Helm 云部署（v1.x）

已弃用 — v1.x 图表 本页面介绍的是 v1.x 内联模板 Helm 图表在云环境中的部署方式，该图表目前处于维护模式。有关 v2.x 图表，请参见 Helm 云部署。如需迁移，请参见 升级指南。

本指南介绍了在托管 Kubernetes 服务上部署 ClickStack 的云环境专用配置。有关基础安装，请参见 Helm 部署主指南。

部署到 GKE 时，由于云环境特有的网络行为，你可能需要重写某些值。

GKE 的 LoadBalancer 服务可能会导致内部 DNS 解析问题，使 pod (容器组) 之间的通信被解析到外部 IP，而不是保留在集群网络内部。这会特别影响 OTel collector 与 OpAMP 服务器之间的连接。

症状：

OTel collector 日志中显示带有集群 IP 地址的“connection refused”错误

OpAMP 连接失败，例如： dial tcp 34.118.227.30:4320: connect: connection refused

解决方案：

对 OpAMP 服务器 URL 使用完全限定域名 (FQDN) ：

helm install my-clickstack clickstack/clickstack \ --set hyperdx.frontendUrl="http://your-external-ip-or-domain.com" \ --set otel.opampServerUrl="http://my-clickstack-clickstack-app.default.svc.cluster.local:4320"

# values-gke.yaml hyperdx: frontendUrl: "http://34.123.61.99" # Use your LoadBalancer external IP otel: opampServerUrl: "http://my-clickstack-clickstack-app.default.svc.cluster.local:4320" # Adjust for GKE pod（容器组） networking if needed clickhouse: config: clusterCidrs: - "10.8.0.0/16" # GKE commonly uses this range - "10.0.0.0/8" # Fallback for other configurations

对于 EKS 部署，可参考以下常见配置：

# values-eks.yaml hyperdx: frontendUrl: "http://your-alb-domain.com" # EKS typically uses these pod（容器组） CIDRs clickhouse: config: clusterCidrs: - "192.168.0.0/16" - "10.0.0.0/8" # Enable 入口 for production hyperdx: ingress: enabled: true host: "hyperdx.yourdomain.com" tls: enabled: true

对于 AKS 部署：

# values-aks.yaml hyperdx: frontendUrl: "http://your-azure-lb.com" # AKS pod（容器组） networking clickhouse: config: clusterCidrs: - "10.244.0.0/16" # Common AKS pod（容器组） CIDR - "10.0.0.0/8"

在任何云服务商上将 ClickStack 部署到生产环境之前：

使用外部域名/IP 正确配置 frontendUrl

使用外部域名/IP 正确配置 搭建启用 TLS 的入口，以提供 HTTPS 访问

搭建启用 TLS 的入口，以提供 HTTPS 访问 如果遇到连接问题 (尤其是在 GKE 上) ，请将 otel.opampServerUrl 重写为 FQDN

如果遇到连接问题 (尤其是在 GKE 上) ，请将 重写为 FQDN 根据你的 pod (容器组) 网络 CIDR 调整 clickhouse.config.clusterCidrs

根据你的 pod (容器组) 网络 CIDR 调整 为生产工作负载配置持久化存储

为生产工作负载配置持久化存储 设置适当的资源请求和限制

设置适当的资源请求和限制 启用监控和告警

启用监控和告警 配置备份和灾难恢复

配置备份和灾难恢复 实现适当的密钥管理

hyperdx: resources: requests: cpu: 500m memory: 1Gi limits: cpu: 2000m memory: 4Gi

hyperdx: replicaCount: 3 affinity: podAntiAffinity: preferredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution: - weight: 100 podAffinityTerm: labelSelector: matchExpressions: - key: app.kubernetes.io/name operator: In values: - clickstack topologyKey: kubernetes.io/hostname

确保已配置用于数据持久化的持久卷：

clickhouse: persistence: enabled: true size: 100Gi storageClass: "fast-ssd" # Use cloud-specific storage class

云环境专用存储类：

GKE : pd-ssd 或 pd-balanced

: 或 EKS : gp3 或 io2

: 或 AKS: managed-premium 或 managed-csi

对于仅使用 HTTP 的部署 (开发/测试环境) ，由于安全上下文要求，某些浏览器可能会报出 crypto API 错误。对于生产环境部署，请始终通过入口配置使用带有有效 TLS 证书的 HTTPS。

有关 TLS 设置说明，请参阅入口配置。