) 。这是一项破坏性变更：它会将手动编写的 Kubernetes 资源替换为由 operator 管理的 MongoDB 和 ClickHouse 自定义资源，并使用官方的 OpenTelemetry Collector Helm 图表。

破坏性变更 v2.x 图表与 v1.x 不向后兼容，不支持就地执行 helm upgrade 。我们建议在现有部署旁进行一次全新安装并迁移数据，而不是尝试就地升级。

升级前请备份数据 (MongoDB、ClickHouse PVC)

检查当前 values.yaml 中的重写配置——大多数键已迁移或重命名

v2.x 图表 采用分两阶段安装的方式。必须先安装 Operators (用于注册 CRD) ，再安装主图表 (用于创建 CR) ：

# Phase 1: Install operators and CRDs helm install clickstack-operators clickstack/clickstack-operators # Phase 2: Install ClickStack helm install my-clickstack clickstack/clickstack

按相反的顺序卸载：

helm uninstall my-clickstack helm uninstall clickstack-operators

由 MongoDB 和 ClickHouse Operator 创建的 PersistentVolumeClaims 不会 在执行 helm uninstall 时被删除。这是有意这样设计的，以防止意外数据丢失。要在卸载后清理 PVC，请参阅：

global.storageClassName 和 global.keepPVC 已移除。现在，存储类直接在各 operator 的 CR spec 中配置：

mongodb: spec: statefulSet: spec: volumeClaimTemplates: - spec: storageClassName: "fast-ssd" clickhouse: keeper: spec: dataVolumeClaimSpec: storageClassName: "fast-ssd" cluster: spec: dataVolumeClaimSpec: storageClassName: "fast-ssd"

Component Before (v1.x) After (v2.x) MongoDB 内联部署 + Service + PVC 由 MongoDB Kubernetes Operator (MCK) 管理的 MongoDBCommunity CR ClickHouse 内联部署 + Service + ConfigMaps + PVCs 由 ClickHouse Operator 管理的 ClickHouseCluster + KeeperCluster CR OTel collector 内联部署 + Service ( otel.* 块) 官方 OpenTelemetry Collector Helm 图表 ( otel-collector: 子图表) HyperDX values hyperdx.* 下的扁平键，以及顶层的 tasks: 和 appUrl 在 hyperdx.* 下按 K8s 资源类型重新组织 (见下文) hdx-oss-v2 已弃用的旧版图表 已完全移除

hyperdx: 块现已按 Kubernetes 资源类型重新组织：

hyperdx: ports: # Shared port numbers (Deployment, Service, ConfigMap, Ingress) api: 8000 app: 3000 opamp: 4320 frontendUrl: "http://localhost:3000" # Replaces the removed appUrl config: # → clickstack-config ConfigMap (non-sensitive env vars) APP_PORT: "3000" HYPERDX_LOG_LEVEL: "info" secrets: # → clickstack-secret Secret (sensitive env vars) HYPERDX_API_KEY: "..." CLICKHOUSE_PASSWORD: "otelcollectorpass" CLICKHOUSE_APP_PASSWORD: "hyperdx" MONGODB_PASSWORD: "hyperdx" deployment: # K8s Deployment spec (image, replicas, probes, etc.) service: # K8s Service spec (type, annotations) ingress: # K8s Ingress spec (host, tls, annotations) podDisruptionBudget: # K8s PDB spec tasks: # K8s CronJob specs (previously top-level tasks:)

变更前 (v1.x) 变更后 (v2.x) appUrl 已移除。请改用 hyperdx.frontendUrl (默认值为 http://localhost:3000 ) tasks.* (top-level) hyperdx.tasks.* mongodb.password hyperdx.secrets.MONGODB_PASSWORD clickhouse.config.users.appUserPassword hyperdx.secrets.CLICKHOUSE_APP_PASSWORD clickhouse.config.users.otelUserPassword hyperdx.secrets.CLICKHOUSE_PASSWORD otel.* env 重写 hyperdx.config.* (非敏感) 和 hyperdx.secrets.* (敏感信息)

现在，所有环境变量都统一通过两个名称固定的资源进行传递，HyperDX 部署 以及 OTel collector 都通过 envFrom 共享这两个资源：

clickstack-config ConfigMap —— 由 hyperdx.config 生成

ConfigMap —— 由 生成 clickstack-secret Secret —— 由 hyperdx.secrets 生成

不再单独提供 OTel 专用的 ConfigMap。两个工作负载都从相同的来源读取配置。

以下 mongodb.* 配置项已被移除：

# REMOVED — do not use mongodb: image: "..." port: 27017 strategy: ... nodeSelector: {} tolerations: [] livenessProbe: ... readinessProbe: ... persistence: enabled: true dataSize: 10Gi

MongoDB 现在由 MCK Operator 通过 MongoDBCommunity 自定义资源进行管理。CR 规格会根据 mongodb.spec 原样生成：

mongodb: enabled: true spec: members: 1 type: ReplicaSet version: "5.0.32" security: authentication: modes: ["SCRAM"] users: - name: hyperdx db: hyperdx passwordSecretRef: name: '{{ include "clickstack.mongodb.fullname" . }}-password' roles: - name: dbOwner db: hyperdx - name: clusterMonitor db: admin scramCredentialsSecretName: '{{ include "clickstack.mongodb.fullname" . }}-scram' additionalMongodConfig: storage.wiredTiger.engineConfig.journalCompressor: zlib

MongoDB 密码在 hyperdx.secrets.MONGODB_PASSWORD 中设置 (而不是 mongodb.password ) 。密码 Secret 和 mongoUri 模板会自动引用该值。

如需启用持久化，请在 mongodb.spec 中添加一个 statefulSet 块：

mongodb: spec: statefulSet: spec: volumeClaimTemplates: - metadata: name: data-volume spec: accessModes: ["ReadWriteOnce"] storageClassName: "your-storage-class" resources: requests: storage: 10Gi

MCK operator 子图表在 mongodb-operator: 下进行配置 (不是 mongodb-kubernetes: ) 。有关所有可用的 CRD 字段，请参阅 MCK 文档。

以下 clickhouse.* 配置项已不再使用：

# REMOVED — do not use clickhouse: image: "..." terminationGracePeriodSeconds: 90 resources: {} livenessProbe: ... readinessProbe: ... startupProbe: ... nodeSelector: {} tolerations: [] service: type: ClusterIP annotations: {} persistence: enabled: true dataSize: 10Gi logSize: 5Gi config: clusterCidrs: [...] users: appUserPassword: "..." otelUserPassword: "..." otelUserName: "..."

ClickHouse 现在由 ClickHouse Operator 通过 ClickHouseCluster 和 KeeperCluster 自定义资源进行管理。这两个 CR 的规范都会直接根据 values 原样渲染：

clickhouse: enabled: true port: 8123 nativePort: 9000 prometheus: enabled: true port: 9363 keeper: spec: replicas: 1 dataVolumeClaimSpec: accessModes: ["ReadWriteOnce"] resources: requests: storage: 5Gi cluster: spec: replicas: 1 shards: 1 keeperClusterRef: name: '{{ include "clickstack.clickhouse.keeper" . }}' dataVolumeClaimSpec: accessModes: ["ReadWriteOnce"] resources: requests: storage: 10Gi settings: extraUsersConfig: users: app: password: '{{ .Values.hyperdx.secrets.CLICKHOUSE_APP_PASSWORD }}' otelcollector: password: '{{ .Values.hyperdx.secrets.CLICKHOUSE_PASSWORD }}' extraConfig: max_connections: 4096 keep_alive_timeout: 64 max_concurrent_queries: 100

ClickHouse 用户凭据现在从 hyperdx.secrets 中获取 (而非 clickhouse.config.users ) 。集群规范使用模板表达式来引用这些凭据。

ClickHouse Operator 子图表在 clickhouse-operator: 下配置。Webhook 和 cert-manager 默认处于禁用状态。有关所有可用 CRD 字段的信息，请参阅operator configuration guide。

整个 otel: 块已被移除：

# REMOVED — do not use otel: enabled: true image: ... replicas: 1 resources: {} clickhouseEndpoint: ... clickhouseUser: ... clickhousePassword: ... clickhouseDatabase: "default" opampServerUrl: ... port: 13133 nativePort: 24225 grpcPort: 4317 httpPort: 4318 healthPort: 8888 env: [] customConfig: ...

OTel collector 现通过官方 OpenTelemetry Collector Helm 图表中的 otel-collector: 子图表进行部署。不再有父图表 otel: 这一层封装——请直接配置该子图表。

环境变量 (ClickHouse 端点、OpAMP URL 等) 通过统一的 clickstack-config ConfigMap 和 clickstack-secret Secret 共享。该子图表的 extraEnvsFrom 已预先接好线：

otel-collector: enabled: true mode: deployment image: repository: docker.clickhouse.com/clickhouse/clickstack-otel-collector tag: "" extraEnvsFrom: - configMapRef: name: clickstack-config - secretRef: name: clickstack-secret ports: otlp: enabled: true containerPort: 4317 servicePort: 4317 otlp-http: enabled: true containerPort: 4318 servicePort: 4318

如需设置资源 (此前为 otel.resources ) ：

otel-collector: resources: requests: memory: "128Mi" cpu: "100m" limits: memory: "256Mi" cpu: "200m"

要设置副本数 (之前为 otel.replicas ) ：

otel-collector: replicaCount: 3

如需设置 nodeSelector/tolerations (此前为 otel.nodeSelector / otel.tolerations ) ：

otel-collector: nodeSelector: node-role: monitoring tolerations: - key: monitoring operator: Equal value: otel effect: NoSchedule

有关所有可用的子图表配置值，请参阅 OpenTelemetry collector Helm 图表。

以下部分不会受到此次迁移的影响：

global.* (imageRegistry, imagePullSecrets)

对于全新安装，无需执行任何特殊步骤。默认值开箱即用。

对于现有 release 的就地升级，请注意：

这些 operator (MCK、ClickHouse Operator) 会作为新的部署安装到你的命名空间中 现有的 MongoDB 部署和 ClickHouse 部署会被 Helm 删除 (它们已不再包含在图表的模板中) 这些 operator 会创建新的 StatefulSets 来管理 MongoDB 和 ClickHouse 旧图表中的 PVC 不会被 operator 管理的 StatefulSets 自动复用

我们建议在现有部署旁边执行一次全新安装并迁移数据，而不是进行就地升级。