Helm 配置（v1.x）

已弃用 — v1.x Helm 图表

本页介绍 v1.x 内联模板 Helm 图表的配置。该图表目前处于维护模式。有关 v2.x 图表，请参阅 Helm 配置。如需迁移，请参阅 升级指南

本指南介绍 ClickStack Helm 部署的配置选项。有关基本安装，请参阅 Helm 部署主指南

API 密钥设置

成功部署 ClickStack 后，配置 API 密钥以启用遥测数据采集：

  1. 通过已配置的入口或服务端点访问 HyperDX 实例
  2. 登录 HyperDX 控制台，然后前往团队设置以生成或获取 API 密钥
  3. 使用以下任一方法更新部署，添加 API 密钥：

方法 1：使用 Helm upgrade 和 values 文件进行更新

将 API 密钥添加到 values.yaml 中：

hyperdx:
  apiKey: "your-api-key-here"

然后升级部署：

helm upgrade my-clickstack clickstack/clickstack -f values.yaml

方法 2：通过 Helm upgrade 命令结合 --set 参数进行更新

helm upgrade my-clickstack clickstack/clickstack --set hyperdx.apiKey="your-api-key-here"

重启 Pod (容器组) 以使变更生效

更新 API 密钥后，重启 Pod (容器组) ，以加载新配置：

kubectl rollout restart deployment my-clickstack-clickstack-app my-clickstack-clickstack-otel-collector
注意

该 Helm 图表 会自动创建一个包含您的 API 密钥的 Kubernetes secret (<release-name>-app-secrets) 。除非您想使用外部 secret，否则无需额外的 secret 配置。

Secret 管理

对于 API 密钥或数据库凭据等敏感数据，请使用 Kubernetes Secret。

使用预配置的 Secret

Helm 图表包含一个默认的 Secret 模板，位于 charts/clickstack/templates/secrets.yaml。该文件提供了用于管理 Secret 的基础结构。

如果需要手动应用 Secret，请修改并应用提供的 secrets.yaml 模板：

apiVersion: v1
kind: Secret
metadata:
  name: hyperdx-secret
  annotations:
    "helm.sh/resource-policy": keep
type: Opaque
data:
  API_KEY: <base64-encoded-api-key>

将该 Secret 应用到集群中：

kubectl apply -f secrets.yaml

创建自定义 Secret

手动创建自定义 Kubernetes Secret：

kubectl create secret generic hyperdx-secret \
  --from-literal=API_KEY=my-secret-api-key

在 values.yaml 中引用 Secret 资源

hyperdx:
  apiKey:
    valueFrom:
      secretKeyRef:
        name: hyperdx-secret
        key: API_KEY

入口设置

要通过域名对外暴露 HyperDX 界面和 API，请在 values.yaml 中启用入口。

通用入口配置

hyperdx:
  frontendUrl: "https://hyperdx.yourdomain.com"  # Must match ingress host
  ingress:
    enabled: true
    host: "hyperdx.yourdomain.com"
重要配置说明

hyperdx.frontendUrl 应与入口主机名保持一致，并包含协议 (例如：https://hyperdx.yourdomain.com) 。这样可确保所有生成的链接、Cookie 和重定向都能正常工作。

启用 TLS (HTTPS)

要通过 HTTPS 保护您的部署：

1. 使用证书和密钥创建 TLS Secret：

kubectl create secret tls hyperdx-tls \
  --cert=path/to/tls.crt \
  --key=path/to/tls.key

2. 在入口配置中启用 TLS：

hyperdx:
  ingress:
    enabled: true
    host: "hyperdx.yourdomain.com"
    tls:
      enabled: true
      tlsSecretName: "hyperdx-tls"

入口配置示例

以下是生成的入口资源示例，供参考：

apiVersion: networking.k8s.io/v1
kind: Ingress
metadata:
  name: hyperdx-app-ingress
  annotations:
    nginx.ingress.kubernetes.io/rewrite-target: /$1
    nginx.ingress.kubernetes.io/use-regex: "true"
spec:
  ingressClassName: nginx
  rules:
    - host: hyperdx.yourdomain.com
      http:
        paths:
          - path: /(.*)
            pathType: ImplementationSpecific
            backend:
              service:
                name: my-clickstack-clickstack-app
                port:
                  number: 3000
  tls:
    - hosts:
        - hyperdx.yourdomain.com
      secretName: hyperdx-tls

常见入口问题

路径与重写配置：

  • 对于 Next.js 和其他 SPA，始终应按上文所示使用 Regex 路径和重写注解
  • 不要只使用 path: / 而不配置重写，否则会导致静态资源无法正常提供

frontendUrlingress.host 不一致：

  • 如果两者不一致，可能会导致 cookie、重定向和资源加载出现问题

TLS 配置不当：

  • 确保你的 TLS secret 有效，并且已在入口中被正确引用
  • 如果已启用 TLS，但你仍通过 HTTP 访问应用，浏览器可能会阻止不安全内容

入口控制器版本：

  • 某些功能 (例如 Regex 路径和重写) 需要较新的 nginx 入口控制器版本
  • 使用以下命令检查版本：
kubectl -n ingress-nginx get pods -l app.kubernetes.io/name=ingress-nginx -o jsonpath="{.items[0].spec.containers[0].image}"

OTel collector 入口

如果您需要通过入口对外暴露 OTel collector 端点 (用于追踪、指标和日志) ，请使用 additionalIngresses 配置。这对于从集群外发送遥测数据，或为 collector 配置自定义域名非常有用。

hyperdx:
  ingress:
    enabled: true
    additionalIngresses:
      - name: otel-collector
        annotations:
          nginx.ingress.kubernetes.io/ssl-redirect: "false"
          nginx.ingress.kubernetes.io/force-ssl-redirect: "false"
          nginx.ingress.kubernetes.io/use-regex: "true"
        ingressClassName: nginx
        hosts:
          - host: collector.yourdomain.com
            paths:
              - path: /v1/(traces|metrics|logs)
                pathType: Prefix
                port: 4318
                name: otel-collector
        tls:
          - hosts:
              - collector.yourdomain.com
            secretName: collector-tls
  • 这会为 OTel collector 端点创建单独的入口资源
  • 您可以使用不同的域名、配置特定的 TLS 设置，并添加自定义注解
  • Regex 路径规则允许您通过单条规则路由所有 OTLP 信号 (追踪、指标、日志)
注意

如果您不需要将 OTel collector 对外暴露，可以跳过此配置。对于大多数用户，通用入口配置已足够。

入口故障排查

检查入口资源：

kubectl get ingress -A
kubectl describe ingress <ingress-name>

检查入口控制器日志：

kubectl logs -l app.kubernetes.io/name=ingress-nginx -n ingress-nginx

测试资源 URL：

使用 curl 验证返回的静态资源是 JS，而不是 HTML：

curl -I https://hyperdx.yourdomain.com/_next/static/chunks/main-xxxx.js
# Should return Content-Type: application/javascript

浏览器开发者工具：

  • 在“网络”标签页中检查是否存在 404，或资源返回的是 HTML 而不是 JS
  • 在控制台中查找类似 Unexpected token < 的错误 (表明返回给 JS 资源的是 HTML)

检查路径重写：

  • 确保入口不会剥离资源路径，或错误地重写资源路径

清除浏览器和 CDN 缓存：

  • 完成变更后，清除浏览器缓存以及所有 CDN/代理缓存，以避免继续使用过期资源

自定义值

您可以通过 --set 参数自定义配置项：

helm install my-clickstack clickstack/clickstack --set key=value

或者，创建自定义的 values.yaml。如需获取默认值：

helm show values clickstack/clickstack > values.yaml

示例配置：

replicaCount: 2

resources:
  limits:
    cpu: 500m
    memory: 512Mi
  requests:
    cpu: 250m
    memory: 256Mi

hyperdx:
  ingress:
    enabled: true
    host: hyperdx.example.com

应用自定义值：

helm install my-clickstack clickstack/clickstack -f values.yaml

