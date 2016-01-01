Helm 配置（v1.x）

已弃用 — v1.x Helm 图表
本页介绍 v1.x 内联模板 Helm 图表的配置。该图表目前处于维护模式。有关 v2.x 图表，请参阅 Helm 配置。如需迁移，请参阅 升级指南。
本指南介绍 ClickStack Helm 部署的配置选项。有关基本安装，请参阅 Helm 部署主指南。
API 密钥设置
成功部署 ClickStack 后，配置 API 密钥以启用遥测数据采集：
- 通过已配置的入口或服务端点访问 HyperDX 实例
- 登录 HyperDX 控制台，然后前往团队设置以生成或获取 API 密钥
- 使用以下任一方法更新部署，添加 API 密钥：
方法 1：使用 Helm upgrade 和 values 文件进行更新
将 API 密钥添加到
values.yaml 中：
hyperdx:
apiKey: "your-api-key-here"
然后升级部署：
helm upgrade my-clickstack clickstack/clickstack -f values.yaml
方法 2：通过 Helm upgrade 命令结合 --set 参数进行更新
helm upgrade my-clickstack clickstack/clickstack --set hyperdx.apiKey="your-api-key-here"
重启 Pod (容器组) 以使变更生效
更新 API 密钥后，重启 Pod (容器组) ，以加载新配置：
kubectl rollout restart deployment my-clickstack-clickstack-app my-clickstack-clickstack-otel-collector
注意
该 Helm 图表 会自动创建一个包含您的 API 密钥的 Kubernetes secret (
<release-name>-app-secrets) 。除非您想使用外部 secret，否则无需额外的 secret 配置。
Secret 管理
对于 API 密钥或数据库凭据等敏感数据，请使用 Kubernetes Secret。
使用预配置的 Secret
Helm 图表包含一个默认的 Secret 模板，位于
charts/clickstack/templates/secrets.yaml。该文件提供了用于管理 Secret 的基础结构。
如果需要手动应用 Secret，请修改并应用提供的
secrets.yaml 模板：
apiVersion: v1
kind: Secret
metadata:
name: hyperdx-secret
annotations:
"helm.sh/resource-policy": keep
type: Opaque
data:
API_KEY: <base64-encoded-api-key>
将该 Secret 应用到集群中：
kubectl apply -f secrets.yaml
创建自定义 Secret
手动创建自定义 Kubernetes Secret：
kubectl create secret generic hyperdx-secret \
--from-literal=API_KEY=my-secret-api-key
在 values.yaml 中引用 Secret 资源
hyperdx:
apiKey:
valueFrom:
secretKeyRef:
name: hyperdx-secret
key: API_KEY
入口设置
要通过域名对外暴露 HyperDX 界面和 API，请在
values.yaml 中启用入口。
通用入口配置
hyperdx:
frontendUrl: "https://hyperdx.yourdomain.com" # Must match ingress host
ingress:
enabled: true
host: "hyperdx.yourdomain.com"
重要配置说明
hyperdx.frontendUrl 应与入口主机名保持一致，并包含协议 (例如：
https://hyperdx.yourdomain.com) 。这样可确保所有生成的链接、Cookie 和重定向都能正常工作。
启用 TLS (HTTPS)
要通过 HTTPS 保护您的部署：
1. 使用证书和密钥创建 TLS Secret：
kubectl create secret tls hyperdx-tls \
--cert=path/to/tls.crt \
--key=path/to/tls.key
2. 在入口配置中启用 TLS：
hyperdx:
ingress:
enabled: true
host: "hyperdx.yourdomain.com"
tls:
enabled: true
tlsSecretName: "hyperdx-tls"
入口配置示例
以下是生成的入口资源示例，供参考：
apiVersion: networking.k8s.io/v1
kind: Ingress
metadata:
name: hyperdx-app-ingress
annotations:
nginx.ingress.kubernetes.io/rewrite-target: /$1
nginx.ingress.kubernetes.io/use-regex: "true"
spec:
ingressClassName: nginx
rules:
- host: hyperdx.yourdomain.com
http:
paths:
- path: /(.*)
pathType: ImplementationSpecific
backend:
service:
name: my-clickstack-clickstack-app
port:
number: 3000
tls:
- hosts:
- hyperdx.yourdomain.com
secretName: hyperdx-tls
常见入口问题
路径与重写配置：
- 对于 Next.js 和其他 SPA，始终应按上文所示使用 Regex 路径和重写注解
- 不要只使用
path: / 而不配置重写，否则会导致静态资源无法正常提供
frontendUrl 与
ingress.host 不一致：
- 如果两者不一致，可能会导致 cookie、重定向和资源加载出现问题
TLS 配置不当：
- 确保你的 TLS secret 有效，并且已在入口中被正确引用
- 如果已启用 TLS，但你仍通过 HTTP 访问应用，浏览器可能会阻止不安全内容
入口控制器版本：
- 某些功能 (例如 Regex 路径和重写) 需要较新的 nginx 入口控制器版本
- 使用以下命令检查版本：
kubectl -n ingress-nginx get pods -l app.kubernetes.io/name=ingress-nginx -o jsonpath="{.items[0].spec.containers[0].image}"
OTel collector 入口
如果您需要通过入口对外暴露 OTel collector 端点 (用于追踪、指标和日志) ，请使用
additionalIngresses 配置。这对于从集群外发送遥测数据，或为 collector 配置自定义域名非常有用。
hyperdx:
ingress:
enabled: true
additionalIngresses:
- name: otel-collector
annotations:
nginx.ingress.kubernetes.io/ssl-redirect: "false"
nginx.ingress.kubernetes.io/force-ssl-redirect: "false"
nginx.ingress.kubernetes.io/use-regex: "true"
ingressClassName: nginx
hosts:
- host: collector.yourdomain.com
paths:
- path: /v1/(traces|metrics|logs)
pathType: Prefix
port: 4318
name: otel-collector
tls:
- hosts:
- collector.yourdomain.com
secretName: collector-tls
- 这会为 OTel collector 端点创建单独的入口资源
- 您可以使用不同的域名、配置特定的 TLS 设置，并添加自定义注解
- Regex 路径规则允许您通过单条规则路由所有 OTLP 信号 (追踪、指标、日志)
注意
如果您不需要将 OTel collector 对外暴露，可以跳过此配置。对于大多数用户，通用入口配置已足够。
入口故障排查
检查入口资源：
kubectl get ingress -A
kubectl describe ingress <ingress-name>
检查入口控制器日志：
kubectl logs -l app.kubernetes.io/name=ingress-nginx -n ingress-nginx
测试资源 URL：
使用
curl 验证返回的静态资源是 JS，而不是 HTML：
curl -I https://hyperdx.yourdomain.com/_next/static/chunks/main-xxxx.js
# Should return Content-Type: application/javascript
浏览器开发者工具：
- 在“网络”标签页中检查是否存在 404，或资源返回的是 HTML 而不是 JS
- 在控制台中查找类似
Unexpected token < 的错误 (表明返回给 JS 资源的是 HTML)
检查路径重写：
清除浏览器和 CDN 缓存：
- 完成变更后，清除浏览器缓存以及所有 CDN/代理缓存，以避免继续使用过期资源
自定义值
您可以通过
--set 参数自定义配置项：
helm install my-clickstack clickstack/clickstack --set key=value
或者，创建自定义的
values.yaml。如需获取默认值：
helm show values clickstack/clickstack > values.yaml
示例配置：
replicaCount: 2
resources:
limits:
cpu: 500m
memory: 512Mi
requests:
cpu: 250m
memory: 256Mi
hyperdx:
ingress:
enabled: true
host: hyperdx.example.com
应用自定义值：
helm install my-clickstack clickstack/clickstack -f values.yaml
