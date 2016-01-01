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Helm 云部署（v1.x）

已弃用 — v1.x 图表

本页面介绍的是 v1.x 内联模板 Helm 图表在云环境中的部署方式，该图表目前处于维护模式。有关 v2.x 图表，请参见 Helm 云部署。如需迁移，请参见 升级指南

本指南介绍了在托管 Kubernetes 服务上部署 ClickStack 的云环境专用配置。有关基础安装，请参见 Helm 部署主指南

Google Kubernetes Engine (GKE)

部署到 GKE 时，由于云环境特有的网络行为，你可能需要重写某些值。

LoadBalancer DNS 解析问题

GKE 的 LoadBalancer 服务可能会导致内部 DNS 解析问题，使 pod (容器组) 之间的通信被解析到外部 IP，而不是保留在集群网络内部。这会特别影响 OTel collector 与 OpAMP 服务器之间的连接。

症状：

  • OTel collector 日志中显示带有集群 IP 地址的“connection refused”错误
  • OpAMP 连接失败，例如：dial tcp 34.118.227.30:4320: connect: connection refused

解决方案：

对 OpAMP 服务器 URL 使用完全限定域名 (FQDN) ：

helm install my-clickstack clickstack/clickstack \
  --set hyperdx.frontendUrl="http://your-external-ip-or-domain.com" \
  --set otel.opampServerUrl="http://my-clickstack-clickstack-app.default.svc.cluster.local:4320"

其他 GKE 相关注意事项

# values-gke.yaml
hyperdx:
  frontendUrl: "http://34.123.61.99"  # Use your LoadBalancer external IP

otel:
  opampServerUrl: "http://my-clickstack-clickstack-app.default.svc.cluster.local:4320"

# Adjust for GKE pod（容器组） networking if needed
clickhouse:
  config:
    clusterCidrs:
      - "10.8.0.0/16"  # GKE commonly uses this range
      - "10.0.0.0/8"   # Fallback for other configurations

Amazon EKS

对于 EKS 部署，可参考以下常见配置：

# values-eks.yaml
hyperdx:
  frontendUrl: "http://your-alb-domain.com"

# EKS typically uses these pod（容器组） CIDRs
clickhouse:
  config:
    clusterCidrs:
      - "192.168.0.0/16"
      - "10.0.0.0/8"

# Enable 入口 for production
hyperdx:
  ingress:
    enabled: true
    host: "hyperdx.yourdomain.com"
    tls:
      enabled: true

Azure AKS

对于 AKS 部署：

# values-aks.yaml
hyperdx:
  frontendUrl: "http://your-azure-lb.com"

# AKS pod（容器组） networking
clickhouse:
  config:
    clusterCidrs:
      - "10.244.0.0/16"  # Common AKS pod（容器组） CIDR
      - "10.0.0.0/8"

生产环境 Cloud 部署检查清单

在任何云服务商上将 ClickStack 部署到生产环境之前：

  • 使用外部域名/IP 正确配置 frontendUrl
  • 搭建启用 TLS 的入口，以提供 HTTPS 访问
  • 如果遇到连接问题 (尤其是在 GKE 上) ，请将 otel.opampServerUrl 重写为 FQDN
  • 根据你的 pod (容器组) 网络 CIDR 调整 clickhouse.config.clusterCidrs
  • 为生产工作负载配置持久化存储
  • 设置适当的资源请求和限制
  • 启用监控和告警
  • 配置备份和灾难恢复
  • 实现适当的密钥管理

生产环境最佳实践

资源管理

hyperdx:
  resources:
    requests:
      cpu: 500m
      memory: 1Gi
    limits:
      cpu: 2000m
      memory: 4Gi

高可用性

hyperdx:
  replicaCount: 3

  affinity:
    podAntiAffinity:
      preferredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution:
        - weight: 100
          podAffinityTerm:
            labelSelector:
              matchExpressions:
                - key: app.kubernetes.io/name
                  operator: In
                  values:
                    - clickstack
            topologyKey: kubernetes.io/hostname

持久化存储

确保已配置用于数据持久化的持久卷：

clickhouse:
  persistence:
    enabled: true
    size: 100Gi
    storageClass: "fast-ssd"  # Use cloud-specific storage class

云环境专用存储类：

  • GKE: pd-ssdpd-balanced
  • EKS: gp3io2
  • AKS: managed-premiummanaged-csi

浏览器兼容性说明

对于仅使用 HTTP 的部署 (开发/测试环境) ，由于安全上下文要求，某些浏览器可能会报出 crypto API 错误。对于生产环境部署，请始终通过入口配置使用带有有效 TLS 证书的 HTTPS。

有关 TLS 设置说明，请参阅入口配置

后续步骤