一体化

这个综合的 Docker 镜像捆绑了所有 ClickStack 组件：

ClickHouse

HyperDX

OpenTelemetry (OTel) 收集器 （在端口 4317 和 4318 上暴露 OTLP）

（在端口 和 上暴露 OTLP） MongoDB（用于持久化应用状态）

此选项包含身份验证，允许在会话和用户之间持久保存仪表板、警报和保存的搜索。

演示

全栈的本地测试

使用 Docker 部署 以下命令将运行一个 OpenTelemetry 收集器（在端口 4317 和 4318 上）和 HyperDX 界面（在端口 8080 上）。 访问 HyperDX 界面 访问 http://localhost:8080 以访问 HyperDX 界面。 创建一个用户，提供符合要求的用户名和密码。 点击 Create 后，将为集成的 ClickHouse 实例创建数据源。 有关使用替代 ClickHouse 实例的示例，请参见 "创建 ClickHouse Cloud 连接"。 数据摄取 要摄取数据，请参见 "数据摄取"。

为了在容器重启之间持久保存数据和设置，用户可以修改上述 docker 命令以挂载路径 /data/db 、 /var/lib/clickhouse 和 /var/log/clickhouse-server 。例如：

由于以下原因，此选项不应部署到生产环境：

无持久存储： 所有数据都使用 Docker 原生的覆盖文件系统存储。该设置不支持大规模的性能，如果容器被移除或重启，数据将丢失——除非用户 挂载所需的文件路径。

所有数据都使用 Docker 原生的覆盖文件系统存储。该设置不支持大规模的性能，如果容器被移除或重启，数据将丢失——除非用户 挂载所需的文件路径。 缺乏组件隔离： 所有组件在一个 Docker 容器内运行。这阻止了独立的扩展和监控，并对所有进程全局应用任何 cgroup 限制。因此，组件可能会争夺 CPU 和内存。

如果需要自定义 HyperDX 本地运行的应用（8080）或 API（8000）端口，则需要修改 docker run 命令以转发适当的端口并设置一些环境变量。

自定义 OpenTelemetry 端口可以通过修改端口转发标志简单更改。例如，将 -p 4318:4318 替换为 -p 4999:4318 以将 OpenTelemetry HTTP 端口更改为 4999。

此发行版可与 ClickHouse Cloud 一起使用。虽然本地的 ClickHouse 实例仍将被部署（并被忽略），但 OTel 收集器可以通过设置环境变量 CLICKHOUSE_ENDPOINT 、 CLICKHOUSE_USER 和 CLICKHOUSE_PASSWORD 来配置为使用 ClickHouse Cloud 实例。

例如：

CLICKHOUSE_ENDPOINT 应为 ClickHouse Cloud 的 HTTPS 端点，包括端口 8443 ，例如 https://mxl4k3ul6a.us-east-2.aws.clickhouse.com:8443

连接到 HyperDX 界面后，导航至 Team Settings 并创建与您的 ClickHouse Cloud 服务的连接——然后是所需的来源。有关示例流程，请参见 此处。

如果需要，可以修改 OTel 收集器配置——请参见 "修改配置"。