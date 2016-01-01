Docker Compose

所有 ClickStack 组件作为单独的 Docker 镜像分发：

ClickHouse

HyperDX

OpenTelemetry (OTel) collector

MongoDB

这些镜像可以结合使用 Docker Compose 在本地部署。

Docker Compose 根据默认的 otel-collector 设置暴露了额外的端口，用于可观察性和数据摄取：

13133 ：用于 health_check 扩展的健康检查端点

：用于 扩展的健康检查端点 24225 ：用于日志摄取的 Fluentd 接收端

：用于日志摄取的 Fluentd 接收端 4317 ：OTLP gRPC 接收端（标准用于跟踪、日志和指标）

：OTLP gRPC 接收端（标准用于跟踪、日志和指标） 4318 ：OTLP HTTP 接收端（gRPC 的替代方案）

：OTLP HTTP 接收端（gRPC 的替代方案） 8888 ：用于监控收集器本身的 Prometheus 指标端点

这些端口使得可以与各种遥测源集成，并使 OpenTelemetry collector 适用于多样化的数据摄取需求。

本地测试

概念验证

生产部署时不需要故障容错且单台服务器足以托管所有 ClickHouse 数据

当部署 ClickStack 但单独托管 ClickHouse 时，例如使用 ClickHouse Cloud。

克隆仓库 要通过 Docker Compose 部署，克隆 HyperDX 仓库，进入目录并运行 docker-compose up ： 访问 HyperDX UI 访问 http://localhost:8080 以访问 HyperDX UI。 创建一个用户，提供符合要求的用户名和密码。 单击 Create 后，将为使用 Helm 图表部署的 ClickHouse 实例创建数据源。 覆盖默认连接 您可以覆盖与集成的 ClickHouse 实例的默认连接。有关详细信息，请参见 "使用 ClickHouse Cloud"。 有关使用替代 ClickHouse 实例的示例，请参见 "创建 ClickHouse Cloud 连接"。 完成连接详情 要连接到已部署的 ClickHouse 实例，只需单击 Create 并接受默认设置。 如果您更喜欢连接到自己的 外部 ClickHouse 集群，例如 ClickHouse Cloud，您可以手动输入连接凭据。 如果系统提示您创建源，请保留所有默认值，并在 Table 字段中填写 otel_logs 。所有其他设置应自动检测，您可以单击 Save New Source 。

用户可以通过环境变量文件修改堆栈的设置，例如使用的版本：

如果需要，可以修改 OTel 收集器的配置 - 请参阅 "修改配置"。

此发行版可与 ClickHouse Cloud 一起使用。用户应：

从 docker-compose.yaml 文件中删除 ClickHouse 服务。如果进行测试，这是可选的，因为已部署的 ClickHouse 实例将被简单忽略 - 尽管会浪费本地资源。如果删除服务，请确保删除对该服务的 任何引用，例如 depends_on 。

文件中删除 ClickHouse 服务。如果进行测试，这是可选的，因为已部署的 ClickHouse 实例将被简单忽略 - 尽管会浪费本地资源。如果删除服务，请确保删除对该服务的 任何引用，例如 。 修改 OTel 收集器以使用 ClickHouse Cloud 实例，方法是在 compose 文件中设置环境变量 CLICKHOUSE_ENDPOINT 、 CLICKHOUSE_USER 和 CLICKHOUSE_PASSWORD 。具体来说，将环境变量添加到 OTel 收集器服务：

CLICKHOUSE_ENDPOINT 应为 ClickHouse Cloud 的 HTTPS 端点，包括端口 8443 ，例如 https://mxl4k3ul6a.us-east-2.aws.clickhouse.com:8443