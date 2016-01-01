本指南介绍 ClickStack Helm 部署的配置选项。有关基本安装，请参阅主 Helm 部署指南。
API 密钥设置
成功部署 ClickStack 之后，配置 API 密钥以启用遥测数据采集：
- 访问你的 HyperDX 实例，通过已配置的入口或服务端点
- 登录 HyperDX 仪表盘，进入“Team settings”以生成或获取你的 API 密钥
- 使用以下任一方法在部署中配置 API 密钥：
方法一：通过带有 values 文件的 Helm upgrade 命令进行更新
将 API key 添加到
values.yaml 文件中：
hyperdx:
apiKey: "your-api-key-here"
然后升级该部署：
helm upgrade my-clickstack clickstack/clickstack -f values.yaml
方法 2：通过带有 --set 参数的 helm upgrade 命令进行更新
helm upgrade my-clickstack clickstack/clickstack --set hyperdx.apiKey="your-api-key-here"
重启 Pod（容器组）以应用更改
更新 API 密钥后，重启 Pod（容器组），使其加载新配置：
kubectl rollout restart deployment my-clickstack-clickstack-app my-clickstack-clickstack-otel-collector
注意
该 chart 会使用你的 API key 自动创建一个名为
<release-name>-app-secrets 的 Kubernetes Secret。除非你打算使用外部 Secret，否则无需进行额外的 Secret 配置。
Secret 管理
对于 API 密钥或数据库凭据等敏感数据，请使用 Kubernetes Secret 资源进行管理。
使用预配置的 Secret
Helm 图表包含一个默认的 Secret 模板，位于
charts/clickstack/templates/secrets.yaml。此文件提供了用于管理 Secret 的基础结构。
如需手动应用 Secret，请先修改并应用提供的
secrets.yaml 模板：
apiVersion: v1
kind: Secret
metadata:
name: hyperdx-secret
annotations:
"helm.sh/resource-policy": keep
type: Opaque
data:
API_KEY: <base64-encoded-api-key>
将该 Secret 应用于集群：
kubectl apply -f secrets.yaml
创建自定义 Secret
手动创建一个自定义的 Kubernetes Secret：
kubectl create secret generic hyperdx-secret \
--from-literal=API_KEY=我的密钥
在 values.yaml 中引用 Secret
hyperdx:
apiKey:
valueFrom:
secretKeyRef:
name: hyperdx-secret
key: API_KEY
入口配置
要通过域名对外暴露 HyperDX 的 UI 和 API，请在
values.yaml 中启用入口配置。
常规入口配置
hyperdx:
frontendUrl: "https://hyperdx.yourdomain.com" # 必须与 Ingress 主机匹配
ingress:
enabled: true
host: "hyperdx.yourdomain.com"
重要配置说明
hyperdx.frontendUrl 应当与入口（Ingress）的主机名匹配，并且包含协议（例如：
https://hyperdx.yourdomain.com）。这样可以确保所有生成的链接、cookie 和重定向都能正常工作。
启用 TLS（HTTPS）
要通过 HTTPS 保护你的部署：
1. 使用你的证书和密钥创建一个 TLS 类型的 Secret：
kubectl create secret tls hyperdx-tls \
--cert=path/to/tls.crt \
--key=path/to/tls.key
2. 在入口配置中启用 TLS：
hyperdx:
ingress:
enabled: true
host: "hyperdx.yourdomain.com"
tls:
enabled: true
tlsSecretName: "hyperdx-tls"
入口配置示例
供参考，下面是生成的入口资源：
apiVersion: networking.k8s.io/v1
kind: Ingress
metadata:
name: hyperdx-app-ingress
annotations:
nginx.ingress.kubernetes.io/rewrite-target: /$1
nginx.ingress.kubernetes.io/use-regex: "true"
spec:
ingressClassName: nginx
rules:
- host: hyperdx.yourdomain.com
http:
paths:
- path: /(.*)
pathType: ImplementationSpecific
backend:
service:
name: my-clickstack-clickstack-app
port:
number: 3000
tls:
- hosts:
- hyperdx.yourdomain.com
secretName: hyperdx-tls
常见入口问题
路径与重写配置：
- 对于 Next.js 和其他 SPA，请始终使用上面示例中的正则表达式路径和重写 annotation
- 不要只使用未配置重写的
path: /，否则会导致静态资源无法正确提供
frontendUrl 与
ingress.host 不匹配：
- 如果两者不匹配，可能会遇到 cookies、重定向和静态资源加载等问题
TLS 配置错误：
- 确保你的 TLS secret 有效，并在入口配置中被正确引用
- 启用 TLS 时，如果仍通过 HTTP 访问应用，浏览器可能会阻止不安全内容
入口控制器版本：
- 某些功能（例如正则路径和重写）需要较新的 nginx 入口控制器版本
- 使用以下命令检查你的版本：
kubectl -n ingress-nginx get pods -l app.kubernetes.io/name=ingress-nginx -o jsonpath="{.items[0].spec.containers[0].image}"
OTel collector 入口
如果需要通过入口将 OTel collector 的端点（用于 traces、metrics、logs）暴露出去，请使用
additionalIngresses 配置。这在需要从集群外部发送遥测数据，或为 collector 使用自定义域名时非常有用。
hyperdx:
ingress:
enabled: true
additionalIngresses:
- name: otel-collector
annotations:
nginx.ingress.kubernetes.io/ssl-redirect: "false"
nginx.ingress.kubernetes.io/force-ssl-redirect: "false"
nginx.ingress.kubernetes.io/use-regex: "true"
ingressClassName: nginx
hosts:
- host: collector.yourdomain.com
paths:
- path: /v1/(traces|metrics|logs)
pathType: Prefix
port: 4318
name: otel-collector
tls:
- hosts:
- collector.yourdomain.com
secretName: collector-tls
- 这会为 OTel collector 的端点创建一个单独的入口资源
- 可以使用不同的域名、配置特定的 TLS 设置，并应用自定义注解
- 正则路径规则允许通过一条规则路由所有 OTLP 信号（traces、metrics、logs）
注意
如果不需要将 OTel collector 暴露到集群外部，可以跳过此配置。对于大多数用户，通用的入口配置已经足够。
入口故障排查
检查入口资源：
kubectl get ingress -A
kubectl describe ingress <ingress-名称>
查看入口控制器日志：
kubectl logs -l app.kubernetes.io/name=ingress-nginx -n ingress-nginx
测试资源 URL：
使用
curl 验证静态资源是以 JS 而不是 HTML 的形式返回：
curl -I https://hyperdx.yourdomain.com/_next/static/chunks/main-xxxx.js
# 应返回 Content-Type: application/javascript \{#should-return-content-type-applicationjavascript}
浏览器开发者工具：
- 在 Network（网络）选项卡中检查是否有 404，或资源返回的是 HTML 而不是 JS
- 在控制台中查找类似
Unexpected token < 的错误（表明 JS 请求返回了 HTML）
检查路径重写：
- 确保入口（Ingress）没有剥离或错误重写资源路径
清理浏览器和 CDN 缓存：
- 变更之后，清理浏览器缓存以及任何 CDN/代理缓存，以避免使用陈旧的资源
自定义配置
可以使用
--set 标志来自定义配置：
helm install my-clickstack clickstack/clickstack --set key=value
或者创建一个自定义的
values.yaml 文件。要获取默认值：
helm show values clickstack/clickstack > values.yaml
示例配置：
replicaCount: 2
resources:
limits:
cpu: 500m
memory: 512Mi
requests:
cpu: 250m
memory: 256Mi
hyperdx:
ingress:
enabled: true
host: hyperdx.example.com
应用你的自定义值：
helm install my-clickstack clickstack/clickstack -f values.yaml
后续步骤