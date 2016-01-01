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配置选项

以下是 ClickStack 每个组件可用的配置选项：

修改设置

Docker

如果使用一体化仅限 HyperDX本地模式，只需通过环境变量传递所需的设置，例如：

Docker Compose

如果使用 Docker Compose 部署指南，可以使用 .env 文件来修改设置。

或者，明确地在 docker-compose.yaml 文件中覆盖设置，例如：

示例：

Helm

自定义值 (可选)

您可以使用 --set 标志来自定义设置，例如：

或者编辑 values.yaml。要检索默认值：

示例配置：

HyperDX

数据源设置

HyperDX 依赖用户为每种可观察性数据类型/支柱定义源：

  • 日志
  • 追踪
  • 指标
  • 会话

此配置可以在应用程序中的 团队设置 -> 源 内完成，如下所示（针对日志）：

每个源在创建时至少需要指定一个表，以及一组列，以允许 HyperDX 查询数据。

如果使用 默认的 OpenTelemetry (OTel) 架构 与 ClickStack 一起分发，则这些列可以为每个源自动推导。如果 修改架构 或使用自定义架构，用户需要指定并更新这些映射。

备注

与 ClickStack 一起分发的 ClickHouse 的默认架构是为 OTel 收集器创建的 ClickHouse 导出器 的架构。这些列名与 OTel 官方规范文档中的详细说明 here 相对应。

每个源可用以下设置：

日志

设置描述必须默认架构中推导推导值
名称源名称。
服务器连接服务器连接名称。Default
数据库ClickHouse 数据库名称。default
目标表名。如果使用默认架构，则设置为 otel_logs
时间戳列作为主键一部分的日期时间列或表达式。TimestampTime
默认选择默认搜索结果中显示的列。Timestamp, ServiceName, SeverityText, Body
服务名称表达式表达式或列，用于获取服务名称。ServiceName
日志级别表达式表达式或列，用于获取日志级别。SeverityText
主体表达式表达式或列，用于日志消息。Body
日志属性表达式表达式或列，用于自定义日志属性。LogAttributes
资源属性表达式表达式或列，用于资源级别的属性。ResourceAttributes
显示的时间戳列用于 UI 显示的时间戳列。ResourceAttributes
相关指标源关联的指标源（例如：HyperDX 指标）。
相关追踪源关联的追踪源（例如：HyperDX 追踪）。
追踪 ID 表达式用于提取追踪 ID 的表达式或列。TraceId
跨度 ID 表达式用于提取跨度 ID 的表达式或列。SpanId
隐式列表达式如果未指定字段则用于全文搜索的列（Lucene 风格），通常是日志主体。Body

追踪

设置描述必须默认架构中推导推导值
名称源名称。
服务器连接服务器连接名称。Default
数据库ClickHouse 数据库名称。default
目标表名。如果使用默认架构，则设置为 otel_traces-
时间戳列作为主键一部分的日期时间列或表达式。Timestamp
时间戳时间戳列 的别名。Timestamp
默认选择默认搜索结果中显示的列。Timestamp, ServiceName as service, StatusCode as level, round(Duration / 1e6) as duration, SpanName
持续时间表达式计算跨度持续时间的表达式。Duration
持续时间精度持续时间表达式的精度（例如，纳秒、微秒）。ns
追踪 ID 表达式用于追踪 ID 的表达式或列。TraceId
跨度 ID 表达式用于跨度 ID 的表达式或列。SpanId
父跨度 ID 表达式用于父跨度 ID 的表达式或列。ParentSpanId
跨度名称表达式用于跨度名称的表达式或列。SpanName
跨度类型表达式用于跨度类型的表达式或列（例如：客户端、服务器）。SpanKind
相关日志源可选。关联的日志源（例如：HyperDX 日志）。
相关会话源可选。关联的会话源。
相关指标源可选。关联的指标源（例如：HyperDX 指标）。
状态代码表达式用于跨度状态代码的表达式。StatusCode
状态消息表达式用于跨度状态消息的表达式。StatusMessage
服务名称表达式表达式或列，用于服务名称。ServiceName
资源属性表达式表达式或列，用于资源级别的属性。ResourceAttributes
事件属性表达式表达式或列，用于事件属性。SpanAttributes
跨度事件表达式提取跨度事件的表达式。通常是 Nested 类型列。这允许使用支持的语言 SDK 渲染异常堆栈跟踪。Events
隐式列表达式如果未指定字段则用于全文搜索的列（Lucene 风格）。通常是日志主体。SpanName

指标

设置描述必须默认架构中推导推导值
名称源名称。
服务器连接服务器连接名称。Default
数据库ClickHouse 数据库名称。default
仪表表存储仪表类型指标的表。otel_metrics_gauge
直方图表存储直方图类型指标的表。otel_metrics_histogram
总和表存储总和类型（计数器）指标的表。otel_metrics_sum
相关日志源可选。关联的日志源（例如：HyperDX 日志）。

会话

设置描述必须默认架构中推导推导值
名称源名称。
服务器连接服务器连接名称。Default
数据库ClickHouse 数据库名称。default
会话数据的目标表名。在使用默认架构时，设置为 hyperdx_sessions-
时间戳列作为主键一部分的日期时间列或表达式。TimestampTime
日志属性表达式从会话数据中提取日志级别属性的表达式。LogAttributes
LogAttributes用于存储日志属性的别名或字段引用。LogAttributes
资源属性表达式提取资源级别元数据的表达式。ResourceAttributes
相关追踪源可选。用于会话关联的关联追踪源。
隐式列表达式如果未指定字段，则用于全文搜索的列（例如 Lucene 风格查询解析）。Body

相关源

要在 ClickStack 中启用完整的跨源关联，用户必须配置日志、追踪、指标和会话的相关源。这使 HyperDX 能够关联相关数据，并在呈现事件时提供丰富的上下文。

  • 日志：可以与追踪和指标关联。
  • 追踪：可以与日志、会话和指标关联。
  • 指标：可以与日志关联。
  • 会话：可以与追踪关联。

通过设置这些关联，HyperDX 可以，例如，在追踪旁边呈现相关日志或列出与会话相关的指标异常。正确的配置确保了统一且有上下文的可观察性体验。

例如，以下是配置了相关源的日志源：

应用程序配置设置

  • HYPERDX_API_KEY

    • 默认值： 无（必需）
    • 描述： HyperDX API 的身份验证密钥。
    • 指导：
    • 传感器和日志记录所需
    • 本地开发中，可以是任何非空值
    • 对于生产环境，使用安全的唯一密钥
    • 账户创建后可从团队设置页面获取

  • HYPERDX_LOG_LEVEL

    • 默认值： info
    • 描述： 设置日志详细级别。
    • 选项： debug, info, warn, error
    • 指导：
    • 在故障排除时使用 debug
    • 正常操作使用 info
    • 生产环境中使用 warnerror 以减少日志数量

  • HYPERDX_API_PORT

    • 默认值： 8000
    • 描述： HyperDX API 服务器的端口。
    • 指导：
    • 确保此端口在您的主机上可用
    • 如果有端口冲突，请更改
    • 必须与 API 客户端配置中的端口匹配

  • HYPERDX_APP_PORT

    • 默认值： 8000
    • 描述： HyperDX 前端应用程序的端口。
    • 指导：
    • 确保此端口在您的主机上可用
    • 如果有端口冲突，请更改
    • 必须可以从您的浏览器访问

  • HYPERDX_APP_URL

    • 默认值： http://localhost
    • 描述： 前端应用程序的基本 URL。
    • 指导：
    • 在生产环境中设置为您的域名
    • 包含协议（http/https）
    • 不要包含尾部斜杠

  • MONGO_URI

    • 默认值： mongodb://db:27017/hyperdx
    • 描述： MongoDB 连接字符串。
    • 指导：
    • 在使用 Docker 的本地开发中使用默认值
    • 在生产环境中，使用安全连接字符串
    • 如果需要，包含身份验证
    • 示例： mongodb://user:pass@host:port/db

  • MINER_API_URL

    • 默认值： http://miner:5123
    • 描述： 日志模式挖掘服务的 URL。
    • 指导：
    • 在使用 Docker 的本地开发中使用默认值
    • 在生产环境中设置为您的挖矿服务 URL
    • 必须可以从 API 服务访问

  • FRONTEND_URL

    • 默认值： http://localhost:3000
    • 描述： 前端应用程序的 URL。
    • 指导：
    • 在本地开发中使用默认值
    • 在生产环境中设置为您的域名
    • 必须可以从 API 服务访问

  • OTEL_SERVICE_NAME

    • 默认值： hdx-oss-api
    • 描述： OpenTelemetry 仪表化的服务名称。
    • 指导：
    • 使用描述性名称来表示您的 HyperDX 服务。如果 HyperDX 自我仪表化，则适用。
    • 有助于识别传感器数据中的 HyperDX 服务

  • NEXT_PUBLIC_OTEL_EXPORTER_OTLP_ENDPOINT

    • 默认值： http://localhost:4318
    • 描述： OpenTelemetry 收集器端点。
    • 指导：
    • 与自我仪表化的 HyperDX 相关。
    • 本地开发中使用默认值
    • 在生产中设置为您的收集器 URL
    • 必须可以从您的 HyperDX 服务访问

  • USAGE_STATS_ENABLED

    • 默认值： true
    • 描述： 切换使用统计信息收集。
    • 指导：
    • 设置为 false 以禁用使用跟踪
    • 对于隐私敏感的部署有用
    • 默认是 true，以改善产品

  • IS_OSS

    • 默认值： true
    • 描述： 表示是否在 OSS 模式下运行。
    • 指导：
    • 对于开源部署保持为 true
    • 对于企业部署设置为 false
    • 影响功能可用性

  • IS_LOCAL_MODE

    • 默认值： false
    • 描述： 表示是否在本地模式下运行。
    • 指导：
    • 将设置为 true 以进行本地开发
    • 禁用某些生产功能
    • 适用于测试和开发

  • EXPRESS_SESSION_SECRET

    • 默认值： hyperdx is cool 👋
    • 描述： Express 会话管理的密钥。
    • 指导：
    • 在生产中进行更改
    • 使用强随机字符串
    • 保持机密和安全

  • ENABLE_SWAGGER

    • 默认值： false
    • 描述： 切换 Swagger API 文档。
    • 指导：
    • 设置为 true 启用 API 文档
    • 对于开发和测试有用
    • 在生产中禁用

OpenTelemetry 收集器

有关更多详细信息，请参阅 "ClickStack OpenTelemetry Collector"

  • CLICKHOUSE_ENDPOINT

    • 默认值： 如果是独立映像则为无（必需）。如果是一体化或 Docker Compose 分布，则设置为集成的 ClickHouse 实例。
    • 描述： 将监控数据导出到的 ClickHouse 实例的 HTTPS URL。
    • 指导：
      • 必须是完整的 HTTPS 端点，包括端口（例如，https://clickhouse.example.com:8443
      • 收集器发送数据到 ClickHouse 时必需

  • CLICKHOUSE_USER

    • 默认值： default
    • 描述： 用于与 ClickHouse 实例进行身份验证的用户名。
    • 指导：
      • 确保用户具有 INSERTCREATE TABLE 权限
      • 建议为数据摄取创建一个专用用户

  • CLICKHOUSE_PASSWORD

    • 默认值： 无（如果启用身份验证，则必需）
    • 描述： 指定 ClickHouse 用户的密码。
    • 指导：
      • 如果用户帐户设置了密码，则必需
      • 在生产部署中安全地存储

  • HYPERDX_LOG_LEVEL

    • 默认值： info
    • 描述： 收集器的日志详细级别。
    • 指导：
      • 接受 debug, info, warn, error 等值
      • 在故障排除期间使用 debug

  • OPAMP_SERVER_URL

    • 默认值： 如果是独立映像，则无（必需）。如果是一体化或 Docker Compose 分布，则指向已部署的 HyperDX 实例。
    • 描述： 用于管理收集器的 OpAMP 服务器的 URL（例如：HyperDX 实例）。默认端口为 4320
    • 指导：
      • 必须指向您的 HyperDX 实例
      • 启用动态配置和安全摄取

  • HYPERDX_OTEL_EXPORTER_CLICKHOUSE_DATABASE

    • 默认值： default
    • 描述： 收集器写入监控数据的 ClickHouse 数据库。
    • 指导：
      • 如果使用自定义数据库名称，请设置
      • 确保指定用户对该数据库有访问权限

ClickHouse

ClickStack 附带了默认的 ClickHouse 配置，旨在支持多 TB 的规模，但用户可以自由修改和优化以适应其工作负载。

为了有效调整 ClickHouse，用户应了解关键存储概念，如 partspartitionsshards and replicas，以及 merges 在插入时如何发生。我们建议回顾主索引稀疏二级索引和数据跳过索引的基础知识，以及管理数据生命周期的技术，例如，使用 TTL 生命周期。

ClickStack 支持 架构自定义 - 用户可以修改列类型、提取新字段（例如：从日志中）、应用编解码器和字典，并使用投影加速查询。

此外，可以使用物化视图在摄取期间转换或过滤数据，前提是数据被写入视图的源表，并且应用程序从目标表中读取。

有关更多详细信息，请参考 ClickHouse 文档中的架构设计、索引策略和数据管理最佳实践 - 大多数均直接适用于 ClickStack 部署。