Helm 部署选项 (v1.x)
本指南介绍使用 Helm 部署 ClickStack 时的进阶部署选项。有关基础安装，请参阅 Helm 部署主指南。
概述
ClickStack 的 Helm 图表支持多种部署配置：
- 完整堆栈 (默认) - 包含全部组件
- 外部 ClickHouse - 使用现有的 ClickHouse 集群
- 外部 OTel collector - 使用现有的 OTel 基础设施
- 最小部署 - 仅部署 HyperDX，依赖外部组件
外部 ClickHouse
如果您已有现成的 ClickHouse 集群 (包括 ClickHouse Cloud) ，可以禁用内置 ClickHouse，并连接到外部实例。
方案 1：内联配置 (开发/测试)
此方法适用于快速测试或非生产环境：
按以下配置安装：
选项 2：外部 Secret (推荐用于生产环境)
对于希望将凭据与 Helm 配置分开管理的生产部署：
使用 ClickHouse Cloud
如果使用 ClickHouse Cloud：
外部 OTel collector
如果您已有现成的 OTel collector 基础设施：
有关通过入口暴露 OTel collector 端点的说明，请参见 入口配置。
最小部署
对于已有基础设施的组织，仅部署 HyperDX：
后续步骤
- 配置指南 (v1.x) - API 密钥、Secret 和入口配置
- Cloud 部署 (v1.x) - GKE、EKS 和 AKS 的特定配置
- Helm 主指南 (v1.x) - 基本安装
- 部署选项 (v2.x) - v2.x 部署选项
- 升级指南 - 从 v1.x 迁移到 v2.x