仅适用于 2.x 图表版本
additionalManifests 功能仅在基于子图表的 v2.x Helm 图表中可用。
additionalManifests 配置项可让您与 ClickStack 图表一同部署任意 Kubernetes 对象。可将其用于 Helm 图表原生未提供模板支持的资源，例如
NetworkPolicy、
HorizontalPodAutoscaler、
ServiceAccount、
PodMonitor、自定义
Ingress 对象，或任何其他 Kubernetes API 对象。
工作方式
additionalManifests 中的每个条目都是一个完整的 Kubernetes 资源定义。该 图表 会：
- 遍历列表中的每个条目
- 将条目转换为 YAML (
toYaml)
- 使用 Helm
tpl 计算该 YAML 中的模板表达式
模板表达式可引用：
-
.Release.Name、
.Release.Namespace
-
include "clickstack.fullname" . 及其他 图表 辅助函数
-
.Values.*
additionalManifests:
- apiVersion: v1
kind: ConfigMap
metadata:
name: '{{ include "clickstack.fullname" . }}-custom'
data:
release: '{{ .Release.Name }}'
values 文件限制
additionalManifests 在 values 文件中配置，而 values 文件会在
tpl 运行前先按 YAML 解析。
- values 文件中的任何
{{ ... }} 都必须置于带引号的字符串内
- 结构性模板块不是有效的 values YAML (例如，单独使用
{{- include ... | nindent ... }})
- 对于非字符串字段 (例如数字端口) ，请使用字面量值或命名端口
- 如果需要结构性模板，请使用包装 图表 的模板，而不要直接使用原始 values 文件
# Valid in values.yaml
name: '{{ include "clickstack.fullname" . }}-app'
# Invalid in values.yaml (unquoted template expression)
name: {{ include "clickstack.fullname" . }}-app
# Invalid in values.yaml (structural template block)
labels:
{{- include "clickstack.labels" . | nindent 2 }}
可用的 Chart 辅助函数
这些辅助函数定义在
templates/_helpers.tpl 中：
|Helper
|Description
|Values-file usage
clickstack.name
|Chart 名称 (截断为 63 个字符)
|可安全用于带引号的标量值
clickstack.fullname
|带 Release 限定的名称
|可安全用于带引号的标量值
clickstack.chart
|Chart 名称 + 版本
|可安全用于带引号的标量值
clickstack.selectorLabels
|Selector 标签块
|仅用于包装型 Chart 模板
clickstack.labels
|标准标签块
|仅用于包装型 Chart 模板
clickstack.mongodb.fullname
|MongoDB CR 名称
|可安全用于带引号的标量值
clickstack.clickhouse.fullname
|ClickHouse CR 名称
|可安全用于带引号的标量值
clickstack.otel.fullname
|OTel collector 名称
|可安全用于带引号的标量值
ServiceAccount
additionalManifests:
- apiVersion: v1
kind: ServiceAccount
metadata:
name: '{{ include "clickstack.fullname" . }}'
namespace: '{{ .Release.Namespace }}'
labels:
app.kubernetes.io/name: '{{ include "clickstack.name" . }}'
app.kubernetes.io/instance: '{{ .Release.Name }}'
annotations:
eks.amazonaws.com/role-arn: "arn:aws:iam::123456789:role/my-role"
NetworkPolicy
将入站流量限制为仅允许访问 HyperDX pod (容器组) ：
additionalManifests:
- apiVersion: networking.k8s.io/v1
kind: NetworkPolicy
metadata:
name: '{{ include "clickstack.fullname" . }}-allow-ingress'
spec:
podSelector:
matchLabels:
app.kubernetes.io/name: '{{ include "clickstack.name" . }}'
app.kubernetes.io/instance: '{{ .Release.Name }}'
policyTypes:
- Ingress
ingress:
- from:
- namespaceSelector:
matchLabels:
kubernetes.io/metadata.name: ingress-nginx
ports:
- protocol: TCP
port: 3000
- protocol: TCP
port: 8000
HorizontalPodAutoscaler
additionalManifests:
- apiVersion: autoscaling/v2
kind: HorizontalPodAutoscaler
metadata:
name: '{{ include "clickstack.fullname" . }}-hpa'
spec:
scaleTargetRef:
apiVersion: apps/v1
kind: Deployment
name: '{{ include "clickstack.fullname" . }}-app'
minReplicas: 2
maxReplicas: 10
metrics:
- type: Resource
resource:
name: cpu
target:
type: Utilization
averageUtilization: 75
PodMonitor (Prometheus Operator)
additionalManifests:
- apiVersion: monitoring.coreos.com/v1
kind: PodMonitor
metadata:
name: '{{ include "clickstack.fullname" . }}'
labels:
release: prometheus
spec:
selector:
matchLabels:
app.kubernetes.io/name: '{{ include "clickstack.name" . }}'
app.kubernetes.io/instance: '{{ .Release.Name }}'
podMetricsEndpoints:
- port: app
interval: 30s
AWS ALB 入口
使用 AWS Load Balancer Controller 时，请禁用 图表 内置的 nginx 入口，并定义自定义的 ALB 入口：
hyperdx:
ingress:
enabled: false
additionalManifests:
- apiVersion: networking.k8s.io/v1
kind: Ingress
metadata:
name: '{{ include "clickstack.fullname" . }}-alb'
annotations:
alb.ingress.kubernetes.io/scheme: internet-facing
alb.ingress.kubernetes.io/target-type: ip
alb.ingress.kubernetes.io/certificate-arn: "arn:aws:acm:us-east-1:123456789:certificate/abc-123"
alb.ingress.kubernetes.io/listen-ports: '[{"HTTPS":443}]'
alb.ingress.kubernetes.io/ssl-redirect: "443"
alb.ingress.kubernetes.io/group.name: clickstack
alb.ingress.kubernetes.io/healthcheck-path: /api/health
spec:
ingressClassName: alb
rules:
- host: clickstack.example.com
http:
paths:
- path: /
pathType: Prefix
backend:
service:
name: '{{ include "clickstack.fullname" . }}-app'
port:
name: app
有关完整的 ALB 配置示例 (包括内部 OTel collector 入口和 HPA) ，请参阅 ALB 示例 values 配置。
TargetGroupBinding
对于需要显式指定
TargetGroupBinding 资源的 ALB 场景：
additionalManifests:
- apiVersion: elbv2.k8s.aws/v1beta1
kind: TargetGroupBinding
metadata:
name: '{{ include "clickstack.fullname" . }}-tgb'
spec:
serviceRef:
name: '{{ include "clickstack.fullname" . }}-app'
port: app
targetGroupARN: "arn:aws:elasticloadbalancing:us-east-1:123456789:targetgroup/my-tg/abc123"
targetType: ip
进阶：wrapper chart 模板
如果你需要使用像
include "clickstack.labels" . | nindent 4 这样的结构辅助函数内容，应通过 wrapper chart 模板 (
templates/*.yaml) 进行渲染，而不要将这些代码块直接写入 values 文件。
wrapper chart 模板示例片段：
apiVersion: v1
kind: ConfigMap
metadata:
name: {{ include "clickstack.fullname" . }}-extra
labels:
{{- include "clickstack.labels" . | nindent 4 }}
data:
appPort: "{{ .Values.hyperdx.ports.app }}"
Helm 钩子
每个
additionalManifests 条目都会渲染为一份独立的 YAML 文档。您可以添加 Helm 钩子注解，以控制安装/升级的顺序：
additionalManifests:
- apiVersion: batch/v1
kind: Job
metadata:
name: post-install-job
annotations:
helm.sh/hook: post-install
helm.sh/hook-delete-policy: hook-succeeded
spec:
template:
spec:
restartPolicy: Never
containers:
- name: migrate
image: my-migration-image:latest
command: ["./migrate.sh"]
CRD 顺序
如果附加的 清单 包含自定义资源 (例如
PodMonitor) ，则在执行安装或升级之前，集群中必须已存在相应的 CRD。
组合多个资源
additionalManifests 是一个列表。各条目会按列表顺序渲染，且每个条目都会生成一个独立的 YAML 文档。
后续步骤