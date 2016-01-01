嵌入到 ClickHouse 中

ClickStack 直接集成在 ClickHouse 服务器二进制可执行文件中。这意味着您可以在自己的 ClickHouse 实例上直接访问 ClickStack UI（HyperDX），而无需部署任何其他组件。此部署方式类似于公共演示站点 play-clickstack.clickhouse.com，但会在您自己的 ClickHouse 实例和数据之上运行。

以最小配置体验 ClickStack

使用可观测性 UI 探索自己的 ClickHouse 数据

演示与评估

此内嵌版本并非面向生产环境使用而设计。与适用于生产环境的 OSS 部署相比，缺少以下功能：

告警

Dashboard 和 search 的持久化能力 —— 仪表板和已保存的搜索不会在不同会话之间保留

可自定义的查询设置

事件模式

启动 ClickHouse Docker

Binary 拉取并运行 ClickHouse 服务器镜像，并设置密码： docker run --rm -it -p 8123:8123 -e CLICKHOUSE_PASSWORD=password clickhouse/clickhouse-server:head-alpine 无密码运行 如果您希望在无密码的情况下运行，则必须显式启用默认访问管理： docker run --rm -it -p 8123:8123 -e CLICKHOUSE_DEFAULT_ACCESS_MANAGEMENT=1 clickhouse/clickhouse-server:head-alpine 下载并启动 ClickHouse： curl https://clickhouse.com/ | sh ./clickhouse server 使用二进制方式运行时， default 用户没有密码。 访问 ClickStack UI 在浏览器中打开 http://localhost:8123，然后点击 ClickStack。 输入您的凭据。如果使用的是上面的 Docker 示例，用户名为 default ，密码为 password 。如果使用的是二进制方式，用户名为 default ，且无密码。 创建数据源 登录后，系统会提示您创建数据源。如果您已有现成的 OpenTelemetry 表，保留默认值，并在 Table 字段中填写相应的表名（例如 otel_logs ）。其他所有设置应会被自动检测，您只需点击 Save New Source 即可。 如果您尚无任何数据，请参阅 "Ingesting data" 了解可用选项。

如果您已经准备好从评估阶段迈向正式使用，可以考虑以下面向生产环境的部署方案：