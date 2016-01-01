Helm 附加清单

仅适用于 2.x 图表版本

additionalManifests 功能仅在基于子图表的 v2.x Helm 图表中可用。

additionalManifests 配置项可让您与 ClickStack 图表一同部署任意 Kubernetes 对象。可将其用于 Helm 图表原生未提供模板支持的资源，例如 NetworkPolicyHorizontalPodAutoscalerServiceAccountPodMonitor、自定义 Ingress 对象，或任何其他 Kubernetes API 对象。

工作方式

additionalManifests 中的每个条目都是一个完整的 Kubernetes 资源定义。该 图表 会：

  1. 遍历列表中的每个条目
  2. 将条目转换为 YAML (toYaml)
  3. 使用 Helm tpl 计算该 YAML 中的模板表达式

模板表达式可引用：

  • .Release.Name.Release.Namespace
  • include "clickstack.fullname" . 及其他 图表 辅助函数
  • .Values.*
additionalManifests:
  - apiVersion: v1
    kind: ConfigMap
    metadata:
      name: '{{ include "clickstack.fullname" . }}-custom'
    data:
      release: '{{ .Release.Name }}'

values 文件限制

additionalManifests 在 values 文件中配置，而 values 文件会在 tpl 运行前先按 YAML 解析。

  • values 文件中的任何 {{ ... }} 都必须置于带引号的字符串内
  • 结构性模板块不是有效的 values YAML (例如，单独使用 {{- include ... | nindent ... }})
  • 对于非字符串字段 (例如数字端口) ，请使用字面量值或命名端口
  • 如果需要结构性模板，请使用包装 图表 的模板，而不要直接使用原始 values 文件
# Valid in values.yaml
name: '{{ include "clickstack.fullname" . }}-app'

# Invalid in values.yaml (unquoted template expression)
name: {{ include "clickstack.fullname" . }}-app

# Invalid in values.yaml (structural template block)
labels:
  {{- include "clickstack.labels" . | nindent 2 }}

可用的 Chart 辅助函数

这些辅助函数定义在 templates/_helpers.tpl 中：

HelperDescriptionValues-file usage
clickstack.nameChart 名称 (截断为 63 个字符)可安全用于带引号的标量值
clickstack.fullname带 Release 限定的名称可安全用于带引号的标量值
clickstack.chartChart 名称 + 版本可安全用于带引号的标量值
clickstack.selectorLabelsSelector 标签块仅用于包装型 Chart 模板
clickstack.labels标准标签块仅用于包装型 Chart 模板
clickstack.mongodb.fullnameMongoDB CR 名称可安全用于带引号的标量值
clickstack.clickhouse.fullnameClickHouse CR 名称可安全用于带引号的标量值
clickstack.otel.fullnameOTel collector 名称可安全用于带引号的标量值

示例

ServiceAccount

additionalManifests:
  - apiVersion: v1
    kind: ServiceAccount
    metadata:
      name: '{{ include "clickstack.fullname" . }}'
      namespace: '{{ .Release.Namespace }}'
      labels:
        app.kubernetes.io/name: '{{ include "clickstack.name" . }}'
        app.kubernetes.io/instance: '{{ .Release.Name }}'
      annotations:
        eks.amazonaws.com/role-arn: "arn:aws:iam::123456789:role/my-role"

NetworkPolicy

将入站流量限制为仅允许访问 HyperDX pod (容器组) ：

additionalManifests:
  - apiVersion: networking.k8s.io/v1
    kind: NetworkPolicy
    metadata:
      name: '{{ include "clickstack.fullname" . }}-allow-ingress'
    spec:
      podSelector:
        matchLabels:
          app.kubernetes.io/name: '{{ include "clickstack.name" . }}'
          app.kubernetes.io/instance: '{{ .Release.Name }}'
      policyTypes:
        - Ingress
      ingress:
        - from:
            - namespaceSelector:
                matchLabels:
                  kubernetes.io/metadata.name: ingress-nginx
          ports:
            - protocol: TCP
              port: 3000
            - protocol: TCP
              port: 8000

HorizontalPodAutoscaler

additionalManifests:
  - apiVersion: autoscaling/v2
    kind: HorizontalPodAutoscaler
    metadata:
      name: '{{ include "clickstack.fullname" . }}-hpa'
    spec:
      scaleTargetRef:
        apiVersion: apps/v1
        kind: Deployment
        name: '{{ include "clickstack.fullname" . }}-app'
      minReplicas: 2
      maxReplicas: 10
      metrics:
        - type: Resource
          resource:
            name: cpu
            target:
              type: Utilization
              averageUtilization: 75

PodMonitor (Prometheus Operator)

additionalManifests:
  - apiVersion: monitoring.coreos.com/v1
    kind: PodMonitor
    metadata:
      name: '{{ include "clickstack.fullname" . }}'
      labels:
        release: prometheus
    spec:
      selector:
        matchLabels:
          app.kubernetes.io/name: '{{ include "clickstack.name" . }}'
          app.kubernetes.io/instance: '{{ .Release.Name }}'
      podMetricsEndpoints:
        - port: app
          interval: 30s

AWS ALB 入口

使用 AWS Load Balancer Controller 时，请禁用 图表 内置的 nginx 入口，并定义自定义的 ALB 入口：

hyperdx:
  ingress:
    enabled: false

additionalManifests:
  - apiVersion: networking.k8s.io/v1
    kind: Ingress
    metadata:
      name: '{{ include "clickstack.fullname" . }}-alb'
      annotations:
        alb.ingress.kubernetes.io/scheme: internet-facing
        alb.ingress.kubernetes.io/target-type: ip
        alb.ingress.kubernetes.io/certificate-arn: "arn:aws:acm:us-east-1:123456789:certificate/abc-123"
        alb.ingress.kubernetes.io/listen-ports: '[{"HTTPS":443}]'
        alb.ingress.kubernetes.io/ssl-redirect: "443"
        alb.ingress.kubernetes.io/group.name: clickstack
        alb.ingress.kubernetes.io/healthcheck-path: /api/health
    spec:
      ingressClassName: alb
      rules:
        - host: clickstack.example.com
          http:
            paths:
              - path: /
                pathType: Prefix
                backend:
                  service:
                    name: '{{ include "clickstack.fullname" . }}-app'
                    port:
                      name: app

有关完整的 ALB 配置示例 (包括内部 OTel collector 入口和 HPA) ，请参阅 ALB 示例 values 配置

TargetGroupBinding

对于需要显式指定 TargetGroupBinding 资源的 ALB 场景：

additionalManifests:
  - apiVersion: elbv2.k8s.aws/v1beta1
    kind: TargetGroupBinding
    metadata:
      name: '{{ include "clickstack.fullname" . }}-tgb'
    spec:
      serviceRef:
        name: '{{ include "clickstack.fullname" . }}-app'
        port: app
      targetGroupARN: "arn:aws:elasticloadbalancing:us-east-1:123456789:targetgroup/my-tg/abc123"
      targetType: ip

进阶：wrapper chart 模板

如果你需要使用像 include "clickstack.labels" . | nindent 4 这样的结构辅助函数内容，应通过 wrapper chart 模板 (templates/*.yaml) 进行渲染，而不要将这些代码块直接写入 values 文件。

wrapper chart 模板示例片段：

apiVersion: v1
kind: ConfigMap
metadata:
  name: {{ include "clickstack.fullname" . }}-extra
  labels:
    {{- include "clickstack.labels" . | nindent 4 }}
data:
  appPort: "{{ .Values.hyperdx.ports.app }}"

提示

Helm 钩子

每个 additionalManifests 条目都会渲染为一份独立的 YAML 文档。您可以添加 Helm 钩子注解，以控制安装/升级的顺序：

additionalManifests:
  - apiVersion: batch/v1
    kind: Job
    metadata:
      name: post-install-job
      annotations:
        helm.sh/hook: post-install
        helm.sh/hook-delete-policy: hook-succeeded
    spec:
      template:
        spec:
          restartPolicy: Never
          containers:
            - name: migrate
              image: my-migration-image:latest
              command: ["./migrate.sh"]

CRD 顺序

如果附加的 清单 包含自定义资源 (例如 PodMonitor) ，则在执行安装或升级之前，集群中必须已存在相应的 CRD。

组合多个资源

additionalManifests 是一个列表。各条目会按列表顺序渲染，且每个条目都会生成一个独立的 YAML 文档。

