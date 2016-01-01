仪表板模板
ClickStack 包含一个预置的仪表板模板库，可让您立即查看常见的基础设施和应用指标。
浏览可用模板
要浏览内置模板库，请前往 仪表板，然后点击 浏览仪表板模板。
这会打开模板库，模板按类别分类。点击 导入，开始导入该模板。
导入模板
要导入模板，必须为仪表板中的每个可视化项设置数据源。请在每个可视化项的下拉菜单中选择一个数据源，然后点击
Finish Import。
预置模板
OTel 运行时指标
内置的 OTel 运行时指标模板专为接入了 OpenTelemetry 运行时指标 的应用设计。
|模板
|说明
|.NET Runtime Metrics
|.NET 应用的 GC 次数、堆大小、线程池使用情况和程序集数量
|Go Runtime Metrics
|Go 应用的 goroutine 数量、GC 暂停时间、堆使用情况和内存统计信息
|JVM Runtime Metrics
|基于 JVM 的应用的堆内存与非堆内存、GC 持续时间、线程数和类加载情况
|Node.js Runtime Metrics
|Node.js 应用的事件循环延迟、堆使用情况、CPU 利用率和 V8 内存
说明：
- 每个模板都配置了一个自定义筛选器，用于筛选其
telemetry.sdk.language资源属性与仪表板对应运行时一致的服务。
- 如果环境使用了自定义的 ClickHouse 指标表 schema，可能需要调整此筛选器，以查询正确的 Service Name 和 Resource Attributes 列。
- 对于高流量环境，可通过将
ResourceAttributes['telemetry.sdk.language']列物化来缩短筛选器加载时间。
- 模板在发布时引用的是最新的 OTel Semantic Conventions，并会随着 OTel Spec 的更新定期同步更新。对于使用较旧 OTel SDKs 接入的服务，可能需要编辑可视化内容，以引用较旧的指标名称。