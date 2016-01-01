# values-gke.yaml \{#values-gkeyaml} hyperdx: frontendUrl: "http://34.123.61.99" # 使用您的 LoadBalancer 外部 IP otel: opampServerUrl: "http://my-clickstack-clickstack-app.default.svc.cluster.local:4320" # 如需要，可根据 GKE pod（容器组）网络进行调整 \{#adjust-for-gke-pod-networking-if-needed} clickhouse: config: clusterCidrs: - "10.8.0.0/16" # GKE 通常使用此范围 - "10.0.0.0/8" # 其他配置的后备选项