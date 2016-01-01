Helm 升级指南
这个指南介绍如何从 inline-template ClickStack Helm 图表 (v1.x) 迁移到基于子图表的架构 (v2.x) 。这是一项破坏性变更：它会将手动编写的 Kubernetes 资源替换为由 operator 管理的 MongoDB 和 ClickHouse 自定义资源，并使用官方的 OpenTelemetry Collector Helm 图表。
v2.x 图表与 v1.x 不向后兼容，不支持就地执行
helm upgrade。我们建议在现有部署旁进行一次全新安装并迁移数据，而不是尝试就地升级。
前提条件
- 升级前请备份数据 (MongoDB、ClickHouse PVC)
- 检查当前
values.yaml中的重写配置——大多数键已迁移或重命名
分两阶段安装
v2.x 图表 采用分两阶段安装的方式。必须先安装 Operators (用于注册 CRD) ，再安装主图表 (用于创建 CR) ：
按相反的顺序卸载：
数据持久化
由 MongoDB 和 ClickHouse Operator 创建的 PersistentVolumeClaims 不会 在执行
helm uninstall 时被删除。这是有意这样设计的，以防止意外数据丢失。要在卸载后清理 PVC，请参阅：
存储类
global.storageClassName 和
global.keepPVC 已移除。现在，存储类直接在各 operator 的 CR spec 中配置：
变更内容
|Component
|Before (v1.x)
|After (v2.x)
|MongoDB
|内联部署 + Service + PVC
|由 MongoDB Kubernetes Operator (MCK) 管理的
MongoDBCommunity CR
|ClickHouse
|内联部署 + Service + ConfigMaps + PVCs
|由 ClickHouse Operator 管理的
ClickHouseCluster +
KeeperCluster CR
|OTel collector
|内联部署 + Service (
otel.* 块)
|官方 OpenTelemetry Collector Helm 图表 (
otel-collector: 子图表)
|HyperDX values
hyperdx.* 下的扁平键，以及顶层的
tasks: 和
appUrl
|在
hyperdx.* 下按 K8s 资源类型重新组织 (见下文)
|hdx-oss-v2
|已弃用的旧版图表
|已完全移除
HyperDX values 重新组织
hyperdx: 块现已按 Kubernetes 资源类型重新组织：
关键调整
|变更前 (v1.x)
|变更后 (v2.x)
appUrl
|已移除。请改用
hyperdx.frontendUrl (默认值为
http://localhost:3000)
tasks.* (top-level)
hyperdx.tasks.*
mongodb.password
hyperdx.secrets.MONGODB_PASSWORD
clickhouse.config.users.appUserPassword
hyperdx.secrets.CLICKHOUSE_APP_PASSWORD
clickhouse.config.users.otelUserPassword
hyperdx.secrets.CLICKHOUSE_PASSWORD
otel.* env 重写
hyperdx.config.* (非敏感) 和
hyperdx.secrets.* (敏感信息)
统一的 ConfigMap 和 Secret
现在，所有环境变量都统一通过两个名称固定的资源进行传递，HyperDX 部署 以及 OTel collector 都通过
envFrom 共享这两个资源：
clickstack-configConfigMap —— 由
hyperdx.config生成
clickstack-secretSecret —— 由
hyperdx.secrets生成
不再单独提供 OTel 专用的 ConfigMap。两个工作负载都从相同的来源读取配置。
MongoDB 迁移
已移除的值
以下
mongodb.* 配置项已被移除：
新的 values
MongoDB 现在由 MCK Operator 通过
MongoDBCommunity 自定义资源进行管理。CR 规格会根据
mongodb.spec 原样生成：
MongoDB 密码在
hyperdx.secrets.MONGODB_PASSWORD 中设置 (而不是
mongodb.password) 。密码 Secret 和
mongoUri 模板会自动引用该值。
如需启用持久化，请在
mongodb.spec 中添加一个
statefulSet 块：
MCK operator 子图表在
mongodb-operator: 下进行配置 (不是
mongodb-kubernetes:) 。有关所有可用的 CRD 字段，请参阅 MCK 文档。
ClickHouse 迁移
已移除的配置项
以下
clickhouse.* 配置项已不再使用：
新增 values
ClickHouse 现在由 ClickHouse Operator 通过
ClickHouseCluster 和
KeeperCluster 自定义资源进行管理。这两个 CR 的规范都会直接根据 values 原样渲染：
ClickHouse 用户凭据现在从
hyperdx.secrets 中获取 (而非
clickhouse.config.users) 。集群规范使用模板表达式来引用这些凭据。
ClickHouse Operator 子图表在
clickhouse-operator: 下配置。Webhook 和 cert-manager 默认处于禁用状态。有关所有可用 CRD 字段的信息，请参阅operator configuration guide。
OTel collector 迁移
已移除的配置项
整个
otel: 块已被移除：
新增值
OTel collector 现通过官方 OpenTelemetry Collector Helm 图表中的
otel-collector: 子图表进行部署。不再有父图表
otel: 这一层封装——请直接配置该子图表。
环境变量 (ClickHouse 端点、OpAMP URL 等) 通过统一的
clickstack-config ConfigMap 和
clickstack-secret Secret 共享。该子图表的
extraEnvsFrom 已预先接好线：
如需设置资源 (此前为
otel.resources) ：
要设置副本数 (之前为
otel.replicas) ：
如需设置 nodeSelector/tolerations (此前为
otel.nodeSelector/
otel.tolerations) ：
有关所有可用的子图表配置值，请参阅 OpenTelemetry collector Helm 图表。
保持不变的值
以下部分不会受到此次迁移的影响：
global.*(imageRegistry, imagePullSecrets)
全新安装 vs. 就地升级
对于全新安装，无需执行任何特殊步骤。默认值开箱即用。
对于现有 release 的就地升级，请注意：
- 这些 operator (MCK、ClickHouse Operator) 会作为新的部署安装到你的命名空间中
- 现有的 MongoDB 部署和 ClickHouse 部署会被 Helm 删除 (它们已不再包含在图表的模板中)
- 这些 operator 会创建新的 StatefulSets 来管理 MongoDB 和 ClickHouse
- 旧图表中的 PVC 不会被 operator 管理的 StatefulSets 自动复用
我们建议在现有部署旁边执行一次全新安装并迁移数据，而不是进行就地升级。
后续步骤
- Helm 主指南 - 使用 v2.x 进行基本安装
- 配置指南 - API 密钥、Secret 和入口
- 附加清单 - 自定义 Kubernetes 对象
- ClickStack Helm 图表代码仓库 - 图表源码和 values 参考