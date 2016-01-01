跳到主要内容
Helm 配置

本指南介绍 ClickStack Helm 部署的配置选项。有关基本安装，请参阅主 Helm 部署指南

API 密钥设置

成功部署 ClickStack 之后，配置 API 密钥以启用遥测数据采集：

  1. 访问你的 HyperDX 实例，通过已配置的入口或服务端点
  2. 登录 HyperDX 仪表盘，进入“Team settings”以生成或获取你的 API 密钥
  3. 使用以下任一方法在部署中配置 API 密钥

方法一：通过带有 values 文件的 Helm upgrade 命令进行更新

将 API key 添加到 values.yaml 文件中：

hyperdx:
  apiKey: "your-api-key-here"

然后升级该部署：

helm upgrade my-clickstack clickstack/clickstack -f values.yaml

方法 2：通过带有 --set 参数的 helm upgrade 命令进行更新

helm upgrade my-clickstack clickstack/clickstack --set hyperdx.apiKey="your-api-key-here"

重启 Pod（容器组）以应用更改

更新 API 密钥后，重启 Pod（容器组），使其加载新配置：

kubectl rollout restart deployment my-clickstack-clickstack-app my-clickstack-clickstack-otel-collector
注意

该 chart 会使用你的 API key 自动创建一个名为 <release-name>-app-secrets 的 Kubernetes Secret。除非你打算使用外部 Secret，否则无需进行额外的 Secret 配置。

Secret 管理

对于 API 密钥或数据库凭据等敏感数据，请使用 Kubernetes Secret 资源进行管理。

使用预配置的 Secret

Helm 图表包含一个默认的 Secret 模板，位于 charts/clickstack/templates/secrets.yaml。此文件提供了用于管理 Secret 的基础结构。

如需手动应用 Secret，请先修改并应用提供的 secrets.yaml 模板：

apiVersion: v1
kind: Secret
metadata:
  name: hyperdx-secret
  annotations:
    "helm.sh/resource-policy": keep
type: Opaque
data:
  API_KEY: <base64-encoded-api-key>

将该 Secret 应用于集群：

kubectl apply -f secrets.yaml

创建自定义 Secret

手动创建一个自定义的 Kubernetes Secret：

kubectl create secret generic hyperdx-secret \
  --from-literal=API_KEY=我的密钥

在 values.yaml 中引用 Secret

hyperdx:
  apiKey:
    valueFrom:
      secretKeyRef:
        name: hyperdx-secret
        key: API_KEY

入口配置

要通过域名对外暴露 HyperDX 的 UI 和 API，请在 values.yaml 中启用入口配置。

常规入口配置

hyperdx:
  frontendUrl: "https://hyperdx.yourdomain.com"  # 必须与 Ingress 主机匹配
  ingress:
    enabled: true
    host: "hyperdx.yourdomain.com"
重要配置说明

hyperdx.frontendUrl 应当与入口（Ingress）的主机名匹配，并且包含协议（例如：https://hyperdx.yourdomain.com）。这样可以确保所有生成的链接、cookie 和重定向都能正常工作。

启用 TLS（HTTPS）

要通过 HTTPS 保护你的部署：

1. 使用你的证书和密钥创建一个 TLS 类型的 Secret：

kubectl create secret tls hyperdx-tls \
  --cert=path/to/tls.crt \
  --key=path/to/tls.key

2. 在入口配置中启用 TLS：

hyperdx:
  ingress:
    enabled: true
    host: "hyperdx.yourdomain.com"
    tls:
      enabled: true
      tlsSecretName: "hyperdx-tls"

入口配置示例

供参考，下面是生成的入口资源：

apiVersion: networking.k8s.io/v1
kind: Ingress
metadata:
  name: hyperdx-app-ingress
  annotations:
    nginx.ingress.kubernetes.io/rewrite-target: /$1
    nginx.ingress.kubernetes.io/use-regex: "true"
spec:
  ingressClassName: nginx
  rules:
    - host: hyperdx.yourdomain.com
      http:
        paths:
          - path: /(.*)
            pathType: ImplementationSpecific
            backend:
              service:
                name: my-clickstack-clickstack-app
                port:
                  number: 3000
  tls:
    - hosts:
        - hyperdx.yourdomain.com
      secretName: hyperdx-tls

常见入口问题

路径与重写配置：

  • 对于 Next.js 和其他 SPA，请始终使用上面示例中的正则表达式路径和重写 annotation
  • 不要只使用未配置重写的 path: /，否则会导致静态资源无法正确提供

frontendUrlingress.host 不匹配：

  • 如果两者不匹配，可能会遇到 cookies、重定向和静态资源加载等问题

TLS 配置错误：

  • 确保你的 TLS secret 有效，并在入口配置中被正确引用
  • 启用 TLS 时，如果仍通过 HTTP 访问应用，浏览器可能会阻止不安全内容

入口控制器版本：

  • 某些功能（例如正则路径和重写）需要较新的 nginx 入口控制器版本
  • 使用以下命令检查你的版本：
kubectl -n ingress-nginx get pods -l app.kubernetes.io/name=ingress-nginx -o jsonpath="{.items[0].spec.containers[0].image}"

OTel collector 入口

如果需要通过入口将 OTel collector 的端点（用于 traces、metrics、logs）暴露出去，请使用 additionalIngresses 配置。这在需要从集群外部发送遥测数据，或为 collector 使用自定义域名时非常有用。

hyperdx:
  ingress:
    enabled: true
    additionalIngresses:
      - name: otel-collector
        annotations:
          nginx.ingress.kubernetes.io/ssl-redirect: "false"
          nginx.ingress.kubernetes.io/force-ssl-redirect: "false"
          nginx.ingress.kubernetes.io/use-regex: "true"
        ingressClassName: nginx
        hosts:
          - host: collector.yourdomain.com
            paths:
              - path: /v1/(traces|metrics|logs)
                pathType: Prefix
                port: 4318
                name: otel-collector
        tls:
          - hosts:
              - collector.yourdomain.com
            secretName: collector-tls
  • 这会为 OTel collector 的端点创建一个单独的入口资源
  • 可以使用不同的域名、配置特定的 TLS 设置，并应用自定义注解
  • 正则路径规则允许通过一条规则路由所有 OTLP 信号（traces、metrics、logs）
注意

如果不需要将 OTel collector 暴露到集群外部，可以跳过此配置。对于大多数用户，通用的入口配置已经足够。

入口故障排查

检查入口资源：

kubectl get ingress -A
kubectl describe ingress <ingress-名称>

查看入口控制器日志：

kubectl logs -l app.kubernetes.io/name=ingress-nginx -n ingress-nginx

测试资源 URL：

使用 curl 验证静态资源是以 JS 而不是 HTML 的形式返回：

curl -I https://hyperdx.yourdomain.com/_next/static/chunks/main-xxxx.js
# 应返回 Content-Type: application/javascript \{#should-return-content-type-applicationjavascript}

浏览器开发者工具：

  • 在 Network（网络）选项卡中检查是否有 404，或资源返回的是 HTML 而不是 JS
  • 在控制台中查找类似 Unexpected token < 的错误（表明 JS 请求返回了 HTML）

检查路径重写：

  • 确保入口（Ingress）没有剥离或错误重写资源路径

清理浏览器和 CDN 缓存：

  • 变更之后，清理浏览器缓存以及任何 CDN/代理缓存，以避免使用陈旧的资源

自定义配置

可以使用 --set 标志来自定义配置：

helm install my-clickstack clickstack/clickstack --set key=value

或者创建一个自定义的 values.yaml 文件。要获取默认值：

helm show values clickstack/clickstack > values.yaml

示例配置：

replicaCount: 2

resources:
  limits:
    cpu: 500m
    memory: 512Mi
  requests:
    cpu: 250m
    memory: 256Mi

hyperdx:
  ingress:
    enabled: true
    host: hyperdx.example.com

应用你的自定义值：

helm install my-clickstack clickstack/clickstack -f values.yaml

后续步骤