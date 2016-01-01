跳到主要内容
Helm 云部署

本指南介绍在托管 Kubernetes 服务上部署 ClickStack 时的云平台特定配置。有关基础安装，请参阅 Helm 通用部署指南

Google Kubernetes Engine (GKE)

在部署到 GKE 时，由于云环境特有的网络特性，可能需要覆盖某些默认配置值。

LoadBalancer DNS 解析问题

GKE 的 LoadBalancer 服务可能会导致内部 DNS 解析问题，即 pod（容器组）之间的通信会被解析到外部 IP，而不是保持在集群网络内部。这会特别影响 OTel collector 与 OpAMP server 之间的连接。

症状：

  • OTel collector 日志中出现带有集群 IP 地址的 “connection refused” 错误
  • OpAMP 连接失败，例如：dial tcp 34.118.227.30:4320: connect: connection refused

解决方案：

在 OpAMP server 的 URL 中使用完全限定域名（FQDN）：

helm install my-clickstack clickstack/clickstack \
  --set hyperdx.frontendUrl="http://your-external-ip-or-domain.com" \
  --set otel.opampServerUrl="http://my-clickstack-clickstack-app.default.svc.cluster.local:4320"

其他 GKE 注意事项

# values-gke.yaml \{#values-gkeyaml}
hyperdx:
  frontendUrl: "http://34.123.61.99"  # 使用您的 LoadBalancer 外部 IP

otel:
  opampServerUrl: "http://my-clickstack-clickstack-app.default.svc.cluster.local:4320"

# 如需要，可根据 GKE pod（容器组）网络进行调整 \{#adjust-for-gke-pod-networking-if-needed}
clickhouse:
  config:
    clusterCidrs:
      - "10.8.0.0/16"  # GKE 通常使用此范围
      - "10.0.0.0/8"   # 其他配置的后备选项

Amazon EKS

在 EKS 上进行部署时，可以考虑以下常见配置：

# values-eks.yaml \{#values-eksyaml}
hyperdx:
  frontendUrl: "http://your-alb-domain.com"

# EKS 通常使用以下 pod CIDR \{#eks-typically-uses-these-pod-cidrs}
clickhouse:
  config:
    clusterCidrs:
      - "192.168.0.0/16"
      - "10.0.0.0/8"

# 为生产环境启用 Ingress \{#enable-ingress-for-production}
hyperdx:
  ingress:
    enabled: true
    host: "hyperdx.yourdomain.com"
    tls:
      enabled: true

Azure AKS

适用于 AKS 部署：

# values-aks.yaml \{#values-aksyaml}
hyperdx:
  frontendUrl: "http://your-azure-lb.com"

# AKS pod（容器组）网络配置 \{#aks-pod-networking}
clickhouse:
  config:
    clusterCidrs:
      - "10.244.0.0/16"  # 常见 AKS pod（容器组）CIDR
      - "10.0.0.0/8"

生产环境云部署检查清单

在任何云服务商上将 ClickStack 部署到生产环境之前：

  • 使用外部域名/IP 正确配置 frontendUrl
  • 配置启用 TLS 的入口（Ingress），提供 HTTPS 访问
  • 如果遇到连接问题（尤其是在 GKE 上），将 otel.opampServerUrl 设置为 FQDN
  • 根据 pod（容器组）网络 CIDR 调整 clickhouse.config.clusterCidrs
  • 为生产工作负载配置持久存储
  • 设置合适的资源请求和限制
  • 启用监控和告警
  • 配置备份和灾难恢复
  • 实施适当的 Secret 管理

生产环境最佳实践

资源管理

hyperdx:
  resources:
    requests:
      cpu: 500m
      memory: 1Gi
    limits:
      cpu: 2000m
      memory: 4Gi

高可用性

hyperdx:
  replicaCount: 3
  
  affinity:
    podAntiAffinity:
      preferredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution:
        - weight: 100
          podAffinityTerm:
            labelSelector:
              matchExpressions:
                - key: app.kubernetes.io/name
                  operator: In
                  values:
                    - clickstack
            topologyKey: kubernetes.io/hostname

持久化存储

确保持久卷已配置好用于数据保留：

clickhouse:
  persistence:
    enabled: true
    size: 100Gi
    storageClass: "fast-ssd"  # 使用云平台特定的存储类

各云平台特定的存储类：

  • GKE: pd-ssdpd-balanced
  • EKS: gp3io2
  • AKS: managed-premiummanaged-csi

浏览器兼容性注意事项

对于仅使用 HTTP 的部署（开发/测试环境），某些浏览器可能会因为安全上下文要求而在使用加密 API 时出现错误。对于生产环境部署，请务必通过入口配置使用启用正确 TLS 证书的 HTTPS。

有关 TLS 配置步骤，请参阅入口配置

