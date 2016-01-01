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仪表板模板

ClickStack 包含一个预置的仪表板模板库，可让您立即查看常见的基础设施和应用指标。

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要浏览内置模板库，请前往 仪表板，然后点击 浏览仪表板模板

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这会打开模板库，模板按类别分类。点击 导入，开始导入该模板。

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要导入模板，必须为仪表板中的每个可视化项设置数据源。请在每个可视化项的下拉菜单中选择一个数据源，然后点击 Finish Import

仪表板模板导入

预置模板

OTel 运行时指标

内置的 OTel 运行时指标模板专为接入了 OpenTelemetry 运行时指标 的应用设计。

模板说明
.NET Runtime Metrics.NET 应用的 GC 次数、堆大小、线程池使用情况和程序集数量
Go Runtime MetricsGo 应用的 goroutine 数量、GC 暂停时间、堆使用情况和内存统计信息
JVM Runtime Metrics基于 JVM 的应用的堆内存与非堆内存、GC 持续时间、线程数和类加载情况
Node.js Runtime MetricsNode.js 应用的事件循环延迟、堆使用情况、CPU 利用率和 V8 内存

说明：

  • 每个模板都配置了一个自定义筛选器，用于筛选其 telemetry.sdk.language 资源属性与仪表板对应运行时一致的服务。
    • 如果环境使用了自定义的 ClickHouse 指标表 schema，可能需要调整此筛选器，以查询正确的 Service Name 和 Resource Attributes 列。
    • 对于高流量环境，可通过将 ResourceAttributes['telemetry.sdk.language']物化来缩短筛选器加载时间。
  • 模板在发布时引用的是最新的 OTel Semantic Conventions，并会随着 OTel Spec 的更新定期同步更新。对于使用较旧 OTel SDKs 接入的服务，可能需要编辑可视化内容，以引用较旧的指标名称。