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一体化

这个综合的 Docker 镜像捆绑了所有 ClickStack 组件：

  • ClickHouse
  • HyperDX
  • OpenTelemetry (OTel) 收集器（在端口 43174318 上暴露 OTLP）
  • MongoDB（用于持久化应用状态）

此选项包含身份验证，允许在会话和用户之间持久保存仪表板、警报和保存的搜索。

适用场景

  • 演示
  • 全栈的本地测试

部署步骤


使用 Docker 部署

以下命令将运行一个 OpenTelemetry 收集器（在端口 4317 和 4318 上）和 HyperDX 界面（在端口 8080 上）。

访问 http://localhost:8080 以访问 HyperDX 界面。

创建一个用户，提供符合要求的用户名和密码。

点击 Create 后，将为集成的 ClickHouse 实例创建数据源。

有关使用替代 ClickHouse 实例的示例，请参见 "创建 ClickHouse Cloud 连接"

数据摄取

要摄取数据，请参见 "数据摄取"

持久化数据和设置

为了在容器重启之间持久保存数据和设置，用户可以修改上述 docker 命令以挂载路径 /data/db/var/lib/clickhouse/var/log/clickhouse-server。例如：

部署到生产环境

由于以下原因，此选项不应部署到生产环境：

  • 无持久存储： 所有数据都使用 Docker 原生的覆盖文件系统存储。该设置不支持大规模的性能，如果容器被移除或重启，数据将丢失——除非用户 挂载所需的文件路径
  • 缺乏组件隔离： 所有组件在一个 Docker 容器内运行。这阻止了独立的扩展和监控，并对所有进程全局应用任何 cgroup 限制。因此，组件可能会争夺 CPU 和内存。

自定义端口

如果需要自定义 HyperDX 本地运行的应用（8080）或 API（8000）端口，则需要修改 docker run 命令以转发适当的端口并设置一些环境变量。

自定义 OpenTelemetry 端口可以通过修改端口转发标志简单更改。例如，将 -p 4318:4318 替换为 -p 4999:4318 以将 OpenTelemetry HTTP 端口更改为 4999。

使用 ClickHouse Cloud

此发行版可与 ClickHouse Cloud 一起使用。虽然本地的 ClickHouse 实例仍将被部署（并被忽略），但 OTel 收集器可以通过设置环境变量 CLICKHOUSE_ENDPOINTCLICKHOUSE_USERCLICKHOUSE_PASSWORD 来配置为使用 ClickHouse Cloud 实例。

例如：

CLICKHOUSE_ENDPOINT 应为 ClickHouse Cloud 的 HTTPS 端点，包括端口 8443，例如 https://mxl4k3ul6a.us-east-2.aws.clickhouse.com:8443

连接到 HyperDX 界面后，导航至 Team Settings 并创建与您的 ClickHouse Cloud 服务的连接——然后是所需的来源。有关示例流程，请参见 此处

配置 OpenTelemetry 收集器

如果需要，可以修改 OTel 收集器配置——请参见 "修改配置"