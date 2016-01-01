嵌入到 ClickHouse 中
ClickStack 直接集成在 ClickHouse 服务器二进制可执行文件中。这意味着您可以在自己的 ClickHouse 实例上直接访问 ClickStack UI（HyperDX），而无需部署任何其他组件。此部署方式类似于公共演示站点 play-clickstack.clickhouse.com，但会在您自己的 ClickHouse 实例和数据之上运行。
适用场景
- 以最小配置体验 ClickStack
- 使用可观测性 UI 探索自己的 ClickHouse 数据
- 演示与评估
限制
此内嵌版本并非面向生产环境使用而设计。与适用于生产环境的 OSS 部署相比，缺少以下功能：
部署步骤
启动 ClickHouse
- Docker
- Binary
拉取并运行 ClickHouse 服务器镜像，并设置密码：
无密码运行
如果您希望在无密码的情况下运行，则必须显式启用默认访问管理：
下载并启动 ClickHouse：
使用二进制方式运行时，
default 用户没有密码。
访问 ClickStack UI
在浏览器中打开 http://localhost:8123，然后点击 ClickStack。
输入您的凭据。如果使用的是上面的 Docker 示例，用户名为
default，密码为
password。如果使用的是二进制方式，用户名为
default，且无密码。
创建数据源
登录后，系统会提示您创建数据源。如果您已有现成的 OpenTelemetry 表，保留默认值，并在
Table 字段中填写相应的表名（例如
otel_logs）。其他所有设置应会被自动检测，您只需点击
Save New Source 即可。
如果您尚无任何数据，请参阅 "Ingesting data" 了解可用选项。
后续步骤
如果您已经准备好从评估阶段迈向正式使用，可以考虑以下面向生产环境的部署方案：
- All-in-One — 单个容器包含所有组件，包括数据持久化和认证
- Docker Compose — 各组件以独立服务形式运行，便于获得更精细的控制
- Helm — 推荐用于生产环境中的 Kubernetes 部署
- Managed ClickStack — 由 ClickHouse Cloud 提供全托管服务