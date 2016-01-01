apiVersion: networking.k8s.io/v1 kind: Ingress metadata: name: hyperdx-app-ingress annotations: nginx.ingress.kubernetes.io/rewrite-target: /$1 nginx.ingress.kubernetes.io/use-regex: "true" spec: ingressClassName: nginx rules: - host: hyperdx.yourdomain.com http: paths: - path: /(.*) pathType: ImplementationSpecific backend: service: name: my-clickstack-clickstack-app port: number: 3000 tls: - hosts: - hyperdx.yourdomain.com secretName: hyperdx-tls