配置选项
以下是 ClickStack 每个组件可用的配置选项：
修改设置
Docker
如果使用一体化、仅限 HyperDX 或 本地模式，只需通过环境变量传递所需的设置，例如：
Docker Compose
如果使用 Docker Compose 部署指南，可以使用
.env 文件来修改设置。
或者，明确地在
docker-compose.yaml 文件中覆盖设置，例如：
示例：
Helm
自定义值 (可选)
您可以使用
--set 标志来自定义设置，例如：
或者编辑
values.yaml。要检索默认值：
示例配置：
HyperDX
数据源设置
HyperDX 依赖用户为每种可观察性数据类型/支柱定义源：
日志
追踪
指标
会话
此配置可以在应用程序中的
团队设置 -> 源 内完成，如下所示（针对日志）：
每个源在创建时至少需要指定一个表，以及一组列，以允许 HyperDX 查询数据。
如果使用 默认的 OpenTelemetry (OTel) 架构 与 ClickStack 一起分发，则这些列可以为每个源自动推导。如果 修改架构 或使用自定义架构，用户需要指定并更新这些映射。
与 ClickStack 一起分发的 ClickHouse 的默认架构是为 OTel 收集器创建的 ClickHouse 导出器 的架构。这些列名与 OTel 官方规范文档中的详细说明 here 相对应。
每个源可用以下设置：
日志
|设置
|描述
|必须
|默认架构中推导
|推导值
名称
|源名称。
|是
|否
|–
服务器连接
|服务器连接名称。
|是
|否
Default
数据库
|ClickHouse 数据库名称。
|是
|是
default
表
|目标表名。如果使用默认架构，则设置为
otel_logs。
|是
|否
时间戳列
|作为主键一部分的日期时间列或表达式。
|是
|是
TimestampTime
默认选择
|默认搜索结果中显示的列。
|是
|是
Timestamp,
ServiceName,
SeverityText,
Body
服务名称表达式
|表达式或列，用于获取服务名称。
|是
|是
ServiceName
日志级别表达式
|表达式或列，用于获取日志级别。
|是
|是
SeverityText
主体表达式
|表达式或列，用于日志消息。
|是
|是
Body
日志属性表达式
|表达式或列，用于自定义日志属性。
|是
|是
LogAttributes
资源属性表达式
|表达式或列，用于资源级别的属性。
|是
|是
ResourceAttributes
显示的时间戳列
|用于 UI 显示的时间戳列。
|是
|是
ResourceAttributes
相关指标源
|关联的指标源（例如：HyperDX 指标）。
|否
|否
|–
相关追踪源
|关联的追踪源（例如：HyperDX 追踪）。
|否
|否
|–
追踪 ID 表达式
|用于提取追踪 ID 的表达式或列。
|是
|是
TraceId
跨度 ID 表达式
|用于提取跨度 ID 的表达式或列。
|是
|是
SpanId
隐式列表达式
|如果未指定字段则用于全文搜索的列（Lucene 风格），通常是日志主体。
|是
|是
Body
追踪
|设置
|描述
|必须
|默认架构中推导
|推导值
名称
|源名称。
|是
|否
|–
服务器连接
|服务器连接名称。
|是
|否
Default
数据库
|ClickHouse 数据库名称。
|是
|是
default
表
|目标表名。如果使用默认架构，则设置为
otel_traces。
|是
|是
|-
时间戳列
|作为主键一部分的日期时间列或表达式。
|是
|是
Timestamp
时间戳
时间戳列 的别名。
|是
|是
Timestamp
默认选择
|默认搜索结果中显示的列。
|是
|是
Timestamp, ServiceName as service, StatusCode as level, round(Duration / 1e6) as duration, SpanName
持续时间表达式
|计算跨度持续时间的表达式。
|是
|是
Duration
持续时间精度
|持续时间表达式的精度（例如，纳秒、微秒）。
|是
|是
|ns
追踪 ID 表达式
|用于追踪 ID 的表达式或列。
|是
|是
TraceId
跨度 ID 表达式
|用于跨度 ID 的表达式或列。
|是
|是
SpanId
父跨度 ID 表达式
|用于父跨度 ID 的表达式或列。
|是
|是
ParentSpanId
跨度名称表达式
|用于跨度名称的表达式或列。
|是
|是
SpanName
跨度类型表达式
|用于跨度类型的表达式或列（例如：客户端、服务器）。
|是
|是
SpanKind
相关日志源
|可选。关联的日志源（例如：HyperDX 日志）。
|否
|否
|–
相关会话源
|可选。关联的会话源。
|否
|否
|–
相关指标源
|可选。关联的指标源（例如：HyperDX 指标）。
|否
|否
|–
状态代码表达式
|用于跨度状态代码的表达式。
|是
|是
StatusCode
状态消息表达式
|用于跨度状态消息的表达式。
|是
|是
StatusMessage
服务名称表达式
|表达式或列，用于服务名称。
|是
|是
ServiceName
资源属性表达式
|表达式或列，用于资源级别的属性。
|是
|是
ResourceAttributes
事件属性表达式
|表达式或列，用于事件属性。
|是
|是
SpanAttributes
跨度事件表达式
|提取跨度事件的表达式。通常是
Nested 类型列。这允许使用支持的语言 SDK 渲染异常堆栈跟踪。
|是
|是
Events
隐式列表达式
|如果未指定字段则用于全文搜索的列（Lucene 风格）。通常是日志主体。
|是
|是
SpanName
指标
|设置
|描述
|必须
|默认架构中推导
|推导值
名称
|源名称。
|是
|否
|–
服务器连接
|服务器连接名称。
|是
|否
Default
数据库
|ClickHouse 数据库名称。
|是
|是
default
仪表表
|存储仪表类型指标的表。
|是
|否
otel_metrics_gauge
直方图表
|存储直方图类型指标的表。
|是
|否
otel_metrics_histogram
总和表
|存储总和类型（计数器）指标的表。
|是
|否
otel_metrics_sum
相关日志源
|可选。关联的日志源（例如：HyperDX 日志）。
|否
|否
|–
会话
|设置
|描述
|必须
|默认架构中推导
|推导值
名称
|源名称。
|是
|否
|–
服务器连接
|服务器连接名称。
|是
|否
Default
数据库
|ClickHouse 数据库名称。
|是
|是
default
表
|会话数据的目标表名。在使用默认架构时，设置为
hyperdx_sessions。
|是
|是
|-
时间戳列
|作为主键一部分的日期时间列或表达式。
|是
|是
TimestampTime
日志属性表达式
|从会话数据中提取日志级别属性的表达式。
|是
|是
LogAttributes
LogAttributes
|用于存储日志属性的别名或字段引用。
|是
|是
LogAttributes
资源属性表达式
|提取资源级别元数据的表达式。
|是
|是
ResourceAttributes
相关追踪源
|可选。用于会话关联的关联追踪源。
|否
|否
|–
隐式列表达式
|如果未指定字段，则用于全文搜索的列（例如 Lucene 风格查询解析）。
|是
|是
Body
相关源
要在 ClickStack 中启用完整的跨源关联，用户必须配置日志、追踪、指标和会话的相关源。这使 HyperDX 能够关联相关数据，并在呈现事件时提供丰富的上下文。
日志：可以与追踪和指标关联。
追踪：可以与日志、会话和指标关联。
指标：可以与日志关联。
会话：可以与追踪关联。
通过设置这些关联，HyperDX 可以，例如，在追踪旁边呈现相关日志或列出与会话相关的指标异常。正确的配置确保了统一且有上下文的可观察性体验。
例如，以下是配置了相关源的日志源：
应用程序配置设置
-
HYPERDX_API_KEY
- 默认值： 无（必需）
- 描述： HyperDX API 的身份验证密钥。
- 指导：
- 传感器和日志记录所需
- 本地开发中，可以是任何非空值
- 对于生产环境，使用安全的唯一密钥
- 账户创建后可从团队设置页面获取
-
HYPERDX_LOG_LEVEL
- 默认值：
info
- 描述： 设置日志详细级别。
- 选项：
debug,
info,
warn,
error
- 指导：
- 在故障排除时使用
debug
- 正常操作使用
info
- 生产环境中使用
warn或
error以减少日志数量
- 默认值：
-
HYPERDX_API_PORT
- 默认值：
8000
- 描述： HyperDX API 服务器的端口。
- 指导：
- 确保此端口在您的主机上可用
- 如果有端口冲突，请更改
- 必须与 API 客户端配置中的端口匹配
- 默认值：
-
HYPERDX_APP_PORT
- 默认值：
8000
- 描述： HyperDX 前端应用程序的端口。
- 指导：
- 确保此端口在您的主机上可用
- 如果有端口冲突，请更改
- 必须可以从您的浏览器访问
- 默认值：
-
HYPERDX_APP_URL
- 默认值：
http://localhost
- 描述： 前端应用程序的基本 URL。
- 指导：
- 在生产环境中设置为您的域名
- 包含协议（http/https）
- 不要包含尾部斜杠
- 默认值：
-
MONGO_URI
- 默认值：
mongodb://db:27017/hyperdx
- 描述： MongoDB 连接字符串。
- 指导：
- 在使用 Docker 的本地开发中使用默认值
- 在生产环境中，使用安全连接字符串
- 如果需要，包含身份验证
- 示例：
mongodb://user:pass@host:port/db
- 默认值：
-
MINER_API_URL
- 默认值：
http://miner:5123
- 描述： 日志模式挖掘服务的 URL。
- 指导：
- 在使用 Docker 的本地开发中使用默认值
- 在生产环境中设置为您的挖矿服务 URL
- 必须可以从 API 服务访问
- 默认值：
-
FRONTEND_URL
- 默认值：
http://localhost:3000
- 描述： 前端应用程序的 URL。
- 指导：
- 在本地开发中使用默认值
- 在生产环境中设置为您的域名
- 必须可以从 API 服务访问
- 默认值：
-
OTEL_SERVICE_NAME
- 默认值：
hdx-oss-api
- 描述： OpenTelemetry 仪表化的服务名称。
- 指导：
- 使用描述性名称来表示您的 HyperDX 服务。如果 HyperDX 自我仪表化，则适用。
- 有助于识别传感器数据中的 HyperDX 服务
- 默认值：
-
NEXT_PUBLIC_OTEL_EXPORTER_OTLP_ENDPOINT
- 默认值：
http://localhost:4318
- 描述： OpenTelemetry 收集器端点。
- 指导：
- 与自我仪表化的 HyperDX 相关。
- 本地开发中使用默认值
- 在生产中设置为您的收集器 URL
- 必须可以从您的 HyperDX 服务访问
- 默认值：
-
USAGE_STATS_ENABLED
- 默认值：
true
- 描述： 切换使用统计信息收集。
- 指导：
- 设置为
false以禁用使用跟踪
- 对于隐私敏感的部署有用
- 默认是
true，以改善产品
- 默认值：
-
IS_OSS
- 默认值：
true
- 描述： 表示是否在 OSS 模式下运行。
- 指导：
- 对于开源部署保持为
true
- 对于企业部署设置为
false
- 影响功能可用性
- 默认值：
-
IS_LOCAL_MODE
- 默认值：
false
- 描述： 表示是否在本地模式下运行。
- 指导：
- 将设置为
true以进行本地开发
- 禁用某些生产功能
- 适用于测试和开发
- 默认值：
-
EXPRESS_SESSION_SECRET
- 默认值：
hyperdx is cool 👋
- 描述： Express 会话管理的密钥。
- 指导：
- 在生产中进行更改
- 使用强随机字符串
- 保持机密和安全
- 默认值：
-
ENABLE_SWAGGER
- 默认值：
false
- 描述： 切换 Swagger API 文档。
- 指导：
- 设置为
true启用 API 文档
- 对于开发和测试有用
- 在生产中禁用
- 默认值：
OpenTelemetry 收集器
有关更多详细信息，请参阅 "ClickStack OpenTelemetry Collector"。
-
CLICKHOUSE_ENDPOINT
- 默认值： 如果是独立映像则为无（必需）。如果是一体化或 Docker Compose 分布，则设置为集成的 ClickHouse 实例。
- 描述： 将监控数据导出到的 ClickHouse 实例的 HTTPS URL。
- 指导：
- 必须是完整的 HTTPS 端点，包括端口（例如，
https://clickhouse.example.com:8443）
- 收集器发送数据到 ClickHouse 时必需
- 必须是完整的 HTTPS 端点，包括端口（例如，
-
CLICKHOUSE_USER
- 默认值：
default
- 描述： 用于与 ClickHouse 实例进行身份验证的用户名。
- 指导：
- 确保用户具有
INSERT和
CREATE TABLE权限
- 建议为数据摄取创建一个专用用户
- 确保用户具有
- 默认值：
-
CLICKHOUSE_PASSWORD
- 默认值： 无（如果启用身份验证，则必需）
- 描述： 指定 ClickHouse 用户的密码。
- 指导：
- 如果用户帐户设置了密码，则必需
- 在生产部署中安全地存储
-
HYPERDX_LOG_LEVEL
- 默认值：
info
- 描述： 收集器的日志详细级别。
- 指导：
- 接受
debug,
info,
warn,
error等值
- 在故障排除期间使用
debug
- 接受
- 默认值：
-
OPAMP_SERVER_URL
- 默认值： 如果是独立映像，则无（必需）。如果是一体化或 Docker Compose 分布，则指向已部署的 HyperDX 实例。
- 描述： 用于管理收集器的 OpAMP 服务器的 URL（例如：HyperDX 实例）。默认端口为
4320。
- 指导：
- 必须指向您的 HyperDX 实例
- 启用动态配置和安全摄取
-
HYPERDX_OTEL_EXPORTER_CLICKHOUSE_DATABASE
- 默认值：
default
- 描述： 收集器写入监控数据的 ClickHouse 数据库。
- 指导：
- 如果使用自定义数据库名称，请设置
- 确保指定用户对该数据库有访问权限
- 默认值：
ClickHouse
ClickStack 附带了默认的 ClickHouse 配置，旨在支持多 TB 的规模，但用户可以自由修改和优化以适应其工作负载。
为了有效调整 ClickHouse，用户应了解关键存储概念，如 parts、partitions、shards and replicas，以及 merges 在插入时如何发生。我们建议回顾主索引、稀疏二级索引和数据跳过索引的基础知识，以及管理数据生命周期的技术，例如，使用 TTL 生命周期。
ClickStack 支持 架构自定义 - 用户可以修改列类型、提取新字段（例如：从日志中）、应用编解码器和字典，并使用投影加速查询。
此外，可以使用物化视图在摄取期间转换或过滤数据，前提是数据被写入视图的源表，并且应用程序从目标表中读取。
有关更多详细信息，请参考 ClickHouse 文档中的架构设计、索引策略和数据管理最佳实践 - 大多数均直接适用于 ClickStack 部署。