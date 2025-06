架构

The ClickStack architecture is built around three core components: ClickHouse, HyperDX, and a OpenTelemetry (OTel) collector. A MongoDB instance provides storage for the application state. Together, they provide a high-performance, open-source observability stack optimized for logs, metrics, and traces.

在 ClickStack 的核心是 ClickHouse,一个专为实时分析而设计的列式数据库。它支持观察数据的摄取和查询,使得:

在数 TB 事件中进行亚秒级搜索

每天摄取数十亿高基数记录

在观察数据上实现至少 10 倍的高压缩率

原生支持半结构化 JSON 数据,允许动态模式演变

拥有数百个内置分析函数的强大 SQL 引擎

ClickHouse 将观察数据处理为宽事件,允许在单一统一结构中深入关联日志、指标和追踪。

ClickStack 包含一个预配置的 OpenTelemetry (OTel) 收集器,以开放且标准化的方式摄取遥测数据。用户可以通过以下方式使用 OTLP 协议发送数据:

gRPC(端口 4317 )

) HTTP(端口 4318 )

收集器以高效批量方式将遥测数据导出到 ClickHouse。它支持每个数据源的优化表模式,确保所有信号类型的可伸缩性能。

HyperDX 是 ClickStack 的用户界面。它提供:

自然语言和 Lucene 风格的搜索

实时调试的实时尾部跟踪

日志、指标和追踪的统一视图

前端可观察性的会话重放

仪表板创建和警报配置

用于高级分析的 SQL 查询接口

HyperDX 专为 ClickHouse 设计,将强大的搜索与直观的工作流程结合在一起,使用户能够快速发现异常、调查问题及获得洞察。

ClickStack 使用 MongoDB 存储应用级状态,包括:

仪表板

警报

用户配置文件

已保存的可视化

这种将状态与事件数据分开的设计确保了性能和可扩展性,同时简化了备份和配置。

这种模块化架构使 ClickStack 能够提供一个开箱即用的可观察性平台,快速、灵活且开源。