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Helm 升级指南

这个指南介绍如何从 inline-template ClickStack Helm 图表 (v1.x) 迁移到基于子图表的架构 (v2.x) 。这是一项破坏性变更：它会将手动编写的 Kubernetes 资源替换为由 operator 管理的 MongoDB 和 ClickHouse 自定义资源，并使用官方的 OpenTelemetry Collector Helm 图表。

破坏性变更

v2.x 图表与 v1.x 向后兼容，不支持就地执行 helm upgrade。我们建议在现有部署旁进行一次全新安装并迁移数据，而不是尝试就地升级。

前提条件

  • 升级前请备份数据 (MongoDB、ClickHouse PVC)
  • 检查当前 values.yaml 中的重写配置——大多数键已迁移或重命名

分两阶段安装

v2.x 图表 采用分两阶段安装的方式。必须先安装 Operators (用于注册 CRD) ，再安装主图表 (用于创建 CR) ：

# Phase 1: Install operators and CRDs
helm install clickstack-operators clickstack/clickstack-operators

# Phase 2: Install ClickStack
helm install my-clickstack clickstack/clickstack

按相反的顺序卸载：

helm uninstall my-clickstack
helm uninstall clickstack-operators

数据持久化

由 MongoDB 和 ClickHouse Operator 创建的 PersistentVolumeClaims 不会 在执行 helm uninstall 时被删除。这是有意这样设计的，以防止意外数据丢失。要在卸载后清理 PVC，请参阅：

存储类

global.storageClassNameglobal.keepPVC 已移除。现在，存储类直接在各 operator 的 CR spec 中配置：

mongodb:
  spec:
    statefulSet:
      spec:
        volumeClaimTemplates:
          - spec:
              storageClassName: "fast-ssd"

clickhouse:
  keeper:
    spec:
      dataVolumeClaimSpec:
        storageClassName: "fast-ssd"
  cluster:
    spec:
      dataVolumeClaimSpec:
        storageClassName: "fast-ssd"

变更内容

ComponentBefore (v1.x)After (v2.x)
MongoDB内联部署 + Service + PVCMongoDB Kubernetes Operator (MCK) 管理的 MongoDBCommunity CR
ClickHouse内联部署 + Service + ConfigMaps + PVCsClickHouse Operator 管理的 ClickHouseCluster + KeeperCluster CR
OTel collector内联部署 + Service (otel.* 块)官方 OpenTelemetry Collector Helm 图表 (otel-collector: 子图表)
HyperDX valueshyperdx.* 下的扁平键，以及顶层的 tasks:appUrlhyperdx.* 下按 K8s 资源类型重新组织 (见下文)
hdx-oss-v2已弃用的旧版图表已完全移除

HyperDX values 重新组织

hyperdx: 块现已按 Kubernetes 资源类型重新组织：

hyperdx:
  ports:          # Shared port numbers (Deployment, Service, ConfigMap, Ingress)
    api: 8000
    app: 3000
    opamp: 4320

  frontendUrl: "http://localhost:3000"   # Replaces the removed appUrl

  config:         # → clickstack-config ConfigMap (non-sensitive env vars)
    APP_PORT: "3000"
    HYPERDX_LOG_LEVEL: "info"

  secrets:        # → clickstack-secret Secret (sensitive env vars)
    HYPERDX_API_KEY: "..."
    CLICKHOUSE_PASSWORD: "otelcollectorpass"
    CLICKHOUSE_APP_PASSWORD: "hyperdx"
    MONGODB_PASSWORD: "hyperdx"

  deployment:     # K8s Deployment spec (image, replicas, probes, etc.)
  service:        # K8s Service spec (type, annotations)
  ingress:        # K8s Ingress spec (host, tls, annotations)
  podDisruptionBudget:  # K8s PDB spec
  tasks:          # K8s CronJob specs (previously top-level tasks:)

关键调整

变更前 (v1.x)变更后 (v2.x)
appUrl已移除。请改用 hyperdx.frontendUrl (默认值为 http://localhost:3000)
tasks.* (top-level)hyperdx.tasks.*
mongodb.passwordhyperdx.secrets.MONGODB_PASSWORD
clickhouse.config.users.appUserPasswordhyperdx.secrets.CLICKHOUSE_APP_PASSWORD
clickhouse.config.users.otelUserPasswordhyperdx.secrets.CLICKHOUSE_PASSWORD
otel.* env 重写hyperdx.config.* (非敏感) 和 hyperdx.secrets.* (敏感信息)

统一的 ConfigMap 和 Secret

现在，所有环境变量都统一通过两个名称固定的资源进行传递，HyperDX 部署 以及 OTel collector 都通过 envFrom 共享这两个资源：

  • clickstack-config ConfigMap —— 由 hyperdx.config 生成
  • clickstack-secret Secret —— 由 hyperdx.secrets 生成

不再单独提供 OTel 专用的 ConfigMap。两个工作负载都从相同的来源读取配置。

MongoDB 迁移

已移除的值

以下 mongodb.* 配置项已被移除：

# REMOVED — do not use
mongodb:
  image: "..."
  port: 27017
  strategy: ...
  nodeSelector: {}
  tolerations: []
  livenessProbe: ...
  readinessProbe: ...
  persistence:
    enabled: true
    dataSize: 10Gi

新的 values

MongoDB 现在由 MCK Operator 通过 MongoDBCommunity 自定义资源进行管理。CR 规格会根据 mongodb.spec 原样生成：

mongodb:
  enabled: true
  spec:
    members: 1
    type: ReplicaSet
    version: "5.0.32"
    security:
      authentication:
        modes: ["SCRAM"]
    users:
      - name: hyperdx
        db: hyperdx
        passwordSecretRef:
          name: '{{ include "clickstack.mongodb.fullname" . }}-password'
        roles:
          - name: dbOwner
            db: hyperdx
          - name: clusterMonitor
            db: admin
        scramCredentialsSecretName: '{{ include "clickstack.mongodb.fullname" . }}-scram'
    additionalMongodConfig:
      storage.wiredTiger.engineConfig.journalCompressor: zlib

MongoDB 密码在 hyperdx.secrets.MONGODB_PASSWORD 中设置 (而不是 mongodb.password) 。密码 Secret 和 mongoUri 模板会自动引用该值。

如需启用持久化，请在 mongodb.spec 中添加一个 statefulSet 块：

mongodb:
  spec:
    statefulSet:
      spec:
        volumeClaimTemplates:
          - metadata:
              name: data-volume
            spec:
              accessModes: ["ReadWriteOnce"]
              storageClassName: "your-storage-class"
              resources:
                requests:
                  storage: 10Gi

MCK operator 子图表在 mongodb-operator: 下进行配置 (不是 mongodb-kubernetes:) 。有关所有可用的 CRD 字段，请参阅 MCK 文档

ClickHouse 迁移

已移除的配置项

以下 clickhouse.* 配置项已不再使用：

# REMOVED — do not use
clickhouse:
  image: "..."
  terminationGracePeriodSeconds: 90
  resources: {}
  livenessProbe: ...
  readinessProbe: ...
  startupProbe: ...
  nodeSelector: {}
  tolerations: []
  service:
    type: ClusterIP
    annotations: {}
  persistence:
    enabled: true
    dataSize: 10Gi
    logSize: 5Gi
  config:
    clusterCidrs: [...]
    users:
      appUserPassword: "..."
      otelUserPassword: "..."
      otelUserName: "..."

新增 values

ClickHouse 现在由 ClickHouse Operator 通过 ClickHouseClusterKeeperCluster 自定义资源进行管理。这两个 CR 的规范都会直接根据 values 原样渲染：

clickhouse:
  enabled: true
  port: 8123
  nativePort: 9000
  prometheus:
    enabled: true
    port: 9363
  keeper:
    spec:
      replicas: 1
      dataVolumeClaimSpec:
        accessModes: ["ReadWriteOnce"]
        resources:
          requests:
            storage: 5Gi
  cluster:
    spec:
      replicas: 1
      shards: 1
      keeperClusterRef:
        name: '{{ include "clickstack.clickhouse.keeper" . }}'
      dataVolumeClaimSpec:
        accessModes: ["ReadWriteOnce"]
        resources:
          requests:
            storage: 10Gi
      settings:
        extraUsersConfig:
          users:
            app:
              password: '{{ .Values.hyperdx.secrets.CLICKHOUSE_APP_PASSWORD }}'
            otelcollector:
              password: '{{ .Values.hyperdx.secrets.CLICKHOUSE_PASSWORD }}'
        extraConfig:
          max_connections: 4096
          keep_alive_timeout: 64
          max_concurrent_queries: 100

ClickHouse 用户凭据现在从 hyperdx.secrets 中获取 (而非 clickhouse.config.users) 。集群规范使用模板表达式来引用这些凭据。

ClickHouse Operator 子图表在 clickhouse-operator: 下配置。Webhook 和 cert-manager 默认处于禁用状态。有关所有可用 CRD 字段的信息，请参阅operator configuration guide

OTel collector 迁移

已移除的配置项

整个 otel: 块已被移除：

# REMOVED — do not use
otel:
  enabled: true
  image: ...
  replicas: 1
  resources: {}
  clickhouseEndpoint: ...
  clickhouseUser: ...
  clickhousePassword: ...
  clickhouseDatabase: "default"
  opampServerUrl: ...
  port: 13133
  nativePort: 24225
  grpcPort: 4317
  httpPort: 4318
  healthPort: 8888
  env: []
  customConfig: ...

新增值

OTel collector 现通过官方 OpenTelemetry Collector Helm 图表中的 otel-collector: 子图表进行部署。不再有父图表 otel: 这一层封装——请直接配置该子图表。

环境变量 (ClickHouse 端点、OpAMP URL 等) 通过统一的 clickstack-config ConfigMap 和 clickstack-secret Secret 共享。该子图表的 extraEnvsFrom 已预先接好线：

otel-collector:
  enabled: true
  mode: deployment
  image:
    repository: docker.clickhouse.com/clickhouse/clickstack-otel-collector
    tag: ""
  extraEnvsFrom:
    - configMapRef:
        name: clickstack-config
    - secretRef:
        name: clickstack-secret
  ports:
    otlp:
      enabled: true
      containerPort: 4317
      servicePort: 4317
    otlp-http:
      enabled: true
      containerPort: 4318
      servicePort: 4318

如需设置资源 (此前为 otel.resources) ：

otel-collector:
  resources:
    requests:
      memory: "128Mi"
      cpu: "100m"
    limits:
      memory: "256Mi"
      cpu: "200m"

要设置副本数 (之前为 otel.replicas) ：

otel-collector:
  replicaCount: 3

如需设置 nodeSelector/tolerations (此前为 otel.nodeSelector/otel.tolerations) ：

otel-collector:
  nodeSelector:
    node-role: monitoring
  tolerations:
    - key: monitoring
      operator: Equal
      value: otel
      effect: NoSchedule

有关所有可用的子图表配置值，请参阅 OpenTelemetry collector Helm 图表

保持不变的值

以下部分不会受到此次迁移的影响：

  • global.* (imageRegistry, imagePullSecrets)

全新安装 vs. 就地升级

对于全新安装，无需执行任何特殊步骤。默认值开箱即用。

对于现有 release 的就地升级，请注意：

  1. 这些 operator (MCK、ClickHouse Operator) 会作为新的部署安装到你的命名空间中
  2. 现有的 MongoDB 部署和 ClickHouse 部署会被 Helm 删除 (它们已不再包含在图表的模板中)
  3. 这些 operator 会创建新的 StatefulSets 来管理 MongoDB 和 ClickHouse
  4. 旧图表中的 PVC 不会被 operator 管理的 StatefulSets 自动复用

我们建议在现有部署旁边执行一次全新安装并迁移数据，而不是进行就地升级。

后续步骤