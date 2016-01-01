配置选项

以下是 ClickStack 每个组件可用的配置选项：

如果使用一体化、仅限 HyperDX 或 本地模式，只需通过环境变量传递所需的设置，例如：

如果使用 Docker Compose 部署指南，可以使用 .env 文件来修改设置。

或者，明确地在 docker-compose.yaml 文件中覆盖设置，例如：

示例：

您可以使用 --set 标志来自定义设置，例如：

或者编辑 values.yaml 。要检索默认值：

示例配置：

HyperDX 依赖用户为每种可观察性数据类型/支柱定义源：

日志

追踪

指标

会话

此配置可以在应用程序中的 团队设置 -> 源 内完成，如下所示（针对日志）：

每个源在创建时至少需要指定一个表，以及一组列，以允许 HyperDX 查询数据。

如果使用 默认的 OpenTelemetry (OTel) 架构 与 ClickStack 一起分发，则这些列可以为每个源自动推导。如果 修改架构 或使用自定义架构，用户需要指定并更新这些映射。

备注 与 ClickStack 一起分发的 ClickHouse 的默认架构是为 OTel 收集器创建的 ClickHouse 导出器 的架构。这些列名与 OTel 官方规范文档中的详细说明 here 相对应。

每个源可用以下设置：

设置 描述 必须 默认架构中推导 推导值 名称 源名称。 是 否 – 服务器连接 服务器连接名称。 是 否 Default 数据库 ClickHouse 数据库名称。 是 是 default 表 目标表名。如果使用默认架构，则设置为 otel_logs 。 是 否 时间戳列 作为主键一部分的日期时间列或表达式。 是 是 TimestampTime 默认选择 默认搜索结果中显示的列。 是 是 Timestamp , ServiceName , SeverityText , Body 服务名称表达式 表达式或列，用于获取服务名称。 是 是 ServiceName 日志级别表达式 表达式或列，用于获取日志级别。 是 是 SeverityText 主体表达式 表达式或列，用于日志消息。 是 是 Body 日志属性表达式 表达式或列，用于自定义日志属性。 是 是 LogAttributes 资源属性表达式 表达式或列，用于资源级别的属性。 是 是 ResourceAttributes 显示的时间戳列 用于 UI 显示的时间戳列。 是 是 ResourceAttributes 相关指标源 关联的指标源（例如：HyperDX 指标）。 否 否 – 相关追踪源 关联的追踪源（例如：HyperDX 追踪）。 否 否 – 追踪 ID 表达式 用于提取追踪 ID 的表达式或列。 是 是 TraceId 跨度 ID 表达式 用于提取跨度 ID 的表达式或列。 是 是 SpanId 隐式列表达式 如果未指定字段则用于全文搜索的列（Lucene 风格），通常是日志主体。 是 是 Body

设置 描述 必须 默认架构中推导 推导值 名称 源名称。 是 否 – 服务器连接 服务器连接名称。 是 否 Default 数据库 ClickHouse 数据库名称。 是 是 default 表 目标表名。如果使用默认架构，则设置为 otel_traces 。 是 是 - 时间戳列 作为主键一部分的日期时间列或表达式。 是 是 Timestamp 时间戳 时间戳列 的别名。 是 是 Timestamp 默认选择 默认搜索结果中显示的列。 是 是 Timestamp, ServiceName as service, StatusCode as level, round(Duration / 1e6) as duration, SpanName 持续时间表达式 计算跨度持续时间的表达式。 是 是 Duration 持续时间精度 持续时间表达式的精度（例如，纳秒、微秒）。 是 是 ns 追踪 ID 表达式 用于追踪 ID 的表达式或列。 是 是 TraceId 跨度 ID 表达式 用于跨度 ID 的表达式或列。 是 是 SpanId 父跨度 ID 表达式 用于父跨度 ID 的表达式或列。 是 是 ParentSpanId 跨度名称表达式 用于跨度名称的表达式或列。 是 是 SpanName 跨度类型表达式 用于跨度类型的表达式或列（例如：客户端、服务器）。 是 是 SpanKind 相关日志源 可选。关联的日志源（例如：HyperDX 日志）。 否 否 – 相关会话源 可选。关联的会话源。 否 否 – 相关指标源 可选。关联的指标源（例如：HyperDX 指标）。 否 否 – 状态代码表达式 用于跨度状态代码的表达式。 是 是 StatusCode 状态消息表达式 用于跨度状态消息的表达式。 是 是 StatusMessage 服务名称表达式 表达式或列，用于服务名称。 是 是 ServiceName 资源属性表达式 表达式或列，用于资源级别的属性。 是 是 ResourceAttributes 事件属性表达式 表达式或列，用于事件属性。 是 是 SpanAttributes 跨度事件表达式 提取跨度事件的表达式。通常是 Nested 类型列。这允许使用支持的语言 SDK 渲染异常堆栈跟踪。 是 是 Events 隐式列表达式 如果未指定字段则用于全文搜索的列（Lucene 风格）。通常是日志主体。 是 是 SpanName

设置 描述 必须 默认架构中推导 推导值 名称 源名称。 是 否 – 服务器连接 服务器连接名称。 是 否 Default 数据库 ClickHouse 数据库名称。 是 是 default 仪表表 存储仪表类型指标的表。 是 否 otel_metrics_gauge 直方图表 存储直方图类型指标的表。 是 否 otel_metrics_histogram 总和表 存储总和类型（计数器）指标的表。 是 否 otel_metrics_sum 相关日志源 可选。关联的日志源（例如：HyperDX 日志）。 否 否 –

设置 描述 必须 默认架构中推导 推导值 名称 源名称。 是 否 – 服务器连接 服务器连接名称。 是 否 Default 数据库 ClickHouse 数据库名称。 是 是 default 表 会话数据的目标表名。在使用默认架构时，设置为 hyperdx_sessions 。 是 是 - 时间戳列 作为主键一部分的日期时间列或表达式。 是 是 TimestampTime 日志属性表达式 从会话数据中提取日志级别属性的表达式。 是 是 LogAttributes LogAttributes 用于存储日志属性的别名或字段引用。 是 是 LogAttributes 资源属性表达式 提取资源级别元数据的表达式。 是 是 ResourceAttributes 相关追踪源 可选。用于会话关联的关联追踪源。 否 否 – 隐式列表达式 如果未指定字段，则用于全文搜索的列（例如 Lucene 风格查询解析）。 是 是 Body

要在 ClickStack 中启用完整的跨源关联，用户必须配置日志、追踪、指标和会话的相关源。这使 HyperDX 能够关联相关数据，并在呈现事件时提供丰富的上下文。

日志 ：可以与追踪和指标关联。

：可以与追踪和指标关联。 追踪 ：可以与日志、会话和指标关联。

：可以与日志、会话和指标关联。 指标 ：可以与日志关联。

：可以与日志关联。 会话 ：可以与追踪关联。

通过设置这些关联，HyperDX 可以，例如，在追踪旁边呈现相关日志或列出与会话相关的指标异常。正确的配置确保了统一且有上下文的可观察性体验。

例如，以下是配置了相关源的日志源：

HYPERDX_API_KEY 默认值： 无（必需） 描述： HyperDX API 的身份验证密钥。 指导： 传感器和日志记录所需 本地开发中，可以是任何非空值 对于生产环境，使用安全的唯一密钥 账户创建后可从团队设置页面获取

HYPERDX_LOG_LEVEL 默认值： info 描述： 设置日志详细级别。 选项： debug , info , warn , error 指导： 在故障排除时使用 debug 正常操作使用 info 生产环境中使用 warn 或 error 以减少日志数量

HYPERDX_API_PORT 默认值： 8000 描述： HyperDX API 服务器的端口。 指导： 确保此端口在您的主机上可用 如果有端口冲突，请更改 必须与 API 客户端配置中的端口匹配

HYPERDX_APP_PORT 默认值： 8000 描述： HyperDX 前端应用程序的端口。 指导： 确保此端口在您的主机上可用 如果有端口冲突，请更改 必须可以从您的浏览器访问

HYPERDX_APP_URL 默认值： http://localhost 描述： 前端应用程序的基本 URL。 指导： 在生产环境中设置为您的域名 包含协议（http/https） 不要包含尾部斜杠

MONGO_URI 默认值： mongodb://db:27017/hyperdx 描述： MongoDB 连接字符串。 指导： 在使用 Docker 的本地开发中使用默认值 在生产环境中，使用安全连接字符串 如果需要，包含身份验证 示例： mongodb://user:pass@host:port/db

MINER_API_URL 默认值： http://miner:5123 描述： 日志模式挖掘服务的 URL。 指导： 在使用 Docker 的本地开发中使用默认值 在生产环境中设置为您的挖矿服务 URL 必须可以从 API 服务访问

FRONTEND_URL 默认值： http://localhost:3000 描述： 前端应用程序的 URL。 指导： 在本地开发中使用默认值 在生产环境中设置为您的域名 必须可以从 API 服务访问

OTEL_SERVICE_NAME 默认值： hdx-oss-api 描述： OpenTelemetry 仪表化的服务名称。 指导： 使用描述性名称来表示您的 HyperDX 服务。如果 HyperDX 自我仪表化，则适用。 有助于识别传感器数据中的 HyperDX 服务

NEXT_PUBLIC_OTEL_EXPORTER_OTLP_ENDPOINT 默认值： http://localhost:4318 描述： OpenTelemetry 收集器端点。 指导： 与自我仪表化的 HyperDX 相关。 本地开发中使用默认值 在生产中设置为您的收集器 URL 必须可以从您的 HyperDX 服务访问

USAGE_STATS_ENABLED 默认值： true 描述： 切换使用统计信息收集。 指导： 设置为 false 以禁用使用跟踪 对于隐私敏感的部署有用 默认是 true ，以改善产品

IS_OSS 默认值： true 描述： 表示是否在 OSS 模式下运行。 指导： 对于开源部署保持为 true 对于企业部署设置为 false 影响功能可用性

IS_LOCAL_MODE 默认值： false 描述： 表示是否在本地模式下运行。 指导： 将设置为 true 以进行本地开发 禁用某些生产功能 适用于测试和开发

EXPRESS_SESSION_SECRET 默认值： hyperdx is cool 👋 描述： Express 会话管理的密钥。 指导： 在生产中进行更改 使用强随机字符串 保持机密和安全

ENABLE_SWAGGER 默认值： false 描述： 切换 Swagger API 文档。 指导： 设置为 true 启用 API 文档 对于开发和测试有用 在生产中禁用



有关更多详细信息，请参阅 "ClickStack OpenTelemetry Collector"。

CLICKHOUSE_ENDPOINT 默认值： 如果是独立映像则为无（必需）。如果是一体化或 Docker Compose 分布，则设置为集成的 ClickHouse 实例。 描述： 将监控数据导出到的 ClickHouse 实例的 HTTPS URL。 指导： 必须是完整的 HTTPS 端点，包括端口（例如， https://clickhouse.example.com:8443 ） 收集器发送数据到 ClickHouse 时必需

CLICKHOUSE_USER 默认值： default 描述： 用于与 ClickHouse 实例进行身份验证的用户名。 指导： 确保用户具有 INSERT 和 CREATE TABLE 权限 建议为数据摄取创建一个专用用户

CLICKHOUSE_PASSWORD 默认值： 无（如果启用身份验证，则必需） 描述： 指定 ClickHouse 用户的密码。 指导： 如果用户帐户设置了密码，则必需 在生产部署中安全地存储

HYPERDX_LOG_LEVEL 默认值： info 描述： 收集器的日志详细级别。 指导： 接受 debug , info , warn , error 等值 在故障排除期间使用 debug

OPAMP_SERVER_URL 默认值： 如果是独立映像，则无（必需）。如果是一体化或 Docker Compose 分布，则指向已部署的 HyperDX 实例。 描述： 用于管理收集器的 OpAMP 服务器的 URL（例如：HyperDX 实例）。默认端口为 4320 。 指导： 必须指向您的 HyperDX 实例 启用动态配置和安全摄取

HYPERDX_OTEL_EXPORTER_CLICKHOUSE_DATABASE 默认值： default 描述： 收集器写入监控数据的 ClickHouse 数据库。 指导： 如果使用自定义数据库名称，请设置 确保指定用户对该数据库有访问权限



ClickStack 附带了默认的 ClickHouse 配置，旨在支持多 TB 的规模，但用户可以自由修改和优化以适应其工作负载。

为了有效调整 ClickHouse，用户应了解关键存储概念，如 parts、partitions、shards and replicas，以及 merges 在插入时如何发生。我们建议回顾主索引、稀疏二级索引和数据跳过索引的基础知识，以及管理数据生命周期的技术，例如，使用 TTL 生命周期。

ClickStack 支持 架构自定义 - 用户可以修改列类型、提取新字段（例如：从日志中）、应用编解码器和字典，并使用投影加速查询。

此外，可以使用物化视图在摄取期间转换或过滤数据，前提是数据被写入视图的源表，并且应用程序从目标表中读取。

有关更多详细信息，请参考 ClickHouse 文档中的架构设计、索引策略和数据管理最佳实践 - 大多数均直接适用于 ClickStack 部署。