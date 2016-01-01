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Helm 部署选项 (v1.x)

已弃用 — v1.x 图表

本页面介绍 v1.x 内联-template Helm 图表的部署选项；该图表目前处于维护模式。有关 v2.x 图表，请参阅 Helm 部署选项。如需迁移，请参阅 升级指南

本指南介绍使用 Helm 部署 ClickStack 时的进阶部署选项。有关基础安装，请参阅 Helm 部署主指南

概述

ClickStack 的 Helm 图表支持多种部署配置：

  • 完整堆栈 (默认) - 包含全部组件
  • 外部 ClickHouse - 使用现有的 ClickHouse 集群
  • 外部 OTel collector - 使用现有的 OTel 基础设施
  • 最小部署 - 仅部署 HyperDX，依赖外部组件

外部 ClickHouse

如果您已有现成的 ClickHouse 集群 (包括 ClickHouse Cloud) ，可以禁用内置 ClickHouse，并连接到外部实例。

方案 1：内联配置 (开发/测试)

此方法适用于快速测试或非生产环境：

# values-external-clickhouse.yaml
clickhouse:
  enabled: false  # Disable the built-in ClickHouse

otel:
  clickhouseEndpoint: "tcp://your-clickhouse-server:9000"
  clickhousePrometheusEndpoint: "http://your-clickhouse-server:9363"  # Optional

hyperdx:
  defaultConnections: |
    [
      {
        "name": "External ClickHouse",
        "host": "http://your-clickhouse-server:8123",
        "port": 8123,
        "username": "your-username",
        "password": "your-password"
      }
    ]

按以下配置安装：

helm install my-clickstack clickstack/clickstack -f values-external-clickhouse.yaml

选项 2：外部 Secret (推荐用于生产环境)

对于希望将凭据与 Helm 配置分开管理的生产部署：

使用 ClickHouse Cloud

如果使用 ClickHouse Cloud：

# values-clickhouse-cloud.yaml
clickhouse:
  enabled: false
  persistence:
    enabled: false

otel:
  clickhouseEndpoint: "tcp://your-cloud-instance.clickhouse.cloud:9440?secure=true"

hyperdx:
  useExistingConfigSecret: true
  existingConfigSecret: "clickhouse-cloud-config"
  existingConfigConnectionsKey: "connections.json"
  existingConfigSourcesKey: "sources.json"

外部 OTel collector

如果您已有现成的 OTel collector 基础设施：

# values-external-otel.yaml
otel:
  enabled: false  # Disable the built-in OTEL collector

hyperdx:
  otelExporterEndpoint: "http://your-otel-collector:4318"

helm install my-clickstack clickstack/clickstack -f values-external-otel.yaml

有关通过入口暴露 OTel collector 端点的说明，请参见 入口配置

最小部署

对于已有基础设施的组织，仅部署 HyperDX：

# values-minimal.yaml
clickhouse:
  enabled: false

otel:
  enabled: false

hyperdx:
  otelExporterEndpoint: "http://your-otel-collector:4318"

  # Option 1: Inline (for testing)
  defaultConnections: |
    [
      {
        "name": "External ClickHouse",
        "host": "http://your-clickhouse-server:8123",
        "port": 8123,
        "username": "your-username",
        "password": "your-password"
      }
    ]

  # Option 2: External secret (production)
  # useExistingConfigSecret: true
  # existingConfigSecret: "my-external-config"
  # existingConfigConnectionsKey: "connections.json"
  # existingConfigSourcesKey: "sources.json"

helm install my-clickstack clickstack/clickstack -f values-minimal.yaml

后续步骤